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«Безбилетники» на футболе.
Как виртуальная реальность меняет мобильную связь
Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».
Перенестись на стадион «ВЭБ Арена» в Москве со скоростью 1 Гбит/с стало возможно с помощью очков виртуальной реальности и прототипа сети пятого поколения. Первая в России трансляция спортивного события в формате VR и тест-драйв технологии прошли в главном офисе компании «МегаФон».
Дождь в Москве был крупным, с сильным ветром. Я накинула на голову капюшон, вставила наушники: «Сегодня солнце зашло за тучи», и еще немного про Аргентину. «Чайф» был очень далеко от меня в виртуальных серверах облачной музыки. Живьем я слушала их однажды на Дворцовой площади в Петербурге, на концерте, организованном «МегаФон». Тогда о возможностях технологии 5G догадывались лишь сотрудники лабораторий, где она еще только проходила тестирования. А сегодня мне обещают почти серийное оборудование под 5G. До игры остались считанные минуты. Я села в мягкое кресло, на глазах оказались очки виртуальной реальности Oculus и смартфоны Samsung. Игроки разминаются на газоне. Я смотрю на болельщиков рядом со мной, они настолько настоящие, что я пытаюсь их потрогать. Интересно, что чувствуют люди, которых трогает виртуальная реальность?
Для трансляции использованы пять специальных камер с возможностью съемки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением.
Генеральный директор «МегаФон» Сергей Солдатенков
При поворотах головы четко передавалось, куда именно я смотрю: на поле, себе под ноги, на небо – ощущение реального присутствия не покидало. Удивило отсутствие задержки картинки. Еще свежо воспоминание от полета на дельтаплане в аттракционе виртуальной реальности, когда устройство не сразу отслеживало поворот головы, что давало неприятное ощущение: картинка уплывала, а вестибулярный аппарат не понимал, как подстраиваться. После аттракциона меня сильно пошатывало. Сегодня изображение перемещалось настолько мягко, что я сразу забыла об очках. Мы видели картинку в разрешении 4К – выше уже иконического стандарта Full HD, ни задержки, ни зависания картинки, ни рывков, только резинка от очков слегка давит на уши.
Единственное, что выдавало виртуальность, – маленькие белые точки на экране. Это те самые камеры, разбросанные в разных местах стадиона. С помощью сенсорной панели я нажимаю на все поочередно. Раз – и в метре от меня Серкан Кырынтылы энергично подпрыгивает на месте и хлопает в ладоши огромными вратарскими перчатками. Интересно, на них есть присоски? Серкан вводит мяч в игру, он пролетает мимо Шенера сразу в аут. Нет, присосок на перчатках нет.

Я нажимаю на кнопку и оказываюсь на верхней трибуне. Смольников отдает пас Зобнину. Даже сверху, в сотне метров от поля видно, что Зобнин играет рукой. Очень мудреный пас отдал Смольников.
Разносчик утренних газет шустрый мальчишка по имени Микки получает от довольного клиента необычный подарок – пригласительный билет на лекцию сэра Гемфри Дэви – физика, основателя электрохимии, будущего председателя Королевского общества. Подросток высиживает занятие до конца и под впечатлением от услышанного набирается смелости и просит знаменитого ученого дать ему работу курьера в лаборатории. Пройдет время и любознательный рассыльный откроет миру явление электромагнитной индукции и первым из физиков даст определение электромагнитных волн. Звали мальчишку Майкл Фарадей, и это 1812 год. Лондон.

Волны Фарадея плещут повсюду:

