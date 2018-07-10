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Жизнь Виктора Прокопцова: храмы, бары и уголовные дела.
Создатель и владелец ООО «Балтийская экспедиторская компания» Александр Терентьев пригрел на груди змею, а спустя почти двадцать лет совместной работы она начала кусаться. Вера партнеру, пропавшие деньги, подставные юристы, уголовное дело – это история, о которой когда-нибудь снимут фильм.
В петербургских судах уже два года идут споры о разделении многомиллиардного бизнеса двух бывших друзей и партнеров – Александра Терентьева и Виктора Прокопцова. Они совместно владеют ООО «Балтийская экспедиторская компания» («БЭК»), отелем «Амбассадор», гостиницей «На Садовой», а также множеством объектов недвижимости.

В 1997 году предприниматель Александр Терентьев создал ООО «Балтийская экспедиторская компания» («БЭК»), которая поставляет огромные дорогие установки для нефтегазовой отрасли. Поставщики – это американские монстры Schlumberger и Halliburton, а покупатели – российские монстры "Сургутнефтегаз", "Славнефть. Один из первых контрактов – поставка оборудования для гидроразрыва пласта, почти 20 негабаритных вагонов, с трудом влезающих в железнодорожный тоннель, стоимостью под десяток миллионов долларов.

Экспедиторский бизнес завязан на транспорте. Из Америки груз доставляют по воде в Петербург, а затем по железной дороге. Прокопцов работал в РЖД, а подрабатывал у Терентьева – следил, чтобы нужные вагоны в нужное время оказались в нужном месте. Подрабатывал он хорошо. Вагоны приходили вовремя, вознаграждение тоже.

Контрактов становилось больше, бумаг еще больше, и Терентьев решил организовать в «БЭК» целый таможенный отдел, который и возглавил Прокопцов. К новому назначению был предложен небольшой «кусок компании», несколько процентов. Прокопцов ушел с железной дороги и пересел со старой девятки на новую Daewoo Nexia.

Зоны ответственности разделились: Терентьев занимался привлечением контрактов, а Прокопцов отвечал за то, чтобы грузы были доставлены заказчику. С приходом Прокопцова «БЭК» стало принадлежать Александру Терентьеву, Андрею Хрусталёву и Виктору Прокопцову. В какой-то момент Хрусталёв вышел из бизнеса по состоянию здоровья, и владельцами бизнеса остались Терентьев и Прокопцов.
Приходит как-то Виктор Прокопцов к Александру Терентьеву и говорит примерно следующее: мы не можем выигрывать тендеры, имея только одну компанию. Если мы поставляем оборудование Сургуту, то "Роснефть" не будет с нами работать. У меня есть идея, - говорит Прокопцов, - нужно зарегистрировать еще одну компанию, это чисто технический вопрос. А у Терентьева трое внуков, ралли "Шелковый Путь", Париж-Дакар, почетное консульство Непала. Терентьев не стал влезать в технические вопросы: делай как знаешь. И в 2010 году Прокопцов создал компанию "Проками". Первые "Про" в названии "чисто технической компании" знаете откуда?

Терентьев по-прежнему решал большие вопросы, а оперативное управление и в "БЭК", и в "Проками" взял на себя Прокопцов.
Виктор Прокопцов
Виктор Прокопцов. изображение из фотоархива (http://www.picshare.ru/view/8877218/)
С 2010 по 2016 годы в глазах Александра Терентьева «Проками» была одной из многих созданных для удобства ведения бизнеса компаний, но в 2016 году оказалось, что все клиенты переведены в "Проками", все долги остались в "БЭК", к "Проками" Терентьев не имеет никакого отношения, а Прокопцов вышел из доли в БЭК.

В мае 2016 года случился чисто бытовой конфликт, мелкие разногласия по поводу вида из окна одной из принадлежащих партнерам квартир. Жене Прокопцова очень уж захотелось жить в этой квартире, но по устной договоренности она была занята Терентьевым. Прокопцов сказал, что никаких договоренностей не было.

