Нгуен Ча Ми приехала в Петербург шесть лет назад, получив стипендию от государства. Сейчас осваивает тонкости профессиональной коммуникации в международном деловом сотрудничестве.



«Меня направили учиться в Петербург, а именно в РГПУ. Тогда у меня не было выбора. Затем я закончила бакалавриат с отличием, и у меня появилась возможность продолжать учебу в магистратуре. Мне предоставили выбор и я сделала его снова в пользу РГПУ, Причиной моего выбора является любовь к городу и к своему вузу, – рассказывает девушка. – Петербург привлекает меня своей красотой –достопримечательностями, известными музеями, уникальной архитектурой. На нашем факультете, все преподаватели добрые, имеют высокую квалификацию и владеют новейшими методиками преподавания, часто готовы идти навстречу студентам».



Нгуен Ча Ми убеждена, что Герценовский университет даст глубокие знания и все необходимые навыки, которые понадобятся ей в дальнейшей профессиональной деятельности.



«Для меня студенческая жизнь в Петербурге началась с трудом, так как тогда я недостаточно знала русский язык, не умела готовить, а к русской кухне еще не привыкла, – признается Нгуен Ча Ми. – Все для меня было новым: новая страна, новый язык, новая культура, новые знакомства, новые однокурсники, новые соседки, новые друзья… Сейчас, как студентка РГПУ, я живу полной студенческой жизнью, принимаю участие в общественной жизни вуза».



Не обошлось в жизни студентки без курьезов. «Когда я училась на втором курсе, я участвовала в VIII Герценовском форуме «Инициатива – Действие – Успех». Мне вручили билет на оперу в Михайловский театр. Пришла в театр, села на свое место, и никак не могла найти свои очки. Я постаралась слушать и смотреть оперу, но не могла понять, о чем актеры поют, так как не могла читать текст без очков, и уснула. Когда проснулась, опера подошла к концу. Я заметила, что женщины, сидевшие рядом со мной, хихикали надо мной. Мне было очень стыдно!» – уже со смехом вспоминает Нгуен Ча Ми.



Многое в России удивляет девушку, немного расстраивает суровый петербургский климат: «Здесь для меня удивительно, что люди купаются в мороз, что курят и женщины (потому что у нас не принято женщинам курить). Барьером в жизни в России для меня является погода. Здесь мало солнца, и практически весь год пасмурно. Я до сих пор не могу привыкнуть к холоду и морозу. Тем не менее, я рада, что в Петербурге очень легко ездить по городу и даже совершать поездки в другие города, так как общественный транспорт очень развит».



После окончания университета Нгуен Ча Ми планирует работать во Вьетнаме по специальности. Своим соотечественникам, кто планируют учиться в Петербурге, она советует владеть русским языком «минимум на уровне выживания», внимательно выбирать специальность, быть знакомым с русской культурой и кухней, а также обязательно брать с собой теплую одежду.

