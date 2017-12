Как работают выставки, или правила мирной охоты на клиента

Экспоненты в этом смысле не отстают. Накануне выхода четвертого сезона сериала «Игра престолов», в рамках тематической выставки Game of Thrones, канал HBO и студия Framestore представили аттракцион Ascend the Wall, переносящий посетителя на Стену – легендарное оборонительное сооружение высотой 200 метров, вокруг которого в сериале разворачиваются драматические события. Аттракцион обеспечивал полное погружение в происходящее, лифт создавал ощущение настоящего подъема, а «оказавшись» на стене, человек чувствовал порывы холодного ветра.



В США в рамках проекта «Наш Марс» группа детей во время поездки в обычном школьном автобусе неожиданно «телепортировалась» с городских улиц на поверхность красной планеты. Проект был реализован корпорацией Lockheed Martin, специализирующейся на авиастроении и авиакосмической техникие, вместе со студией Framestore и креативным агентством McCann в рамках мероприятия U.S.A. Science and Engineering Festival, направленного на популяризацию науки и технологий.



Для привлечения внимания к своей компании можно использовать и более простые технические решения – например, создание на стенде зоны сверхбыстрого Wi-Fi или Insta-зоны (селфи-зоны).