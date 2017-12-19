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Администрация Выборгского района 7 лет закрывает глаза на построенный без разрешения многоквартирный дом Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе Forbes признал Джорджа Лукаса богатейшей знаменитостью 2017 года Тюменские ученые нашли способ спасти Россию от плохих дорог
Михаил Грачев
Администрация Выборгского района 7 лет закрывает глаза на построенный без разрешения многоквартирный дом
Почему владельцы элитных квартир в ЖК «Серебряный век» от компании «Аксиома» не могут спать спокойно.
Фото: aksioma.info
В 2010 году неподалеку от станции метро «Озерки» был построен четырехэтажный дом на 56 квартир с красивым названием ЖК «Серебряный век». Местоположение дома (практически на берегу Среднего Суздальского озера), большая площадь жилья, малое количество соседей и красивый фасад позволили застройщику, компании «Аксиома», позиционировать жилье как элитное и установить ценник на квартиру, начинающийся от семи млн рублей.

Спустя семь лет, в телефонном разговоре с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру», менеджер по продажам компании «Аксиома», представившаяся Юлией, озвучила сумму в 15 млн рублей за квартиру в ЖК «Серебряный век». Только Юлия забыла упомянуть, что дом по адресу Большая Озерная, 70, согласно решению Выборгского районного суда должен быть снесен.

На вопросы по поводу сноса и судебного решения менеджер компании ответила, что это информационный вброс конкурентов. В редакции было принято решение попытаться «приобрести» жилье в ЖК «Серебряный век», и мы договорились уже с другим менеджером по продажам Еленой о встрече. Перед поездкой на Большую Озерную «Санкт-Петербург.ру» разослал запросы о судьбе дома и наличии необходимых документов в администрацию Выборгского района, Госстройнадзор, комитет по градостроительству и архитектуре и другие инстанции.

В назначенный для просмотра день Елена на месте не появилась, но по телефону сообщила: «Мы уже продали все квартиры во всех своих объектах, в том числе в ЖК «Серебряный век». Сейчас просто помогаем собственникам некоторых квартир продать свое имущество. Моя коллега, видимо, что-то перепутала, а по поводу каких-то судебных дел – я не осведомлена».
ЖК «Серебряный век» построен на участке земли, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это является грубым нарушением земельного законодательства: на землях с назначением ИЖС многоквартирные дома строить категорически нельзя, лишь частные дома на одну семью.
«Градостроительным регламентом размещение малоэтажной жилой застройки на данном участке земли не отнесено ни к основному, ни к условно разрешенному виду использования», – подтвердили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.
За несколько лет до постройки жилого комплекса Лариса Алексеевна Быч купила три соседствующих друг с другом земельных участка общей площадью девять тыс. кв. метров прямо в центре Шуваловского парка. У всех участков одно и то же назначение: индивидуальное жилищное строительство.

ООО «Аксиома» заключила с собственником земельного участка договор аренды на инвестиционных условиях, согласно которому компания возводит там дом, который впоследствии перейдет в ее собственность. Какую финансовую выгоду от этого получила Быч – неизвестно.

Через аффилированную структуру ООО «ИСК Аксиома» компания привлекала денежные средства граждан для строительства через предварительный договор-купли продажи. Во многом он похож на классический договор долевого участия, вот только заключившие такое соглашение никак не защищены 214 федеральным законом. Как правило, такой договор используется при продаже уже построенных квартир.
Возведение дома компания «Аксиома» вела полностью вне закона: мало того, что на землях под частные дома был построен многоэтажный ЖК, на него к тому же не было получено разрешение на строительство. Более того, проектная документация не прошла необходимых экспертиз, градостроительный план в КГА разработан не был, не было получено технических условий на подключение инженерных сетей, не дал Госстройнадзор и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

После окончания стройки Лариса Быч не спешила передавать дом в собственность компании. Поэтому владелице участка и застройщику пришлось встретиться в суде. Законность постройки суд в деле о праве собственности не интересовала. Таким образом «Аксиома» получила незаконно возведенный ЖК «Серебряный век» во владение, а право собственности, подкрепленное решением суда, уже не может быть оспорено. Компания, в свою очередь, передала право собственности на помещения тем, кто заключил договор купли-продажи, и продала оставшиеся квартиры.