  • радиодиапазон, закрепленный за FM-станциями: 87,5-108,0 МГц;
  • гражданский» или Си-Би (Citizen`s Band) диапазон 27 МГц (26,965-27,405 МГц) – известен радиолюбителям;
  • эфирное телевидение (49,75-56,25 МГц для 1 частотного канала);
  • спутниковое телевидение (Ku-диапазон – 12-18 ГГц);
  • wi-fi – диапазон 5 ГГц.
Наша вишенка на торте – мобильная связь. Для высоких скоростей нужны высокие частоты. «МегаФон» для тестов использует частоты примерно 27 гигагерц, то есть электромагнитная волна колеблется 27 миллиардов раз в секунду. Чем выше частота, тем выше скорость передачи данных. Сколько информации несет в себе звук тонкой скрипичной струны, сколько в ней переходов, нюансов звука, гармоник – сравните со звуком контрабаса.
Я жму на кнопку и оказываюсь на vip-трибуне напротив центра поля. Смолов убегает в одиночку, центральный круг, обыгрывает Язиджи – нет, футбол коллективная игра. Смолов уже бежит по своим делам, а мяч в заботливых ногах Йокушлу катится к нашим воротам. Когда уже камеру повесят на голову игроков? Я хочу бегать вместе с ними. Зобнин обрабатывает мяч, ускоряется, получает толчок в спину, падает и катится по газону. Нет, все же бегать с ними я не хочу. В очках на мягком диване в теплом офисе комфортнее, чем на vip-местах.
Мне показывали рабочую базовую станцию 5G, которая обеспечивает беспроводное подключение устройств к опорной сети 5G. Кабель и коробочка-центр обработки данных, которые вместе принимают, собирают, направляют и распределяют сигнал, – так выглядит платформа AirScale производства Nokia с новыми платами, которые уже сегодня умеют «говорить на языке 5G».

Чтобы увеличить пропускную способность сети, «МегаФон» применяет оборудование, которое умеет использовать несколько антенн одновременно. Технология называется MIMO или multiple input-multiple output. Возьмите восемь телефонов, свяжите их изолентой между собой, разделите сигнал на восемь частей, а потом соберите обратно. Каждый телефон имеет одну антенну на прием, одну на передачу – и таких телефонов восемь. Если все это оборудование уместить в одном корпусе, избежать влияния антенн друг на друга, позаботиться об экономии энергии, то получится современное устройство с технологией MIMO 16x16. В нашем эксперименте «МегаФон» использует матрицу 2х2.
Шесть лет назад в апреле 2012 года «МегаФон» первый в стране запустил 4G LTE. В 2018 году мы уже показываем новую реальность, которая пройдет под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют ближайшее будущее человечества. «МегаФон» благодаря техническому лидерству, инфраструктурным возможностям и высокопрофессиональным специалистам начинает делать это первым уже сегодня.
Генеральный директор «МегаФон» Сергей Солдатенков
На поле инициатива перешла к нашим, пойду посмотрю, как чувствует себя Серкан Кырынтылы. Интересно, как поведут себя болельщики, если я дружески похлопаю его по плечу: «Держись, товарищ». Матч-то товарищеский. Что-то большое, круглое, бешено вращающееся летит в мою сторону. Ищу спину Серкана, чтобы спрятаться, она где-то далеко слева. Я успеваю убрать голову, мяч запутался в сетке, подпрыгнул, закрутился и теперь лежит за линией ворот.
Виртуальная реальность, онлайн игры, управление самодвижущимися повозками, телемедицина, биржевые операции, конвейерные линии – помимо высокой скорости передачи данных требуют низких задержек. Попробуйте поиграть в World of Tanks, если вы получите картинку на полсекунды позже, чем ваш соперник. Сети 5G изменили подход к передаче служебных символов. Протокол уменьшил объем передаваемой служебной информации и увеличил частоту, с которой она передается. Протокол позволяет асинхронно передавать данные, то есть можно передать следующую порцию, не дожидаясь ответа о приеме сигнала. Протокол позволяет критические данные вставлять без очереди. Протокол… и еще два десятка мер, которые снизили задержку до 1 миллисекунды, то есть в десять раз. Для человеческого глаза все, что медленнее 1 миллисекунды, регистрируется как «не настоящий онлайн».
Я виртуально хлопаю своего друга Серкана по плечу. Жаль, он не знает, что я его подруга. Пойду в центральную ложу. Ой… Йокушлу грубовато не пускает Головина. Желтая карточка. Еще одна: Дзагоев ошибается прямо передо мной в центре поля. Жирков отнимает мяч прямой ногой – третья карточка. В руках Овидиу Хацегана она действительно выглядит как покрашенный ядовито-желтым цветом горчичник. В разрешении 4К я вижу его скругленные уголки, похожие на иероглифы, грязноватые следы посредине, вижу, как судья элегантно и жестко демонстрирует карточку и убирает ее в карман. Жаль, виртуальная реальность не допускает замедленных повторов. Хотела бы я в настоящей реальности иметь возможность некоторые моменты повторить в замедленном темпе, слишком быстро все происходит в последнее время.
Пришла к Акинфееву. Мне видна его небритая щека. Турция делает запутанные пасы на своей половине. Игроки маленькие, как фиксики из всем известного мультфильма. Мяч беспорядочно перелетает от игрока к игроку и возвращается к вратарю. Передо мной спина Акинфеева, три защитника, и далеко-далеко Серкан, запускающий мяч в мою сторону. Мяч увеличивается в размерах, рядом с ним появляется Маллы. Откуда он появляется? Мяч становится огромным. Акинфеев попытался меня защитить, он прыгает, его спина закрыла весь мир, но мяч пролетает мимо него и попадает мне в голову. Я почти физически почувствовала, как тяжелый мяч, пролетающий несколько сантиметров за миллисекунду, сплющивается о мой лоб. Сейчас раздастся треск очков виртуальной реальности, потом разобьется дорогой телефон Sumsung с технологией 5G, потом дойдет очередь до лобной кости. Я двигаю головой назад. Хорошо, что там нет стенки, затылочная кость не такая крепкая, как лобная.

