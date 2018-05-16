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В Удмуртии из-за крупного пожара взрываются боеприпасы, эвакуированы тысячи человек В Коми затонул вездеход, погибли семь сотрудников подрядных организаций «Лукойла» Три, два, один… побежали! На берегу Финского залива пройдет самый романтичный ночной трейл «Белая ночь»
Автор: Анна Добровольская
Три, два, один… побежали!
 На берегу Финского залива пройдет самый романтичный ночной трейл «Белая ночь»

В ночь со 2 на 3 июня на берегу Финского залива пройдет романтичный ночной трейл «Белая ночь». Участники пробегут по кромке воды, а на финише встретят рассвет, или он их… Рассказываем об особенностях трейла, его партнерах и Кубке «Пробеги Петербург».
Совсем скоро будет дан старт самому романтичному забегу Петербурга. Теплый летний ветер, мягкий песчаный берег Финского залива, старт и финиш под звуки джаза в приятной дружеской атмосфере и яркая шоу-программа не только для участников, но и для всех болельщиков – все это уникальный ночной трейл «Белая ночь».
«Белая ночь» – это не только забег, но и развлекательная программа для всей семьи
«Для нас это не только и не столько забег. Мы организуем программу, принять участие в которой перед стартом могут все желающие, – рассказывает Юрий Строфилов, главный организатор трейла «Белая ночь». – В стартовом городке вас встретят актеры театра Bezlim F Theatre. В прошлом году они произвели настоящий фурор. Prana Group покажут удивительное огненное шоу – лучшее файер-шоу в городе. Даже если бы не было забега, есть смысл просто прийти и насладиться их выступлением. А создатель и руководитель «Студии перкуссии» Ивонна Фрейдман проведет для гостей «Белой ночи» мастер-класс игры на настоящих африканских барабанах.

Трейл «Белая ночь» – это берег Финского залива, это первые летние ночи и совсем другая атмосфера. А где еще почувствовать и прочувствовать настоящую питерскую ночь, как не на берегу залива?
К тому же у нас есть номинации, которых вы больше нигде не найдете: одна из наиболее бурно развивающихся дисциплин – скандинавская ходьба, 10 км и 20 км; и забег, который многие люди бегут всей семьей – пижамный фановый забег на 2 км. Очень рекомендую его тем, кто бежит первый раз, потому что мы стараемся сделать забег очень «френдли» для начинающих: вы сможете просто насладиться движением по Финскому заливу в комфортном для себя темпе.

Что немаловажно, это трейл, а не асфальт. Это дисциплина, которая бережет коленки, дает возможность насладиться природой, и при этом не нужно уезжать далеко из города. Трейлов проходит много, но трейл в черте города, на котором можно получить удовольствие от мягкого грунта и воды, – такого больше нигде нет».
«Мне кажется, здесь важен не сам факт передвижения – бегом или с палками. Важно то, что создается совершенно фантастическая атмосфера. Мы провели уже два мероприятия, и до сих пор перед глазами уходящий день и невероятный закат, когда солнце садится прямо в воду. Далее мы наблюдаем знаменитую белую ночь, а затем пробуждение нового дня – настоящий драйв. Думали, что все уснут, и даже мы, организаторы, будем как сонные мухи. Но оказалось наоборот. Все эти чудеса природы оказывают очень сильное эмоциональное воздействие, которое отмечают абсолютно все участники. Это путешествие из одного дня в другой, своеобразное перерождение», – делится Николай Шустров, главный судья трейла «Белая ночь».
Ночной трейл «Белая ночь»
Итоги забега 2017 года.
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Ночных соревнований по скандинавской ходьбе, кроме трейла «Белая ночь», нет
«Любители скандинавской ходьбы – это люди, которые очень любят романтику и ее проявление во всем. А так как трейл проводится ночью, для многих он является очень необычным мероприятием: задействуются дополнительные ресурсы организма, возникает интерес испытать себя. Ведь обычно ночью мы спим, а трейл позволяет по-настоящему вспомнить молодость. И с другой стороны, ночных соревнований не так много, а по скандинавской ходьбе, насколько я знаю, их вообще нет», – рассказала Ирина Марковская, президент Национального клуба ONWF в России «Пойдем Ходить!».
Организаторы забега позаботились и о разминке. Традиционную разминку проведет тренер сети фитнесс-клубов AlexFitness. Кроме нее все желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе школы бальных танцев Dance House и айкидо-разминке с элементами боевых искусств, а затем насладиться профессиональным айкидо-представлением.

