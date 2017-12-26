Куда идешь, «Россия молодая»?

«Вера узнала от Суханова, что на шестое декабря назначена сходка студентов на площади Казанского собора. Студенты от лица народа будут протестовать против войны и заявят свои требования правительству.
– Это начало, – сказал Суханов, – так всегда! Начинает учащаяся молодежь.
Студенты со смехом разбегались. Площадь была велика, полиции мало. Точно молодежь играла в какую-то игру с полицией, издевалась над ней.
Вера остановилась у Екатерининского канала и смотрела на эту игру. Она думала: "Ну кому они мешают?.. Почему им не позволят собраться и поговорить так, как они хотят?.."»