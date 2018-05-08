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Госдума утвердила Медведева на должность премьер-министра Лидер протестов Пашинян стал премьер-министром Армении Связь поколений: ветераны ВОВ и волонтеры о своем детстве, трудностях и как они меняют жизнь друг друга В доле: как квартиры становятся добычей мошенников
Текст: Татьяна Буторина
Фото: Анна Добровольская
В доле: как квартиры становятся добычей мошенников
Ссора с родственниками, имеющими право на часть квартиры, пробелы в законодательстве, банальная невнимательность и юридическая неграмотность могут стоить крыши над головой. Как петербургские семьи пытаются отстоять свое жилье и не стать бездомными и через какие лазейки закона рейдеры тянут руки к нашим квартирам, разбирался «Санкт-Петербург.ру».
«Подарок» от племянников
Елена Максимук с семьей и матерью проживали в соседних квартирах и вели общее хозяйство. От тяжелой болезни мать скончалась в 2011 году. Без нотариального завещания половина ее «однушки» по наследству перешла дочери Елене, половина – двум племянникам, детям погибшего более 20 лет тому назад брата Елены. Узнав о том, что дети брата тоже являются наследниками, Елена сама сообщила им об этом. Затем она попыталась договориться с родственниками о покупке их доли в квартире, но, по ее словам, они не шли на контакт.

В 2014 году племянник и племянница написали Елене сообщение в социальной сети о том, что подарили свою долю знакомому и он скоро поселится в квартире. Новым совладельцем квартиры оказался Юрий Стебунов. Он позвонил и сразу агрессивно начал заявлять о своих правах, требовать выкупить у него долю в квартире за два млн рублей, угрожал выломать дверь, заехать с собакой, вспоминает Елена. За столь высокую стоимость женщина покупать долю в квартире не собиралась. Она сделала независимую оценку, которая показала: стоимость «проблемной» доли равна 640 тыс. рублей.

Решать вопрос в судебном порядке Стебунов отказался. Владелец части квартиры оказался директором только что созданной юридической компании, а племянница Елены вступила к нему в учредители. Вместе с ней они приходили спиливать дверь, но сделать им это не удалось. Рабочие отказались демонтировать дверь, которая вела сразу в две квартиры.

На телефон Елены Максимук с телефона нового соседа постоянно поступали сообщения с оскорблениями и требованиями немедленно купить часть квартиры – то за два, то за полтора миллиона рублей.

Елена подала иск в суд о признании сделки, которую провели племянники, недобросовестной. На время рассмотрения дела суд наложил арест на спорную квартиру. Но через две недели после этого сособственник написал Елене СМС о том, что продает свою часть квартиры уже другим людям. По ее словам, Стебунов передал свою долю двум «профессиональным соседям». Росреестр зарегистрировал новую сделку: теперь совладельцами квартиры стали Юрий Пономаренко и Дмитрий Степанов. Согласно договорам, спорная доля оказалась им просто подарена.

Кошмары Елена продолжились. Уже новые «профессиональные» владельцы доли угрожали выкинуть ее и детей из квартиры, превратить жилье в пещеру, если она не согласится на покупку их доли, рассказывает женщина.

По словам Елены, Степанов со своими помощниками периодически спиливали двери, для этого у него всегда были наготове два лома, бензопила и стремянка. «Работали в перчатках, Степанов еще и был экипирован в куртку с надписью МЧС. Когда поднимался шум и выходили соседи, он снимал экипировку и уносил инструменты в машину», – рассказывает Елена. Потом в полиции находчивый совладелец писал, что вызывал сотрудников МЧС для того, чтобы попасть к себе домой.

Борьба сожителей по неволе шла и в правовом поле: Степанов и Пономаренко подали иск на вселение. В декабре 2015 года районный суд разрешил вселение, но Елена Максимук сразу подала заявление на апелляцию. Уже городским судом решение районного было отменено. В ходе апелляции признали, что права Елены были нарушены. В свою очередь, Степанов и Пономаренко подали кассационное заявление в Верховный суд, но там апелляционное постановление оставили в силе.

В 2017 году уголовные дела по факту незаконных сделок по продаже доли в квартире были возбуждены, но в отношении неустановленных лиц. Степанову и Пономаренко еще не было официально предъявлено обвинение, и это позволило им продать долю в спорной квартире.

