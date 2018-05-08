В доле: как квартиры становятся добычей мошенников

«Подарок» от племянников

Елена Максимук с семьей и матерью проживали в соседних квартирах и вели общее хозяйство. От тяжелой болезни мать скончалась в 2011 году. Без нотариального завещания половина ее «однушки» по наследству перешла дочери Елене, половина – двум племянникам, детям погибшего более 20 лет тому назад брата Елены. Узнав о том, что дети брата тоже являются наследниками, Елена сама сообщила им об этом. Затем она попыталась договориться с родственниками о покупке их доли в квартире, но, по ее словам, они не шли на контакт.



В 2014 году племянник и племянница написали Елене сообщение в социальной сети о том, что подарили свою долю знакомому и он скоро поселится в квартире. Новым совладельцем квартиры оказался Юрий Стебунов. Он позвонил и сразу агрессивно начал заявлять о своих правах, требовать выкупить у него долю в квартире за два млн рублей, угрожал выломать дверь, заехать с собакой, вспоминает Елена. За столь высокую стоимость женщина покупать долю в квартире не собиралась. Она сделала независимую оценку, которая показала: стоимость «проблемной» доли равна 640 тыс. рублей.



Решать вопрос в судебном порядке Стебунов отказался. Владелец части квартиры оказался директором только что созданной юридической компании, а племянница Елены вступила к нему в учредители. Вместе с ней они приходили спиливать дверь, но сделать им это не удалось. Рабочие отказались демонтировать дверь, которая вела сразу в две квартиры.



На телефон Елены Максимук с телефона нового соседа постоянно поступали сообщения с оскорблениями и требованиями немедленно купить часть квартиры – то за два, то за полтора миллиона рублей.



Елена подала иск в суд о признании сделки, которую провели племянники, недобросовестной. На время рассмотрения дела суд наложил арест на спорную квартиру. Но через две недели после этого сособственник написал Елене СМС о том, что продает свою часть квартиры уже другим людям. По ее словам, Стебунов передал свою долю двум «профессиональным соседям». Росреестр зарегистрировал новую сделку: теперь совладельцами квартиры стали Юрий Пономаренко и Дмитрий Степанов. Согласно договорам, спорная доля оказалась им просто подарена.



Кошмары Елена продолжились. Уже новые «профессиональные» владельцы доли угрожали выкинуть ее и детей из квартиры, превратить жилье в пещеру, если она не согласится на покупку их доли, рассказывает женщина.



По словам Елены, Степанов со своими помощниками периодически спиливали двери, для этого у него всегда были наготове два лома, бензопила и стремянка. «Работали в перчатках, Степанов еще и был экипирован в куртку с надписью МЧС. Когда поднимался шум и выходили соседи, он снимал экипировку и уносил инструменты в машину», – рассказывает Елена. Потом в полиции находчивый совладелец писал, что вызывал сотрудников МЧС для того, чтобы попасть к себе домой.



Борьба сожителей по неволе шла и в правовом поле: Степанов и Пономаренко подали иск на вселение. В декабре 2015 года районный суд разрешил вселение, но Елена Максимук сразу подала заявление на апелляцию. Уже городским судом решение районного было отменено. В ходе апелляции признали, что права Елены были нарушены. В свою очередь, Степанов и Пономаренко подали кассационное заявление в Верховный суд, но там апелляционное постановление оставили в силе.



В 2017 году уголовные дела по факту незаконных сделок по продаже доли в квартире были возбуждены, но в отношении неустановленных лиц. Степанову и Пономаренко еще не было официально предъявлено обвинение, и это позволило им продать долю в спорной квартире.



По словам Елены, очередная совладелица квартиры требовала, чтобы она выкупила у нее долю за 1 млн 300 тыс. рублей. Максимук объяснила, что теперь той придется ждать, когда закончится следствие, ведь к тому моменту суд признал, что сделка незаконна. Но новая собственница на увещевания не реагировала, рассказывает Елена, и продолжала присылать телеграммы, звонить и требовать ключи для проживания ее 19-летнего сына, которому она и купила эту долю в квартире. В ноябре 2017-го Елене вновь пришлось обращаться в правоохранительные органы с заявлением о продолжающемся вымогательстве и принуждении ее к сделке.



Новая совладелица в ответ подала иск о вселении. Более того, она попыталась объяснить Елене, что является честным приобретателем, предъявив договор с продавцами, выписку из Росреестра и форму 9, где указаны все зарегистрированные проживающие в квартире. С копиями документов Елена Максимук пошла в жилищную контору, сотрудники которой были в недоумении: в предъявленной новой владелицей доли форме 9 не было пометки о том, что квартира находится на контроле РУВД и относительно нее ведутся судебные разбирательства. Это может значить только то, что документ поддельный.



«Санкт-Петербург.ру» еще в декабре прошлого года обратился в пресс-службу МВД, чтобы узнать судьбу Дмитрия Степанова и Юрия Пономаренко, но получить ответ на запрос мы уже не надеемся. В январе этого года корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что запрос пресс-службой отправлен по ошибке не в тот отдел и придется подождать, когда он, минуя все бюрократические препятствия, попадет в нужные руки. По всей видимости, таких рук в пресс-службе правоохранительных органов не оказалось – никакую информацию, несмотря на многочисленные звонки и напоминания, мы так и не получили.



Со слов пострадавшей Елены Максимук, Дмитрию Степанову и Юрию Пономаренко сейчас предъявлено обвинение и относительно них ведется судебное расследование.

