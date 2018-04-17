У наших конкурентов – Китая и Америки – нет таких ощутимых задержек, как у нас: там они составляют два-три года, у нас устоявшаяся «норма» – семь-десять лет. Это критично
— Это дорого, но иногда стоит аккумулировать средства для решения какой-то глобальной задачи. К примеру, когда в 1960-е годы между СССР и США шла активная лунная гонка, в это вкладывали огромные средства, тем не менее, была цель. И если перед страной, человечеством встанет глобальная цель, например – полет к Марсу, то можно будет аккумулировать ресурсы и их выделить, невзирая на избыточность. Если это будет необходимо, то вопрос экономики не будет стоять остро. Единственное, что будет препятствовать такому путешествию, – химические двигатели. Да, мы доставим груз на орбиту, мы разгоним его в сторону Марса – ну и что туда полетит?
Эффективность современных ракет-носителей, работающих на химических двигателях, низка. Химический двигатель дает возможность доставить груз на околоземную орбиту весом в 3-4,5% от стартовой массы. То есть ракета-носитель в тысячу тонн доставит на орбиту лишь 20-40 тонн, в две тыс. тонн – 70-80 тонн, в три тыс. тонн – 140 тонн. Как раз столько выводил американский «Сатурн-5» (2950 тонн на Земле). Цифры не сопоставимы.
Более оптимально использовать несколько менее мощных ракет, которые не сразу доставляют 140 тонн, а забрасывают на орбиту по 50-60 тонн за один пуск. Небольшие ракеты надежнее этих «монстров», дешевле при производстве и дают меньшие потери при аварии. Уже из полезных нагрузок меньшей массы на орбите можно будет составить большой корабль для экспедиции на Марс.
Но чтобы он полетел, необходимо будет доставить еще и разгонный блок, который подтолкнет его к Марсу. Но это все работает на химических двигателях – жидком топливе, твердом – и химия у нас уже находится на пределе. При разгоне, на который способно химическое топливо, мы до Марса будем лететь пять-шесть месяцев и столько же обратно, плюс еще там нужно будет поработать. Таким образом, при самых оптимистичных расчетах, экспедиция займет почти два года. Это очень долго. Если организовывать такую экспедицию, то мы столкнемся и с психологическим фактором формирования экипажа, нужно будет решать проблему досуга космонавтов, и сберечь экипаж от космической радиации. Чем дольше полет, тем больше проблем.
Сегодня нужен двигатель, который позволит добраться до Марса за 30 дней. Это оптимально и безопаснее для здоровья экипажа. Но чтобы создать его, нужна не химия, а другие принципы.