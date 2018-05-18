Такого еще не было: Кубок «Пробеги Петербург» объединит лучшие забеги Северной столицы

«Кубок «Пробеги Петербург» – это очень крутой «челлендж»! Три забега в один день – настоящая проверка на прочность и отличная возможность провести себе длинную тренировку перед марафоном. У меня он, например, в июле. Да и к тому же, это отличная возможность пробежаться по ЗСД в рамках забега «Засвети скоростной диаметр». Когда еще будет такая возможность? Для меня это и стало основными мотивами.



В подобном мероприятии я участвую впервые. Пока мой рекорд в таком смысле – это заплыв на 10 км в открытой воде, а на следующий день забег на 10 км. А так, по сути, для меня это уникальное мероприятие. Подобное важно и нужно проводить намного чаще. Я рассказал всем друзьям о Кубке «Пробеги Петербург». Делайте почаще, и успехов организаторам в этом деле. Чем больше будет стартов, тем лучше для людей. Ведь старты – это основная мотивация для многих бегунов!



Буду стараться показать лучший результат в общем зачете. Собираюсь пробежать Пискаревский полумарафон со средним результатом, чтобы все силы не оставить только на нем. А дальше уже на 10 км по ЗСД и топить по полной на «Белой ночи»!» – делится планами Сергей.

