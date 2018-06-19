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Татьяна Буторина
Кто в коворкинге «живет»,
или какие идеи воплощают в GrowUp
Коворкинг GrowUp можно смело назвать гиперкреативным пространством. Здесь создаются и реализуются самые разные проекты – от акции по лепке пельменей и до крупных инвестиционных продуктов. Резиденты GrowUp рассказали «Санкт-Петербург.ру», чем они занимаются в коворкинге и какую роль сыграло деловое пространство в развитии их бизнеса.
Дмитрий Савченко, IT-специалист
«Не могу работать дома»
Дмитрий Савченко единственный представитель одной из московских IT-компаний в Петербурге. Коллеги из столицы обеспечили удаленному сотруднику место в коворкинге GrowUp. Здесь он работает с марта 2018 года.

Дмитрий честно признался, что работать дома он не может. Отвлекают домочадцы, сосредоточиться на работе невозможно.

Выбор на GrowUp пал не случайно: резидент живет в десяти минутах езды от коворкинга. Правда, на утренний фруктовый завтрак он все-таки не успевает. Сотрудники GrowUp каждое утро, часов в 9-10, выносят на кухню коворкинга блюдо с фруктами. Угощение разбирается резидентами минут за семь.

«График у меня свободный и раньше 12 я редко тут появляюсь, поэтому фрукты мне уже не достаются, – улыбается резидент. – Хорошо, что коворкинг работает круглосуточно и можно прийти поработать в любое время. Мне нравится, что здесь можно сосредоточиться на работе, то есть не думать об уборке и еде. Совсем рядом находится столовая».
Антон Белоусов, программист, руководитель компании Stellarbit
«Здесь уже все включено»
Антон Белоусов так же впервые распахнул для себя двери GrowUp в марте этого года. В коворгинг он решил перебраться из офиса на Садовой улице. GrowUp стал победителем проведенного Антоном интернет-мониторинга привлекательности коворкингов.

Антон – программист, руководитель и основатель компании Stellarbit. Специалисты Stellarbit занимаются обеспечением информационной безопасности зарубежной компании. Они внедряют антифишинговые программы, которые позволяют обучить сотрудников других организаций не попадаться на удочку интернет-шпионов, открывая случайные письма и рассылки. Таким незатейливым образом можно потерять важную информацию и потерпеть миллионные убытки. Компания работает только с заказчиками из США и Европы, поэтому и зарегистрирована она для удобства оплаты услуг в США.

Сейчас в организации работает десять человек, но основной состав сотрудников находится в Казани. В петербургский коворкинг перебрался пока лишь один Антон. Он признается, что заказов настолько много, что ему приходится практически жить в GrowUp, работая по 18 часов в сутки.

«Мне здесь настолько все нравится! Я снимал в Казани отдельный офис и вынужден был сам заниматься вопросами аренды, поставками воды, оплатой интернета, уборкой. Здесь все эти проблемы уже решены сотрудниками коворкинга. Даже еда здесь есть, – объяснил резидент. – Только кофе пока не подносят к рабочему столу. Было бы идеально, если бы можно было принять душ и поспать несколько часов прямо на работе. Сегодня я уехал отсюда на съемную квартиру лишь в три часа утра. Помылся, поспал и уже к 9 утра прибыл на работу – в коворкинг».
Александр Королев, директор по маркетингу TextBack.ru
«В GrowUp хорошая атмосфера для стартапов»
Коворкинг GrowUp стал площадкой для развития стартапа TextBack.ru. Компания разрабатывает сервис-платформы для интерактивных рассылок по всем мессенджерам, которые есть в России.

В TextBack.ru убеждены, что рассылки по электронной почте уже никто не открывает, а вот сообщения в мессенджерах могут быть прочитаны в 80% случаев. Директор по маркетингу считает, что через пару лет бизнес будет плотно предлагать свои услуги именно через мессенджеры. Это намного дешевле, удобнее и эффективнее.

Сначала в TextBack.ru работали всего два-три сотрудника. Сегодня в штате компании шесть человек – специалисты по техподдержке, менеджер по работе с клиентами, контент-разработчик, гендиректор и директор по маркетингу – ожидается расширение численности трудящихся. Уже больше года компания занимает большой офис на третьем этаже. Они изначально «захватили» территорию в GrowUp на вырост, чтобы иметь возможность разворачивать бизнес и привлекать новых специалистов.

«Для стартапов здесь идеально: нет дополнительных трат на оборудование, мебель и интернет. Ведь если ты снимаешь офис, то только за интернет надо будет платить в месяц около семи тысяч рублей, так как для юрлица интернет дороже», – заметил Александр Королев.
Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp
Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.
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Виталий Михайлов, менеджер по продажам инвестиционных продуктов Vertical, самый «старый» резидент
«Я уже не помню, что я тут делаю!»
Виталий Михайлов считается одним из сторожил делового пространства. Он признается, что и сам не заметил, как целых четыре года пролетели в активной творческой и трудовой жизни в стенах коворкинга GrowUp. Виталий стал очевидцем того, как проходило формирование существующего сейчас пространства. На его глазах GrowUp разделился на разные деловые зоны, появились новые резиденты и воцарилась необычайно дружелюбная и полная энтузиазма атмосфера.

