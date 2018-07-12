Запишитесь на вводный урок
в любой из скалодромов. Конечно, мы приглашаем вас в «Трамонтану», если вы в Питере, но сейчас практически в любом крупном городе есть хороший скалодром, где вы сможете попробовать свои силы. Не стоит после первого урока сразу бежать в магазин за снаряжением и покупать абонемент на год, а стоит записаться в группу или взять начальный скалолазный курс
. Тогда, после того, как пройдет первый восторг, вы точно поймете, хочется ли продолжать заниматься. Впоследствии лучше купить свое снаряжение, а не брать в прокат. Это будет бюджетнее да и приятнее надевать свои скальные туфли, а не после пары сотен людей.
Обязательно узнайте про выезды на скалы у тренеров или на рецепции. Не обязательно закладывать под это отпуск – большинство тренеров вывозит учеников на скалы на выходные. Под Петербургом, например, есть несколько отличных массивов, где можно не только полазать, но и отлично провести время на природе. В общем, добро пожаловать на скалолазание!