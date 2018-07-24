Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

Я как пассажир заняла «второй ряд»: в просторных кожаных креслах легко потеряться, особенно, когда над головой бескрайнее небо. Да, им можно любоваться через панорамную крышу. Осматриваю салон, откидываю выдвижную широкую панель с подставками – место здесь есть не только для бутылочки воды, но и для телефона, диктофона. Если бы пришлось набирать текст прямо сейчас, проблем бы не возникло: в салоне есть разъемы, чтобы подзарядить ноутбук, смартфон или планшет. В долгой дороге – не заскучаешь: можно смотреть фильм на ЖК-дисплее, встроенном в подголовники передних кресел.



Сегодня мне не до фильма. Мой внедорожник героически пробирается сквозь канавы, овраги, растительность по окаменевшему «хребту» глиняной колеи. Дорога петляет, как лабиринт, то взмывая внезапными крутыми подъемами, то обрываясь отвесными спусками. Как раз в таких условиях раскрываются все технические особенности внедорожника Land Rover.



Благодаря сложнейшим инженерным цифровым системам, наш автомобиль спокойно преодолевает холмы, «оценивает» поверхность и обстановку на трассе, регулирует тягу и крутящий момент каждого колеса. Я не ощущаю, как авто входит в повороты и спускается с косогоров, а на ухабистой трассе – лишь легкое покачивание. Полную картину событий я могу увидеть, лишь взглянув на стильный ЖК-монитор на центральной панели.