По словам Елены, очередная совладелица квартиры требовала, чтобы она выкупила у нее долю за 1 млн 300 тыс. рублей. Максимук объяснила, что теперь той придется ждать, когда закончится следствие, ведь к тому моменту суд признал, что сделка незаконна. Но новая собственница на увещевания не реагировала, рассказывает Елена, и продолжала присылать телеграммы, звонить и требовать ключи для проживания ее 19-летнего сына, которому она и купила эту долю в квартире. В ноябре 2017-го Елене вновь пришлось обращаться в правоохранительные органы с заявлением о продолжающемся вымогательстве и принуждении ее к сделке.

Новая совладелица в ответ подала иск о вселении. Более того, она попыталась объяснить Елене, что является честным приобретателем, предъявив договор с продавцами, выписку из Росреестра и форму 9, где указаны все зарегистрированные проживающие в квартире. С копиями документов Елена Максимук пошла в жилищную контору, сотрудники которой были в недоумении: в предъявленной новой владелицей доли форме 9 не было пометки о том, что квартира находится на контроле РУВД и относительно нее ведутся судебные разбирательства. Это может значить только то, что документ поддельный.

«Санкт-Петербург.ру» еще в декабре прошлого года обратился в пресс-службу МВД, чтобы узнать судьбу Дмитрия Степанова и Юрия Пономаренко, но получить ответ на запрос мы уже не надеемся. В январе этого года корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что запрос пресс-службой отправлен по ошибке не в тот отдел и придется подождать, когда он, минуя все бюрократические препятствия, попадет в нужные руки. По всей видимости, таких рук в пресс-службе правоохранительных органов не оказалось – никакую информацию, несмотря на многочисленные звонки и напоминания, мы так и не получили.

Со слов пострадавшей Елены Максимук, Дмитрию Степанову и Юрию Пономаренко сейчас предъявлено обвинение и относительно них ведется судебное расследование.
Доля – это часть квартиры и возможность пользования общими местами – кухней, коридором, ванной и туалетом. Доля выражается в виде правильной простой дроби: 1/2, 1/4, 1/8 и так далее. Доля в квартире – это не то же самое, что комната в коммуналке. У нее нет четких границ, и все зависит только от того, как договорятся между собой все собственники. Они могут одинаково пользоваться комнатами, санузлом и кухней, но при продаже всей квартиры владелец большей доли получит и большую часть денежных средств. Кто и каким размером доли в квартире владеет, закреплено документально. До 2017 года выдавалось свидетельство о праве собственности, сейчас сведения о владельцах и их частей в квартире можно узнать из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Согласно статье 252 ГК РФ, владелец доли может требовать отделения своей части квартиры или, как говорят юристы, «выделить долю в натуре» из всей квартиры. Но, согласно законодательству, выделить так долю он может только без ущерба для других жильцов этой квартиры. Если, например, организовать отдельный вход, санузел и кухню. Вряд ли это возможно сделать в однокомнатной квартире. В этом случае владельцы квартиры выплачивают долевому сособственнику компенсацию.
«Если у собственника нет средств, чтобы выкупить долю, лучший вариант решения проблемы – продажа всей квартиры. Полученные средства делятся между владельцами долей в этой жилплощади. Предположим, речь идет о небольшой квартире в «хрущевке» стоимостью три млн рублей. Если сособственники не могут договориться и пытаются продать свои доли, то квартира, по сути, становится коммунальной. В результате цена может упасть до 50%».
Екатерина Романенко, председатель правления Петербургской палаты недвижимости, член попечительского совета Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области
Когда в наследниках согласья нет
Светлана Фандо проживала с отцом, матерью и братом в трехкомнатной квартире с 1963 года. Еще в 2005-м квартира была приватизирована в общей долевой собственности Светланой и ее братом. Брат Светланы умер в 2012 году от онкологического заболевания. Половину квартиры после его смерти получила в наследство его законная наследница – взрослая дочь.

По словам Светланы, дочь брата не интересовалась жизнью и здоровьем отца, а узнав о смертельной болезни, полностью устранилась от заботы о нем. Вопрос со своим наследством племянница решила без каких-либо переговоров с родственниками. Светлана убеждена, что родственница вступила в сговор с представителем риэлтерской компании «Санкт-петербургская недвижимость», которая занималась скупкой долей в квартирах. Через три месяца после вступления в права наследника родственница «подарила» полквартиры сотруднику организации Юрию Пономаренко. Об этом ее в феврале 2014 года известил по телефону некий Дмитрий Степанов.

