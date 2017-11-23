Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

Отсмотрев более четырех десятков предложений, мы выбрали Янино-1, а именно ЖК «Новое Янино». Стоимость квартир начинается от 1,7 млн рублей, дома строят по технологии кирпич-монолит, но возникли сомнения насчет транспортной доступности. Все-таки Янино – это пригород, тем не менее сервисы «2ГИС» и «Яндекс.Карты» показали, что за 20-25 минут можно добраться на автобусе до метро, а на автомобиле до Площади Восстания с учетом пробок ехать 32 минуты. Для сравнения: чтобы доехать от Черной речки до того же пункта назначения потребуется 33 минуты, а от Удельного парка – практически целый час.
Однако прежде чем разбираться с транспортным вопросом, мы решили пристально изучить застройщика и заглянуть в документацию проекта.
Строит ЖК «Новое Янино»
ЦДС. В портфолио у компании 50 объектов, среди которых провальных нет. Задержки по сдаче домов бывали, но в статус «проблемного долгостроя» объекты ЦДС не попадали. В реестре обманутых дольщиков и в разного рода черных списках компания ЦДС также не фигурирует. Отзывы в подавляющем большинстве положительные, однако во многих встречается один и тот же тезис: компания сдает дома с мелкими недоработками, которые все же устраняет в срок от двух недель до месяца. Почему все относятся к этому спокойно?
Если заглянуть в отзывы о других компаниях, волосы встают дыбом: сданные с трещинами в стенах дома, неработающие по несколько лет лифты или лифты, которым по ошибке поставили слишком сильные моторы, и они по пути наверх разгонялись так, что могли унести в открытый космос. Тут я еще раз посмотрел на ЦДС и вздохнул с облегчением. Сообщество жителей «Новое Янино»
в соцсети «ВКонтакте» закрытое, а официальный паблик ЖК
ведется застройщиком, поэтому особого смысла искать там живую информацию мы не увидели. Я пробежался по немногочисленным комментариям, среди которых не было ни отрицательных, ни положительных.
Проектная декларация, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию находятся в открытом доступе
на сайте. Проверяем их подлинность на сайте службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга
и убеждаемся, что все в порядке.
Удивило другое: по всем пяти корпусам жилого комплекса «Новое Янино» в открытом доступе находилась развернутая версия экспертизы проектов
. Я отвык от такой роскоши за время работы с проблемными ЖК, которые «для галочки» вывешивают только титульную страницу.
На «семейном совете» обсуждаем: может теперь все застройщики обязаны выкладывать результаты экспертизы в полном варианте? Проверив сайты соседних ЖК - «Янила Кантри» и «Ясно.Янино», я убедился, что ЖК «Новое Янино» в этом плане оказался приятным исключением. К слову о соседях, оба этих жилых комплекса не подошли по одному из наших критериев – типу строительства: один панельный, другой монолитно-каркасный. Ценник тот же, но дома существенно проигрывают монолитно-кирпичному строительству и по долговечности, и по тепло-, звукоизоляции.