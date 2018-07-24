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Текст: Ольга Головина
Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее
Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».
Land Rover: от антикризисного решения к званию лучших
История Land Rover началась в тяжелые послевоенные годы, когда английская промышленность испытывала острую нехватку производственных ресурсов и заказов. Сошла на нет потребность в роскошных автомобилях – именно такие, элегантные и скоростные, производил автоконцерн Rover. Управляющий директор Спенсер Уилкс долго думал, как вернуть компанию на прежний уровень, и, возможно бы сдался, если бы не случай. Это произошло в 1947 году. На ферме главного инженера компании Морриса Уилкса, родного брата Спенсера, сломался старенький «американец» Willys. Тогда техническая мысль конструктора привела к неожиданному решению: а что если собрать конструкцию из корпуса американского джипа и ультрасовременных для того времени агрегатов «ровера»?
Range Rover как лучший образец современного искусства нашел свое место в Лувре
В те годы автопроизводители столкнулись с еще одной проблемой. После войны в Англии почти не осталось черного металла: всю сталь пустили на оборонную промышленность. Зато алюминия, который использовали для авиастроительства, было в избытке. Братья Уилкс решили заменить «железо» на этот легкий светлый металл – и не ошиблись. Автомобили серьезно выиграли по весу. Так появился прототип современного Land Rover. Новый автомобиль оснастили серийным двигателем на 48 лошадиных сил, добавили модифицированную коробку передач и раздаточную коробку для полного привода – традициям полноприводности в Land Rover следуют по сей день.
В 1948 году после технических доработок предприятие выпустило первый серийный автомобиль Land Rover Series I, который впоследствии приобрел имя Defender. Тогда это был очень шумный, некомфортный автомобиль, однако во всем мире его сразу полюбили за надежность, универсальность и проходимость.

В 1970 году шквал восторгов сорвал автомобиль первого поколения Range Rover. Впоследствии за выверенный, но футуристичный внешний вид он даже нашел свое место в Лувре – как лучший образец современного искусства.

В 1989 году появился первый представитель семейства Discovery. Он задумывался как комфортный семейный автомобиль, однако само название, в переводе с английского «Открытие», говорило о чем-то большем. В 1990-м Discovery действительно стал открытием, и более шести лет являлся бессменным участником соревнований Camel Trophy. Именно на бездорожье автомобили британского концерна демонстрировали свои лучшие качества.
В 2018 году британские внедорожники Land Rover отметили 70-й юбилей.

Чтобы приобщиться к празднику легенды офф-роуд, «Санкт-Петербург.ру» устремился в Гатчину, на единственный в Петербурге внедорожный полигон экстремального вождения Land Rover Experience. Здесь мне предстоит испытать классику английских автомобилей на двух опасных трассах, узнать секреты умных технологий моделей 2018 года и заглянуть в будущее.
Юбилейный заезд по гатчинскому бездорожью
«В этом году Land Rover исполнилось 70 лет – внушительный срок. Современные внедорожники концерна – воплощение десятилетий накопленного опыта в создании именно внедорожных автомобилей. Цифровые технологии последнего поколения, инженерные решения, архитектура двигателя и других систем автомобиля – высокотехнологичная комбинация, созданная для безопасной и комфортной езды в экстремальных условиях. Сегодня вы сможете в этом убедиться, испытав сразу две трассы – специально оборудованную и естественную. Выбирайте автомобиль по вкусу – начинаем», – дал старт заезду директор полигона Land Rover Experience Денис Шиянов.
Чистые линии и чистый функционал в сочетании с комфортом – традиционно для всех автомобилей Land Rover
Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» поспешил занять место на тест-драйве. На старте меня ждала «великолепная шестерка» автомобилей Land Rover: закрепившие высокий статус «короли бездорожья» Range Rover и Discovery, а также Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Discovery Sport.

«Каждый год компания работает над новыми возможностями внедорожников. В этом году в нашем центре мы ждем появления гибридного Range Rover и Range Rover Sport. Это новый виток эволюции автомобилей, которые оборудованы самым передовым на данный момент бензиновым двигателем Ingenium и электромотором с возможностью подзарядки от электросети», – позволил заглянуть в недалекое будущее Денис.
Для прохождения тест-драйва я выбираю новый Range Rover Sport – мощный и рельефный, контрастно очерченный автомобиль, с выразительными линиями радиаторной решетки и строгой окантовкой изогнутых фар. Чистые линии и чистый функционал в сочетании с комфортом – традиционно для всех автомобилей марки Land Rover.
Совместить бездорожье и комфорт – легко
Я как пассажир заняла «второй ряд»: в просторных кожаных креслах легко потеряться, особенно, когда над головой бескрайнее небо. Да, им можно любоваться через панорамную крышу. Осматриваю салон, откидываю выдвижную широкую панель с подставками – место здесь есть не только для бутылочки воды, но и для телефона, диктофона. Если бы пришлось набирать текст прямо сейчас, проблем бы не возникло: в салоне есть разъемы, чтобы подзарядить ноутбук, смартфон или планшет. В долгой дороге – не заскучаешь: можно смотреть фильм на ЖК-дисплее, встроенном в подголовники передних кресел.

