«Силы природы» оказались бессильны, или история самого крупного долгостроя в Ленобласти

«Читая отчет аудиторов, создается впечатление, что команда, которая занималась проектом, попросту не была готова к такой масштабной стройке. Везде недофинансирование, везде не доработали. Чего стоит заключение негосударственной экспертизы: «Результаты инженерных изысканий не достоверны и недостаточны» (пункт 4.4.). Это как надо работать, чтобы получить подобное заключение? Такие действия могут довести сотрудников компании и до уголовного дела. Одним словом, во всем большая расхлябанность и халатность. Думается, что «великие и молодые вип-топ-менеджеры», которые посчитали, что все можно сделать, не имея должного образования и опыта, сильно ошиблись, — поделился мнением эксперт по строительству, бывший генеральный директор строительной компании «Запад» Константин Грачев. — И главный вопрос: укрупненный расчет показывает, что на реализацию проекта нужно еще почти 900 млн рублей, а сколько застройщиком собрано денег? Сколько вложено в строительство? Если есть разница в суммах - то где она? Не мешало бы провести не только строительную экспертизу, но и финансовую. Что касается перспектив пайщиков, то, на мой взгляд, они совсем не радужные. Стройка стоит уже давно, дома приходят в негодность. Да и судя по отчету, быть уверенным, что дома этого жилого комплекса безопасны – нельзя».