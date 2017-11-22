«Силы природы» оказались бессильны, или история самого крупного долгостроя в Ленобласти

В том же месяце случайно вскрылась связь «О2» с депутатом партии «Единая Россия» Владимиром Катеневым. Благодаря декларации о доходах выяснилось, что Катенев сдавал в аренду помещения для ЖСК «Муринское-1». Несмотря на сомнительные финансовые связи Катенев все же прошел в Государственную думу, а новостей о том, что он разорвал договор аренды с запятнавшей репутацию компанией, так и не появилось.



С осени 2016 года регулярно начали появляться новости калибра: «На «Силы природы» все-таки нашли инвестора», однако до реальных вложений дело так и не дошло. Даже несмотря на заверения вице-губернатора Москвина о том, что к нему приходил представитель инвестора от крупной банковской структуры, который уже предоставил бизнес-план по финансированию стройки. По плану первые денежные транши должны были поступить в конце сентября, а окончание строительства наметили на конец 2017 года.



Информации о новых инвесторах пайщики не поверили и продолжили митинговать. Пожалуй, ближе всего к реальным действиям была компания «РР-Сити», которая даже заказала технический аудит проекта, но выводы, которые сделали эксперты, вероятно, оттолкнули потенциального инвестора.



Один из самых острых моментов аудита, по мнению экспертов, заключается в том, что результаты инженерных изысканий не достоверны и не достаточны для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Другими словами, строители недостаточно изучили место стройки, чтобы сделать качественный проект. В частности, в ходе проведения негосударственной экспертизы в состав и объем экспертизы инженерных изысканий не была включена оценка инженерно‐геодезических изысканий, то есть должным образом не учтены данные о ситуации и рельефе местности, а также существующих зданиях и сооружениях. Кроме того, при проведении экспертизы проектной документации не была выполнена оценка соответствия проектной документации результатам инженерно‐геодезических изысканий.

