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Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ Сулеймана Керимова отпустили под залог в размере пяти млн евро Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о Крыме
Михаил Грачев, Анна Носик
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Выбор и покупка собственного жилья – дело сложное и даже опасное. Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.
Начать с чистого листа: выбираем варианты жилья
Не дающая спать по ночам страстная парочка соседей или затеявший в восемь утра ремонт сосед ? На этот случай мой выбор – кирпич. Звукоизоляция в кирпичных или кирпично-монолитных домах на порядок выше, чем в панельках. Дома с основой из монолитного бетона и кирпичными стенами – самые долговечные и «теплые». Такие новостройки, как правило, немного дороже, но это вклад в свое теплое и уютное жилье.

Это один из обязательных критериев, которых мы решили придерживаться при выборе жилья: материалы, из которых строится дом, цена квартиры и транспортная доступность. И, конечно, главное требование, которому должен отвечать застройщик, - надежная репутация.
Мы как молодая пара решили остановиться на сумме 2,5 млн рублей. Если не работаешь на «Первом канале», журналист – профессия не самая прибыльная, да и ориентироваться мы все же хотели на среднестатистическую молодежь.

Транспортную доступность было решено измерять двумя цифрами: не больше 30-40 минут езды до центра на автомобиле, и не больше 20 минут езды на общественном транспорте до метро.

Мы искали новостройки на пяти профильных ресурсах: novostroy.su, novostroy-spb.ru, spb.cian.ru, spbguru.ru и spbrealty.ru. Мне больше всего понравился novostroy.su, потому что помимо стандартных пунктов, вроде «ход строительства» или «цена», есть еще возможность посмотреть последние новости по конкретному жилому комплексу, а также очень много живых отзывов.

Моя новоиспеченная супруга своими любимцами выбрала spbrealty.ru - там довольно удобно ознакомиться с районной инфраструктурой, а также spbguru.ru – за собственные эксперименты с тайными покупателями, вроде того, чем сейчас занимаемся мы.

Из-за транспортной доступности сразу же выпал весь север города, из-за бесконечных пробок от «Девяткино» или «Парнаса» добраться до центра за полчаса нереально. Оставляли в недоумении фразы в описании ЖК калибра «расстояние до КАД всего 7 км».

Несмотря на обилие бюджетных предложений на севере Петербурга, подошли бы из них редкие. Именно в этом районе, как заколдованном, стройка часто превращается в долгострой.

Первым вариантом, который подходил по нашим критериям, был ЖК «Дом у Ледового дворца», близ метро «Проспект Большевиков». «Оранжевая» ветка метро наименее загруженная из всех. Но радость наша длилась недолго: застройщик продал все квартиры и купить их по первоначальной цене уже было нельзя.

Симпатичный вариант в районе Кудрово - ЖК «Семь столиц» от «Setl City». Но смутила плотность застройки: здесь будет трудно найти квартиру, где из окна видно что-нибудь кроме жилых домов.
Жизнь в Янино глазами новоселов.
Фото: instagram.com/elina_mamontova/natia_kusraeva/lee.natta/lentochka_lenta/ps_helena
Отсмотрев более четырех десятков предложений, мы выбрали Янино-1, а именно ЖК «Новое Янино». Стоимость квартир начинается от 1,7 млн рублей, дома строят по технологии кирпич-монолит, но возникли сомнения насчет транспортной доступности. Все-таки Янино – это пригород, тем не менее сервисы «2ГИС» и «Яндекс.Карты» показали, что за 20-25 минут можно добраться на автобусе до метро, а на автомобиле до Площади Восстания с учетом пробок ехать 32 минуты. Для сравнения: чтобы доехать от Черной речки до того же пункта назначения потребуется 33 минуты, а от Удельного парка – практически целый час.

Однако прежде чем разбираться с транспортным вопросом, мы решили пристально изучить застройщика и заглянуть в документацию проекта.

Строит ЖК «Новое Янино» ЦДС. В портфолио у компании 50 объектов, среди которых провальных нет. Задержки по сдаче домов бывали, но в статус «проблемного долгостроя» объекты ЦДС не попадали. В реестре обманутых дольщиков и в разного рода черных списках компания ЦДС также не фигурирует. Отзывы в подавляющем большинстве положительные, однако во многих встречается один и тот же тезис: компания сдает дома с мелкими недоработками, которые все же устраняет в срок от двух недель до месяца. Почему все относятся к этому спокойно?

