Илон Маск предложил вариант ракеты, на которой в будущем может состояться экспедиция на Марс – сверхтяжелый Falcon Heavy. В СССР тоже создавали подобные ракеты: сначала Н1, потом – «Энергию». Почему в свое время эти проекты остались не у дел?

— В период работы советской лунной программы разрабатывалась сверхтяжелая ракета-носитель Н1. Это был не единственный вариант достижения Луны. На конкурентной основе рассматривались и другие проекты. Например, УР-700 («Универсальная ракета»), которой занимался конструктор Владимир Челомей в Центре имени Хруничева (до 1993 года машиностроительный завод имени Михаила Васильевича Хруничева, в настоящее время – Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева – прим. ред.); Р-56 – разработка украинского КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля. Они были той же грузоподъемности, но предлагался другой тип двигателей, работающих на токсичном гидразине.



В силу многих причин остановились на Н-1. В определенной степени Falcon Heavy на него похож, а именно – по количеству двигателей на первой ступени: Маск поставил на первую ступень 27 двигателей, на проекте Н-1 их установили 30. Почему она не полетела? В те годы мы не смогли синхронизировать работу этих двигателей и не учли те аэродинамические процессы, которые происходят под днищем при запуске всех этих двигателей одновременно. Проблемы в основном удалось устранить к четвертому пуску Н-1. Но, как оказалось, не до конца. Илон Маск сделал это только теперь, хотя с современными технологиями это уже не столь неразрешимая задача.



Н-1 была мощнее, чем Falcon Heavy. Она позволяла выводить более ста тонн на орбиту. Но, на мой взгляд, эта ракета не так хороша, как ее сейчас пытаются представить.

