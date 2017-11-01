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Текст: Владлена Мартус
Фото: Анна Добровольская
Как снимают фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени»:
о мистике, главных героях и трудностях съемок
«Санкт-Петербург.ру» заглянул за кулисы съемочного процесса фильма-квеста, главным героем которого стал город.
Будний день, 13:40. Станция метро «Петроградская». Как всегда – много людей: суетливых и нет, занятых и попивающих кофе в придорожных кафе. Мало кто из них догадывается, что рядом, на соседней улице, творится настоящая, полная тайн и мистики, история.

Съемки приключенческого фильма-квеста «Легенды Петербурга: Ключ времени» студии «Лендок» стартовали в конце лета и проходят по всей Северной столице. Петропавловская крепость, реки и каналы города, Медный всадник и другие знаменательные места станут героями нового мистического фильма, релиз которого запланирован на октябрь 2018-го.

В октябре этого года нам довелось побывать на съемках, которые проходили на Большой Пушкарской улице возле библиотеки им. В. И. Ленина Петроградского района.

Пересечение Большой Пушкарской и Воскова, обычная библиотека, парк и бесконечный поток людей и машин. Среди всей этой бытовой жизни без большого размаха «встали» две черные палатки, видеомониторы, несколько «фирменных» киношных кресел, видеооборудование, штативы и прочие кинематографические аксессуары – съемочная группа гармонично вписывается в суету улицы.
Опарыши, пиявки и другие герои картины
На съемочной площадке - Алексей Тельнов, генеральный директор студии «Лендок» и продюсер фильма. «Это история про девочку Ксюшу, у которой нет семьи. Она, как и любой другой ребенок, оказавшийся в такой ситуации, пытается ее найти и обрести дом. В жизни девочки появляются приемные родители, но с ними случается беда, и все мечты и идеи о счастливом будущем рушатся. Чтобы вернуть жизнь в прежнее русло, ей приходится проникнуть в темный мир и пройти некий путь из точки А в точку Б. Путь этот сопровождается многими испытаниями, которые Ксении помогает преодолеть ее мистический спутник - Парамон», – так он видит сюжет фильма.
Алексей Тельнов
«Кто такой Парамон?» - спросите вы. Обсуждая этого загадочного героя с продюсером, главными актерами и креативным директором, мы тоже не до конца понимаем сущность одного из главных обитателей Темного мира.

Парамон – мистический спутник героини, проводник, контактер и путеводитель, а также домовой. Кто он на самом деле – загадка, но Вячеслав Харьков, креативный продюсер фильма, уверяет: «Это будет интересно людям, такие превращения довольно сильно привлекают внимание, ведь Парамон – герой, который будет менять образ: компьютерная графика, грим, всевозможные ухищрения будут использованы в кадре».

Зрителей ждет разделение мира: Темный, где обитает Парамон и прочие мистические существа, и Светлый, то есть наш, где живут девочка и ее родители.

«Темный мир – не тот, который видят туристы или петербуржцы, это тот мир, который видит ребенок с очень хорошим и развитым воображением. Только ребенок сможет понять, что это на самом деле», – с уверенностью заявляет исполнительница главной роли Ксения Алексеева, которая также находится на съемочной площадке.

Она предупреждает, что порой фильм будет казаться зрителю довольно пугающим. Самые страшные сцены – со всевозможными чудовищами из Темного мира. «Памятники будут оживать, опарыши будут вылезать из батонов хлеба, пиявки появятся в аптеке, – раскрывает юная актриса. – Зрителю должно быть интересно, а еще – чуть-чуть страшно».
«Тишина! Камера! Мотор!»
В 14:00 начинается репетиция одной из финальных сцен у книжного магазина. По сценарию здесь с успехом продается книга отца девочки, которого исполняет Павел Трубинер. Правда, самого актера на съемочной площадке пока нет: его и еще нескольких актрис заменяют статисты.
Вячеслав Хорьков
Главный герой заходит в магазин, чтобы купить собственную книгу. По пути он сталкивается с зеваками, которые узнают в нем гениального писателя. «Обыкновенная сцена», – подумаете вы, но с такими – труднее всего. Креативный продюсер Вячеслав Хорьков объясняет, что сцены в динамике – самые сложные: «Герои должны выходить в подходящее время в правильном месте. Если обычные сцены мы снимаем за три-четыре дубля, то такие – за 9-11».

