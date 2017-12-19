Администрация Выборгского района 7 лет закрывает глаза на построенный без разрешения многоквартирный дом

В 2010 году неподалеку от станции метро «Озерки» был построен четырехэтажный дом на 56 квартир с красивым названием ЖК «Серебряный век». Местоположение дома (практически на берегу Среднего Суздальского озера), большая площадь жилья, малое количество соседей и красивый фасад позволили застройщику, компании «Аксиома», позиционировать жилье как элитное и установить ценник на квартиру, начинающийся от семи млн рублей.
Спустя семь лет, в телефонном разговоре с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру», менеджер по продажам компании «Аксиома», представившаяся Юлией, озвучила сумму в 15 млн рублей за квартиру в ЖК «Серебряный век». Только Юлия забыла упомянуть, что дом по адресу Большая Озерная, 70, согласно решению Выборгского районного суда должен быть снесен
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На вопросы по поводу сноса и судебного решения менеджер компании ответила, что это информационный вброс конкурентов. В редакции было принято решение попытаться «приобрести» жилье в ЖК «Серебряный век», и мы договорились уже с другим менеджером по продажам Еленой о встрече. Перед поездкой на Большую Озерную «Санкт-Петербург.ру» разослал запросы о судьбе дома и наличии необходимых документов в администрацию Выборгского района, Госстройнадзор, комитет по градостроительству и архитектуре и другие инстанции.
В назначенный для просмотра день Елена на месте не появилась, но по телефону сообщила: «Мы уже продали все квартиры во всех своих объектах, в том числе в ЖК «Серебряный век». Сейчас просто помогаем собственникам некоторых квартир продать свое имущество. Моя коллега, видимо, что-то перепутала, а по поводу каких-то судебных дел – я не осведомлена».