Общение Светланы и владельца второй половины квартиры сразу началось со лжи. Новый собственник объявил, что дочь брата показывала ему жилье, когда на самом деле этого быть не могло, так как у дочери не было даже ключей от квартиры.

В феврале 2014 года, когда хозяйки не было дома, посторонние люди взломали дверь, проникли в квартиру и заменили замки на входной двери. Соседи вызвали правоохранителей, и взломщиков увезли в отдел полиции № 29 Московского района. Там Светлана встретилась с Дмитрием Степановым, который был среди задержанных. Он заявлял о своих правах на половину квартиры, но никакими документами это не подтверждал. В участке при свидетелях он демонстративно выражал недовольство тем, что Светлана занимала «его квартиру», угрожал и ключи от новых замков отдать отказался. Светлана вспоминает, что в ответ на это сотрудники полиции лишь попросили Степанова покинуть отделение.

Светлана, в свою очередь, оставила в полиции заявление о незаконном проникновении в квартиру и порче имущества. Несмотря на то, что заявление было подано в феврале 2014 года, рассмотрено оно было лишь в апреле 2017-го. На электронную почту Светланы ответ пришел и вовсе в мае. Из письма она узнала, что на момент подачи заявления в полицию она якобы проживала с неким Юрием Пономаренко, который по договору дарения с января 2014 года и был настоящим собственником половины ее квартиры – 1/2 доли. Эти данные были занесены в Росреестр.

Позже Светлана встретилась с ними обоими, но ключи от новых дверей Степанов и Пономаренко так и не дали. Светлана вспоминает угрозы: если она самостоятельно войдет в квартиру, они подселят туда своих специально обученных людей. На ее справедливые возражения о том, что посторонним лицам невозможно вселиться в квартиру в общей долевой собственности без письменного согласия другого владельца, Дмитрий, по словам Светланы, заявил, что подделать подпись для него не составит труда. В результате, владелица квартиры вообще не могла попасть домой. Прибегать к радикальным методам – срезать входную дверь и выгонять поселенцев силой – Светлане мешало воспитание. Решать проблему цивилизованно в суде Дмитрий Степанов и Юрий Пономаренко отказались, как и оплачивать расходы по коммунальным платежам.

Они предлагали Светлане либо купить у них ½ доли за два млн рублей, либо продать всю квартиру, чтобы каждая из сторон получила деньги за свою часть. Светлана согласилась на второй вариант. Предварительный договор о продаже квартиры владельцы подписали в агентстве, сотрудником которого числился Пономаренко, – «Санкт-Петербургская недвижимость». Он и занимался подбором покупателей, правда, очень неспешно. Периодически риелтор показывал квартиру заинтересовавшимся, но продать ее не получалось. Не надеясь на работу агентства, Светлана сама неоднократно выставляла объявления о продаже квартиры.

В конце концов, Пономаренко продал не всю квартиру, а лишь свою долю в ней. Светлана Фандо узнала об этом лишь спустя три месяца. Притом свою долю предприимчивый риелтор продал за 1,5 млн рублей, а не за 2, как он просил у Светланы.

«У меня сложилось впечатление, что Пономаренко просто выжидал время (три года) для последующей «перепродажи» своей доли в квартире другим участникам их группировки для максимального ухода от налогов, – рассказала Светлана Фандо. – Разговоров о желании продать свою долю в квартире он никогда не высказывал, никаких нотариально заверенных предложений о преимуществе права первоочередной покупки мне не присылал».

Новые владельцы половины квартиры объявились через три месяца после покупки доли. Они тут же захотели заселиться в одну из комнат, были возмущены, почему она оказалась не освобождена, и настаивали на немедленной передаче ключей от нее. Светлана отказалась отдавать ключи и позвала новоявленных владельцев в суд.

Пара не пожелала решать квартирный вопрос в рамках закона, а, по словам Светланы, продолжила череду угроз и требований. Фандо об угрозах взлома сообщила в службу спасения – 112, но уже из полиции ей сообщили, что приедут тогда, когда входная дверь будет взломана.