Сегодня мне не до фильма. Мой внедорожник героически пробирается сквозь канавы, овраги, растительность по окаменевшему «хребту» глиняной колеи. Дорога петляет, как лабиринт, то взмывая внезапными крутыми подъемами, то обрываясь отвесными спусками. Как раз в таких условиях раскрываются все технические особенности внедорожника Land Rover.

Благодаря сложнейшим инженерным цифровым системам, наш автомобиль спокойно преодолевает холмы, «оценивает» поверхность и обстановку на трассе, регулирует тягу и крутящий момент каждого колеса. Я не ощущаю, как авто входит в повороты и спускается с косогоров, а на ухабистой трассе – лишь легкое покачивание. Полную картину событий я могу увидеть, лишь взглянув на стильный ЖК-монитор на центральной панели.
В 2018 году Range Rover Velar завоевал международную премию World Car Awards в номинации «Лучший автомобильный дизайн года»
По словам Дениса Шиянова, бортовые компьютерные системы автомобиля получают и принимают сигналы датчиков с фантастической скоростью. Одно колесо посылает информацию о своем положении и типе поверхности – скользко, каменисто, неровно, вязко – и принимает команды компьютера около 500 раз в секунду.
В конце нашей трассы проходим столь любимое всеми гостями внедорожного полигона Land Rover Experience – водное препятствие. Нам предстоит заехать на автомобиле в небольшое живописное озеро, расположенное прямо на территории офф-роуд площадки. Неизменный восторг вызывает то, как Land Rover гордо рассекает водную гладь. Система Wade Sensing позволяет отследить глубину преодолеваемого брода, благодаря ультразвуковым датчикам в наружных зеркалах. Автомобиль маневрирует, превращаясь в настоящую амфибию. Выезжаем, сливаем лишнюю воду и – завершаем первый сложный маршрут.

Для заезда по трассе с искусственными, но не менее сложными препятствиями, выбираем стильный, обтекаемый в формах, динамичный Range Rover Velar. В этом году автомобиль завоевал международную премию World Car Awards в номинации «Лучший автомобильный дизайн года». Признанно красивый внедорожник-стрела с успехом проходит самые сложные заезды в гору, спуски, вывешивания, опасный боковой уклон в 35°, кинематографично едет по бетонным ступенькам и зрелищно берет водную преграду.
Технологии, которые «знают» природу бездорожья
Как такое возможно? Первый вопрос, который возникает у всех, наблюдающих за тест-драйвом.

Все автомобили Land Rover, рассказывает нам Денис Шиянов, оснащены системой адаптации к дорожным условиям – Terrain response. Эта система позволяет водителю оптимизировать настройки двигателя, трансмиссии, дифференциалов и ходовой части для максимального комфорта в любых дорожных условиях. Эффективно выводит внедорожник из любого препятствия, исключая пробуксовку, застревание и, тем более, опрокидывание.

Активный дифференциал с электронным управлением и система динамического распределения крутящего момента позволяют с легкостью преодолевать диагональные вывешивания.

Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) позволяет выбрать определенную скорость движения и поддерживать ее в сложных дорожных условиях в диапазоне от 1,8 до 30 км/ч, оставляя водителю лишь следить за траекторией движения.
Все автомобили Land Rover оснащены системой адаптации к дорожным условиям – Terrain response
Запатентованная Land Rover система контролируемого движения под уклон (HDC) помогает водителям плавно спускаться по крутым скользким склонам. Система поддерживает постоянную скорость и направляет тормозное усилие на каждое колесо отдельно.

Электронная противобуксовочная система (ETC) оптимизирует устойчивость, контролируя проскальзывание колес. Снижает крутящий момент, подаваемый к вращающемуся колесу. Затем осуществляет торможение колеса, если это необходимо.
Автомобили 2018 модельного года – Range Rover, Range Rover Sport и Range Rover Velar оснащены мультимедийной, навигационной, информационно-развлекательной системой Incontrol Touch Pro Duo. Это два 10-дюймовых сенсорных экрана с высоким разрешением, которые показывают водителю полную информацию о положении колес, состоянии дороги, глубины брода и о том, что окружает автомобиль на трассе. Для этого задействованы десятки сверхчувствительных датчиков и камер, размещенных на внешних панелях Land Rover. Пассажир, сидящий рядом, в это же время может на мониторе смотреть фильм или передачу.

