Мусорный тупик: почему Гатчина против перерабатывающего отходы предприятия?

В 2015 году экспертный совет профильного комитета Госдумы пришел к выводу, что в 500 тыс. кубометров органических отходов, размещенных в картах полигона, содержится примерно 14 тыс. граммов полихлорбифенилов (ПХБ) – особо токсичных веществ, не разлагающихся со временем и не выводящихся
из человеческих тканей. По оценкам экспертов, такого количества веществ хватит для поражения 140 млн живых организмов весом в 100 килограммов. И это только один компонент из всех ядов, скопившихся в картах. Полигон располагается недалеко от Невы, причем выше по течению, чем городской водозабор.
Завод по утилизации здесь так и не построили, несмотря на потраченные из бюджета 1,5 млрд рублей. Водонепроницаемость кембрийской глины ряд ученых поставили под сомнение. Предполагается, что из-за подвижек грунтов в ней появляются трещины, и яды попадают в подземные воды. Это подтверждают пробы почв, взятые на значительном удалении от объекта.
Сейчас руководство полигона особо опасных отходов «Красный Бор» выделило более 4,2 млн рублей на ремонт и очистку наружной канализации.
Экологический рейтинг субъектов России, который провела Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», показал, что Ленинградская область находится лишь на 79 месте
. В Год экологии проблема с отходами в регионе стоит очень остро.