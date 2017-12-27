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Автор: Анна Добровольская
Юрий Носков: Марафон начинается с подготовки
О постановке целей, методике тренировок и важности наставника в любительском спорте – в интервью с Юрием Носковым, профессиональном тренером по легкой атлетике, который, изменив себя, помогает меняться другим.
«В 2015 году я решил, что в жизни надо что-то менять. И начал с себя. Весь год я, профессиональный тренер, посвятил тренировкам и возврату себя в бег. Начав в феврале – к июню похудел на 19 кг и убрал 20 см в талии. Этому способствовали в первую очередь занятия фитнесом, в том числе с гирями, и питание. Можно было, как большинство, записаться в фитнес-клуб, но я решил доказать (прежде всего самому себе), что изменений можно достичь в домашних условиях. Все комплексы упражнений, которые я делал, разработал сам, ровно как и питание. И только спустя год вернулся в бег».
Почему только спустя год?
– Зачастую, если люди хотят похудеть, одним из самых простых средств видят беговые тренировки. Несмотря на то, что я поклонник бега, думаю, это не самое лучшее решение. Я изнутри знаю, что такое травмы и что с лишним весом нормально бегать не суждено. Или суждено, но недолго... Когда активно занимался спортом, меня преследовали травмы коленей, поэтому я был вынужден закончить со спортом высоких достижений. А ведь причиной травмы стал лишний вес.
С лишним весом нормально бегать не суждено. Или суждено, но недолго...
Чтобы похудеть, нужен либо длительный бег на низком пульсе, либо высокоинтенсивный (интервальный, переменный) бег. В первом случае, чтобы запустить липидный обмен, надо пробежать хотя бы 40 минут, а лучше полтора часа. Во втором – необходимо чередовать быстрый бег (ускорения) с медленными отрезками. Но если лишнего веса много, человек получает очень высокую и при этом ударную нагрузку на суставы. А если учитывать, что техники бега нет и бежит человек неправильно, он только усугубляет состояние опорно-двигательного аппарата. К тому же, как правило, человек, далекий от спорта и бега в частности, вообще не может сразу столько пробежать. Новичкам лучше начинать с 10-20 минут непрерывного бега, что ни в коей мере не запускает упомянутые процессы, и постепенно увеличивать уровень беговой нагрузки.
На начальном этапе тренировки нужно проводить со специалистом, который со стороны может оценить и скорректировать технику бега. Если такого специалиста нет, а, как правило, его нет, лучше всего начать с приведения в норму питания. Дополнительно для укрепления опорно-двигательного аппарата и развития мышечного корсета – круговые тренировки с собственным весом.
Когда вы поняли, что могли бы стать для кого-то тем самым специалистом?
– Желание заниматься тренерской деятельность возникло у меня еще в шестом классе. А вот начать тренировать – в 2016 году, когда я готовился к марафону «Белые Ночи» на 10 км. Пришел на старт и увидел, насколько много людей просто не понимают, что они делают. В тот день в Петербурге стояла нереальная для города жара. А многие вышедшие на старт были в тайтсах, без кепок, платков или бандан. В раздевалках я видел людей, мажущих себя Никофлексом (сосудорасширяющий, согревающий и обезболивающий препарат – прим. ред.). Это и еще ряд обстоятельств дали мне толчок к тому, чтобы заняться тренерской деятельностью. Мне захотелось привить людям уважение к бегу, любовь к самим себе и физической культуре.
В каком возрасте вы сами пришли в спорт?
– Это был 3-4 класс школы. Старший брат занимался боксом, поэтому и я начал с секции бокса. Но через год занятий, на ближайшей медкомиссии мне сказали, что бокс не для меня, стало падать зрение. Поэтому я записался в секцию самбо. Но еще спустя год, в день сдачи школьного норматива по легкой атлетике к нам пришел тренер из школы олимпийского резерва. А я, признаться, никогда не любил бегать, кроссы для меня были самой ненавистной частью всех тренировок. Но в тот день я пробежал очень неплохо и меня пригласили в СДЮСШОР по легкой атлетике. Так я добегал до кандидата в мастера спорта и поступил в Институт физкультуры им. Лесгафта, который и окончил в 94-м. Правда, в силу обстоятельств девяностых, начал работать в совершенно другой сфере. Но все возвращается, и сейчас я очень этому рад.
Как повлиял на вас тренер?
– Тренер – это как вторая семья, от него зависит практически все. Очень много времени проводится на тренировках, на сборах. У меня было по две тренировки в день. А тренироваться я начал в группе Юрия Михайловича Яхнина. Мне повезло тренироваться рядом с такими известными, даже на сегодняшний день, спортсменами, как братья Дмитрий и Александр Капитоновы (у Дмитрия два действующих рекорда России на полумарафоне и 10000 м в закрытых помещениях), Олег и Сергей Карасевы – люди, которые имеют очень хорошие результаты на полумарафонах и марафонах. Сергей два раза выигрывал 100 км на пробеге «Испытай себя», который проводился в Петербурге.
Мне хочется привить людям уважение к бегу, любовь к самим себе и физической культуре.
Сергей Карасев несколько раньше, чем я, закончил Институт физкультуры и стал моим вторым, и на сегодняшний день действующим, тренером. В данный момент он проживает в США, но это нисколько не мешает ему тренировать меня уже как любителя. То есть я тренер, но и у меня есть тренер. Это правильно, потому что голова не болит по поводу собственной подготовки. Тренер знает меня, мой уровень, все мои прошлые и текущие травмы и цели. Имеет взгляд со стороны и прекрасно адаптирует нагрузку с учетом и возраста, и всего выше сказанного. Как сказал Юрий Строфилов: «Чтобы оценить систему, надо быть вне системы».
Обязательно ли тренеру показывать высокие результаты?
– Для меня как тренера важно держать себя в хорошей физической форме и на собственном примере показывать, что такое здоровый образ жизни.
В моем понимании, тренер необязательно должен демонстрировать какие-то достижения «на уровне». Его основная задача – достижения не личные, а учеников. Причем в долгосрочной перспективе и без вреда для здоровья. Для этого тренер, как и врач, должен обладать опытом и знаниями. Не просто бегать быстро, а адаптировать и систематизировать подготовку индивидуально под каждого своего ученика.