Еще в мае 2017 года она подала заявление в 29 отделение полиции о сговоре Дмитрия Степанова и Юрия Пономаренко. Сейчас идет следствие, и в квартире никто не проживает, а сама хозяйка ютится у родственников.
«Согласно законодательству, при продаже доли постороннему покупателю участники долевой собственности имеют преимущественное – первоочередное – право покупки. Продавец доли общей квартиры должен направить сособственнику уведомление с предложением купить долю по определенной цене. И лишь в том случае, если сособственник не реагирует или же отказывается от предложения, можно предложить долю третьим лицам».
Екатерина Романенко, председатель правления Петербургской палаты недвижимости, член попечительского совета Ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области
За пределами справедливости и сроков исковой давности
Беды Шагена Даниеляна начались с квартирной сделки. После развода с женой они договорились по доверенности продать квартиру ему. Для этого они оформили фиктивный договор купли-продажи квартиры с взрослой дочерью через доверенное лицо. С тем, чтобы она потом переоформила квартиру по дарственной обратно уже на имя отца. Сама же дочь проживала во Владикавказе.

Но все пошло не по плану. Дочь начала требовать большие суммы денег и оформления на нее задействованных в бизнесе отца автомобилей. Шаген обратился в суд о признании сделки с квартирой недействительной. Доверенное лицо в суде подтвердило, что денег при сделке не передавалось. Несмотря на этот факт, судья Выборгского районного суда Евгений Мочалов вынес решение против Шагена Даниеляна – отказал ему в иске. Решение об отказе Шаген не получал долгое время, потому не смог подать апелляцию.

Информация о сделке оказалась в руках уже знакомого нам Дмитрия Степанова и его «коллеги» Дмитрия Соколова. Они связались с дочерью Шагена, проживающей во Владикавказе, и выкупили у нее квартиру отца в то время, когда он был там зарегистрирован. Шаген рассказал, что Соколову и Степанову удалось снять его с регистрации без его согласия и подписи.

В феврале 2007 года новые владельцы квартиры, по словам Даниеляна, срезали замки с двери болгаркой. Придя домой, Шаген среди погрома увидел Степанова, позже в квартиру подъехал и Соколов. В тот день из квартиры были похищены золотые украшения, большие суммы денег.

Дмитрия Степанова и Дмитрия Соколова забрали в 57 отделение полиции, но пробыли они там недолго. Даниелян ожидал специалистов для фиксации кражи, но в его квартиру ворвались новые собственники. Шаген рассказал, что они избили его и выгнали на улицу. Квартира с вещами оказалась в руках Степанова и Соколова.

С травмами и сотрясением мозга Даниелян попал в Елизаветинскую больницу. Однако медицинскую карту, пока он лежал, забрал, с его слов, сотрудник 57 отделения полиции – «следователь, исполняющий обязанностями дознавателя, старший оперуполномоченный Е. Е. Анненков». Позже Шагену Даниеляну сообщили в отделении, что медкарту просто потеряли.

Куда только не обращался мужчина со своей бедой. В том числе он обращал внимание властей на бездействие правоохранительных органов. За 11 лет набрались две толстые папки с переписками, а точнее отписками по его делу.

Осенью прошлого года прокуратура Выборгского района сообщила, что «по факту возможного хищения денежных средств и ценностей из квартиры» возбуждено уголовное дело в апреле 2008 года, но в марте 2017-го следственным управлением Выборгского района дело закрыто – истекли сроки давности. Однако прокуратурой это признано необоснованным, и она направила дело обратно в то же следственное управление для дополнительного расследования.
«Правоохранительные и надзорные органы не заинтересованы в рассмотрении жалоб по существу. Это связано, в том числе с тем, что заявители не могут грамотно сформулировать, в чем нарушаются их права. Также в системе органов МВД, возможно, присутствует халатность и коррупционная составляющая».
Сергей Герасимов, руководитель компании «Виртуозы гражданской защиты»
«Мы убеждены в том, что неправомерно продавать невыделенные в натуре доли. К тому же большинство людей полагают, что комната в квартире является выделенной долей, но это не так. Выделить долю в квартире возможно только тогда, когда можно создать такую же квартиру с отдельным входом и отдельными местами общего пользования. Это разъяснил Верховный суд, но судебная практика противоречива и часто противозаконна. Росреестр, как и нотариат, с нами не согласен. Они считают недвижимостью долю в квартире. Суть проблемы в неправильном правоприменении. Это понятно, так как при признании закона неконституционным виноваты будут законодатели, а при порочном правоприменении виновником обомжевания страны выступят Росреестр и нотариат».
Елена Евсеева, лидер движения «Мой дом»
«И не отец он вам вовсе!»
Еще в конце 1990-х годов отец предложил своей дочери – Татьяне Василевской с дочкой переехать к нему в трехкомнатную квартиру. Они переехали, и в 2000 году по заявлению отца были зарегистрированы по новому месту жительства.

