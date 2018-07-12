  • 12 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 62.3024  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 72.7155  
Нефть($) 12.07.2018 74.00 0.15
Нефть(p) 12.07.2018 4613.39 -14.64
Картина дня: смерть альпиниста, победа «Зенита» и форма для сотрудников метро Путин продлил на год запрет на ввоз «санкционки» Порошенко пожаловался на «заполонивших» Украину сотрудников ФСБ Чиновники против бизнеса: предприниматели подали более 300 исков в суд к комитету имущественных отношений
Скалолазание: от страха в глазах
до личного снаряжения и поездки в Италию
Сотрудник петербургского клуба «Трамонтана» Роман Семенов рассказал «Санкт-Петербург.ру», как 15 лет назад он случайно увлекся скалолазанием, чем полезен этот спорт, сделает ли он вас сильнее, насколько он безопасен и зачем вообще лезть на стену.
Как я «подсел» на этот нескончаемый квест?
Это был второй курс универа, и меня позвали то ли на рыбалку, то ли в поход на 148-й км Приозерского направления, и там, по странному стечению обстоятельств, находились очень знаменитые в узких кругах «малые скалы». Не помню, как долго я отпирался от того, чтобы попробовать залезть, но точно помню, что за снаряжение на мне было: старенькая обвязка из строп, выцветшая веревка, железный карабин и все. Страховали меня через попу в прямом смысле этого слова (есть два способа страховать без обвязки и страховочного устройства: вокруг себя и вокруг дерева). И, знаете, зацепило.
Любому желающему доступно скалолазание: высокие скалодромы с веревкой или болдеринговые над матами, детские развлекательные или серьезные спортивные
Следующие два года я плотно обосновался на «малых», у меня появился кусок веревки, примитивная обвязка и кеды на пару размеров меньше родных. Все, что можно посмотреть в фильмах про американский парк Йосемити 70-х, было и у нас – некая каста хиппи с минимальным снаряжением, своим слэнгом, своими старожилами и своими правилами. Сначала мы ползали с веревкой, а потом пытались пройти маршруты «чайник», «кинжал» и прочие без страховки. Это от пяти до девяти метров высоты, а пара металлических табличек на скале красноречиво говорили, что «малые» – не значит безопасные.
Все было круто на «малых», кроме сезонности. С наступлением зимы интересы переориентировались на сноуборд, а скальники (купленные через год после старта скалолазной карьеры) закидывались в шкаф до майских. На третий год такого сезонного лазания захотелось чего-то новенького, и я начал искать информацию про скалодромы. Для справки: это сейчас достаточно ткнуть в экран мобильника или спросить SIRI, а 15 лет назад ты мог спросить только продавца единственного приличного аутдорного магазина в Петербурге или других товарищей на скалах.
Выбирайте трассу под себя. Не лезется одна, всегда можно перейти на другую, которая понравится больше
Так я попал в ИТМО. Без напарника, без страховочного устройства, без понимания, что такое нижняя страховка, оттяжки и прочие штуки. Я стоял в зале и робко поглядывал на крепких парней, которые что-то там «вщелкивали» на стене, и чувствовал себя не очень уютно. Переборов это чувство, я попросил подстраховать одного из ребят. Он согласился, но по выражению лица понял, что я не вписывался в его планы. Его и мои мучения кончились на второй оттяжке – я тупо забился и упал. Меня спустили.
Это был позор. Я, пролезающий без страховки все самые сложные маршруты «малых», забился на шестом движении на каких-то лопухах. Ну что за слабак! Несколькими минутами позже, видимо, проникнувшись моим выражением лица, один из «взрослых» товарищей предложил мне пролезть самую простою трассу на вертикали с верхней. Так я познакомился и дружу до сих пор с Тимом Макарьевым.

Я помню две вещи со своего знакомства со скалодромом ИТМО. Первое: ты нафиг был никому не нужен, и любое новое лицо в узкой скалолазной тусовке воспринималось как вторжение в личное пространство. Второе: всегда найдется тот, кто готов с тобой делиться своими знаниями и временем.
Эти две противоположности пятнадцать лет назад прямо висели в воздухе, с одной стороны, отгоняя новичков, а с другой, давая надежду, что есть шанс прижиться в тусовке. Сейчас все по-другому! Любому желающему доступно скалолазание. Высокие скалодромы с веревкой или болдеринговые над матами, детские развлекательные или серьезные спортивные. Новейшее сертифицированное снаряжение, приветливый персонал, групповые тренировки, в которых вы чувствуете себя среди своих, и персональные, если вы интроверт.
Зачем вообще лезть на стену?
Можно долго рассуждать на тему теории Дарвина, наших обезьяньих корней и инстинкта лезть на стену, но, по факту, никто не знает. Могу лишь поделиться собственным опытом и наблюдениями.
Со скалолазанием вы открываете знакомые страны с другой стороны. Турция, Испания, Италия, Франция, Тайланд – это Мекки скалолазания
Скалолазание многогранно. Каждая трасса, каждый зацеп, каждое движение в этом виде спорта в чем-то уникально. От тренировки к тренировке вы не повторяете то, что было на прошлой, перед вами новые трассы, новые категории. Скалолазание – это квест. Не думайте, что вам поможет «бицуха» на вертикальной трассе – маленькие хрупкие девушки могут облезть здоровых мужиков, а здоровые мужики могут показать свою силушку на нависающих трассах или потолке. Выбирайте трассу под себя. Не лезется одна, всегда можно перейти на другую, которая понравится больше.
Кстати, о категориях. Без них было бы тяжело осознавать свой прогресс, поэтому в скалолазании есть своя субъективная система оценки сложности маршрутов. От 4а до 9с. Трассы категорируются в залах и, конечно, на скалах. Новички начинают от 5-6 категории, продвинутые лазают 7а-8а, а профессионалы «мочат» проекты 8в-9а. И всего несколько человек в мире, которые могут залезть маршруты 9в-9с.
Не так много видов спорта, которые позволят применить ваши способности в отпуске. Со скалолазанием вы открываете знакомые страны с другой стороны. Турция, Испания, Италия, Франция, Тайланд – это Мекки скалолазания с огромным количеством скальных массивов и развитой скалолазной культурой. Например, в Турции вы покупаете привычный тур на «все включено» в Анталию, живете в отеле, купаетесь в море, но в то же время лазаете на шикарном скальном массиве всего в получасе езды от города. Маршрутов там так много, что даже если вы пролезаете по три-пять в день, то хватит на год. Из отпуска вы привозите не плюс пять кг к животу, а подтянутое загорелое тело и кучу положительных эмоций. А какие виды открываются сверху маршрута…

