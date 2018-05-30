Каждый найдет «свой» продукт: к трейлу «Белая ночь» присоединился Сернурский сырзавод

Визитной карточкой завода является использование в производстве только настоящего козьего, коровьего и овечьего молока, а также натурального сырья. Не допускается добавления растительных жиров, пальмового масла и прочих консервантов. Этим и обусловлен «домашний» вкус всех продуктов.



Совсем не случайно, что интернет-лавка sernur.club стала партнером ночного трейла. Ведь молочные продукты и сыры необходимы нам для правильного развития и здоровья всего организма: в их состав входит большое количество белка и жиров, углеводов и витаминов, микроэлементов и минералов. Например, в стакане коровьего молока содержится необходимая суточная норма кальция, фосфора и селена, а регулярное употребление кисломолочных продуктов способствует нормализации работы кишечника, почек и печени, а также позволяет привести себя в хорошую форму. Ну и, конечно же, именно в молочных продуктах и сырах содержится аминокислота триптофан, которая необходима для выработки самого счастливого гормона – серотонина, влияющего на наше чувство комфорта, расслабленности и оптимизма.