К сожалению, в беговом сообществе есть заблуждение о том, что тренер – это обязательно мастер спорта международного класса, действующий спортсмен или чемпион в прошлом. Именно так действуют некоторые беговые школы, чтобы завлечь к себе больше желающих. Ничего плохого в этом нет, но достижения, которые я ни в коем случае не хочу очернить, еще не показатель. К сожалению, в ряде случаев сталкиваюсь и с тем, что люди приходят от таких тренеров с перегрузками. Здесь значительную роль играет и коммерциализация процесса. Статусом пытаются привлечь.
Кого вы тренировали в самом начале?
– Я достаточно неожиданно для многих своих друзей изменился внешне. Кто-то не видел меня несколько месяцев и просто не узнал. Стали обращаться за советом и помощью. Поэтому первая моя тренерская деятельность была связана даже не с бегом, а с похудением и фитнес-тренировками. А беговые тренировки начались, когда я сам вернулся в бег. И понял, что в беговом сообществе сейчас хаос и анархия, а я могу научить бегать правильно, не форсировать, а постепенно подвести к результату. Ведь несмотря на то, что увеличивается количество бегающих людей, это в большей степени «селфи-бег» и «бегунизм». Люди участвуют в стартах, абсолютно не понимая, что они делают и как и зачем им это вообще. Но постепенно ситуация меняется.
Тренер – это как вторая семья, от него зависит практически все.
Первой моей ученицей была девушка (мама двоих детей), которая знала меня по старой работе, отследила увлечения и изменения в социальных сетях и спросила, можно ли за два месяца подготовиться к десятке. Мы подготовились с нуля, и свою первую дистанцию она пробежала за 52 минуты. До этого времени она не бегала больше 1,5 км в принципе, но активно занималась фитнесом. Еще через три месяца, после 10 км, она успешно финишировала полумарафон. Сейчас наша ближайшая цель – полумарафон в Париже. Но в уме мы держим марафон.
Одни из первых моих учеников хотели пробежать марафон. Это некая красная тряпка для начинающих бегунов. Но многие не понимают, что к марафону, как и к любой соревновательной дистанции, надо готовить все системы организма.