Сам отец получил квартиру по ордеру – документу, который выдавался в СССР районным Советом и давал разрешение человеку и его семье на вселение в квартиру.

Семья жила дружно, но в 2005 году отцу поставили диагноз – онкология. Он перенес операцию, но все усилия врачей оказались тщетны: через год после операции отец Татьяны ушел из жизни.

В 2009 году Василевская вышла замуж и стала проживать в этой квартире с мужем. В 2012 году у Татьяны родился младший ребенок, которого тоже зарегистрировали здесь.

В 2016 году Татьяна Василевская занялась приватизацией квартиры и для начала обратилась в жилищное агентство Кировского района с заявлением о заключении договора социального найма на квартиру. В этом ей было отказано. «Представители жилищного агентства считают, что мой отец – это вовсе не мой отец, а одиноко проживающий наниматель, и по этой причине я со всеми моими детьми должна освободить занимаемое помещение», – рассказала Татьяна.

Свои доводы они подтвердили действиями и подали иск о выселении семьи. Василевские подали встречный иск о своем праве жить в квартире.

Отец и мать Татьяны не были официально женаты, но Татьяна представила на суде все сохранившиеся доказательства: справка о регистрации формы 9 от 2001 года и от 2006 года, в которых она с дочерью значатся как «дочь» и «внучка» по отношению к владельцу квартиры.

Суд первой инстанции установил родство, но администрация Кировского района обжаловала это решение. По итогам апелляции Городской суд отклонил решение суда первой инстанции и вынес решение о том, что фактов, подтверждающих родство, представлено недостаточно. Следом администрация Кировского района подала исковое заявление о выселении Василевской.

Со слов Татьяны, в данном деле содержалась подложная форма 9, согласно которой ее отец значился нанимателем, а сама женщина и ее дочка – пользователями. Ходатайство о необходимости провести экспертизу касательно подложной справки судья Елена Павлова отклонила без объяснения причины. В результате семья Василевской получила определение о выселении.

«Администрация Кировского района заявляет, что я не дочь своего отца, хотя таких судебных требований не предъявлялось. В суде постановили, что фактов, удостоверяющих родство, предоставлено недостаточно, но это не значит, что я не родственница!» – удивляется Татьяна Василевская.

Апелляцию Василевская подала уже вместе с руководителем юридической компании «Виртуозы гражданской защиты» Сергеем Герасимовым. Но в ходе судебного разбирательства, по мнению юриста, был применен «административный ресурс». «Это было видно по поведению членов судебной коллегии, которые перебивали и не давали высказаться ни Василевского, ни мне самому. Они сообщили, что Василевская сама виновата и надо было решать вопрос тогда, когда ее отец был жив. Но это право человека, когда ему приватизировать квартиру», – рассказал Герасимов «Санкт-Петербург.ру».

На заявление об отсрочке исполнения решения суда был получен отказ. Отказ был получен и в приеме заявления в третью судебную инстанцию. Сейчас Василевская подала заявление в Верховный суд.

5 марта 2018 года ее квартиру пытались вскрыть. Муж и друзья Татьяны вызвали полицию и зафиксировали происходящее на видео. На кадрах видны те, кто участвовал в выпиливании железной двери. Представляются они сотрудником жилищного агентства Кировского района Карамышевым и сотрудницей ЖКС № 2 Кировского района Ольгой Пушкаревой. Последняя объясняет, что несколько раз приносила сюда предписание о том, чтобы жильцы пустили их в квартиру для обследования жилплощади. Когда в очередной раз им не открыли – они начали вскрывать дверь.

После себя они оставили сломанную дверь, замок которой заклинило. Находящиеся в квартире Татьяна и ее шестилетняя дочь оказались замурованы. Для освобождения семьи муж Вячеслав Перкин вызвал специалиста по ремонту замков. «Администрация взяла на себя полномочия судебных приставов», – заключила Василевская.

Действительно, принудительно исполнить вступившее в силу решение суда о выселении имеет право только служба судебных приставов. Однако в возбуждении уголовного дела по факту вскрытия двери Татьяне отказали, так как ущерб, по мнению полиции, был незначительный. Превышение должностных полномочий Карамышева и Пушкаревой полицией даже не рассматривался.

