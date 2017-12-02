Как работают выставки, или правила мирной охоты на клиента

Выставки не продают тогда, когда к ним не готовятся. «Один из российских регионов принял участие в туристической выставке в Милане. Эффект был таким, что в в будущем от участия решили отказаться. Почему так получилось? Чтобы выставка дала эффект, необходимо детально продумать, что, как и когда на ней транслировать. К сожалению, обычно все внимание поглощает дизайн и расположение стенда. В нашем примере необходимо было как минимум перевести материалы на итальянский язык, поставить на стенд контентных людей и при необходимости приставить к ним переводчиков-синхронистов. В выставке надо либо участвовать и не экономить, либо не участвовать вообще», – говорит региональный директор по маркетингу Domina Russia Наталия Белякова.



Важные составляющие эффективности выставки, на которые необходимо обратить внимание: конструкция стенда, реальные объекты и активно работающий персонал.



«Максимальный эффект от выставки можно получить, если выставляются реально готовые, реально работающие продукты, которые можно потрогать, ну или хотя бы посмотреть, а не макеты. Кроме того, нужно активно работать самостоятельно, а не просто стоять на стенде. Участники выставки порой больше чем посетители заинтересованы в коммуникациях и активно идут на контакт», – отмечает руководитель коммерческой службы ООО «Лиотех-Инновации» Алексей Горяев.