Виталий за это время уже настолько слился со своей работой и коллективом, что не сразу смог ответить «Санкт-Петербург.ру» на вопрос, чем же он, собственно, занимается в GrowUp. «Мне иногда приходится заниматься очень разными вещами, но вообще деятельность нашего отдела связана с продажей недвижимости, коммерческих помещений, инвестиционных продуктов, например, апарт-отелей», – пояснил Михайлов.

Виталий отмечает, что в коворкинге очень душевно и радушно, а люди чувствуют себя как дома. Резиденты – не роботы и им иногда необходимо отдыхать. Именно для этой цели в опенспейс установлены качели и организован настольный футбол.

«Однажды я застал резидентов за лепкой пельменей! Это было очень неожиданно! Организаторы пельменного производства разложили на кухне фарш, муку, другие ингредиенты и с радостью «вербовали» в свою кулинарную деятельность всех, раздавая им фартуки, – рассказал Михайлов. – Мне нравится, что здесь собираются открытые люди, они увлекаются познанием в разных профессиональных областях и делятся своими открытиями с окружающими».

Самый «старый» резидент GrowUp поведал «Санкт-Петербург.ру» о том, куда планирует разрастаться сам коворкинг. К 2020 году компания сдаст в эксплуатацию апарт-отель на Большом Сампсониевском проспекте, 68, на первых двух этажах которого планируется обустроить новое деловое пространство.
Николай Иордан, управляющий строительными проектами в Becar Asset Management Group, поющий резидент
«Атмосфера коворкинга облегчает коммуникацию»
Николай работает в коворкинге около трех лет. Он тоже относит себя к «жителям» GrowUp, так как на работе часто приходится задерживаться и трудиться по выходным.

Николай известен в кругах делового пространства GrowUp как поющий резидент. «Раньше я пел и играл на гитаре во дворе. Сейчас иногда в дУше, но чаще всего в коворкинге», – поделился он.

Как признается Николай, репертуар у него огромный. Из любимых – песни групп «Кино» и «ДДТ». Но пока свой личный концерт резидент в коворкинге не планирует. Максимум на что претендует, так это на караоке-пати. Ведь в зале есть огромный экран и звуковое оборудование.

«Мне здесь нравится. Я считаю, что это единственное место, где по-настоящему работает нетворкинг. Разные по статусу люди общаются на равных, вместе пьют кофе и обмениваются информацией, – отметил Николай. – Сама атмосфера коворкинга облегчает коммуникацию. Неформальные пространства GrowUp оживляют и подпитывают энергией».

По мнению Николая, в деловом пространстве не хватает только одного – боксерской груши. «У офисных сотрудников сидячий образ жизни. Иногда очень важно выпустить пар и снова приступить к работе. Я уверен, что здесь бы она пользовалась популярностью», – уверен Николай Иордан.

Айк Овакимян, продюсер ООО «Студия Бизон» и основатель образовательной программы Amadrama workshop
«Мне нужен только стол, стул и хороший интернет»
Айк перебрался в Петербург из Москвы, где семь лет проработал на телевидении и занимался прямыми контрактами с федеральными телеканалами. В Северной столице он начал новую жизнь и взялся за разработку нового проекта. «Мы создаем образовательную платформу для того, чтобы люди, проживающие в регионах и оторванные от больших институтов, университетов и престижных курсов, смогли в онлайне научиться создавать разные виды видеоконтента», – рассказал создатель программы.

Работа над проектом длится полгода. Над его реализацией трудится семь человек. Айк все это время творит из петербургского GrowUp, а остальная команда рассредоточена по разным городам России, не считая копирайтера, работающего из Белоруссии.

«Мне интересно продюсировать хорошую платформу для регионального образования. Никаких сертификатов и дипломов мы не выдаем. Еще никто при приеме на работу не спрашивал у меня диплом. Всем интересны реальные знания и умения, которые можно будет получить у нас», – объяснил Айк Овакимян, отметив, что свои знания он получил в киношколе New York Film Academy в Лос-Анджелесе.

Уже через несколько дней дистанционная школа примет первых учащихся. Желающих получить новые знания в области создания видеоконтента очень много: спрос значительно превышает предложение. На дистанционных трехмесячных курсах не планируют обучать технической стороне монтажа – таких курсов много, а вот вырастить новых режиссеров мультимедиа, операторов-постановщиков, режиссеров игрового кино и документального берутся.

Притом создатели образовательной платформы обещают снабдить своих учеников умениями зарабатывать на полученных знаниях – монетизировать полученные навыки и имеющиеся таланты, продвигать себя в социальных сетях. А самых успешных выпускников обеспечат первыми заказами.
Коворкинг GrowUp становится отличной «взлетной полосой» для многих стартаперов и своеобразным безопасным «летным пространством» для опытных мастеров своего дела. Пока одни резиденты аккумулируют здесь свои силы и ресурсы для того, чтобы со временем организовать свой полноценный офис, другие потихоньку оккупируют площади удобного и комфортного делового центра.
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