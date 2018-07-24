Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

«Я узнала о событии из Facebook. Мой стаж вождения – 20 лет на самых разных машинах, но я никогда раньше не участвовала в тест-драйвах и теперь решила попробовать. Мне очень нравится водить, хотя в основном это езда по городским трассам, с бездорожьем не сталкивалась. Первый автомобиль Discovery – непривычный формат для меня, поскольку раньше доводилось ездить на небольших авто. Второй – Velar, который идеально подошел мне и по размеру, и возможностям. У приборной панели очень удобный, интуитивно понятный интерфейс. Самое пугающее препятствие – боковой уклон, было очень необычно, как легко его проходит авто, колеса не срываются. В обоих автомобилях удивило, сколько всего они могут сделать без участия водителя. Пока это трудно осознать, ведь я привыкла принимать самостоятельные решения за рулем».