«Я уже не помню, что я тут делаю!»

Виталий Михайлов считается одним из сторожил делового пространства. Он признается, что и сам не заметил, как целых четыре года пролетели в активной творческой и трудовой жизни в стенах коворкинга GrowUp. Виталий стал очевидцем того, как проходило формирование существующего сейчас пространства. На его глазах GrowUp разделился на разные деловые зоны, появились новые резиденты и воцарилась необычайно дружелюбная и полная энтузиазма атмосфера.



Виталий за это время уже настолько слился со своей работой и коллективом, что не сразу смог ответить «Санкт-Петербург.ру» на вопрос, чем же он, собственно, занимается в GrowUp. «Мне иногда приходится заниматься очень разными вещами, но вообще деятельность нашего отдела связана с продажей недвижимости, коммерческих помещений, инвестиционных продуктов, например, апарт-отелей», – пояснил Михайлов.



Виталий отмечает, что в коворкинге очень душевно и радушно, а люди чувствуют себя как дома. Резиденты – не роботы и им иногда необходимо отдыхать. Именно для этой цели в опенспейс установлены качели и организован настольный футбол.



«Однажды я застал резидентов за лепкой пельменей! Это было очень неожиданно! Организаторы пельменного производства разложили на кухне фарш, муку, другие ингредиенты и с радостью «вербовали» в свою кулинарную деятельность всех, раздавая им фартуки, – рассказал Михайлов. – Мне нравится, что здесь собираются открытые люди, они увлекаются познанием в разных профессиональных областях и делятся своими открытиями с окружающими».



Самый «старый» резидент GrowUp поведал «Санкт-Петербург.ру» о том, куда планирует разрастаться сам коворкинг. К 2020 году компания сдаст в эксплуатацию апарт-отель на Большом Сампсониевском проспекте, 68, на первых двух этажах которого планируется обустроить новое деловое пространство.

