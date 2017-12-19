Администрация Выборгского района 7 лет закрывает глаза на построенный без разрешения многоквартирный дом

Возведение дома компания «Аксиома» вела полностью вне закона: мало того, что на землях под частные дома был построен многоэтажный ЖК, на него к тому же не было получено разрешение на строительство. Более того, проектная документация не прошла необходимых экспертиз, градостроительный план в КГА разработан не был, не было получено технических условий на подключение инженерных сетей, не дал Госстройнадзор и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



После окончания стройки Лариса Быч не спешила передавать дом в собственность компании. Поэтому владелице участка и застройщику пришлось встретиться в суде. Законность постройки суд в деле о праве собственности не интересовала. Таким образом «Аксиома» получила незаконно возведенный ЖК «Серебряный век» во владение, а право собственности, подкрепленное решением суда, уже не может быть оспорено. Компания, в свою очередь, передала право собственности на помещения тем, кто заключил договор купли-продажи, и продала оставшиеся квартиры.



В 2014 году, когда Госстройнадзор получил полномочия обращаться в суд с исками о сносе самостроев, такой иск был подан в отношении собственницы земельных участков.

