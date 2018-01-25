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Ольга Головина
«На российской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете…»
Иностранные студенты в Петербурге
Фото: РГПУ им. А.И. Герцена
Медики – Ирану, инженеры, художники и артисты - Китаю, экономисты и строители – Гвинее. Откуда прибывают и какие профессии получают иностранные студенты в петербургских вузах, выяснял корреспондент «Санкт-Петербург.ру».
Олег Суздалев
Студент 2 курса факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО
ФРАНЦИЯ
Жизнь в Петербурге, рассказывает будущий инженер из Франции, начиналась как у всех приезжих студентов: «Спал в общежитии с другими студентами, пил чай все время, бесился из-за пробок и смотрел в небо, чтобы на меня не упал снег с крыши».

Олег родился и вырос во Франции, но интерес к исторической родине предопределил образовательный маршрут молодого человека. По его словам, лучшего способа приобщиться к русской культуре, кроме как учиться в России, придумать нельзя. «И город, и университет были зарекомендованы моими друзьями как очень гостеприимные и с хорошей репутацией», – делится он.

Олег осваивает востребованную во всем мире специальность – интеллектуальные технологии в робототехнике. «Этим летом я целый месяц ходил в лабораторию и программировал роботов. Помимо крутого опыта мы собирались с друзьями каждый день и гуляли по Петербургу в хорошую погоду», – рассказывает студент.

Олег имеет амбициозные планы на будущее: «В дальнейшем я намерен получать звание магистра в Европе и создать технологический бизнес в Азии. К тому моменту, как я закончу свою учебу, я должен стать широкопрофильным специалистом в области робототехники». Олег убежден: всем, кто намерен получить образование в России, просто необходимо учить русский язык, чтобы уметь получать всю необходимую информацию без искажений перевода напрямую. «Я очень ценю русский менталитет, который позволяет мне общаться с людьми напрямую без лицемерия», – говорит он.
Париж, столица Франции. Фото: parisbym.com
Вызовы для петербургской «вышки»
В Петербург за профессией едет молодежь, в основном, из развивающихся стран мира. Молодежь Европы, США и Канады по-прежнему предпочитают свои вузы. Такие данные представлены в исследовании Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которую подтверждают и в петербургском комитете по науке.

Потеря позиций России в сфере образования, отмечают в НУИ ВШЭ, связана с пошатнувшейся системой «вышки» после распада СССР и нехваткой программ на английском языке. Первый год обучения студенты тратят на изучение русского языка и подтверждение документов о среднем образовании. Чтобы их разработать и внедрить, потребуется длительное время. Строгое миграционное законодательство России не добавляет нашим вузам привлекательности для иностранных учащихся. Правда, последнее попытались исправить в Госдуме: по инициативе российского парламента иностранные студенты, уже владеющие русским языком, смогут в скором времени получить миграционные послабления. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении в середине октября 2017-го.
Елена Меньшикова / "Санкт-Петербург.ру"
Самые востребованные у иностранцев петербургские высшие учебные заведения в 2017 году не попали даже во вторую сотню лучших вузов мира (по версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2017/2018 от международного рейтингового агентства в сфере высшего образования Quacquarelli Symonds). СПбГУ занял только 240 строчку, Политехнический университет Петра Великого – 410, притом что оба на несколько пунктов поднялись.

Петербург, по версии QS, пока отстает от мировых студенческих столиц по качеству образовательной среды и занимает лишь 78 строчку лучших городов для студентов. На третьем месте – Лондон, на 23 – Барселона, на 39 – Москва, на 47 – Стокгольм. Как говорится в совместном исследовании НИУ ВШЭ и РБК, сильная сторона Северной столицы в привлечении студентов из-за рубежа в дешевизне – город занял уверенную седьмую строчку, сильно обогнав Москву и популярные студенческие города.

Пока на долю Петербурга приходится только 10% иностранных студентов (из 240 тыс. иностранных студентов), а четверть предпочитает грызть науки в Москве. Это можно объяснить и тем, что основная часть иностранцев традиционно – с 1960-х годов – приезжает учиться в Российский университет дружбы народов (РУДН).
Нгуен Ча Ми
Студентка 2 курса магистратуры факультета русского языка как иностранного в РГПУ им. А. Герцена
ВЬЕТНАМ
Нгуен Ча Ми приехала в Петербург шесть лет назад, получив стипендию от государства. Сейчас осваивает тонкости профессиональной коммуникации в международном деловом сотрудничестве.

