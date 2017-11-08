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Увлеченный российский бегун пробегает 146 км в месяц
Сервис онлайн тренировок по бегу S10.run проанализировал семьдесят тысяч пробежек своих студентов.
Увлеченный российский бегун пробегает в месяц 146 километров со средней скоростью 10,4 километра в час, средний пульс во время таких пробежек 139 ударов в минуту.
Средний темп пульс и дистанция
Средняя дистанция, темп и пульс у мужчин и у женщин
Таблица средних объемов, темпа и количества тренировок по сезонам
Средняя частота тренировок по дням недели
Самый популярный день для пробежек - суббота, в этот день бегают чуть-чуть чаще, чем в воскресенье. Реже всего бегают в понедельник. И мужчины и женщины выбегают из дома в среднем в одно и то же время.
График средней частоты старта по выходным и будням дням в зависимости от времени суток
По выходным бегуны начинают тренировку в девять утра. А по будням в семь вечера и в семь утра.
Сервис s10.run помогает студенту найти тренера по бегу и организует их удобное взаимодействие. Студент получает задание онлайн, тренер видит результаты пробежек, отчеты студента и статистику также онлайн. В системе сейчас 557 студентов и 47 тренеров, это один из самых больших онлайн беговых клубов в России.
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