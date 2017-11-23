Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

От остановки до «Нового Янино» мы шли прогулочным шагом, разглядывая окрестности, около семи минут. Первое, что бросилось в глаза, – подготовленная строительная площадка. Мы и как журналисты по профессии, и как только что образовавшаяся молодая семья рассчитываем на худшее: вместо лесных массивов и горизонта из окна нашего ЖК будет видна очередная новостройка. Позже сотрудник ЦДС объяснит, что это площадка под детский сад, который в качестве социальной нагрузки достается местным застройщикам. К тому же, в Янино, в отличие от Кудрово, Парнаса и Девяткино, высотность застройки ограничена 12 этажами. То есть жить в «человеческом муравейнике» в окружении взмывающих в небо высоток точно не придется.



Но пока мы этого не знаем и просто отмечаем все, что видим вокруг: приятная придомовая территория, уже построенный детский садик, уличные тренажеры и даже гуляющая на красочной детской площадке во дворе одного из домов группа молодых мамочек. Впрочем, поделиться впечатлениями от покупки жилья в «Новом Янино» они не смогли – оказывается, все прогуливающиеся с детьми пришли сюда из соседних ЖК, где, видимо, не такие классные детские площадки.



Машины можно парковать только у подъездов, которые расположились с другой стороны дома. Но для добросовестных автомобилистов, которые не прочь сделать несколько лишних шагов от припаркованного авто до дома, чтобы не ставить машину непосредственно у подъезда, «на краю» комплекса предусмотрены парковки, а также строится многоуровневый открытый гараж – правда за место там, конечно, придется заплатить.



Анна Андреевна делает вид, что хочет протестировать новенькие, едва ли не отполированные миниаттракционы, но, кажется, она просто хочет подурачиться. Еле вытащив босса, то есть жену, с детской площадки, я с надеждой оглядываюсь в поисках уже заселившихся жителей и мне везет: из подъезда новостройки как раз вышел мужчина. Юрий оказался приветливым, но не разговорчивым. Объяснив ему, что планирую покупать здесь квартиру, слышу краткий отзыв: «Да, уже заселился. Да, купил с готовой отделкой. Брал, потому что монолитно-кирпичные дома построены качественно, цена очень хорошая». Моя нескрываемая радость от того, что человек, как и я, понимает преимущества кирпичного строительства, сделала вероятного соседа красноречивее: «С движением проблем нет, но я просто в правильное время езжу: либо до пробок, либо после. Про расширение слышал, но я не чиновник, деталей не знаю. Меня абсолютно все устраивает. Вообще нормальное место».