Моя задача как тренера была и, наверное, остается коммерчески неправильной, потому что я в основном отговариваю людей от быстрого неподготовленного участия в марафонах, и иногда теряю на этом клиентов. Ведь многим из тех, кого я не взял в ученики, предложили замену некоторые школы «правильного бега», где готовят новичков за семь недель. Я этого не понимаю, и мои принципы несколько другие. Я готов работать с учениками в долгую, не форсируя их подготовку. Ведь в отличие от профессиональных спортсменов, у любителей много абсолютно разных факторов, влияющих на подготовку. Это и работа, и рабочий график, семья, дети, увлечения, поездка в отпуск в горы и еще 100500 нюансов.
В чем заключается ваша методика тренировок?
– Первый вопрос, который я обсуждаю с потенциальными учениками, – это цель. Причем долгосрочная, в рамках годовой подготовки. Может, и меньше, если уже есть отправные точки, которые можно оценить и от которых можно отталкиваться в подготовке. Цель они формируют самостоятельно, либо мы пытаемся прийти к ней вместе, обсудив варианты. «Просто хочу бегать» – это не цель, в моем понимании. Если же человек, например, говорит, что хочет пробежать марафон – это цель.

Дальше я обязательно узнаю возраст человека, состояние его здоровья, оцениваю уровень физической подготовки, род занятий, занятости и т. д. И только после этого мы можем обсуждать необходимое конкретно для него время подготовки, адекватное для достижения той самой цели. Если человек не особо подготовлен, уровень «новичок», то на подготовку к первому марафону я отвожу минимум девять месяцев. За этот период мы обозначаем и некие промежуточные, оценочные цели. Это, допустим, старт на первых десяти километрах. Мы тренируемся, притираемся друг другу, я понимаю, что это за человек и как он выполняет тренировки, а человек видит меня и мою работу. Тренер и ученик, прежде всего, должны совпадать.

Проходит первый старт, первая оценка, отправная точка. Затем ставим следующие цели либо на увеличение скорости на той же дистанции, либо на увеличение самой дистанции. И постепенно приближаемся к основному старту, который обозначен. Цель для новичка на первый марафон – добежать. То есть ты стартуешь и, не переходя на шаг, финишируешь без негативных последствий для здоровья. В этом году у меня несколько человек бежали Московский марафон. И по ходу подготовки к нему наши цели смещались. Если изначально целью было просто пробежать, то к моменту старта я уже понимал, на какое время мы можем выйти.
Обращаете ли вы внимание на моральное состояние студентов?
– Обязательно. В процессе, особенной перед стартом и особенно девушки, начинают паниковать. И это не зависит от подготовленности и ожидаемого результата. Для каждого человека его личный результат – его личное маленькое или большое достижение. Безусловно, люди волнуются. Здесь идет тонкая работа. С каждым индивидуально. Но, как правило, все получается, девушки выходят на старт и делают то, что должны, – успешно финишируют.

С ребятами бывает по-другому: они «излишне готовы». Моя задача успокоить их перед стартом и разложить темп. Длинные дистанции требуют четкого выполнения задач по темпу.
Мотивация хорошо, но дисциплина лучше.
Если старт и первые километры проходят слишком быстро, человек может и не добежать. И не потому, что не готов, а потому, что стартовые эмоции, выброс адреналина незаметно взвинчивают темп, а не все могут чувствовать его без гаджетов, как профессиональные спортсмены. Кстати, именно поэтому часть тренировочных кроссов я прошу бегать без часов. А работы в манеже/стадионе провожу только по секундомеру. Необходимо вырабатывать чувство темпа и ритма.
Для меня бег – это уже больше, чем просто тренировки. Я от этого кайфую, получаю удовольствие от самого процесса: и от того, что тренируюсь сам, и от того, что тренирую. Эйфорию можно получить и от выполненных заданий во время сложных тренировок. А иногда на длительных кроссах вовсе забываешь, что бежишь. Находишься в другом пространстве и измерении.
Есть ли в таком случае смысл читать книги о беге?
– Читать книжки вообще полезно. Но сейчас так много противоречивой и, на мой взгляд, в чем-то лишней информации, связанной с бегом, что человеку, который не разбирается в этом вопросе, сложно. Помимо книг, существует много интернет-ресурсов, и часто люди «слышат звон, да не знают, где он». Они начинают метаться от одной системы к другой, от одного тренера к другому, хватать информацию кусками, а в голове образуется полная каша. Пытаются что-то делать, а результата нет. Причем иногда я встречаю любителей, которые тренируются как профессионалы, набегают почти по 200 км в неделю. А прогресса нет. Именно поэтому на первое место я вывожу систематизацию тренировочного процесса под каждого индивидуально. Берем, например, психотип человека: один больше склонен к быстрому бегу, то есть спринтерский тип, другой – стайерский тип. Но люди почитают книг и начинают бегать и объемы, и интервалы, зачастую вообще не понимая, что такое интервалы и чем они отличаются от повторного и переменного бега. Зато многие слышали, что такое МПК, ПАНО, гликоген и т. д. Я вижу, как многим, особенно начинающим бегунам, это только мешает.