Если заглянуть в отзывы о других компаниях, волосы встают дыбом: сданные с трещинами в стенах дома, неработающие по несколько лет лифты или лифты, которым по ошибке поставили слишком сильные моторы, и они по пути наверх разгонялись так, что могли унести в открытый космос. Тут я еще раз посмотрел на ЦДС и вздохнул с облегчением.

Сообщество жителей «Новое Янино» в соцсети «ВКонтакте» закрытое, а официальный паблик ЖК ведется застройщиком, поэтому особого смысла искать там живую информацию мы не увидели. Я пробежался по немногочисленным комментариям, среди которых не было ни отрицательных, ни положительных.

Проектная декларация, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию находятся в открытом доступе на сайте. Проверяем их подлинность на сайте службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга и убеждаемся, что все в порядке.

Удивило другое: по всем пяти корпусам жилого комплекса «Новое Янино» в открытом доступе находилась развернутая версия экспертизы проектов. Я отвык от такой роскоши за время работы с проблемными ЖК, которые «для галочки» вывешивают только титульную страницу.

На «семейном совете» обсуждаем: может теперь все застройщики обязаны выкладывать результаты экспертизы в полном варианте? Проверив сайты соседних ЖК - «Янила Кантри» и «Ясно.Янино», я убедился, что ЖК «Новое Янино» в этом плане оказался приятным исключением. К слову о соседях, оба этих жилых комплекса не подошли по одному из наших критериев – типу строительства: один панельный, другой монолитно-каркасный. Ценник тот же, но дома существенно проигрывают монолитно-кирпичному строительству и по долговечности, и по тепло-, звукоизоляции.
В путь-дорогу: далеко ли до квартиры-мечты
Пришло время отправиться в Янино-1, чтобы своими глазами увидеть дом, который может стать нашим местом жительства. Чтобы испытать на себе все возможные тяготы молодой семьи, решено было отправиться не на машине, а на общественном транспорте.

Правда особо тяготиться не пришлось: мы с легкостью нашли несколько маршрутов от Ладожского вокзала до Янино-1 – автобусы под номерами 429, 531 и 533. В 11 часов утра поездка к ЖК «Новое Янино» заняла у нас 16 минут, то есть даже меньше времени, заявленного различными интернет-сервисами.

Нельзя сказать, что центральная улица района – Шоссейная - выглядит привлекательно. Здесь ты скорее ощущаешь себя в провинции, нежели в пригороде Петербурга. Хотя чего стоило ожидать — район начал застраиваться всего несколько лет назад и его пока просто не привели в порядок.

К 2019 году власти Ленобласти обещают реализовать проект расширения Колтушского шоссе (переходит в Шоссейную улицу) от КАД до Янино-2, что не только преобразит центральную улицу района, но и поможет разгрузить главную дорогу Янино и сократить время поездки до города.

Властям Ленобласти удалось продвинуть идею «подключения» Всеволожска к Восточному скоростному диаметру (ВСД) – платной скоростной магистрали, которая пройдет по территории города. Пользуясь служебным положением, мы узнали в областном комитете по дорожному хозяйству, что на данный момент идет предпроектная проработка трассировки. Первый заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин уже обозначил пятилетний срок строительства ответвления ВСД в сторону Всеволожска и предположил, что инвестором будет ВТБ. Больше никакой конкретики, однако коллеги намекнули нам: такое ответвление от ВСД точно будет, потому что идея принадлежит министру транспорта Максиму Соколову.
Фото: instagram.com/dnshlyk
От остановки до «Нового Янино» мы шли прогулочным шагом, разглядывая окрестности, около семи минут. Первое, что бросилось в глаза, – подготовленная строительная площадка. Мы и как журналисты по профессии, и как только что образовавшаяся молодая семья рассчитываем на худшее: вместо лесных массивов и горизонта из окна нашего ЖК будет видна очередная новостройка. Позже сотрудник ЦДС объяснит, что это площадка под детский сад, который в качестве социальной нагрузки достается местным застройщикам. К тому же, в Янино, в отличие от Кудрово, Парнаса и Девяткино, высотность застройки ограничена 12 этажами. То есть жить в «человеческом муравейнике» в окружении взмывающих в небо высоток точно не придется.

Но пока мы этого не знаем и просто отмечаем все, что видим вокруг: приятная придомовая территория, уже построенный детский садик, уличные тренажеры и даже гуляющая на красочной детской площадке во дворе одного из домов группа молодых мамочек. Впрочем, поделиться впечатлениями от покупки жилья в «Новом Янино» они не смогли – оказывается, все прогуливающиеся с детьми пришли сюда из соседних ЖК, где, видимо, не такие классные детские площадки.

