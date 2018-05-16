К тому же у нас есть номинации, которых вы больше нигде не найдете: одна из наиболее бурно развивающихся дисциплин – скандинавская ходьба, 10 км и 20 км; и забег, который многие люди бегут всей семьей – пижамный фановый забег на 2 км. Очень рекомендую его тем, кто бежит первый раз, потому что мы стараемся сделать забег очень «френдли» для начинающих: вы сможете просто насладиться движением по Финскому заливу в комфортном для себя темпе.



Что немаловажно, это трейл, а не асфальт. Это дисциплина, которая бережет коленки, дает возможность насладиться природой, и при этом не нужно уезжать далеко из города. Трейлов проходит много, но трейл в черте города, на котором можно получить удовольствие от мягкого грунта и воды, – такого больше нигде нет».

