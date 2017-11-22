Кирилл Цветков: Я каждый день борюсь с собой

Недавно россиянка Татьяна Квасова переплыла Ла-Манш. Есть ли у вас такие масштабные цели в плавании?

– После того, как мы проплыли эти 140 километров, у всех загорелись глаза, всем захотелось больше и дольше. У нас есть определенный план на следующий год, но пока он в разработке. Это, безусловно, интересно, но всего не охватить, к сожалению. Все упирается во время.