Как работают выставки, или правила мирной охоты на клиента

Тренд. Шоу и уникальное предложение – важные составляющие
Выставка – идеальная площадка для маркетинга эмоций, считает Наталия Белякова. «Почему туристические выставки в Финляндии становятся событием? Гости приезжают семьями и проводят на выставке весь уикенд. Секрет – в грамотном миксе b2b и b2с форматов. Выставка там – не унылые стенды, а особое шоу, праздник для всех возрастов, хорошо спланированный "спонтанный" пикник», – говорит эксперт.
Ажиотажа добавляет уникальность предложений: только на выставке можно получить бонусы от туристических компаний. Такой эксклюзив особенно важен при продаже сложного продукта - туруслуг, товаров, нуждающихся в тестинге.
Своеобразным уникальным торговым предложением может стать и тематика мероприятия. В 2017 году в Берлине состоялась выставка KinderWunsch Tage для желающих иметь детей, посвященная лечению бесплодия. Это единственное в своем роде событие в Германии, где можно найти экспертов, советы, поддержку, продукты и проверенную информацию, чтобы помочь начать или расширить свою семью.