До сих пор устные договоренности были частью корпоративной культуры БЭК. Терентьев думал несколько дней, еще несколько дней изучал документы и нашел... На столе лежали две бумаги, разница в цифрах между которыми в несколько десятков миллионов рублей была железобетонным доказательством воровства. Объяснений у Прокопцова не было. Нет, одно было: "Сам дурак".
Бизнес к тому времени вырос не просто большим, а очень большим. Группа компаний обзавелась четырехзвездочным отелем «Амбассадор» в центре города, несколькими объектами очень дорогой жилой и нежилой недвижимости. В редакции есть документ, в котором ручкой по бумаге написаны доли во всем бизнесе Терентьева-Прокопцова. 60% у Терентьева, 40% у Прокопцова. Но вдруг оказалось, что внутри группы компаний Прокопцов построил не просто запасной аэродром, а целый аэровокзальный комплекс.
Соглашение о долях в компании на основании которого готовились юридические документы
Теперь все, что создано совместным трудом, необходимо было поделить по справедливости. На стол в комнате переговоров девятого этажа гостиницы "Амбассадор" легли толстые папки со сто раз заранее согласованными документами. Подписать их не удалось. Прокопцов с удовольствием говорил об активах, но подписывать документы о разделе долгов отказался. Долгов было немного – 8 млн. евро по кредитам, взятым под контракты, и еще несколько сумм совсем по мелочам. От перспективы выплачивать долги Прокопцов расстроился и вышел из комнаты переговоров. На следующий день 27 октября 2016 года начали движение десяток исков с претензиями к Терентьеву на сотни миллионов рублей. Среди этих документов есть и иск о взыскании задолженности с "БЭК", которой управлял Прокопцов. Истцом выступила "Проками".

Терентьев расстроен. Он думал, что неплохо разбирался в людях. Знаете как называли в узких кругах Прокопцова? "Благочестивейший"! Он построил храм на Валааме, помогал церкви и фотографировался с Патриархом. И благочестивейший организовал клуб ХХХХ в Калининграде, который в сети называют борделем, он открывается в десять вечера и работает до шести утра. В клубе полуголые девушки целуются на барных стойках, а счастливые мужчины засовывают им деньги в трусы.
Фотографии со страницы Бара ХХХХ в Калининграде
У Терентьева был личный юрист Роман Шабанов-Иванов. Все семейные дела оформлял он, имея доверенности на право распоряжаться очень крупными активами. Роман был доверенным по всем юридическим вопросам семьи. По его рекомендации для защиты в судах Терентьев нанял юриста Марину Медисабаль. Она за девять месяцев работы на Терентьева получила десятки миллионов рублей и проиграла почти все суды. Так бывает. Даже хороший юрист проигрывает, но хороший юрист не работает на две стороны в одном деле.

Из материалов дела NA56-14254/2017. Письмо доверенного лица A.Тереньтева доверенному лицу В.Прокопцову с передачей информации, полученной в ходе работы на Терентьева.
Медисабаль дает нотариальные показания против своего клиента. В редакции есть документ с ее подписью: Медисабаль передает информацию, полученную в ходе работы на Терентьева, адвокатам Прокопцова. Суд эти документы даже не запрашивал, это акт доброй воли. Добрая воля сейчас ценится высоко, но Прокопцов человек не бедный.

Административных дел в борьбе за собственность не хватило. Появились уголовные.

Неизвестный подает в суд на Виктора Прокопцова с требованием возврата 300 млн рублей и просит наложить арест на его имущество. Правоохранители выясняют, что долга не существует. Два бывших юриста Терентьева – Марина Медисабаль, работавшая на два фронта, и Роман Шабанов-Иванов, который привел ее в «БЭК», – дают показания о том, что дело в отношении Прокопцова велел состряпать Терентьев, а они лишь исполняли его приказы. В отношении Терентьева возбуждается уголовное дело со всеми атрибутами тяжкого преступления, совершенного "по предварительному сговору группой лиц". С термином "сговор" Терентьев согласен, только в эту группу он не входил.

Сейчас Терентьев под подпиской. Но в тюрьме он посидеть за время этого конфликта тоже успел. Терентьев отошел от оперативного управления, уехал в Непал, занялся автомобильными гонками, выиграл несколько ралли-рейдов, проехал "Шелковый путь". Налоговая нашла недоплату налогов, передала дело правоохранителям, те возбудили уголовное дело и арестовали Терентьева, которого в проверяемом периоде даже не было в стране. Догадайтесь, кто управлял компанией? Правильно. Сотрудники БЭКа рассказывают, как Прокопцов проводил совещания почти ежедневно, полностью контролируя деятельность компании. "К Прокопцову всегда была очередь, – говорит экономист Генновайте Лажускайте, – мимо него ни одна бумажка не проходила, а Терентьев тогда в офисе и не появлялся".
Сейчас Александр Терентьев весь в новых контрактах. Открыл агентство делового туризма, построил представительства в Штатах, в Европе, на Дальнем Востоке, управляет гостиницами. Как-то после победы на Чемпионате России по ралли-рейдам его спросили про тактику. Он ответил: "У нас одна тактика – мчать"!
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