«Меня направили учиться в Петербург, а именно в РГПУ. Тогда у меня не было выбора. Затем я закончила бакалавриат с отличием, и у меня появилась возможность продолжать учебу в магистратуре. Мне предоставили выбор и я сделала его снова в пользу РГПУ, Причиной моего выбора является любовь к городу и к своему вузу, – рассказывает девушка. – Петербург привлекает меня своей красотой –достопримечательностями, известными музеями, уникальной архитектурой. На нашем факультете, все преподаватели добрые, имеют высокую квалификацию и владеют новейшими методиками преподавания, часто готовы идти навстречу студентам».

Нгуен Ча Ми убеждена, что Герценовский университет даст глубокие знания и все необходимые навыки, которые понадобятся ей в дальнейшей профессиональной деятельности.

«Для меня студенческая жизнь в Петербурге началась с трудом, так как тогда я недостаточно знала русский язык, не умела готовить, а к русской кухне еще не привыкла, – признается Нгуен Ча Ми. – Все для меня было новым: новая страна, новый язык, новая культура, новые знакомства, новые однокурсники, новые соседки, новые друзья… Сейчас, как студентка РГПУ, я живу полной студенческой жизнью, принимаю участие в общественной жизни вуза».

Не обошлось в жизни студентки без курьезов. «Когда я училась на втором курсе, я участвовала в VIII Герценовском форуме «Инициатива – Действие – Успех». Мне вручили билет на оперу в Михайловский театр. Пришла в театр, села на свое место, и никак не могла найти свои очки. Я постаралась слушать и смотреть оперу, но не могла понять, о чем актеры поют, так как не могла читать текст без очков, и уснула. Когда проснулась, опера подошла к концу. Я заметила, что женщины, сидевшие рядом со мной, хихикали надо мной. Мне было очень стыдно!» – уже со смехом вспоминает Нгуен Ча Ми.

Многое в России удивляет девушку, немного расстраивает суровый петербургский климат: «Здесь для меня удивительно, что люди купаются в мороз, что курят и женщины (потому что у нас не принято женщинам курить). Барьером в жизни в России для меня является погода. Здесь мало солнца, и практически весь год пасмурно. Я до сих пор не могу привыкнуть к холоду и морозу. Тем не менее, я рада, что в Петербурге очень легко ездить по городу и даже совершать поездки в другие города, так как общественный транспорт очень развит».

После окончания университета Нгуен Ча Ми планирует работать во Вьетнаме по специальности. Своим соотечественникам, кто планируют учиться в Петербурге, она советует владеть русским языком «минимум на уровне выживания», внимательно выбирать специальность, быть знакомым с русской культурой и кухней, а также обязательно брать с собой теплую одежду.
Ханой, столица Вьетнама. Фото: booking.com
Откуда приезжают иностранные студенты
До 1986 года российские, в том числе – петербургские, вузы были популярны среди восточноевропейской и балканской молодежи: студенты из Польши, Венгрии, Молдавии, Румынии, Чехословакии, то есть дружественных Советскому союзу стран, составляли более 30% от числа всех иностранных учащихся, обгоняя азиатов (до 1986 года – около 27%). После развала СССР отношения с восточноевропейскими государствами стали менее теплыми, и число студентов резко сократилось. Их доля в российских вузах к 2016 году составила 0,25%. В Петербурге учится менее 70 человек из Восточной Европы (0,3% от числа иностранных студентов).

На сегодняшний день в вузах Северной столицы «грызут гранит науки» свыше 24 тыс. иностранцев из 144 стран. Подавляющее большинство – студенты из Китая и стран СНГ, а в ближайшие годы в Петербурге ожидают приток молодежи из Африки, в частности – из Гвинеи. Европейцев в петербургских «альма матер» немного, всего 410 человек. На отдельных, как правило инженерно-технических специальностях, можно найти немецких, итальянских и болгарских студентов.
Елена Меньшикова / "Санкт-Петербург.ру"
В этом учебном году иностранных студентов в Петербурге стало на тысячу человек больше, чем в прошлом 2015/2016 учебном году. В петербургском комитете по науке уверяют, что сейчас доля иностранных студентов в Северной столице сопоставима с популярными студенческими городами Мадридом и Амстердамом.

