История, которую зрители увидят уже в следующем году, вдохновлена сказками на ночь, легендами и мифами Петербурга, а также самим городом и его видами.



«Конечно, мы вдохновляемся мифами, легендами, но для фильма придумали их сами, точнее - модифицировали. Явных легенд не используем, разве что персонажей. Ведьмы, упыри, русалки. И да, если что, привидений у нас нет, а если бы были – вы бы их не увидели, на то они и привидения!» – смеясь, рассказывает нам Алексей Тельнов.



Все участники съемочного процесса считают, что после выхода картины на большой экран интерес к городу у россиян возрастет. Возможно, даже жители Северной столицы узнают о своем городе что-то новое, чего никогда раньше не замечали.



Креативный продюсер отмечает: «У нас принципиальная позиция: мы заявляем Петербург с максимальной его красотой и пытаемся представить картину с использованием ключевых мест города. Петропавловская крепость, Медный всадник, каналы и реки города – узнаваемые места, потому что мы прекрасно понимаем: кино будет для семейной аудитории. И потом, когда жители нашей страны приедут в Петербург, хорошо бы, чтобы эти места узнавали. Чтобы люди посещали эти места и знали, что они смотрят на имиджевую часть города. О красоте нашего города нужно говорить, ведь он полон удивительных и запоминающихся мест, а мы, в свою очередь, с удовольствием ими делимся! Тем более – у нас есть такая возможность. В фильме мы показываем, как дневной, красивый и привычный нам Петербург, так и Темный город, где, кстати, мы делаем очень сложную цветовую картинку, ведь в нем происходят различные мистические события».



