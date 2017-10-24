Мусорный тупик: почему Гатчина против перерабатывающего отходы предприятия?

«Подобные предприятия нужны, но они должны быть контролируемые компетентными лицами, квалифицированными людьми. Потому что зачастую получается так, что Роспотребнадзор получает отчетность, а она лишь на бумаге. Жители же не совсем разбираются в вопросах экологии, поэтому нужен именно общественный авторитетный контроль, чтобы неравнодушные граждане сообщили о проблеме, а решением ее занимались грамотные специалисты. Например, на те же общественные слушания приходят люди, которые не являются специалистами. У них другой род занятий. Сама общественность у нас настолько размытая, что всякий шизофреник может себя общественником считать. А может быть и так, что компания привозит своих, и слушания состоятся. Я считаю, что на такие мероприятия должны приходить лишь одни специалисты, у которых есть имя и квалификация», – поделился мнением о проблеме председатель экологической организации «Зеленый фронт» Виноградов.



«Санкт-Петербург.ру» задал вопросы Гатчинской администрации о том, как она поддерживает местных жителей и организации, пытающиеся решать острые вопросы в сфере экологии. В официальном ответе на запрос изданию рассказали, что сейчас в регионе проходит тестирование установленных эко-боксов для раздельного сбора мусора в зданиях администрации и образовательных учреждениях. В эти емкости жители собирают батарейки, которые затем планируется отвезти в Челябинск на единственный в мире завод по их переработке. Также внедряется раздельный сбор мусора и для этого организована специальная площадка.



На сегодняшний день сложилась ситуация, что все жители города и области выступают против свалок, заводов по переработке отходов (незаконных и законных), не хотят жить рядом с ними, при этом особо не задумываются, что же делать с отходами, которые они же сами постоянно и производят.