Несмотря на приток иностранных учащихся, общая численность студентов в Северной столице сократилась – с 400 тыс. чел в 2011 году до 300 тыс. в 2017-м, что может быть связано с демографическими провалами минувших десятилетий.
Доре Мамуна Лебе
Студент 4 курса Политехнического университета им. Петра Великого
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Доре приехал учиться в Петербург из Гвинеи. Имея потребность в молодых специалистах технических и экономических специальностей, на учебу в Россию молодого человека направило государство, но выбирать город, специальность и учебное заведение ему предстояло самостоятельно: «Я выбрал Петербург потому что много читал и видел в новостях, что это культурная столица России, большой европейский город, где живет много иностранцев».

Доре учится в Политехническом университете на экономиста. «Это очень престижная специальность в моей стране, нам необходимо управлять и развивать экономику Гвинеи, потому что у страны большой потенциал, много ресурсов», – объясняет он.

Доре вспоминает первые впечатления от города так: «Я приехал в Петербург в сентябре, и было очень, очень холодно. А совсем скоро, в конце месяца пошел снег. Я впервые увидел снег, чтобы он вот так просто лежал повсюду – белый, пушистый, красивый, но такой холодный. В Гвинее нет зимы, только сезон дождей – круглый год плюс 24-27. Я, конечно, слышал об этом, но едва ли представлял себе, что такое зима в России».

Поначалу было непросто: «Русский язык очень трудный. Мой родной язык – французский, и сначала нужно было привыкнуть к русскому алфавиту. Легко учить язык маленьким детям, а в старшем возрасте это уже не так просто. У нас перед обучением был курс шесть месяцев – этого очень мало, потом нужно было все осваивать самому. Постепенно я смог выучить язык так, чтобы понимать преподавателей и давать им ответы».

Доре – активно участвует в студенческой жизни и даже является президентом братства студентов из Гвинеи (по примеру таких братств в колледжах США) – он представляет интересы гвинейского студенчества в Петербурге. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» как раз застал Доре в решении вопросов проживания и обучения соотечественников. «У меня здесь много друзей. Когда ты открыт к общению, то тебе всегда будет легко даже в самых трудных ситуациях», – уверен Доре.

«Я очень хочу, чтобы и в будущем моя страна смогла давать молодым людям из Гвинеи возможность учиться в России, потому что Россия – страна гостеприимства и очень продвинута в современных технологиях во всех областях – эти знания и технологии сейчас очень нужны моей стране», - резюмирует молодой человек.

Конакри, столица Гвинейской республики Фото: africaguinee.com
Что привлекает иностранных студентов в Петербурге
В Петербурге действуют соглашения в сфере науки и образования с 38 странами. Такие документы означают, что студентам из стран-партнеров получить образование в Петербурге проще за счет быстрого прохождения бюрократических барьеров (особенно для студентов из СНГ), поступления по квотам, наличия адаптированных программ на иностранном языке (пока есть далеко не во всех вузах), грантов и других видов поддержки. Сейчас для иностранных студентов квотируется 15 тыс. мест, в будущем Минобразования намерено увеличить квоту до 50 тыс. Правда при этом сократив бюджетные места для отечественных студентов.

СНГ, Азия и Африка нуждаются в конкретных специалистах – технологии, строительство, медицина – и целенаправленно отправляют молодых людей учиться в петербургские вузы, поскольку сами не могут обеспечить образование на нужном уровне. На языке бизнеса получается ситуация win-win (все в выигрыше): государство-партнер получает специалиста для решения «государственных нужд», а город или вуз – деньги за обучение студента и престиж в зарубежной среде.

