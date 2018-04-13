Путь, который проделывает радиосигнал в обычных городских условиях, практически не отличается от того, который он совершает на массовых мероприятиях. Разве что из схемы движения сигнала исчезнет конвертация в оптический, потому что в городе у всех операторов стоят свои антенны.



Сильные отличия мы увидим в организации работы мобильной связи с точки зрения инфраструктуры. В обычных городских условиях нужно обслужить большое количество людей на большой площади, среди которых кто-то звонит, кто-то пишет СМС, а кто-то сидит в интернете. На стадионе все иначе: в одном месте собирается огромное количество абонентов, которые разом захотят воспользоваться услугами связи, например, в один момент захотят отправить в социальные сети свои счастливые фотографии, оправить сообщение в мессенджере или смс, или просто позвонить после того, как будет забит гол. Речь идет о нескольких десятках тысяч радиосигналов единовременно, которые проделают вышеописанный путь. Если к такому массовому мероприятию специалисты не подберут правильное оборудование и должным образом его не настроят, то у большей части людей просто не будет связи: вызовы не будут проходить, а интернет не будет работать.

