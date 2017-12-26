Куда идешь, «Россия молодая»?

«Нужно четко различать государственный переворот и революцию. Происходящие сейчас события могут поменять одну правящую верхушку на другую, но не более того. В ходе революции качественно меняется общественно-экономическая система, как это было при переходе от феодализма к капитализму. Такие процессы всегда связаны с трагическими эпизодами, , но изменить ход истории невозможно. В конечном счете они ведут к установлению более справедливого строя, чем предыдущий, поэтому к революции я отношусь положительно», – отметил Черепанов.



Российский общественный и политический деятель Николай Стариков уверен, что нынешняя молодежь такая же, как была в прошлом и будет в будущем. Ей присуще стремление к изменениям. «Она справедливо считает, что ей подвластны любые перемены, но не понимает, что человеческая жизнь очень коротка и многое из того, что она хочет изменить, просто не успеет воплотить. Поэтому сегодняшний всплеск активности вызван очень массированной, дорогой и серьезной информационной работой для того, чтобы эта часть проявляла себя более активно. Как только эта работа прекратится, прекратится и появление молодых людей на демонстрациях. Потому что никаких реальных причин, ухудшающих их положение, нет. Это лишь разговоры и не более того. Для революции нужны три составляющие: резкое ухудшение жизни в стране, потеря авторитета власти и обязательный атрибут – внешнее вмешательство. Если какой-либо из этих элементов отсутствует, тогда происходит бунт, беспорядок, но революции не получается», – объяснил Стариков.

