Каждый найдет «свой» продукт: к трейлу «Белая ночь» присоединился Сернурский сырзавод

В интернет-лавке вы в любое удобное время можете заказывать продукцию «Сернурского сырзавода», узнавать о новинках, которые еще не представлены в магазинах, и участвовать в различных акциях и конкурсах. Широкий ассортимент лавки позволит каждому найти «свой» продукт. Так, например, детям и любителям сладкого придутся по вкусу мягкие творожки «Ванильный пломбир» и козьи йогурты с ягодными наполнителями. Люди, придерживающиеся диетического питания, смогут выбрать продукты с минимальным содержанием жиров и пониженной калорийностью. Гурманов порадует выбор сыров, а людей с пищевыми аллергиями – наличие гипоаллергенной продукции из козьего и овечьего молока. Для тех же, у кого не хватает времени самостоятельно ознакомиться с предложениями на сайте, собраны готовые наборы на все случаи, которые постоянно пополняются.
Победителей трейла «Белая ночь» ждут подарки от интернет-лавки sernur.club. Первые восемь людей получат в подарок «Пробный набор»: это 12 продуктов «Сернурского сырзавода», которые обеспечат необходимый минимум молока в день и удачно впишутся в рацион, а 16 призеров, занявших 2 и 3 места, ждут подарочные сертификаты на 1000 рублей на покупки.
Если же вы не хотите долго ждать, то добро пожаловать по адресу https://sernur.club
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