Музыкальное настроение создаст самая стильная группа Петербурга – «Las-Vegas Combo».
«Предстартовая часть связана еще и с выдачей номеров. Можно походить посмотреть, пообщаться и познакомиться с людьми. Мы специально создаем уютную камерную атмосферу. После выдачи номеров к старту готовятся участники пижамного забега: есть люди, которые участвуют и в пижамном забеге, и в основных дистанциях. Каждый участник пижамной гонки получит призы, независимо от места, которое он займет», – продолжает Юрий Строфилов.
Перед забегом «Белая ночь» пройдет разминка от тренера AlexFitness, танцевальный мастер-класс и айкидо-представление
Пижамный забег на то и пижамный, чтобы бежать его в пижаме, халате, ночной сорочке, колпаке и с плюшевым мишкой под мышкой. Победителям фанового забега подарки предоставит специальный партнер – компания «Футужама».

Затем будет дан старт большой спортивной части – это забеги и скандинавская ходьба на 10 км и 20 км. В это же время идет шоу-программа и под всеобщие овации участники убегают «исследовать» берег Финского залива.
На дистанции участники получат питание и медицинское обслуживание, если оно им необходимо. После успешного финиша начнется награждение, в том числе главных «монстров», участников Кубка «Пробеги Петербург», которые пробежали сразу три забега: Пискаревский полумарафон, забег по ЗСД «Засвети скоростной диаметр» и трейл «Белая ночь».
Кубок «Пробеги Петербург» получит тот, кто быстрее всех пробежит три забега: Пискаревский полумарафон, забег по ЗСД и трейл «Белая ночь»
«Идея провести Кубок «Пробеги Петербург» появилась у меня, главного редактора и организатора забега по ЗСД «Фонтанка.ру» Александра Горшкова и организатора спортивных мероприятий, директора Пискаревского полумарафона Ильи Бренайзена. Мы всегда поддерживаем друг друга, чтобы продвигать бег и активный образ жизни в массы. Людям нужно бегать как можно больше и разнообразней. В этом году из-за Чемпионата мира по футболу все эти соревнования пройдут в один день, и мы решили не нарушать традицию, не создавать конкуренцию и поддержать друг друга, собрав забеги в Кубок. Все они пройдут в один день, но в разное время – очень удобно. Победителем станет тот, кто быстрее всех пробежит все три забега. Есть формула начисления очков, в зависимости от мест, которые участники занимают в каждом из забегов, и на финише будут хорошие призы», – объяснил Юрий Строфилов.
В любое время участники могут насладиться бесплатным расслабляющим массажем, а на финише их ждут напитки, термоодеяла, натуральный изотоник от генерального спонсора забега пивоваренной компании «Балтика» и масса эмоций. А партнеры трейла создадут еще и яркий вкус: в стартовом пакете участники получат батончик MuleBar, а интернет-лавка Сернурского сырзавода и компания «Белая дача» наградят участников, занявших призовые места в абсолютном зачете, специальными призами. Участники самой большой команды на трейле получат подарки от компании MORETAN, производителя носков для спорта и активного образа жизни.
Дополнительно победителям в различных номинациях будут вручены подарки и сертификаты от Батутного клуба 720, скалолазного центра «Трамонтана» и сети картинг-клубов PitStop.

Особое внимание организаторы трейла «Белая ночь» уделяют памятным призам и медалям, чтобы впечатления от трейла сохранились с вами еще как минимум на год, до следующего старта на берегу Финского залива. Медали диаметром 10 см выполнены из прозрачного акрила, что символизирует атмосферу белой ночи и мягкие прибрежные волны. Медаль выполнена в виде небольшого кубка, и вы сможете поставить ее на видное место.

«Что касается награждения, то с ним большая проблема у всех марафонов. Мы не исключение – две дисциплины, две дистанции, пижамный забег и возрастные категории. Нужна наградить массу людей. Есть еще специальные призы за лучшее Instagram-фото, за лучший пост на Facebook, за самый креативный костюм и за волю к победе. Награждение затянется минимум на пять часов. Поэтому в этом году для награждения мы соберем всех участников на афтерпати через две недели после гонки», – рассказал Юрий Строфилов.
Кроме афтерпати, победители трейла попадут на доску почета, которую организаторы создадут на официальном сайте «Белой ночи».

Большое внимание уделяется и экологичности забега. Организаторы чувствуют ответственность за мусор, который неизбежно образуется в ходе мероприятия, поэтому трейл стал участником экологической программы «РазДельный Сбор». Все отходы будут отправлены на вторичную переработку как альтернативу свалкам и мусоросжиганию.

Помочь и ответить на все ваши вопросы смогут специально подготовленные волонтеры. Кстати о них: чтобы попасть в число волонтеров и стать частью большого праздника, нужно оставить простую заявку на сайте трейла.
Регистрация на трейл продолжится до 26 мая включительно. Участники стартуют ровно в полночь и начинают новый день, а может и новую жизнь с яркого забега. Приглашайте знакомых, друзей, родителей, детей и вторые половинки, чтобы разделить эту ночь с ними!
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