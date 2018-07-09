Разносчик утренних газет шустрый мальчишка по имени Микки получает от довольного клиента необычный подарок – пригласительный билет на лекцию сэра Гемфри Дэви – физика, основателя электрохимии, будущего председателя Королевского общества. Подросток высиживает занятие до конца и под впечатлением от услышанного набирается смелости и просит знаменитого ученого дать ему работу курьера в лаборатории. Пройдет время и любознательный рассыльный откроет миру явление электромагнитной индукции и первым из физиков даст определение электромагнитных волн. Звали мальчишку Майкл Фарадей, и это 1812 год. Лондон.
Волны Фарадея плещут повсюду:
- радиодиапазон, закрепленный за FM-станциями: 87,5-108,0 МГц;
- гражданский» или Си-Би (Citizen`s Band) диапазон 27 МГц (26,965-27,405 МГц) – известен радиолюбителям;
- эфирное телевидение (49,75-56,25 МГц для 1 частотного канала);
- спутниковое телевидение (Ku-диапазон – 12-18 ГГц);
- wi-fi – диапазон 5 ГГц.