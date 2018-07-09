Пришла к Акинфееву. Мне видна его небритая щека. Турция делает запутанные пасы на своей половине. Игроки маленькие, как фиксики из всем известного мультфильма. Мяч беспорядочно перелетает от игрока к игроку и возвращается к вратарю. Передо мной спина Акинфеева, три защитника, и далеко-далеко Серкан, запускающий мяч в мою сторону. Мяч увеличивается в размерах, рядом с ним появляется Маллы. Откуда он появляется? Мяч становится огромным. Акинфеев попытался меня защитить, он прыгает, его спина закрыла весь мир, но мяч пролетает мимо него и попадает мне в голову. Я почти физически почувствовала, как тяжелый мяч, пролетающий несколько сантиметров за миллисекунду, сплющивается о мой лоб. Сейчас раздастся треск очков виртуальной реальности, потом разобьется дорогой телефон Sumsung с технологией 5G, потом дойдет очередь до лобной кости. Я двигаю головой назад. Хорошо, что там нет стенки, затылочная кость не такая крепкая, как лобная.



Акинфеев сидит на накаченной ягодице. Мяч лежит рядом со мной, облокотившись на сетку ворот. Маллы подходит ко мне, что делать? Надо ли протянуть ему руку или подождать, пока он сделает это первым. Сделай это первым, думаю я про себя. Маллы забирает мяч, поворачивается ко мне попой и уходит. 1:1. Пойду снова в центр поля.