Еще одно инженерное ноу-хау – разработка английских инженеров исследовательского центра в графстве Уэст-Мидлендс – это линейка двигателей, предлагаемых для Land Rover, которая способна удовлетворить запросы любого водителя – от невероятной динамики и мощи, до плавного и комфортного движения с минимальным расходом топлива. Технология Ingenium лежит в основе всех 4-цилиндровых двигателей, устанавливаемых на автомобили Land Rover. Это полностью алюминиевые двигатели, с пониженными потерями на трение, имеют чрезвычайно прочный блок цилиндров и оснащены двумя балансирными валами, которые минимизируют вибрации для максимального комфорта в ежедневных поездках.
Где пройти офф-роуд эксперименты в стиле Land Rover
Внедорожный полигон Land Rover Experience находится в 60 км от Петербурга, вблизи Гатчины – найти его можно по ярким фирменным указателям на Киевском шоссе. Офф-роуд трасса внедорожного вождения воспроизводит основные трудности внедорожных испытаний в стиле соревнований Camel Trophy. Полигон – как один из официальных внедорожных центров Land Rover Experience в мире – создавали по международным стандартам автоконцерна. В России всего два полигона Land Rover Experience: в Подмосковье и под Гатчиной.

Центр под Петербургом предоставляет гостям, приехавшим на обучение, новейшие автомобили. Обучение проводят профессиональные инструкторы, прошедшие сертификацию в международном центре вождения Land Rover Experience. Кроме внедорожного обучения здесь можно послушать лекции от популяризаторов науки и отдохнуть с детьми. За рулем детского авто они смогут преодолеть свою трассу – вокруг административного здания центра Land Rover.
Окунуться в мир Land Rover на внедорожной трассе могут все желающие: записаться на полуторачасовой офф-роуд марафон можно на сайте или по телефону 8 (800) 77-00-828. Полигон работает каждый день с 10 до 19 часов. Новоиспеченные владельцы внедорожников Land Rover получат привилегии расширенного трехчасового курса на разных типах внедорожных трасс.
Отзывы
«По естественной трассе ездил на новом Range Rover – самый большой, мастодонт. В нем очень комфортно, ничего крутить и нажимать не надо, он все сделает за тебя сам – остается только управлять рулем. Трудно было привыкнуть к такой отстраненности от управления – я привык сам контролировать ситуацию. Искусственную трассу прошел на Range Rover Evoque – для меня он оказался лучшим вариантом. Сел – и прямо-таки все в нем будто создано под меня. Но, конечно, в такие буреломы, через которые способны проходить эти машины, сознательно вряд ли полезешь. Сегодня мне нужна вместительная, комфортная машина, в которой будет хорошо себя чувствовать и моя большая собака – ему всего девять месяцев, но он уже очень крупный пес. В будущем планирую отправиться в Норвегию на Нордкап, и автомобиль Land Rover мог бы стать хорошим союзником. Организация полигона понравилась – думаю привезти сюда супругу».
Вадим Школьников
директор филиала компании Rain Zinn, основатель школы контраварийного вождения
«Я узнала о событии из Facebook. Мой стаж вождения – 20 лет на самых разных машинах, но я никогда раньше не участвовала в тест-драйвах и теперь решила попробовать. Мне очень нравится водить, хотя в основном это езда по городским трассам, с бездорожьем не сталкивалась. Первый автомобиль Discovery – непривычный формат для меня, поскольку раньше доводилось ездить на небольших авто. Второй – Velar, который идеально подошел мне и по размеру, и возможностям. У приборной панели очень удобный, интуитивно понятный интерфейс. Самое пугающее препятствие – боковой уклон, было очень необычно, как легко его проходит авто, колеса не срываются. В обоих автомобилях удивило, сколько всего они могут сделать без участия водителя. Пока это трудно осознать, ведь я привыкла принимать самостоятельные решения за рулем».
Татьяна Подгурская
врач медицинского исследовательского центра им. Алмазова
«Нам довелось прокатиться на трех автомобилях: Discovery, Range Rover и Range Rover Sport. Впечатления отличные, нам попался отличный инструктор, который рассказал много интересного материала про внедорожное вождение. Я понял, что в экстремальных условиях нужна совсем иная техника вождения. При прохождении препятствий ты автоматически пытаешься вдавить тормоз, искать сцепление, выворачивать руль. Но инструктор показывает, какие действия оптимальны, а главное, автомобиль может больше, чем ты ожидаешь. Из препятствий впечатлил крутой спуск и, конечно же, езда по озеру».
Дмитрий и Елена
работают в сфере логистики
«Мы тестировали Range Rover Sport и Velar. За рулем очень комфортно, удобно, машина сама думает за тебя. Грубо говоря, ты только управляешь рулем и нажимаешь кнопочки. Непривычно было, когда у машины поднимался кузов и был виден только капот – дороги не видно, но при этом камера проецировала все происходящее прямо на монитор. Очень впечатлила езда вброд – такого мы точно нигде не испытывали, разве что, в городских лужах (смеется)».
Екатерина
торговый представитель HoReCa
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