Машины можно парковать только у подъездов, которые расположились с другой стороны дома. Но для добросовестных автомобилистов, которые не прочь сделать несколько лишних шагов от припаркованного авто до дома, чтобы не ставить машину непосредственно у подъезда, «на краю» комплекса предусмотрены парковки, а также строится многоуровневый открытый гараж – правда за место там, конечно, придется заплатить.

Анна Андреевна делает вид, что хочет протестировать новенькие, едва ли не отполированные миниаттракционы, но, кажется, она просто хочет подурачиться. Еле вытащив босса, то есть жену, с детской площадки, я с надеждой оглядываюсь в поисках уже заселившихся жителей и мне везет: из подъезда новостройки как раз вышел мужчина. Юрий оказался приветливым, но не разговорчивым. Объяснив ему, что планирую покупать здесь квартиру, слышу краткий отзыв: «Да, уже заселился. Да, купил с готовой отделкой. Брал, потому что монолитно-кирпичные дома построены качественно, цена очень хорошая». Моя нескрываемая радость от того, что человек, как и я, понимает преимущества кирпичного строительства, сделала вероятного соседа красноречивее: «С движением проблем нет, но я просто в правильное время езжу: либо до пробок, либо после. Про расширение слышал, но я не чиновник, деталей не знаю. Меня абсолютно все устраивает. Вообще нормальное место».
На фото главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик меняет профессию и пробует себя в роли врача скорой помощи
Исследуем местность: из чего складывается идеальное жилье
Соседский отзыв укрепил нас во мнении, что дом мы выбрали правильно, поэтому мы поспешили посмотреть на уже построенную очередь ЖК изнутри. Встретила нас просторная и приятная парадная. Прокатились до верхнего этажа, чтобы сделать пару фотографий с высоты, и поспешили в офис продаж, который в «Новом Янино» представлен шоу-румом.

Мы ни как журналисты, ни как «молодая семья» не предупреждали ЦДС о нашем визите. Менеджер, увидев нас на пороге шоу-рума, уточнил: «Вы на 12 часов по договоренности?», несмотря на отрицательный ответ, он высказал готовность показать нам квартиру и ответить на все интересующие вопросы.
Говоря, что даст ответы на все вопросы, сотрудник ЦДС Михаил не просто отчеканил заученную всеми менеджерами фразу. Он оказался настолько подкованным, иногда – даже редким занудой, но знакомым с каждой мельчайшей деталью «Нового Янино» и инфраструктурой ЖК так, словно лично руководил каждым этапом строительства.

«Жилой комплекс «Новое Янино» — это шесть корпусов двенадцатиэтажных жилых зданий, построенных по технологии кирпично-монолитного строительства. Если совсем просто, то дом по этой технологии строится так: у здания бетонный каркас, на который накладывается кирпич с утеплителем. Монолитное строительство позволяет сделать дом очень изностойким, а применение кирпича позволяет зданию «дышать». Наружные стены в ЖК толстые – более полуметра, для утепления использовались минераловатные плиты и газобетон», — размеренно рассказывает Михаил.

Уже сданный корпус подключен ко всем инженерным сетям, остальные объекты согласно действующему законодательству будут подключаться по мере получения разрешения на ввод эксплуатацию.
«Касательно тарифов ЖКХ: дом не газифицирован, работает на электроэнергии – строго по счетчикам. Цены на водоснабжение в Ленобласти несколько выше, чем в Петербурге, но жителям Янино повезло – разноценка получается небольшой», — предвосхищая наши вопросы, объясняет Михаил.

Точных цен Михаил не озвучил, поэтому мы решили проверить сами. За воду в Янино необходимо заплатить 34,95 рубля за кубический метр, в то время как в Петербурге эта цифра составляет 27,99 рублей. Для сравнения, в Кингисеппе цена находится в районе 100 рублей.

На вопрос, что нам может не понравиться в этом районе, Михаил ответил: «Мусороперерабатывающий завод». Еще до того, как отправиться в «Новое Янино», мы знали о его существовании и даже позвонили на завод, но ждали, упомянет ли этот факт представитель застройщика.

Несмотря на недовольство некоторых местных жителей таким «мусорным» соседом, на самом деле мусоропереработка укрепляет экологию региона, а не наоборот. На заводе по механизированной переработке бытовых отходов часть обычного бытового мусора превращают во вторсырье (макулатура, лом металлов), а другую часть прессуют в блоки и вывозят на мусорные полигоны в других районах Ленобласти. Специалист завода заверил нас, что мусор здесь не сжигается и не закапывается – только сортируется и обезвреживается. К тому же, завод регулярно проверяют несколько инстанций, начиная от общественников и заканчивая природоохранной прокуратурой. Признаться честно, никакого неприятного запаха, находясь вблизи с заводом, мы не почувствовали.