В 2014 году, когда Госстройнадзор получил полномочия обращаться в суд с исками о сносе самостроев, такой иск был подан в отношении собственницы земельных участков.
«В апреле этого года Выборгский районный суд вынес определение о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении положений мирового соглашения, утвержденного Санкт-Петербургским городским судом 16 декабря 2015 года. В связи с неисполнением обязанностей владельцем участков – Ларисой Алексеевной Быч, приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями закона стало невозможным», – сообщила «Санкт-Петербург.ру» пресс-секретарь Госстройнадзора Анна Фриденталь.
Мировое соглашение, которое упомянула Фриденталь, больше похоже на сценарий фильма «Миссия невыполнима», с поправкой на то, что главный герой – собственник участка. Согласно ему, за год необходимо было снести пару верхних этажей ЖК и сократить площадь крытого паркинга в пять раз – на землях ИЖС есть ограничение в этажности строительства и придомовых строений. Вишенкой на торте стало требование передвинуть стену дома на три метра вглубь участка – согласно градостроительному плану Петербурга участок находится в зоне застройки «Т1Ж2_2», где стены здания не могут проходить вплотную к границе участка. Очевидно, что мировое соглашение было изначально невыполнимо. Когда вышли установленные сроки – летом 2016 года, Лариса Быч выполнила лишь два пункта соглашения: объединила три участка в один, поставила их на кадастровый учет и оформила его в собственность. Разумеется, изначальные границы участка это не изменило, а сносить этажи ЖК с уже проданными квартирами никто не собирался. Поэтому в конечном итоге суд постановил снести ЖК «Серебряный век» за счет собственника участка – Ларисы Быч.
ООО «Аксиома» и ООО «ИСК «Аксиома» обязали за счет собственных средств компенсировать убытки заключившим предварительные договоры купли-продажи на помещения в жилом доме. Если брать первоначальную стоимость жилья, это минимум 400 млн рублей.
«Если строительные компании ООО «Аксиома» и ООО «ИСК «Аксиома» не компенсируют убытки гражданам, те могут обратиться в судебные инстанции и правоохранительные органы за защитой своих прав. В данном случае может быть возбуждено уголовное дело», – добавила пресс-секретарь строительного надзора.
За исполнение решения суда отвечают судебные приставы, после того как истец передаст им исполнительный лист. Однако Госстройнадзор до сих пор не получил документ, обязывающий Ларису Быч снести ЖК «Серебряный век», и не передал его приставам.

Определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения о сносе дома Выборгский районный суд вынес 13 апреля 2017 года. Данное определение обжаловалось ответчиком и третьими лицами, которые в данном деле представлены ООО «Аксиома» и собственниками квартир в Санкт-Петербургском городском суде. «До настоящего времени Выборгский районный суд не выдал исполнительный лист Службе», – уточнила пресс-секретарь государственного строительного надзора Анна Фриденталь.
«Пострадавшие жители ЖК могут обратиться в суд с иском о компенсации убытков, и суд наверняка примет их сторону, однако смогут ли они вернуть деньги, зависит от баланса компании. Из-за того, что местные власти не заметили строительства «Серебряного века», людям подсунули кабальные договоры: прописаться в таких квартирах нельзя, продать тоже, отсутствуют залоговые гарантии от земли, на которой расположен дом», – рассказывает юрист Елена Котова.
Фото: aksioma.info
Разрешение на объекты индивидуального строительства, а именно такие объекты строятся на землях ИЖС, выдает районная администрация. Ключевой особенностью этого типа земель является то, что у строений, расположенных на таком участке, может быть только один собственник. Администрация Выборгского района на протяжении нескольких лет не замечала ни строительства, ни существования жилого комплекса «Серебряный век», в котором, кстати, есть и электричество, и вода.
«Жилому дому по адресу Большая Озерная, 70, ГУП «Водоканал» разрешительную документацию не выдавал. При сегодняшнем обследовании работникам Водоканала отказано в доступе на водомерный узел. Вода в доме есть. На данный момент принято решение продолжить работу в отношении объекта», – сообщили в пресс-службе Водоканала.
Большую часть вопросов «Санкт-Петербург.ру» заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова предпочла проигнорировать и ограничилась тем, что кратко обозначила функции Госстройнадзора и пересказала историю судебных тяжб по злополучному жилому комплексу. Ни одного слова о действиях администрации в ее ответе, к сожалению, нет.
«Я в строительстве не разбираюсь. Когда мы покупали квартиру в этом доме, всем занимались юристы, и уж, наверное, какие-то документы им показывали. Я не верю в то, что дом могут снести: люди купили квартиры и живут здесь, ну какой снос, о чем вы, молодой человек? Наверняка при строительстве не обошлось без взяток чиновникам или местной администрации, потому что первые пару лет никому вообще дела не было до нашего дома. А потом видимо платить перестали», – рассказал не представившийся житель ЖК «Серебряный век», которого корреспондент «Санкт-Петербург.ру» встретил на выходе из комплекса.
По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, у обоих юрлиц «Аксиомы» финансовые дела идут не очень хорошо: общая сумма исков превышает 150 млн рублей. Причем в судебном порядке деньги с «Аксиомы» пытаются взыскать не обманутые жители, а фирмы, банки и некоммерческие партнерства. В прокуратуру по данному вопросу пока никто не обращался, и уголовных дел, связанных с жилым комплексом «Серебряный век», пока не возбуждено.

Прошло пять лет с того момента, как Госстройнадзор получил право идти в суд с иском о сносе самовольной постройки, и еще не было ни одного случая, когда многоквартирный жилой дом был бы снесен. В конечном итоге все дома приводились в соответствие с нормами законодательства, но в случае с ЖК «Серебряный век» это фактически невозможно. Вероятно, еще несколько лет чиновники смогут закрывать глаза на самовольную постройку, но момент, когда этот вопрос все же придется решить. И пока сотрудники администрации Выборгского района, проглядевшие строительство целого жилого комплекса, спокойно спят в своих домах, жители ЖК «Серебряный век» на Большой Озерной, 70, не знают, будет у них завтра дом или нет.
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