На большом экране картинка должна выглядеть идеально, поэтому режиссер тщательно следит за каждой деталью в кадре. За время, проведенное на площадке, мы поняли, что тишина и спокойствие – главное на съемках.

Статисты снова и снова проходят по одним и тем же дорожкам, камера все так же непрерывно наблюдает за каждым из них, а режиссеры то и дело объявляют по рации об очередном прогоне. Несмотря на холод и ветер, репетиции сцены у книжного магазина продолжаются. Только дождь и обед дают съемочной группе и актерам передохнуть.
«Обед закончен! Возвращаемся к кинематографической деятельности!» – объявляют по рации. На площадке появляется исполнитель главной роли – Павел Трубинер. Темно-серый костюм, теплая куртка, шарф – актер готов к репетиции сцены.
Павел Трубинер
«Все на исходную! Можем репетировать», – передали по рации и громкоговорителю. Статистов заменяют актерами, все становятся на свои места и начинается репетиция.

Девушка, читающая книгу в парке, встает, направляется в сторону книжного. Камера берет ее крупный план и движется вместе с ней. Затем все, как и на репетиции со статистами. Павел врывается в кадр – и теперь камера следует за ним. Он сталкивается с прохожим, обращает на себя внимание девушки в магазине, заходит в него и буквально через пару секунд, уже с книгой, направляется к машине в сторону улицы Васкова.
После указаний режиссера сцена повторяется. На площадку подходят люди – становится теплее. У палатки, где расположили видеомониторы, собирается толпа. Всем интересно, как сцена выглядит на экране. Нам – все нравится: картинка, цвета, то, как выглядят актеры в кадре, но если режиссера что-то не устроит, будь то не так лежащий край юбки на колене актрисы или ее выражение лица на пятой секунде, – сцену будут прогонять снова и снова. Так и происходит.
Спустя некоторое время второй режиссер говорит, что пора приступать к съемкам. Актеры снимают теплые куртки и становятся на исходные точки. «Тишина! Камера! Мотор!» - наконец-то слышим мы. Три главных слова на любой съемочной площадке.
Перед камерой встает девушка с хлопушкой. «189, 1:1», - громко и четко произносит она - хлопушка закрывается, начинается съемка. За кадром – тишина, и все максимально сосредоточены.

С первого раза идеально сцену снять не удается, да и со второго тоже, а после девятого дубля мы перестаем считать – остается просто наслаждаться процессом.

Территория съемок во время снятия сцены оцепляется, но обычным прохожим все же удается приостановить кинематографическое действо. «Кто это тут у нас? Почему люди попадают в кадр?» – задается вопросами режиссер и просит помощника разобраться в этих маленьких происшествиях. Иногда полиции приходится просить владельцев автомобилей проехать чуть дальше или вовсе убрать транспорт с территории съемок.

Примерно так проходят обычные съемки в городе в будние дни – шумно, но весело, а дождь, в свою очередь, успевает перемениться с солнцем и вновь «обрадовать» съемочную площадку.

Фильм-квест – такого уже давно не было!
Павел Трубинер
«Идея вообще отличная, потому что в последнее время дети перестали смотреть сказки. То, что здесь, в Петербурге, сейчас снимают именно сказку – замечательно! – делится впечатлениями о фильме Павел Трубинер. – Детям будет на что посмотреть, а то они, бедные, сидят вообще без своих фильмов. Будем надеяться, что все получится!»
Алексей Тельнов
Сама идея – фильм-квест очень интересна не только детям, но и молодежи. Алексей Тельнов считает, что именно это помогло команде получить поддержку Министерства культуры: «Не полностью, конечно, 2/3 – частные инвестиции. Получить поддержку от Минкульта всегда нелегко, но мы долго готовились, у нас была лучшая защита проекта.

Комиссия решила, что это того стоит. У нас и трейлер был хороший, и сама история – оригинальная. Фильм-квест по городу – такого уже давно не бывало на экранах».
Команда – «муа»
Актерский состав не может не радовать, признается продюсер фильма. Эмоции, которые он испытывает, рассказывая о них, говорят громче слов: «Все устраивает. Шикарная группа, шикарный актерский состав! Люба Толкалина (подносит пальцы к губам – прим. авт.) – просто «муа»!»

