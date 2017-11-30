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Мобильные АЗС «Booster»: заправляем машину со смартфона Списывать или не списывать: ВТБ 24 и клиент банка разошлись в прочтении договора Портал госуслуг "упал" из-за наплыва посетителей История о человеческом мужестве и преодолении: на экраны выходит картина «Дыши ради нас»
Текст: Ольга Головина
Фото: Максим Тельнов
Мобильные АЗС «Booster»: заправляем машину со смартфона
На рынок Петербурга вышел первый сервис online-заправки. «Санкт-Петербург.ру» проверил, как, а главное – чем, заправляют «со смартфона».
Новый сервис мобильных заправок «Booster» предлагает клиентам, которые не хотят тратить время на отдельный крюк к АЗС, заправить машину «не вставая с дивана». Автовладелец может заказать топливо на дом или в офис через специальное мобильное приложение ubooster.ru, которое по своему функционалу напоминает сервисы «Яндекс-такси», Gett, Uber и пр. Только на адрес прибудет не такси, а мобильная автозаправка на базе Volkswagen Caddy, снабженная топливо-раздаточным оборудованием, с дизелем или бензином «на борту».

Автозаправки до недавнего времени оставались «оффлайн-оплотом» современного мира, где в один клик можно заказать обед, обновить гардероб или вызвать такси из любого уголка, где работает Сеть. Мобильные сервисы дают неоспоримый комфорт современным жителям мегаполисов, поэтому и этот рубикон был пройден – мобильные приложения для заправки «железных коней» где и когда удобно ворвались на топливный рынок и обещают стать достойной альтернативой стационарным АЗС.

Первый онлайн-заправочный сервис в Петербурге создан топливной компанией АО «Универсальный Альянс», принадлежащей нефтяникам из Нового Уренгоя. Изначально компания заявила себя на рынке как сеть промышленных заправочных станций с качественным дизельным топливом для северных широт. Сегодня в Северной столице работает парк из 12 автомобилей-бустеров, имеющих соответствующие лицензии и сертификаты Таможенного союза и Росстандарта. В планах увеличить парк до сотни бустеров.
Вызываем бустер, не выходя из офиса
Не выйти навстречу онлайн-заправке корреспондент «Санкт-Петербург.ру» вместе с коллегой-автомобилистом, разумеется, не смог. Мы решили не только заправить автомобиль, но и воспользоваться возможностью и оценить качество топлива на месте.
Заказать топливо в любую точку Петербурга можно так: скачиваем приложение через Google Play или App Store. Набираем русскими буквами «бустер рус». Появляется иконка приложения - желтая капелька с силуэтом заправочного пистолета.

После установки приложение попросит зарегистрировать номер мобильного - на телефон придет код подтверждения. Далее вводим Ф.И.О, марку, цвет и номер автомобиля (или нескольких автомобилей), привязываем банковскую карточку (по принципу сервиса Uber) и – можно делать первый заказ. Кстати – бесплатный.

Процедура от момента скачивания и регистрации до первого заказа займет около пяти минут. Если что-то неясно, можно позвонить по телефону 8(800)550-22-17 и получить подробную голосовую инструкцию по установке приложения. Чтобы уж наверняка. Вводим адрес, выбираем вид топлива – в нашем случае это АИ-95, объем (полный/неполный бак), затем нажимаем кнопку вызова бустера. Время пошло. Наша задача - приоткрыть топливный лючок и ожидать, когда приедет персональный заправщик.

Яркоокрашенный фирменными цветами бустер прибывает через 10 минут. Нас приветствует вежливый водитель-оператор заправки – просим его проверить топливо. Экспресс-тест показывает нам октановое число – 96 (то есть даже выше заявленного стандарта АИ-95).

Мобильное приложение Бустер.рус
А так происходит сама заправка автомобиля.
Так выглядит сложная технологическая начинка бустера с резервуаром для топлива на 450 литров, счетчиками, датчиками и другой умной электроникой для контроля хранения топлива и заправочного процесса.
Буквально за несколько минут железного коня напоили бензином стандарта АИ-95. Что особенно подчеркивают в компании, дополнительных присадок, которые искусственно «накручивают» октановое число, клиентам не привезут.

Доставка топлива на место после первой заправки будет стоить 300 рублей – столько в среднем берут курьерские службы. Заправку автомобиля с помощью приложения можно заказать разово или по графику. Например, в среду, в 11:00 по такому-то адресу. Лючок стоит оставить открытым – после заправки оператор все должным образом закроет. По окончанию на телефон придет квитанция об оплате.

Информация с приложения с историями и чеками адаптирована под бухгалтерскую систему 1С для создания документов строгой отчетности, чтобы обеспечить удобство корпоративным клиентам.
Сохранить качество топлива: ситуация на рынке и опыт создателей «Бустера»
Если спросить любого петербургского водителя о том, на какой АЗС он заправляет автомобиль и почему, в большинстве случаев речь пойдет о сложившейся привычке. Заправка находится рядом с домом или работой, нравится сервис или ароматный кофе с френч-догами – все что угодно вспомнит автомобилист о причинах выбора, но лишь единицы скажут о, казалось бы, главном – качестве топлива на АЗС. Это показал один из опросов «Санкт-Петербург.ру».