Яркий пример такого взаимодействия – меморандум о сотрудничестве в сфере образования Петербурга и Гвинеи, который подписали почетный консул Гвинейской республики в Петербурге и Ленобласти Сергей Гридинн и президент Национальной ассамблеи (парламента) Гвинеи Клод Кори Кондиано в середине октября прошлого года. Цель документа – привлечь гвинейских студентов в Петербург – сейчас их в городе лишь несколько десятков. В свою очередь вузы обеспечат гвинейцам бюджетные программы, гранты, спонсорскую поддержку. Задача африканского государства связана с умением управлять природными богатствами: Гвинея обладатель самых больших в мире запасов бокситов (сырье для производства алюминия), экспортер кофе и сельхозпродукции. Однако необходимых специалистов, чтобы страна являлась не только сырьевым регионом, но развивалась в разных областях экономики, государству не хватает. По словам Клода Кондиано, все специалисты, которые есть в его стране, получали образование именно в СССР. И сегодня петербургское образование, особенно на базе таких университетов, как ИТМО, Политех, Горный, даст нужных специалистов в области промышленности и строительства.

Приток молодежи из Африки в Петербург призвана обеспечить именная стипендия для африканских студентов, обучающихся ИТ-специальностям в вузах Северной столицы (100 тыс. рублей в год), которую Сергей Гридин утвердил в сентябре 2017 года.
Фото: РГПУ им. А. Герцена
Петербургская специфика: чему учатся иностранцы в Северной столице?
В топ самых популярных вузов среди иностранцев вошли восемь учебных заведений, которые собрали свыше 66% студентов из-за рубежа.

В Политехническом университете Петра Великого сообщили, что иранцы, иракцы, китайцы, вьетнамцы и казахстанцы интересуются атомной энергетикой. В таких сферах, как машиностроение, IT, информационные технологии и системы связи, электроника, лидируют студенты из Китая и Казахстана, а также узбекистанцы и украинцы.

«Популярностью среди иностранного контингента СПбПУ пользуются также гуманитарные и экономические (экономика и менеджмент) специальности», – отметила начальник управления международного образования СПбПУ Евгения Саталкина. По ее словам, студенты решают, как государственные, так и их личные запросы, но значительную часть иностранных студентов вуза все же составляют учащиеся, приехавшие по межправительственным соглашениям, которые имеют возможность получить специальности, потребность в которых обозначена на государственном уровне.

«Такие области, как гражданское строительство, машиностроение, инженерные специальности, являются дефицитными и востребованными в ряде стран. Иностранные студенты СПбПУ по окончании своего обучения возвращаются в свои страны, чтобы восполнить нехватку кадров и применить полученный опыт и знания для решения реальных задач», – пояснила Евгения Саталкина. В Политехническом отмечают интерес иностранцев и к гуманитарно-экономическим направлениям. Обычно это платно, но в этих случаях студент учится уже «для души» и расширения кругозора.

Фото: СПбПУ Петра Великого
Иностранные студенты Санкт-Петербургского государственного университета чаще всего выбирают такие специальности, как лингвистика, международные отношения, экономика, менеджмент, журналистика, юриспруденция и лечебное дело. «Наиболее часто причиной выбора абитуриента является языковая доступность программы, популярность ее среди иностранных граждан, в том числе в среде соотечественников, а также высокий шанс быстрого и успешного трудоустройства в рамках выбранного направления», – отмечают в Большом университете.
Фото: РГПУ им. А. Герцена
Среди студентов и аспирантов Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена подавляющее большинство, как и в других вузах-лидерах (кроме первого медицинского), – китайцы. И все чаще, по информации учебного заведения, они выбирают творческие специальности. «У нас каждый год возрастает количество иностранных студентов на факультете изобразительного искусства – 196 человек, а также в институте музыки, театра и хореографии – 366 человек», – рассказали представители Герценовского университета.

По информации вуза, среди абитуриентов из стран СНГ наиболее востребован филологический факультет, дефектология и реабилитация, психология, а также экономика и управление. Многие иностранные учащиеся выбирают факультет русского языка как иностранного – почти 24% зарубежных студентов РГПУ, как по основным программам бакалавриата и магистратуры, так и по краткосрочным, которые длятся от одного месяца. «Выбор специальности связан с личными предпочтениями студента и осознанием популярности специальности на родине», – отмечают в Герценовском университете.

