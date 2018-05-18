Такого еще не было: Кубок «Пробеги Петербург» объединит лучшие забеги Северной столицы

На мой взгляд, оно добавит духа борьбы, и у спортсменов появится больше мотивации для достижения поставленных целей и в Кубке, и в отдельно взятых спортивных мероприятиях.
На данный момент свои силы оцениваю «на отлично», буду стараться показывать свои лучшие результаты, но победит сильнейший. Мое дело – получить удовольствие и заряд положительной энергии. Даже если не попаду на пьедестал почета, не расстроюсь, а наоборот буду счастлив, что был частичкой этого бегового безумия.
Все старты в Кубке интересны и хороши по-своему: Пискаревский полумарафон хорош атмосферой, ЗСД – фановый забег для поднятия настроения и заряда положительными эмоциями. Но наиболее близок моему сердцу трейл «Белая Ночь», так как он пройдет в моем родном городке, где буквально два года назад я стоял на пьедестале почета этого же мероприятия, заняв третье место на дистанции 20 км. Старт был сложным, но результативным! И, конечно, я постараюсь и в этом году побороться за призовое место. От Кубка жду новых эмоций и драйва в борьбе за него.
Какая усталость? По мне, это отдых! При правильной раскладке сил и намека на усталость не будет. Беговое движение с каждым годом развивается, и, я думаю, эта идея отлично покажет себя в комплексных стартах».