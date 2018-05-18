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Хоккей, нефть и дальневосточная ипотека Медведев объявил состав нового правительства России Сергея Скрипаля выписали из больницы в Великобритании Три, два, один… побежали! На берегу Финского залива пройдет самый романтичный ночной трейл «Белая ночь»
Анна Добровольская
Такого еще не было: Кубок «Пробеги Петербург» объединит лучшие забеги Северной столицы
2 июня профессионалы и любители смогут испытать свои силы сразу в трех забегах: Пискаревском полумарафоне, 10-километровом забеге «Засвети скоростной диаметр» по ЗСД и романтичном ночном трейле «Белая ночь». Первые зарегистрировавшиеся участники Кубка «Пробеги Петербург» поделились своими мыслями и эмоциями перед самым необычным беговым мероприятием Северной столицы, а организаторы рассказали, как появилась идея его создать.
Наконец-то бегуны смогут почувствовать, что такое настоящее испытание: 2 июня три самых ярких забега Петербурга объединятся в Кубок «Пробеги Петербург», чтобы подарить всем желающим не только заряд бодрости, но и массу новых впечатлений
Начните этот день с участия в Пискаревском полумарафоне, старт которого состоится в 11 часов утра. Затем отдохните и отправляйтесь на фестиваль «Засвети скоростной диаметр», который стартует в 19:00 на ЗСД. А отличным завершением этого дня и началом следующего станет самый романтичный ночной трейл «Белая ночь» на берегу Финского залива.
Идея провести Кубок «Пробеги Петербург» появилась у меня, главного редактора и организатора забега по ЗСД «Фонтанка.ру» Александра Горшкова и организатора спортивных мероприятий, директора Пискаревского полумарафона Ильи Бренайзена. Мы всегда поддерживаем друг друга, чтобы продвигать бег и активный образ жизни в массы. Людям нужно бегать как можно больше и разнообразней. В этом году из-за Чемпионата мира по футболу все эти соревнования пройдут в один день, и мы решили не нарушать традицию, не создавать конкуренцию и поддержать друг друга, собрав забеги в Кубок. Все они пройдут в один день, но в разное время – очень удобно. Победителем станет тот, кто быстрее всех пробежит все три забега. Есть формула начисления очков, в зависимости от мест, которые участники занимают в каждом из забегов, и на финише будут хорошие призы.
Юрий Строфилов
Идейный вдохновитель и главный организатор ночного трейла «Белая ночь»
Выйти на старт сразу трех забегов в один день решились бегуны разного уровня подготовки и возраста, и все они уверены, что Кубок «Пробеги Петербург» – это отличный вариант активного выходного дня.
Илья Темченко тренируется в беговом клубе «Piranha» под руководством Маргариты Плаксиной и уже начал ставить личные рекорды, поэтому он без сомнения зарегистрировался сначала на ночной трейл «Белая ночь», а затем и на Кубок «Пробеги Петербург».
"Я очень легок на подъем и, конечно, моя «хотелка» зашкалила, когда я прочитал: «Такого никогда не было, три лучших забега Петербурга»! Это безумно крутая возможность понять, где сейчас находятся границы твоих возможностей".
«Три забега за один день – это впервые, но, думаю, мне понравится и захочу еще! И однозначно такие мероприятия нужны. Чем больше будет разнообразных забегов, фестивалей и активностей в целом, тем больше выбора будет у людей, и каждый сможет найти себе подходящий старт.

Хочу получить удовольствие, новый опыт и побороться за Кубок, другими словами – «кайфануть». Каждый из этих забегов интересен по-своему, но вместе они создают нечто совершенно новое. Я с большим удовольствием приму участие в этом своеобразном беговом безумии.

Большая часть любителей бегает за медаль, так давайте дадим им эту медаль – и они валом повалят, особенно потому, что это что-то новое и неизвестное. Я больше, чем уверен, что такое крутое беговое событие соберет большое количество участников. Потому что такого еще не было!» – уверяет Илья.
Ночной трейл «Белая ночь»
Итоги забега 2017 года.
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Сергей Иванов занимается бегом и триатлоном с 2015 года, а после рождения дочери начал еще и делиться опытом о совмещении работы, семьи и занятий спортом в своем блоге «Железный отец».
"Кубок «Пробеги Петербург» – это очень крутой «челлендж»!"
«Кубок «Пробеги Петербург» – это очень крутой «челлендж»! Три забега в один день – настоящая проверка на прочность и отличная возможность провести себе длинную тренировку перед марафоном. У меня он, например, в июле. Да и к тому же, это отличная возможность пробежаться по ЗСД в рамках забега «Засвети скоростной диаметр». Когда еще будет такая возможность? Для меня это и стало основными мотивами.

В подобном мероприятии я участвую впервые. Пока мой рекорд в таком смысле – это заплыв на 10 км в открытой воде, а на следующий день забег на 10 км. А так, по сути, для меня это уникальное мероприятие. Подобное важно и нужно проводить намного чаще. Я рассказал всем друзьям о Кубке «Пробеги Петербург». Делайте почаще, и успехов организаторам в этом деле. Чем больше будет стартов, тем лучше для людей. Ведь старты – это основная мотивация для многих бегунов!

