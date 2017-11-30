Мобильные АЗС «Booster»: заправляем машину со смартфона

Если спросить любого петербургского водителя о том, на какой АЗС он заправляет автомобиль и почему, в большинстве случаев речь пойдет о сложившейся привычке. Заправка находится рядом с домом или работой, нравится сервис или ароматный кофе с френч-догами – все что угодно вспомнит автомобилист о причинах выбора, но лишь единицы скажут о, казалось бы, главном – качестве топлива на АЗС. Это показал один из опросов «Санкт-Петербург.ру».
Такое отношение объяснимо: технический регламент Таможенного союза действительно уравнял свойства топлива для АЗС России. С 2016 года все оно имеет пятый экологический класс (К5), а значит серы, бензола и других вредоносных веществ в нем почти нет. Соответствие бензина требованиям техрегламента потребитель может узнать из технического паспорта продукции, который ему обязаны предоставить по первому требованию на АЗС.
Уравнивает все легальные АЗС и то, что бензин или дизель прибывают на заправки с нефтебаз, которые заполняются топливом с одних и тех же нефтеперерабатывающих предприятий. Отличие, притом скорее психологическое, лишь в фирменных присадках - не просто так маркетологи получают свой хлеб
. В этом честно признается и вице-президент нефтяного клуба Петербурга Леонид Чурилов в прямом эфире передачи «Автоклуб» на радио «Fontanka.fm». Он также отмечает, что в одном резервуаре нефтебазы (для Петербурга это «Ручьи», ПТК, Бронка) смешивается топливо с разных НПЗ.