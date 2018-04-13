Для высоких скоростей и качественной связи оборудование необходимо настроить должным образом, и для этого на стадионе во время мероприятий присутствуют специалисты «МегаФона», готовые в любой момент скорректировать настройки сети под генерируемую абонентами нагрузку. Но даже несмотря на идеально подходящие антенны и тонкую настройку другие операторы могут проигрывать в скоростях в формате 4G/LTE «МегаФону», хоть и пользуются оборудованием на равных с создателем системы. Так происходит, потому что «МегаФон» обладает уникальным частотным ресурсом в 40 МГц, в то время как ближайший конкурент может предложить клиентам лишь 10 МГц. Специалисты часто проводят параллель с автодорогой: чем шире трасса, тем больше машин может по ней проехать. В случае с мобильной связью в роли магистрали выступает количество доступных частот, а в роли автомобилей - передаваемая информация.