Не так много видов спорта, которые позволят применить ваши способности в отпуске. Со скалолазанием вы открываете знакомые страны с другой стороны. Турция, Испания, Италия, Франция, Тайланд – это Мекки скалолазания с огромным количеством скальных массивов и развитой скалолазной культурой. Например, в Турции вы покупаете привычный тур на «все включено» в Анталию, живете в отеле, купаетесь в море, но в то же время лазаете на шикарном скальном массиве всего в получасе езды от города. Маршрутов там так много, что даже если вы пролезаете по три-пять в день, то хватит на год. Из отпуска вы привозите не плюс пять кг к животу, а подтянутое загорелое тело и кучу положительных эмоций. А какие виды открываются сверху маршрута…



Скалолазание – практически идеальный спорт для детей. Никаких отягощений, только собственный вес, ловкость, гибкость и скорость мышления. Все необходимые навыки, чтобы в школе на физре не получить тройбан и с легкостью перемахнуть через забор от соседской собаки.



Скалолазание – это один из немногих по-настоящему семейных видов спорта. Вы лазаете вместе в зале, вы выезжаете вместе на скалы. Лазаете сами – приводите подругу или друга. Тогда в выходные не будет перед вами мучительного выбора, чем заняться.



В скалолазании много любительских соревнований. Даже если вы занимаетесь не больше года, для вас есть отдельная группа, в которой вы имеете шанс победить и получить призы.

