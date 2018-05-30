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Каждый найдет «свой» продукт: к трейлу «Белая ночь» присоединился Сернурский сырзавод
Одним из партнеров ежегодного ночного трейла «Белая ночь» в этом году выступает интернет-лавка sernur.club, предлагающая молочную продукцию и сыры производства «Сернурского сырзавода» (Республика Марий Эл).

Небольшой провинциальный завод всего за несколько десятилетий стал одним из ведущих молочных предприятий в стране, продукцию которого поставляют в Кремль, Государственную Думу, Верховный суд РФ, а знают и любят практически повсеместно, от Москвы до Урала.
Высокое качество не раз отмечалось на международных и российских конкурсах. Например, в феврале этого года сыр «Сернурский Камамбер» обошел 73 конкурентных образца в категории «Народный выбор» на Международной выставке «Молочная и мясная индустрия». Там же золотую медаль завоевала и «Сернурская Качотта» в номинации «Инновационный продукт».

В ассортименте «Сернурского сырзавода» насчитывается более 150 наименований. Здесь и молочная продукция повседневного спроса (молоко, кефиры, сметана, йогурты и т.д.), и, конечно же, сыры: от классического «Российского Императора» до эксклюзивных козьих камамбера и кроттена, сваренных с соблюдением французских технологий.
Визитной карточкой завода является использование в производстве только настоящего козьего, коровьего и овечьего молока, а также натурального сырья. Не допускается добавления растительных жиров, пальмового масла и прочих консервантов. Этим и обусловлен «домашний» вкус всех продуктов.

Совсем не случайно, что интернет-лавка sernur.club стала партнером ночного трейла. Ведь молочные продукты и сыры необходимы нам для правильного развития и здоровья всего организма: в их состав входит большое количество белка и жиров, углеводов и витаминов, микроэлементов и минералов. Например, в стакане коровьего молока содержится необходимая суточная норма кальция, фосфора и селена, а регулярное употребление кисломолочных продуктов способствует нормализации работы кишечника, почек и печени, а также позволяет привести себя в хорошую форму. Ну и, конечно же, именно в молочных продуктах и сырах содержится аминокислота триптофан, которая необходима для выработки самого счастливого гормона – серотонина, влияющего на наше чувство комфорта, расслабленности и оптимизма.
В интернет-лавке вы в любое удобное время можете заказывать продукцию «Сернурского сырзавода», узнавать о новинках, которые еще не представлены в магазинах, и участвовать в различных акциях и конкурсах. Широкий ассортимент лавки позволит каждому найти «свой» продукт. Так, например, детям и любителям сладкого придутся по вкусу мягкие творожки «Ванильный пломбир» и козьи йогурты с ягодными наполнителями. Люди, придерживающиеся диетического питания, смогут выбрать продукты с минимальным содержанием жиров и пониженной калорийностью. Гурманов порадует выбор сыров, а людей с пищевыми аллергиями – наличие гипоаллергенной продукции из козьего и овечьего молока. Для тех же, у кого не хватает времени самостоятельно ознакомиться с предложениями на сайте, собраны готовые наборы на все случаи, которые постоянно пополняются.

Победителей трейла «Белая ночь» ждут подарки от интернет-лавки sernur.club. Первые восемь людей получат в подарок «Пробный набор»: это 12 продуктов «Сернурского сырзавода», которые обеспечат необходимый минимум молока в день и удачно впишутся в рацион, а 16 призеров, занявших 2 и 3 места, ждут подарочные сертификаты на 1000 рублей на покупки.

Если же вы не хотите долго ждать, то добро пожаловать по адресу https://sernur.club: смотрите, выбирайте, заказывайте!
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