Если читаете книги, анализируйте и пытайтесь выстроить качественный тренировочный процесс. Не загоняйте себя объемами и не забывайте, что отдых и восстановление – это такая же часть тренировочного процесса. Причем с возрастом восстановление играет, возможно, даже большую роль в прогрессе.
Каждому любителю нужен тренер?
– Если вы бегаете сами для себя, вам никто не нужен. Если же у вас в голове начинает формироваться мысль о том, что хочется результатов, желательно обратиться к тренеру. Когда любитель начинает с нуля, нужно постараться найти тренера «на месте», который оценит технику бега. Ее лучше скорректировать с самого начала, чем потом переделывать.

Кстати, о технике. Я тренирую и очно, и заочно (дистанционно), и, на мой взгляд, поставить технику бега дистанционно практически нереально. Одно дело оценить технику по видео и дать комментарии, рекомендации. Но скорректировать – только в реальном времени, в момент движения, в момент отработки. Поэтому первый аспект, на который обращаю внимание, – частота шага. Если каденс низкий, нужно начать работать над частотой шага и подвести ее к оптимальному уровню – 170-180 шагов минимум. По этому признаку можно хотя бы примерно сказать, что человек бежит, не втыкаясь, и не тянет шаг. Пятка-носок в данном случае второстепенны.
Каких учеников больше: очных или заочных?
– Сейчас даже с теми, кто находится в Петербурге, мы тренируемся очно-заочно. Я пытался формировать группы, но собрать всех в одно время и в одном месте очень сложно, к тому же у многих разный уровень подготовки. Один или пару раз в неделю я стараюсь проводить очные тренировки, но в основном я пишу задания и отслеживаю их через приложения. Хорошо, что сейчас появилась система s10.run, в которую я постепенно перевожу своих учеников. Вместе с ними мы пришли к выводу, что такая форма самая оптимальная.

В данный период у меня тренируются и новички, и те, кто пошли со мной на второй год тренировок. Возраст – не помеха. У меня есть ученики от 20 и до 59 лет. И с каждым я работаю по индивидуальному плану.

Я сторонник классической школы построения тренировочного процесса. Начинается все с втягивающего периода подготовки, затем базовый этап подготовки, предсоревновательный и соревновательный. Все зависит от цели. Если начать тренироваться только на мотивации, она может сбиться. Я всегда говорю: «Мотивация хорошо, но дисциплина лучше».
Есть ли перспектива у такого любительского спорта в России?
– Да, и очень большая. Толчок дан уже сейчас. Что касается бега, мы совершенно не достигли пика, как в ряде европейских стран и США, где на марафоны выходит 50 и более тыс. человек. А наши «Белые Ночи» уже столько лет собирают только около 10 тыс. Что, на мой взгляд, вообще не раскрывает весь потенциал этого старта.

Задача тех людей, которые связаны с инфраструктурой спорта, как организаторов, так и тренеров, не просто заработать денег, а выйти с пропагандой (в хорошем смысле) физической культуры как части общей культуры человека. Важно правильно определить критерии. Чиновники должны не в отчетах развивать массовость спорта, и бега в частности, а всячески этому способствовать, обеспечивая в первую очередь открытость инфраструктуры спортивных объектов, на которые может попасть каждый любитель спорта.
Я не против футболок и медалек, но это не должно быть только модным «бегунизмом».
Сейчас мы видим, что многие приобщились к бегу благодаря клубам и школам бега. С одной стороны, это хорошо. Но кто-то идет «по фану», кто-то просто за компанию, а кто-то – потому что модно. Если же человек останется в этой среде, он постепенно поймет, что готовиться надо более тщательно. Вольно или невольно придет к осознанию того, что нужен наставник. Я всегда говорю ученикам: «Марафон от вас не убежит и не закончится через год». Показателем моей работы будет бег учеников в течение долгих лет жизни, а не подготовка к одному единственному старту. Мне важно вложить в них осознание любви к своему телу и здоровью через бег. Путь так же важен, как и цель. Свой лучший результат человек может показать и в 70 лет, начав заниматься в 40. И пусть. Не нужно форсировать. Иначе через год он сдуется. Сделает селфи и уйдет в закат. Я не против футболок и медалек, но это не должно быть только модным «бегунизмом».
От рождения нам дано тело. Это наш дом. Как мы будем к нему относиться, так и будем жить. В подготовке база – это фундамент. Если поставить дом на плохой фундамент, в конечном итоге он развалится.
Фото: личный архив Юрия Носкова
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