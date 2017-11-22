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Матвей Кафтаногов
«Силы природы» оказались бессильны, или история самого крупного долгостроя в Ленобласти
«Санкт-Петербург.ру» разобрался в хитросплетениях истории ЖК «Силы природы», заглянул в технический аудит проекта и нашел любопытные факты о том, как банкротили генерального подрядчика комплекса.
В декабре 2014 года более 2,5 тыс. человек должны были получить ключи от своих новых квартир в жилом комплексе «Силы природы». Однако этого не произошло, и вместо счастливых семей, получивших жилье, в городе появилось одно из самых крупных в стране сообществ обманутых пайщиков.

Жилой комплекс «Силы природы» начали строить 17 мая 2013 года на участке земли в паре километров от станции метро «Девяткино». Собственником земли являлось ООО «Романтика», генеральным подрядчиком числилось ООО «Строй-ресурс», а привлекал деньги пайщиков под строительство объекта жилищно-строительный кооператив «Муринское-1». Все эти компания были подконтрольны «О2 Девелопмент». Все необходимые документы у компании имелись: разрешение на строительство, экспертизы проектной документации и прочие бумаги.

Поначалу стройка шла бодро: готовность первой очереди даже дошла до 95%. Но на финише строительства в декабре 2014-го встал вопрос водоотведения и канализования.
«О2 Девелопмент», который получил технические условия от «Водотеплоснаба», на основании технических условий прошел негосударственную экспертизу, построил дома, а вопрос с канализацией так и не решил. Дома стоят, а канализации нет. Но мы разрешение на ввод в эксплуатацию не дадим, пока не построят очистные сооружения», — в марте 2015 года говорил в интервью 47news вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин.
У «О2» было два варианта: строить свои локальные очистные сооружения либо подключаться к канализационным сетям Ленобласти, которые расположены довольно далеко от жилого комплекса. Проект локальных очистных сооружений, который нарисовали в «О2», не устроил главу Муринского сельского поселения Валерия Гаркавого. Он оценил выбранный вариант как выгребную яму «в трех метрах от парадной» и не подписал разрешения на ввод в эксплуатацию.

Расстояние от очистных сооружений до корпусов I и II очередей жилого комплекса «Силы природы» составляет порядка 300 метров, ответили на это в компании, подчеркнув, что проект прошел экспертизу, на основании которой было выдано разрешение на строительство.

В распоряжении «Санкт-Петербург.ру» есть отчет по техническому аудиту ЖК «Силы природы», выполненный управляющей компанией «Доминанта». Согласно данным отчета, застройщик не получал одобрения на локальные очистные сооружения, но получил технические условия ОАО «Водотеплоснаб» № 581 от 15.04.2013 на присоединение к системам водоснабжения и канализации объекта и технические условия ГУП «Водоканал» № 302‐27‐4147/13‐3‐2 от 24.12.2013 на присоединение объекта капитального строительства к сетям инженерно‐технического обеспечения.

В конечном итоге, не сумев продавить проект локальных очистных сооружений, под давлением правительства «О2» к декабрю 2015 года сумели договориться с ООО «УК «Мурино» на проведение работ по присоединению ЖК «Силы Природы» к сетям водоснабжения Ленобласти.
«Изначально предполагалось использовать для водоотведения первых двух очередей жилого комплекса локальные очистные сооружения. ЖК с подобными решениями в Ленобласти есть. Были получены согласования на установку таких сооружений. На определенном этапе чиновники решили отказаться от этого проекта. Тогда мы нашли другое решение – жилой комплекс будет подключен к действующим инженерным сетям, — рассказывал в декабре 2015 года председатель совета директоров «О2 Девелопмент» Виктор Осокин. — Мы рассчитываем, что они завершатся в трех-четырехмесячный срок. Стоимость договора по каждой очереди – порядка ста миллионов рублей. Пока речь идет о прокладке водоотведения лишь для первой очереди ЖК, по второй и последующим вопрос будет решаться в процессе строительства».
На совещании, которое прошло в январе 2016 года, представитель компании заявил, что работы по коллектору водоснабжения выполнены на 80%, а компания уже начинает строительство канализационного коллектора, и пообещал раздать ключи в июне 2016-го.

