Мобильные АЗС «Booster»: заправляем машину со смартфона

Такие детали, по мере накопления, скажутся на скорости авто и состоянии двигателя. Понимая это, в «Универсальном альянсе» разработали целую схему для контроля качества топлива от завода до бензобака. Этот показатель, помимо удобства заправки «не вставая с дивана», – основное конкурентное преимущество компании.



Основным поставщиком топлива для бустеров является Салаватский НПЗ (Башкирия). С завода топливо транспортируется по железной дороге до нефтебазы. На этом этапе химлаборатория АО «Универсальный альянс» первый раз проверяет поставку на качество. После перекачки топлива в бензовоз, проверку проводят повторно. После того как топливо перекочевало в безоператорный топливозаправочный пункт (БТЗП) и далее – в бустер, его снова трижды анализируют экспресс-методом. Экспресс-лаборатория всегда находится в бустере и по требованию клиента качество топлива проверят еще раз.