Буду стараться показать лучший результат в общем зачете. Собираюсь пробежать Пискаревский полумарафон со средним результатом, чтобы все силы не оставить только на нем. А дальше уже на 10 км по ЗСД и топить по полной на «Белой ночи»!» – делится планами Сергей.
На счету Наталии Боровиковой пять марафонов и 17 полумарафонов. И вот уже несколько лет она очень хочет, но из-за других планов не получается пробежать ночной трейл «Белая ночь» в Сестрорецке.
«Тут опять – предпочла забег по ЗСД «Засвети скоростной диаметр». Потому что в других местах я могу и самостоятельно пробежать, а на ЗСД это сделать не так просто.

Примерно то же с забегами в Пискаревском парке. Несколько стартов в один день может и хотелось пробежать, но все как-то не решалась. А тут прямо судьба!

В мероприятии такого формата участие принимаю впервые. И считаю, что они нужны и очень важны, потому что это, в первую очередь, «фан». Любительский спорт станет популярным и в России когда-нибудь. У нас вообще хуже условия для жизни, для удобства и комфорта, нежели в европейских странах, например. И роль подобных мероприятий огромна: популяризация и социальные сети с красивыми фотографиями существенно меняют приоритеты.

Меня интересуют именно сами мероприятия, не результаты. Выберу самые короткие дистанции: 7 км на Пискаревском марафоне, 10 км на забеге по ЗСД и 10 км на трейле «Белая ночь».

А участие в Кубке «Пробеги Петербург» – это нормальный активный выходной. Боюсь только, что буду ну совсем-совсем медленной к рассвету, а это может меня расстроить. Но от мероприятия все равно жду только веселья и восторга на весь день!» – делится Наталия.
Игорь Новиков развивает беговой клуб #sestroretskrun в своем родном городе Сестрорецке, поэтому не колеблясь решил во второй раз зарегистрироваться на трейл «Белая ночь».

«О Кубке узнал от знакомых и, конечно, решил подать заявку на регистрацию, так как планирую пробежать три мероприятия и четвертое на следующий день. Устрою беговой «челлендж». Такой формат мероприятия в моей практике встречается первый раз.
На мой взгляд, оно добавит духа борьбы, и у спортсменов появится больше мотивации для достижения поставленных целей и в Кубке, и в отдельно взятых спортивных мероприятиях.

На данный момент свои силы оцениваю «на отлично», буду стараться показывать свои лучшие результаты, но победит сильнейший. Мое дело – получить удовольствие и заряд положительной энергии. Даже если не попаду на пьедестал почета, не расстроюсь, а наоборот буду счастлив, что был частичкой этого бегового безумия.

Все старты в Кубке интересны и хороши по-своему: Пискаревский полумарафон хорош атмосферой, ЗСД – фановый забег для поднятия настроения и заряда положительными эмоциями. Но наиболее близок моему сердцу трейл «Белая Ночь», так как он пройдет в моем родном городке, где буквально два года назад я стоял на пьедестале почета этого же мероприятия, заняв третье место на дистанции 20 км. Старт был сложным, но результативным! И, конечно, я постараюсь и в этом году побороться за призовое место. От Кубка жду новых эмоций и драйва в борьбе за него.

Какая усталость? По мне, это отдых! При правильной раскладке сил и намека на усталость не будет. Беговое движение с каждым годом развивается, и, я думаю, эта идея отлично покажет себя в комплексных стартах».
Еще шесть месяцев назад Людмила Наумова вела «полусидячий» образ жизни, а 13 мая пробежала свой первый полумарафон в Сестрорецке. Новая цель – трейл «Белая ночь» и борьба за Кубок «Пробеги Петербург».
«Мне нравится посещать массовые забеги, они всегда проходят в праздничной атмосфере, много позитива. Ты видишь рядом с собой таких же новичков, любителей, появляется вера в себя, иногда даже просыпается спортивный азарт.

Кубок «Пробеги Петербург» – это же тройной праздник, получается! Главное, силы рассчитать. Безусловно, такие мероприятия нужны и важны. Спорт в лучшую сторону меняет ваш образ жизни. Распорядок дня, питание и т. д. и т. п.

И всегда испытываешь гордость за Питер, когда слышишь, что забег посещают спортсмены из других городов или стран.

Если на Пискаревском полумарафоне пробежать 7 км, вечером по ЗСД – 10 км, то должно хватить сил и на ночной трейл, 10 км! Муж зарегистрировался только на «Белую ночь», а меня будет поддерживать на всех трех стартах. Его поддержка – бесценна, все получится!»
Регистрируйтесь и вы, чтобы прочувствовать сразу все лучшие забеги Петербурга в новом формате. Кубок поддерживается интернет-изданиями «Фонтанка.ру» и «Санкт-Петербург.ру», поэтому утром вы проснетесь знаменитыми, если, конечно, сможете уснуть!
Фото предоставлены участниками Кубка «Пробеги Петербург»
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