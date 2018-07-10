Жизнь Виктора Прокопцова: храмы, бары и уголовные дела.

Медисабаль дает нотариальные показания против своего клиента. В редакции есть документ с ее подписью: Медисабаль передает информацию, полученную в ходе работы на Терентьева, адвокатам Прокопцова. Суд эти документы даже не запрашивал, это акт доброй воли. Добрая воля сейчас ценится высоко, но Прокопцов человек не бедный.



Административных дел в борьбе за собственность не хватило. Появились уголовные.



Неизвестный подает в суд на Виктора Прокопцова с требованием возврата 300 млн рублей и просит наложить арест на его имущество. Правоохранители выясняют, что долга не существует. Два бывших юриста Терентьева – Марина Медисабаль, работавшая на два фронта, и Роман Шабанов-Иванов, который привел ее в «БЭК», – дают показания о том, что дело в отношении Прокопцова велел состряпать Терентьев, а они лишь исполняли его приказы. В отношении Терентьева возбуждается уголовное дело со всеми атрибутами тяжкого преступления, совершенного "по предварительному сговору группой лиц". С термином "сговор" Терентьев согласен, только в эту группу он не входил.



Сейчас Терентьев под подпиской. Но в тюрьме он посидеть за время этого конфликта тоже успел. Терентьев отошел от оперативного управления, уехал в Непал, занялся автомобильными гонками, выиграл несколько ралли-рейдов, проехал "Шелковый путь". Налоговая нашла недоплату налогов, передала дело правоохранителям, те возбудили уголовное дело и арестовали Терентьева, которого в проверяемом периоде даже не было в стране. Догадайтесь, кто управлял компанией? Правильно. Сотрудники БЭКа рассказывают, как Прокопцов проводил совещания почти ежедневно, полностью контролируя деятельность компании. "К Прокопцову всегда была очередь, – говорит экономист Генновайте Лажускайте, – мимо него ни одна бумажка не проходила, а Терентьев тогда в офисе и не появлялся".