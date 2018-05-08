В доле: как квартиры становятся добычей мошенников

Еще в конце 1990-х годов отец предложил своей дочери – Татьяне Василевской с дочкой переехать к нему в трехкомнатную квартиру. Они переехали, и в 2000 году по заявлению отца были зарегистрированы по новому месту жительства.
Сам отец получил квартиру по ордеру – документу, который выдавался в СССР районным Советом и давал разрешение человеку и его семье на вселение в квартиру.
Семья жила дружно, но в 2005 году отцу поставили диагноз – онкология. Он перенес операцию, но все усилия врачей оказались тщетны: через год после операции отец Татьяны ушел из жизни.
В 2009 году Василевская вышла замуж и стала проживать в этой квартире с мужем. В 2012 году у Татьяны родился младший ребенок, которого тоже зарегистрировали здесь.
В 2016 году Татьяна Василевская занялась приватизацией квартиры и для начала обратилась в жилищное агентство Кировского района с заявлением о заключении договора социального найма на квартиру. В этом ей было отказано. «Представители жилищного агентства считают, что мой отец – это вовсе не мой отец, а одиноко проживающий наниматель, и по этой причине я со всеми моими детьми должна освободить занимаемое помещение», – рассказала Татьяна.
Свои доводы они подтвердили действиями и подали иск о выселении семьи. Василевские подали встречный иск о своем праве жить в квартире.
Отец и мать Татьяны не были официально женаты, но Татьяна представила на суде все сохранившиеся доказательства: справка о регистрации формы 9 от 2001 года и от 2006 года, в которых она с дочерью значатся как «дочь» и «внучка» по отношению к владельцу квартиры.
Суд первой инстанции установил родство, но администрация Кировского района обжаловала это решение. По итогам апелляции Городской суд отклонил решение суда первой инстанции и вынес решение о том, что фактов, подтверждающих родство, представлено недостаточно. Следом администрация Кировского района подала исковое заявление о выселении Василевской.
Со слов Татьяны, в данном деле содержалась подложная форма 9, согласно которой ее отец значился нанимателем, а сама женщина и ее дочка – пользователями. Ходатайство о необходимости провести экспертизу касательно подложной справки судья Елена Павлова отклонила без объяснения причины. В результате семья Василевской получила определение о выселении.
«Администрация Кировского района заявляет, что я не дочь своего отца, хотя таких судебных требований не предъявлялось. В суде постановили, что фактов, удостоверяющих родство, предоставлено недостаточно, но это не значит, что я не родственница!» – удивляется Татьяна Василевская.
Апелляцию Василевская подала уже вместе с руководителем юридической компании «Виртуозы гражданской защиты» Сергеем Герасимовым. Но в ходе судебного разбирательства, по мнению юриста, был применен «административный ресурс». «Это было видно по поведению членов судебной коллегии, которые перебивали и не давали высказаться ни Василевского, ни мне самому. Они сообщили, что Василевская сама виновата и надо было решать вопрос тогда, когда ее отец был жив. Но это право человека, когда ему приватизировать квартиру», – рассказал Герасимов «Санкт-Петербург.ру».
На заявление об отсрочке исполнения решения суда был получен отказ. Отказ был получен и в приеме заявления в третью судебную инстанцию. Сейчас Василевская подала заявление в Верховный суд.
5 марта 2018 года ее квартиру пытались вскрыть. Муж и друзья Татьяны вызвали полицию и зафиксировали происходящее на видео
. На кадрах видны те, кто участвовал в выпиливании железной двери. Представляются они сотрудником жилищного агентства Кировского района Карамышевым и сотрудницей ЖКС № 2 Кировского района Ольгой Пушкаревой. Последняя объясняет, что несколько раз приносила сюда предписание о том, чтобы жильцы пустили их в квартиру для обследования жилплощади. Когда в очередной раз им не открыли – они начали вскрывать дверь.
После себя они оставили сломанную дверь, замок которой заклинило. Находящиеся в квартире Татьяна и ее шестилетняя дочь оказались замурованы. Для освобождения семьи муж Вячеслав Перкин вызвал специалиста по ремонту замков. «Администрация взяла на себя полномочия судебных приставов», – заключила Василевская.
Действительно, принудительно исполнить вступившее в силу решение суда о выселении имеет право только служба судебных приставов. Однако в возбуждении уголовного дела по факту вскрытия двери Татьяне отказали, так как ущерб, по мнению полиции, был незначительный. Превышение должностных полномочий Карамышева и Пушкаревой полицией даже не рассматривался.
«Сейчас семья Василевских имеет право встать на очередь об улучшении жилищных условий в связи с тем, что жилье у них отнимают», – советует Сергей Герасимов, при этом он убежден, что и вернуть квартиру через суд также возможно.