В мае 2016 года девелопер сообщил: в границах участка завершено строительство канализационного коллектора, проведены гидравлические испытания. Работы по сети водоснабжения по территории участка выполнены на 95%, однако для завершения строительства необходимо продать нереализованные квартиры, в связи с нехваткой средств.

Спустя неделю застройщик объявил, что необходимо еще 425 млн рублей для завершения работ. Итак, следите за руками: в декабре 2015 года была озвучена сумма в 200 млн рублей для подключения двух очередей, по 100 млн на очередь. Спустя пять месяцев, когда по заявлению застройщика уже была проведена существенная часть работ, сумма неожиданно увеличилась до 425 млн рублей.
Более того, по данным пайщиков, застройщик привлек более 4 млрд рублей, а непосредственно на строительство ЖК «Силы природы» потратил 1,7 млрд рублей, судьба 2,3 млрд осталась неизвестной… Дальше – больше: уже к середине лета появляется новость о банкротстве генерального подрядчика стройки, компании «Строй-ресурс». Банкротство «Строй-ресурса» началось с иска от ООО «СМУ-17», а сумма претензий составляла чуть больше 300 тыс. рублей. В октябре 2015 года компания «СМУ-17» выполнила работы для «Строй-ресурса» на указанную выше сумму. Через два месяца «СМУ-17» подал иск с требованием в судебном порядке взыскать со «Строй-ресурса» стоимость работ. А спустя еще пять месяцев - заявление о банкротстве должника. И удивительным образом все сработало.

Почему удивительным? Потому «СМУ-17» из-за 300 тыс. смогли обанкротить «Строй-ресурс» за несколько месяцев, хотя до этого компания «Г.У.П. Строй» в судебных тяжбах с застройщиком на сумму 10 млн рублей в течение трех лет успеха так и не достигла.

Интересное совпадение: компанией «СМУ-17» владеет Дмитрий Симонов, участвовавший в турнире по триатлону А1, который организует компания Виктора Осокина, косвенно стоящего за «Строй-Ресурсом». Причем выступают они в одной команде, а сам турнир проходил 19 июня 2016 года. То есть через две недели после того, как компания Симонова подала иск о признании банкротом компании, которой владела компания Осокина.

Пайщики считают, что именно через «Строй-ресурс» выводились деньги со стройки «Сил природы», именно поэтому его очень важно было сделать банкротом. К сентябрю 2016 года у офиса продаж ЖК «Силы природы» был разбит палаточный лагерь пайщиков, которые таким образом выражали свой протест.
В том же месяце случайно вскрылась связь «О2» с депутатом партии «Единая Россия» Владимиром Катеневым. Благодаря декларации о доходах выяснилось, что Катенев сдавал в аренду помещения для ЖСК «Муринское-1». Несмотря на сомнительные финансовые связи Катенев все же прошел в Государственную думу, а новостей о том, что он разорвал договор аренды с запятнавшей репутацию компанией, так и не появилось.

С осени 2016 года регулярно начали появляться новости калибра: «На «Силы природы» все-таки нашли инвестора», однако до реальных вложений дело так и не дошло. Даже несмотря на заверения вице-губернатора Москвина о том, что к нему приходил представитель инвестора от крупной банковской структуры, который уже предоставил бизнес-план по финансированию стройки. По плану первые денежные транши должны были поступить в конце сентября, а окончание строительства наметили на конец 2017 года.

Информации о новых инвесторах пайщики не поверили и продолжили митинговать. Пожалуй, ближе всего к реальным действиям была компания «РР-Сити», которая даже заказала технический аудит проекта, но выводы, которые сделали эксперты, вероятно, оттолкнули потенциального инвестора.