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» более 13% иностранных студентов обучаются по квотам стран, решая стратегические задачи подготовки кадров для своих государств. По словам руководителя Международного студенческого офиса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Рената Ялышева, наиболее востребована среди иностранных абитуриентов специальность «Информатика и вычислительная техника». Китайцы получают профессии в сфере управления в технических системах, редкие для Петербурга европейцы выбирают электронику и наноэлектронику, студентов из СНГ интересует приборостроение, латиноамериканцев – биотехнические системы и технологии, выбор африканских студентов – электроэнергетика и электротехника.
Фото: Университет ИТМО
В Университете ИТМО профессии в сфере информационных технологий осваивают студенты из 73 стран. Топ-3 востребованных программ: Программирование и интернет-технологии, Технологии защиты информации, Финансовый менеджмент. «На наш взгляд, большинство студентов все же поступают на обучение исходя из личных запросов, – отметила начальник отдела по оценке документов об образовании иностранных граждан Альвина Киселева. – Например, в магистратуре на англоязычных программах обучаются уже достаточно взрослые и состоявшиеся личности, которым необходимо повысить свои знания, компетенции и навыки для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице».

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете иностранцы изучают экономику, менеджмент и торговое дело. Большинство студентов, сообразно текущей статистике, – китайцы и казахстанцы. Но есть и европейцы, которые обучаются по программам Международного семестра (полгода, год обучения). По информации представителей высшего учебного заведения, востребованность программ университета связана с «нехваткой специалистов, владеющих русским языком, готовых работать в международных организациях».

Выделяется из общей статистики Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И. П. Павлова. Абсолютные лидеры по численности – иранцы и узбекистанцы, Китайских студентов в вузе почти нет. Учебное заведение с середины прошлого века является востребованным у зарубежной молодежи, иностранный контингент сложился исторически. Первые иностранные студенты появились здесь в 1946 году. «Тогда училось только два человека, но с тех пор иностранцы традиционно приезжают получать медицинское образование к нам, – поведали в вузе. – Мы не сотрудничаем ни с какими фирмами или вузами, не рекламируем себя, о нас просто знают. В последние пять лет у нас стабильно обучается тысяча студентов из-за рубежа (20% от числа мест в университете – прим. ред.)».
Фото: Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И. П. Павлова
Большинство иранских студентов осваивают лечебное дело, узбеки и казахи – стоматологию. Только двое иностранцев учатся на отделении педиатрии. «В Иране по специальности «лечебное дело» до прошлого года котировался только диплом Первого медицинского, чем и обусловлена высокая численность иранцев. Часть студентов остается здесь на постдипломное образование, часть уезжает доучиваться в свою страну или в Европу».

Иностранные студенты приезжают в Петербург и за «звездными» технологиями. В Петербургском ГУАП (Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения) учится молодежь из 37 стран мира. «ГУАП поддерживает связи с другими зарубежными университетами, международными образовательными центрами, исследовательскими институтами и предприятиями из разных регионов и стран», – сообщили в пресс-службе учебного заведения. Из 790 иностранных студентов часть обучается по квоте от Министерства образования (линия Россотрудничества). Из технических специальностей наибольшей популярностью у иностранных студентов пользуются «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов». Из гуманитарных – «Юриспруденция» и «Менеджмент».

«Сейчас уже не идет речи о том, что студенты из каких-либо стран напрямую решают государственные запросы, как например было в середине прошлого века, когда китайские студенты, обучавшиеся в том числе и в нашем вузе (уже с начала 50-х), едва ли не напрямую отправлялись в СССР по поручению компартии КНР, и в итоге стали основой аэрокосмической индустрии своей страны. Сейчас все гораздо более индивидуально, студенты самостоятельно выбирают наиболее востребованные направления, по которым не могут получить образование у себя на Родине, либо по каким-то критериям считают, что наше образование более качественное. Опосредованно таким образом они решают и «задачи государственной важности» (при условии, что возвращаются после обучения к себе на Родину). То же самое касается наших студентов: выбирая самые передовые и инновационные направления, они в первую очередь задумываются о своем будущем, а для государства это несомненно стратегическая задача», – прокомментировали в вузе.

Наблюдения вузов созвучны исследованию НИУ ВШЭ, где также отмечают популярность экономики, менеджмента, юриспруденции и гуманитарных специальностей среди иностранных студентов, что может быть связано с желанием вести деловые отношения с Россией. Например, чтобы понимать специфику законодательства или представлять интересы своего государства или компании в российской среде.
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