В фильме, помимо Ксении Алексеевой и Павла Трубинера, также принимают участие Любовь Толкалина («Антикиллер», «Я люблю тебя, Москва», «У каждого своя война»), Мария Казанкова («Духless», «Морской патруль», «Хозяйка тайги»), Артем Ткаченко («Меченосец», «Гоголь. Начало», «Что-то не так с родителями»).

Павел Трубинер отмечает профессиональное поведение Ксении, несмотря на ее совсем юный возраст. «Отличные коллеги по площадке, а девочка – замечательная! Мы с ней очень подружились. Ей всего девять и это ее первый фильм, а справляется она на ура! Сложно или нет – она вам расскажет сама, но со стороны – все смотрится отлично. У нас очень много ночных съемок, и это очень тяжело в принципе для любого актера, а она еще и ребенок! Но, знаете, очень стойкий!» – с улыбкой рассказывает исполнитель одной из главных ролей.

Ксения Алексеева
Сама Ксения признается, что тяжело ей было лишь первое время. Постепенно она привыкла и ей действительно стало комфортно находиться на съемочной площадке, ведь в главной героине она стала видеть себя. Удивительно, но и школу Ксения со съемками легко совмещает. «Учусь. Все успеваю и никаких проблем не возникает», – заверяет она.

«Сначала одноклассники реагировали так, будто я знаменитость. Но, когда я рассказала им, что это очень трудно, – все стали смотреть на мое участие в фильме как на обычное занятие или хобби», – рассказывает юная актриса.
Какие же съемки без мистики?
Алексей Тельнов вспоминает, что во время съемочного процесса случались интересные и странные вещи. «Весь съемочный период сопровождался мистическими событиями. Например, как-то проводили мы репетицию. Ставим, значит, свет – и дождь хлещет. Мы меняем концепцию сценария, съемок, и уже готовы снимать, как вдруг – дождь прекращается. Снова меняем, как было, и что вы думаете? Опять барабанит! И так было очень долгое время. Не давали нам снимать в тот день сцену. Даже думали включить это в фильм, чтобы актеры выкрикнули в какой-то момент: «Проклятое место!» – смеется продюсер. – Еще помню, как камеры падали с огромной высоты, метров с десяти где-то, но не разбивались!»

Павел Трубинер подтверждает слова гендиректора «Лендока»: «На самом деле много было мистических моментов, но они такие, на первый взгляд – обыкновенные: техника ни с того ни с сего отключалась, неполадки с оборудованием. У нас же все-таки в фильме ведьмы и прочие магические существа, так что вполне возможно, что это все мистика и таинственные события».
Вдохновение – ключ к успеху
История, которую зрители увидят уже в следующем году, вдохновлена сказками на ночь, легендами и мифами Петербурга, а также самим городом и его видами.

«Конечно, мы вдохновляемся мифами, легендами, но для фильма придумали их сами, точнее - модифицировали. Явных легенд не используем, разве что персонажей. Ведьмы, упыри, русалки. И да, если что, привидений у нас нет, а если бы были – вы бы их не увидели, на то они и привидения!» – смеясь, рассказывает нам Алексей Тельнов.

Все участники съемочного процесса считают, что после выхода картины на большой экран интерес к городу у россиян возрастет. Возможно, даже жители Северной столицы узнают о своем городе что-то новое, чего никогда раньше не замечали.

Креативный продюсер отмечает: «У нас принципиальная позиция: мы заявляем Петербург с максимальной его красотой и пытаемся представить картину с использованием ключевых мест города. Петропавловская крепость, Медный всадник, каналы и реки города – узнаваемые места, потому что мы прекрасно понимаем: кино будет для семейной аудитории. И потом, когда жители нашей страны приедут в Петербург, хорошо бы, чтобы эти места узнавали. Чтобы люди посещали эти места и знали, что они смотрят на имиджевую часть города. О красоте нашего города нужно говорить, ведь он полон удивительных и запоминающихся мест, а мы, в свою очередь, с удовольствием ими делимся! Тем более – у нас есть такая возможность. В фильме мы показываем, как дневной, красивый и привычный нам Петербург, так и Темный город, где, кстати, мы делаем очень сложную цветовую картинку, ведь в нем происходят различные мистические события».

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