Тем не менее русский человек по умолчанию относится к таким местам с опаской. В то время как, например, в Токио действует специальная программа, согласно которой в 23 районах города обязательно должен быть свой мусороперерабатывающий завод.
Представитель ЦДС по-честному обрисовал ситуацию и с точки зрения социальной инфраструктуры. Детские сады, школы, больницы — с этим в Янино-1 вопрос стоит неоднозначно. С одной стороны, тех объектов, что имеются сейчас, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы без перегрузок обслужить новоселов района. С другой стороны, вся земля под строительство выдается властями при условии, что каждый застройщик получает обязательную нагрузку в виде строительства социального объекта. А это значит, что через несколько лет район будет застроен новыми детскими садами, школами и больницами. Тот же ЦДС, помимо детсада, вложится в строительство детского спортивного комплекса, который расположится в непосредственной близости от ЖК «Новое Янино».

За продуктами можно выбежать в соседний магазинчик - их тут достаточно. К тому же, первые этажи ЖК со временем всегда заполняют аптеки, магазины, парикмахерские. Мы даже задумались о том, что могли бы открыть здесь что-то свое – на одну зарплату журналиста сыт не будешь.
Цифра к цифре: во сколько обойдется новая квартира
Общая жилплощадь «Нового Янино» составит около 160 тыс. кв. метров, где один «квадрат» в среднем стоит 51 тыс. рублей. Самые выгодные с точки зрения цены предложения, конечно, касаются квартир в еще не сданных корпусах. В корпусе «В», который введут в эксплуатацию через год, можно приобрести студию площадью чуть больше 30 кв. метров с отделкой за 1,689 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью в 35 «квадратов» в том же корпусе обойдется в 1,9 млн рублей, а «двушка» в 53 кв. метра будет стоить 2,922 млн рублей. Квартиры продаются по 214 Федеральному Закону, то есть по договору долевого участия. Это нам рассказали уже по телефону представители ЦДС, едва мы попрощались с Михаилом.

На сегодняшний день из шести корпусов сдан только корпус «Е». Еще две очереди, «Г» и «Д» застройщик обещает сдать до конца текущего года, а выдача ключей от квартир в корпусах «Б» и «В» планируется на 4 квартал 2018 года.
Квартиру в ЖК «Новое Янино» можно взять в ипотеку на выбор в паре десятков банков. Ставка везде от 9%, но есть и льготные предложения вроде 6,9% от банка «Глобэкс». К слову, последний дает кредит даже гражданским супругам – необязательно иметь штамп в паспорте. Важно помнить, при выборе низкого процента по ипотеке стоимость квартиры увеличивается примерно на 300 тыс., в зависимости от конкретного варианта.

Мы позвонили ипотечному специалисту ЦДС Кристине, которая по нашей просьбе просчитала несколько вариантов. Например, можно взять однокомнатную квартиру стоимостью 1,9 млн рублей в ипотеку на пять лет с ежемесячным платежом 29 тыс. и первым взносом в 500 тыс. рублей. Или ту же самую квартиру с платежом 10 тыс. рублей в месяц на 25 лет. Думается, такие взносы молодая семья потянет.

Варианты первоначального взноса, ежемесячного платежа и срока ипотеки могут быть самыми разными, и для такого фантазера, как я, нашелся специальный калькулятор на сайте ЦДС. Мною были опробованы самые «безумные» варианты покупки квартир, вроде «170 тыс. рублей первого взноса на 30 лет». Довольно интересно было даже просто поиграться с вариантами!

Неизвестные ранее детали и нюансы покупки квартиры в «Новом Янино» позволили увидеть это место немного иначе. Ведь сегодня Янино представляет собой немноголюдный район с живописной природой менее чем в километре от города. И как-то сами собой начали появляться картины будущего Янино в пятилетней перспективе: новая аккуратная трасса, магазины и пешеходные улочки меж симпатичных новостроек, детские площадки за яркими заборчиками – чистота и порядок. Из «перспективного» район в ближайшие несколько лет вырастет до «развитого», и как следствие возрастет и цена на жилье. Поэтому, когда Анна Андреевна вернулась к своему настоящему мужу в свой настоящий дом, я всерьез задумался, а не самое ли время приобрести квартиру в «Новом Янино».
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