Один из самых острых моментов аудита, по мнению экспертов, заключается в том, что результаты инженерных изысканий не достоверны и не достаточны для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Другими словами, строители недостаточно изучили место стройки, чтобы сделать качественный проект. В частности, в ходе проведения негосударственной экспертизы в состав и объем экспертизы инженерных изысканий не была включена оценка инженерно‐геодезических изысканий, то есть должным образом не учтены данные о ситуации и рельефе местности, а также существующих зданиях и сооружениях. Кроме того, при проведении экспертизы проектной документации не была выполнена оценка соответствия проектной документации результатам инженерно‐геодезических изысканий.
В отчете также встречаются обороты из серии «график строительства составлен слишком оптимистично». К лету 2017 года «О2» оценивали необходимый объем вложений в 500 млн, однако аудиторы назвали цифру в 894,95 млн рублей.
«Читая отчет аудиторов, создается впечатление, что команда, которая занималась проектом, попросту не была готова к такой масштабной стройке. Везде недофинансирование, везде не доработали. Чего стоит заключение негосударственной экспертизы: «Результаты инженерных изысканий не достоверны и недостаточны» (пункт 4.4.). Это как надо работать, чтобы получить подобное заключение? Такие действия могут довести сотрудников компании и до уголовного дела. Одним словом, во всем большая расхлябанность и халатность. Думается, что «великие и молодые вип-топ-менеджеры», которые посчитали, что все можно сделать, не имея должного образования и опыта, сильно ошиблись, — поделился мнением эксперт по строительству, бывший генеральный директор строительной компании «Запад» Константин Грачев. — И главный вопрос: укрупненный расчет показывает, что на реализацию проекта нужно еще почти 900 млн рублей, а сколько застройщиком собрано денег? Сколько вложено в строительство? Если есть разница в суммах - то где она? Не мешало бы провести не только строительную экспертизу, но и финансовую. Что касается перспектив пайщиков, то, на мой взгляд, они совсем не радужные. Стройка стоит уже давно, дома приходят в негодность. Да и судя по отчету, быть уверенным, что дома этого жилого комплекса безопасны – нельзя».
В итоге «РР-Сити» не стали рисковать и отказались входить в этот проект. А уже в сентябре этого года, почувствовав, что в лагере пайщиков градус напряженности стал критичным, правительство Ленинградской области наконец-то взяло дело в свои руки: один из пайщиков подал заявление на банкротство жилищно-строительного кооператива «Муринское-1». В ходе судебного заседания Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявило, что выплатило пайщику всю сумму, и поэтому просит, чтобы суд назначил конкурсным управляющим кандидатуру, предлагаемую агентством. АИЖК заключило кредитный договор с акционерным обществом «АБ «Россия», и банк готов выделить деньги, если банкротство будет проходить под наблюдением согласованного управляющего.
Несмотря на все ходатайства со стороны «О2», 3 ноября 2017 года на сайте арбитражного суда появилась информация, что над ЖСК «Муринское-1» будет введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Перед банкротством Виктор Осокин сам собрал пайщиков и заявил, что найден инвестор, готовый вложить в проект сумму, которая уже фигурировала ранее, а именно 2,3 млрд рублей.

Впрочем, в данном случае позиция компании «О2» уже вряд ли имеет какое-либо значение, по крайней мере - для правительства Ленинградской области. К ноябрю 2017 года пайщики ЖК «Силы природы» провели более 50 акций протеста. Банальная логика подсказывает, что такая ситуация не выгодна для действующей власти и нельзя доверить ситуацию застройщику, который уже многократно обещал, но не выполнил ни одного обещания. Поэтому велика вероятность, что правительство сделает все, чтобы перед выборами президента снизить накал страстей среди пайщиков.

Гораздо сложнее предсказать, какая участь ожидает «О2». По словам Осокина, за последние два года компанию десятки раз проверяла прокуратура, государственный строительный надзор и другие ведомства, однако ответственность за свои действия компания понесла минимальные – лишилась крупного проекта.

Тем не менее, еще в декабре 2016 года портал «Novostroy» цитировал представителей правоохранительных органов: «Мы отметили два направления: противоправную деятельность со стороны, которая выдала разрешение на строительство, и противоправную деятельность руководства ЖК «Силы природы»». Несмотря на заявления такого рода, об административной или уголовной ответственности кого-либо по данному делу правоохранительные органы пока не отчитались.
Если почти три тысячи людей заплатили за квартиры, но в итоге задержка уже превысила трехлетний срок, а заканчивать работы и вовсе будет государство, то неужели за это никто не понесет ответственность?
Фотографии к тексту - из сообщества пайщиков ЖК «Силы природы» в социальной сети «ВКонтакте»
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