Акинфеев сидит на накаченной ягодице. Мяч лежит рядом со мной, облокотившись на сетку ворот. Маллы подходит ко мне, что делать? Надо ли протянуть ему руку или подождать, пока он сделает это первым. Сделай это первым, думаю я про себя. Маллы забирает мяч, поворачивается ко мне попой и уходит. 1:1. Пойду снова в центр поля.
У высоких частот диапазона волн для сетей 5G есть минус. Чем короче волна, тем хуже она распространяется. Киньте в воду горсть камней. Много коротеньких волн побегут по поверхности, быстро затухая и путаясь в препятствиях. Сравните с большой волной от подводного землетрясения, которая может пробежать пол-океана, огибая острова. Для того чтобы все работало, нужно очень много базовых станций, расположенных очень часто.
Чтобы разместить даже одну станцию, требуется исписать тонны бумаг. Нужны согласование частоты, согласование места размещения, согласование подключения к сетям и еще много согласований, включая подписи каждого жильца дома, на крыше которого ставится антенна. Каждый владелец здания или участка может назвать любую цену за возможность использовать крышу или клочок земли под установку оборудования. Потому для развития 5G нужна реформа, позволяющая ставить оборудование оптом по упрощенной схеме, а также единый или гибкий тариф.

Надежду на перемены дает позиция Минсвязи: летом прошлого года министр Николай Никифоров заявил о необходимости 5G-инфраструктуры для беспилотного транспорта в столице.
Наши с новыми силами побежали к воротам Турции. Зобнин размахивается, удар – не попал. Нет, в ворота он бы попал, если бы попал по мячу. Еще одна атака в сторону наших ворот, хорошо, что я уже на центральной vip-трибуне – больше таких страданий я не переживу. Мяч пролетает над перекладиной, через десяток секунд еще раз, опять над перекладиной. Даже если вы не любитель футбола, красиво исполненная виртуальная реальность захватывает: рядом со мной красиво бегают красивые парни. Я сижу на мягком диване в теплом офисе «МегаФон». На улице погода так себе.
Единого стандарта 5G пока нет, однако консорциум 3GPP разрабатывает единый стандарт 5G в соответствии с требованиями Международного Союза Электросвязи (IMT-2020). В июне 2018 года зафиксирован первый релиз 5G Rel.15. Все крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования ведут разработки в соответствии с 3GPP (Nokia, Huawei, Ericsson и другие).

Кроме того, в разных точках планеты идут испытания различных типов устройств, некоторые из которых уже умеют работать в связке друг с другом де-факто. Над стандартом де-юро еще нужно поработать. «МегаФон» проводит работы с привлечением Huawei, Nokia, Qualcomm. Результаты этих испытаний будут использованы в разрабатываемых стандартах. Основные положения протокола 5G могут быть определены на Всемирной конференции радиосвязи, которая состоится в Женеве осенью 2019 года.
Матч закончился. Снимаю очки. Где я? Может, это здесь в офисе виртуальная реальность, а футбол был настоящим? С базовым модулем одновременно работали 22 устройства. Максимальная задержка была 6 миллисекунд. «МегаФон» показал мне будущее во всей реальности. Из настоящего – лишь глубокая борозда на коже от плотной резинки очков, похожая на след колес «Кьюриосити» на марсианской пыли.
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© Санкт-Петербург.ру
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