Такое отношение объяснимо: технический регламент Таможенного союза действительно уравнял свойства топлива для АЗС России. С 2016 года все оно имеет пятый экологический класс (К5), а значит серы, бензола и других вредоносных веществ в нем почти нет. Соответствие бензина требованиям техрегламента потребитель может узнать из технического паспорта продукции, который ему обязаны предоставить по первому требованию на АЗС.

Уравнивает все легальные АЗС и то, что бензин или дизель прибывают на заправки с нефтебаз, которые заполняются топливом с одних и тех же нефтеперерабатывающих предприятий. Отличие, притом скорее психологическое, лишь в фирменных присадках - не просто так маркетологи получают свой хлеб. В этом честно признается и вице-президент нефтяного клуба Петербурга Леонид Чурилов в прямом эфире передачи «Автоклуб» на радио «Fontanka.fm». Он также отмечает, что в одном резервуаре нефтебазы (для Петербурга это «Ручьи», ПТК, Бронка) смешивается топливо с разных НПЗ.
Беседы о качественном топливе, или присадка с сюрпризом
После вступления в силу технического регламента Таможенного союза, регулирующего основные показатели топлива, бензин на заправках Санкт-Петербурга, можно сказать, стал равным по качеству.
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Правда эксперт умолчал, какой дьявол кроется в этой детали. Из-за смешения октановое число в том же АИ-95 «скачет» и, как правило, не дотягивает даже до показателя 93,6. Имеют место и случаи подмены 95 на 92. Это, как ни парадоксально, нарушением не является.
Техрегламент слишком мягок: например, если на АЗС заявили АИ-95, а вместо него залили в бак АИ-92, то по регламенту и то, и другое будет законно, поскольку в документе нет разбивки по видам. Это идет от того, что отменили обязательную сертификацию. Вместо нее ввели декларирование, суть которого такова: «Я клянусь, что у меня хорошее топливо». Потребителю приходится либо верить, либо нет.
Руководитель ООО «Северо-Западный научно-исследовательский центр горюче-смазочных материалов» Николай Литвиненко.
Из-за пониженного (хотя и допустимого) октанового числа двигателю приходится расходовать больше топлива, а значит – чаще заправлять и ремонтировать авто. Вторая существенная деталь связана с логистикой топлива с НПЗ до бака автомобиля. Что делают и кому сливают топливо водители бензовозов – тут стоит вспомнить ситуацию с теневыми заправками – известно только прокуратуре и сотрудникам Росстандарта. Таким образом, даже на АЗС с хорошей репутацией может попасть сомнительная «мешанина», которую соединят с хорошим топливом и приведут в товарный вид с помощью присадок сотрудники дорогостоящих химлабораторий.

По данным Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта, совместные с прокуратурой проверки АЗС в 2017 году показали 40% нарушений регламента по физико-химическим показателям топлива - непосредственно влияющим на работу двигателя. В 2016 году нарушения нашли только в 20% случаев, что в Росстандарте связали с проверками, которые массово проводили в 2015 году по поручению Владимира Путина.

Проверки дизельного топлива лаборантами «Альянса» показали почти 30% содержание керосина в летнем топливе. Керосин, хоть и прекрасно подходит для авиационной техники, автомобильному двигателю вредит, поскольку обезжиривает детали, увеличивая износ. Находка может быть связана с тем, что в резервуарах заправок находилась «зимняя» смесь, которая на треть дешевле зимней солярки. На этом «компоте», конечно, можно ездить, но недолго.
Такие детали, по мере накопления, скажутся на скорости авто и состоянии двигателя. Понимая это, в «Универсальном альянсе» разработали целую схему для контроля качества топлива от завода до бензобака. Этот показатель, помимо удобства заправки «не вставая с дивана», – основное конкурентное преимущество компании.

Основным поставщиком топлива для бустеров является Салаватский НПЗ (Башкирия). С завода топливо транспортируется по железной дороге до нефтебазы. На этом этапе химлаборатория АО «Универсальный альянс» первый раз проверяет поставку на качество. После перекачки топлива в бензовоз, проверку проводят повторно. После того как топливо перекочевало в безоператорный топливозаправочный пункт (БТЗП) и далее – в бустер, его снова трижды анализируют экспресс-методом. Экспресс-лаборатория всегда находится в бустере и по требованию клиента качество топлива проверят еще раз.
В компании отметили, что 15% топлива, которое идет с НПЗ, тоже не дотягивает до нужного качества. «Бракованные» партии возвращают обратно производителю. Соответствие топлива качественному показателю позволяет снизить расход на 15-20% и на 10-15% сэкономить на ремонте автомобиля.

Главное условие для сохранности качества, отмечают в компании, отдать предпочтение одной заправке (будь то бустеры «Универсального Альянса» или любая привычная АЗС), чтобы не происходило смешение топлива и скачков октанового (цетанового) числа.
Мобильная заправка «Booster» станет приятным помощником для тех, кто активно пользуется онлайн-сервисами, чтобы не отбирать такое ценное время у любимого дела, семьи или хобби, владельцам премиальных авто, требовательных к качеству топлива, людям, которые просто не любят ездить на заправки. Сервис актуален и в условиях исторического центра, где в силу законодательства об охранных зонах запрещено строить автозаправочные станции.
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