Скалолазание – практически идеальный спорт для детей. Никаких отягощений, только собственный вес, ловкость, гибкость и скорость мышления. Все необходимые навыки, чтобы в школе на физре не получить тройбан и с легкостью перемахнуть через забор от соседской собаки.

Скалолазание – это один из немногих по-настоящему семейных видов спорта. Вы лазаете вместе в зале, вы выезжаете вместе на скалы. Лазаете сами – приводите подругу или друга. Тогда в выходные не будет перед вами мучительного выбора, чем заняться.

В скалолазании много любительских соревнований. Даже если вы занимаетесь не больше года, для вас есть отдельная группа, в которой вы имеете шанс победить и получить призы.
Безопасно ли скалолазание?
Пожалуй, тут травм меньше, чем в горных лыжах или футболе. Снаряжение очень надежно, и все травмы связаны, скорее, с неудачными падениями на мат в зале (вывихи лодыжки и т. п.) Веревки, карабины, обвязки тестированы самым жестким образом и выдерживают нагрузки до нескольких тонн. Конечно, если вы лезете с веревкой, то ваш напарник точно должен знать, что делает.
Сделает ли вас скалолазание сильнее?
Если вы были штангистом, то вряд ли, а если ваш предел – пять подтягиваний, то, однозначно, да. Но основной плюс не в приросте силы, а в гармоничном развитии всех мышц. Руки, спина, пресс, ноги – все работает на стене. Максимальная сила растет при занятиях болдерингом, а выносливость – при лазании на трудность. Ловкость, координация, упорство – необходимые качества, которые будут развиваться на тренировках.
Мне 30 – это не поздно?
А мне – 38! Конечно, у тех, кто занимается с десять лет, есть огромная фора, но скалолазанию, как и любви, все возрасты поп-корны! Нужно быть немного осторожными с нагрузками на пальцы, а в остальном можно прогрессировать еще много лет. Кстати, в «ветеранских» соревнованиях участвуют спортсмены до 70-75 лет. И они будут поздоровее большинства сорокалетних обычных людей.
Куда идти и с чего начать?
Запишитесь на вводный урок в любой из скалодромов. Конечно, мы приглашаем вас в «Трамонтану», если вы в Питере, но сейчас практически в любом крупном городе есть хороший скалодром, где вы сможете попробовать свои силы. Не стоит после первого урока сразу бежать в магазин за снаряжением и покупать абонемент на год, а стоит записаться в группу или взять начальный скалолазный курс. Тогда, после того, как пройдет первый восторг, вы точно поймете, хочется ли продолжать заниматься. Впоследствии лучше купить свое снаряжение, а не брать в прокат. Это будет бюджетнее да и приятнее надевать свои скальные туфли, а не после пары сотен людей.

Обязательно узнайте про выезды на скалы у тренеров или на рецепции. Не обязательно закладывать под это отпуск – большинство тренеров вывозит учеников на скалы на выходные. Под Петербургом, например, есть несколько отличных массивов, где можно не только полазать, но и отлично провести время на природе. В общем, добро пожаловать на скалолазание!
Кстати, мне тут наш добрый директор скалодрома подкинул купон на 30% на вводное занятие. Чтобы получить скидку, нужно в заявке с сайта указать tramontana.ru.
Facebook
Twitter
VK
Instagram
© Санкт-Петербург.ру
Урны для чеков в петербургском метро появятся в августе Метрополитен о «водопаде» на «Беговой»: Какую станцию построили, такую и эксплуатируем «Хочешь ее догнать? Беги!»: петербуржцев приглашают на массовый забег за пенсией Синоптики обещают Петербургу настоящую летнюю жару минимум до 20 июля
Петербургский альпинист Дмитрий Матушкин погиб во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии ТЦ из дома 33 на улице Одоевского выселили из-за нарушений пожарной безопасности Петербургское метро потратит 109 млн рублей на новую форму для сотрудников Петербургские врачи спасли дочь главы ФИФА Джанни Инфантино
В Петербурге 12 июля будет тепло и немного ветрено Чиновников обвинили в накрутке голосов за строительство парковки на Васильевском Петербуржцы предложили «залатать подорожником» новые трещины дома на Александра Невского В парке Победы с 19 июля стартуют бесплатные экскурсии на сегвеях

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram