Юрий Носков: Марафон начинается с подготовки

– Сейчас даже с теми, кто находится в Петербурге, мы тренируемся очно-заочно. Я пытался формировать группы, но собрать всех в одно время и в одном месте очень сложно, к тому же у многих разный уровень подготовки. Один или пару раз в неделю я стараюсь проводить очные тренировки, но в основном я пишу задания и отслеживаю их через приложения. Хорошо, что сейчас появилась система s10.run
, в которую я постепенно перевожу своих учеников. Вместе с ними мы пришли к выводу, что такая форма самая оптимальная.
В данный период у меня тренируются и новички, и те, кто пошли со мной на второй год тренировок. Возраст – не помеха. У меня есть ученики от 20 и до 59 лет. И с каждым я работаю по индивидуальному плану.
Я сторонник классической школы построения тренировочного процесса. Начинается все с втягивающего периода подготовки, затем базовый этап подготовки, предсоревновательный и соревновательный. Все зависит от цели. Если начать тренироваться только на мотивации, она может сбиться. Я всегда говорю: «Мотивация хорошо, но дисциплина лучше».