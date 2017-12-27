Юрий Носков: Марафон начинается с подготовки

Когда вы поняли, что могли бы стать для кого-то тем самым специалистом?

– Желание заниматься тренерской деятельность возникло у меня еще в шестом классе. А вот начать тренировать – в 2016 году, когда я готовился к марафону «Белые Ночи» на 10 км. Пришел на старт и увидел, насколько много людей просто не понимают, что они делают. В тот день в Петербурге стояла нереальная для города жара. А многие вышедшие на старт были в тайтсах, без кепок, платков или бандан. В раздевалках я видел людей, мажущих себя Никофлексом (сосудорасширяющий, согревающий и обезболивающий препарат – прим. ред.). Это и еще ряд обстоятельств дали мне толчок к тому, чтобы заняться тренерской деятельностью. Мне захотелось привить людям уважение к бегу, любовь к самим себе и физической культуре.