«Сейчас семья Василевских имеет право встать на очередь об улучшении жилищных условий в связи с тем, что жилье у них отнимают», – советует Сергей Герасимов, при этом он убежден, что и вернуть квартиру через суд также возможно.
«Семью Татьяны Василевской знаю давно, они с мужем очень чуткие и отзывчивые люди. Всегда оказывали поддержку многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в защите их прав. Я как председатель комитета по борьбе с коррупцией писала в прокуратуру Петербурга, отправляла обращение в администрацию Кировского района с просьбой отложить выселение семьи Татьяны Василевской с мужем и несовершеннолетним ребенком из квартиры, хотя бы до окончания отопительного сезона. Кроме того, обратилась к депутату Законодательного собрания Олегу Капитанову с просьбой об отложении исполнительных действий в отношении семьи Васильевских. Им был направлен запрос в Жилищный комитет.

Ответ из администрации Кировского района так и не поступил. Зато пришел ответ депутату ЗакСа от председателя Жилищного комитета Валерия Шияна об отложении срока выселения семьи до 1 мая. Но, к сожалению, данный срок прошел, и семья может оказаться на улице в результате произвола чиновников. Никто не отреагировал на жалобу в правоохранительные органы о попытке сотрудника администрации проникнуть в квартиру семьи Васильевских без документов, никто не понес ответственности за сломанную дверь. Проблема в том, что зачастую органы власти формально подходят к решению проблемы, не разбирая каждый случай индивидуально. Выселение семьи с ребенком противоречит принципам гуманности и человечности, а также государственной политике поддержки социально незащищенных слоев населения. Мы будем продолжать защищать права семьи Васильевских и оказывать содействие в решении жилищного вопроса в судах по вновь открывшимся фактам».
Анна Замараева, депутат МО Васильевский, председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении ЛДПР
Семейная доля
Трудно сказать, сколько людей стали жертвами квартирных рейдеров. Ведь не все люди решили отстаивать свои права: многие потеряли свои квартиры по судебным решениям, другие же не обращаются к общественным движениям и организациям, не пользуются интернетом, не обладают информацией о возможностях защиты своих прав.

С 2010 года существует движение «Мой дом». Его участники – люди, который столкнулись с необходимостью защищать свою квартиру из-за проблем с долевыми рейдерами. Они смогли повысить свою правовую грамотность и стали выигрывать дела в судах без адвокатов и юристов, взаимодействуя друг с другом, изучая судебную практику, отслеживая и используя в суде постановления высших судов.

Лидер движения Елена Евсеева считает, что продана может быть только квартира целиком, а не доля в ней, то есть продажа невыделенных долей в квартире незаконна. Несмотря на то, что, согласно законодательству, участник долевой собственности имеет право по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю (ст. 246 ГК РФ), так как существуют другие взаимосвязанные статьи Гражданского кодекса, которые не позволяют заключать договоры продажи или дарения невыделенных в натуре долей не членам семьи.

Согласно законодательству (ст. 554 ГК РФ) в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору. Если в договоре нет указания на определенную площадь недвижимости, отсутствует кадастровый номер, то такой договор считается незаключенным и не может иметь никаких юридических последствий.
Елена Евсеева собрала в один доклад всю практику по этой проблеме, и в 2016 году отправила его президенту страны. В нем она рассказала о коррупционной составляющей квартирного рейдерства. Те же сведения были разосланы в правоохранительные органы, Общественную палату и другие структуры. Евсеева убеждена, что эта проблема системная. И если она выстроена на основе связей квартирных рейдеров с сотрудниками Росреестра, нотариата, полиции, прокуратуры, судов, то и решать ее можно лишь при условии подключения всех структур.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму ряд поправок в Гражданский и Жилищный кодексы, согласно которым общая собственность на квартиру может быть только совместной. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас квартира может делиться на «микродоли». Их размеры зачастую настолько малы, что невозможно не только выделить долю в натуре, но и обособить такую часть квартиры для проживания.

Депутаты предлагают согласовать гражданско-правовые и жилищные нормы, касающиеся неделимого жилого помещения. По их мнению, владеть таким жильем могут только члены одной семьи. Если же долей завладел посторонний человек, то она все равно должна быть передана в собственность семьи. Иначе уже эта возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность. Власти в этом случае должны возместить ее рыночную стоимость членам семьи. Согласно законопроекту, с семьей заключается договор об использовании части квартиры. В дальнейшем семья может выкупить эту долю.
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