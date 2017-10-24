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Татьяна Буторина
Мусорный тупик: почему Гатчина против перерабатывающего отходы предприятия?
Переполненные полигоны и стихийные свалки с опасными отходами, а также настоящая бомба замедленного действия и межнациональная угроза – полигон «Красный Бор» – стали нашими сегодняшними реалиями. Проблемы решаются очень медленно, а мусорная угроза стремительно разрастается. Почему в этой войне предприятие, которое перерабатывает загрязненные растворители, оказалось на противоположной стороне баррикад, разбирался «Санкт-Петербург.ру».
Фото: gatchina-news.ru
Все отходы из пятимиллионного города Петербург вывозит в Ленинградскую область. Притом руководители региона практически не контролируют появление новых свалок, разрастающихся полигонов. Свалки периодически горят, в результате чего в атмосферу выделяется множество загрязняющих веществ. Незаконные склады мусора появляются то тут, то там – как грибы. За примерами далеко ходить не надо: новостные ленты полны сообщений о беспрестанно появляющихся несанкционированных свалках.
«В Ленинградской области основная проблема – свалки. Причем возникают и свалки, работающие в промышленных масштабах, и сотни мелких стихийных свалок. Крупные мусорные хранилища никто не ликвидирует, максимум засыпают грунтом. Они горят и отравляют все вокруг, – рассказал «Санкт-Петербург.ру» знающий о проблеме не понаслышке председатель международной экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. – А самый экологически проблемный район – Всеволожский. Таким он стал, потому что отходы из пятимиллионного города вести туда недалеко, да и отсутствует на должном уровне муниципальный земельный контроль. Это приводит к тому, что на территории этого района уже с десяток огромнейших свалок мусора: 10 гектаров и больше». В этом можно убедиться, посмотрев информацию на сайте «Зеленого фронта», набрав в поисковике слово «Всеволожский».
О том, что власти не справляются с мусорной угрозой, говорят многие факты. Например, в сентябре этого года незаконная свалка на Волхонском шоссе за полгода выросла в десятки раз, сообщает 47news. А пока пожарные борются с тлением мусора на одной свалке, на другую его завозят и утилизируют, просто сжигая.

Самый яркий пример равнодушия, бездеятельности и халатности руководителей региона – полигон «Красный Бор». Общей площадью 73 гектара, он расположен всего в 6,5 километрах от границы Петербурга. Его построили еще в 1969, и предполагали, что за три года в котлованах, вырытых в водонепроницаемых слоях синей кембрийской глины, поместится 360 тыс. тонн отходов, а затем построят завод по их переработке.

Но в итоге к 2014 году, когда работу «Красного Бора» остановили, там скопилось уже порядка двух млн тонн промышленных отходов, включая 700 тыс. тонн жидких промышленных отходов с разнородным составом. Также на территории предприятия находится порядка трех млн тонн загрязненных грунтов.
Полигон «Красный Бор». Фото: openrussia.org
В 2015 году экспертный совет профильного комитета Госдумы пришел к выводу, что в 500 тыс. кубометров органических отходов, размещенных в картах полигона, содержится примерно 14 тыс. граммов полихлорбифенилов (ПХБ) – особо токсичных веществ, не разлагающихся со временем и не выводящихся из человеческих тканей. По оценкам экспертов, такого количества веществ хватит для поражения 140 млн живых организмов весом в 100 килограммов. И это только один компонент из всех ядов, скопившихся в картах. Полигон располагается недалеко от Невы, причем выше по течению, чем городской водозабор.

Завод по утилизации здесь так и не построили, несмотря на потраченные из бюджета 1,5 млрд рублей. Водонепроницаемость кембрийской глины ряд ученых поставили под сомнение. Предполагается, что из-за подвижек грунтов в ней появляются трещины, и яды попадают в подземные воды. Это подтверждают пробы почв, взятые на значительном удалении от объекта.

Сейчас руководство полигона особо опасных отходов «Красный Бор» выделило более 4,2 млн рублей на ремонт и очистку наружной канализации.

Экологический рейтинг субъектов России, который провела Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», показал, что Ленинградская область находится лишь на 79 месте. В Год экологии проблема с отходами в регионе стоит очень остро.
Полигон «Красный Бор». Фото: s-kuranty.ru
А что же власти?
Как Петербург и область борются с экологическими проблемами? Этот вопрос мы задали председателю «Зеленого фронта».
«Совместная работа только декларируется, но фактически на уровне проверяющих ведомств взаимодействия мы не видим. Бывает даже, что на границе города и области проблему начинают перекидывать друг на друга: город говорит, что это проблема на территории Ленобласти, а Ленобласть – что проблема городская. Так, например, было в Ново-Ковалево», – поделился мнением Сергей Виноградов.
«Гатчинка.рф» сообщила, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил весной 2017 года ужесточить требования к организации работы мусорных полигонов – лицензии тех компаний, которые не организуют мусороперерабатывающие производства, будут аннулироваться. На месте существующих полигонов уже к 2019 году должны появиться современные технопарки, способные сортировать и прессовать мусор, уменьшая изначальный объем отходов в 20 раз и больше.

В 2017 году в Ленинградской области разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами. В документе указаны системы по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории области и поступающих из Петербурга отходов. В настоящее время отходы с территории Петербурга поступают на полигоны ЗАО «Промотходы» и ООО «Полигон ТБО» (Всеволожский район), полигон ООО «Новый Свет-Эко» (Гатчинский район).

Также подписано распоряжение о создании Центра Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами. В его обязанности входит организация раздельного сбора мусора, его переработка, прессовка и утилизация. Центр также будет отвечать за обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления.
Лицензированная свалка. Фото: i.47news.ru
Экологическая неграмотность населения – путь к катастрофе
Эффективность нововведений покажет время. А пока власти и местные жители, вероятно по причине экологической безграмотности, бросили силы на борьбу с предпринимателями, которые уже научились перерабатывать отходы и готовы предоставлять свои услуги. Деятельность уникального по своим функциям предприятия «Лимпэк» в Гатчине, которое занимается переработкой загрязненных растворителей, приостановили на 90 дней. Различные организации, чтобы не выбрасывать, не отвозить на полигон растворитель, который еще можно многократно восстановить, могли бы продать его «Лимпэк». Подробно о самом процессе переработки и его экологической значимости для региона и не только «Санкт-Петербург.ру» писал в материале «Растворитель не выбросить, а очистить: как современные технологии стоят на страже экологии».

Местные жители и власти посредством СМИ буквально воюют с предприятием. Именно туда, как в самую горячую точку, направляются различные проверки. «Лимпэк» приписывали даже отходы, которые остались от предыдущих владельцев площади. Общественные слушания по вопросу работы организации также были сорваны.

В результате многочисленных проверок обнаружили, что организация совершает выбросы без разрешения, выданного комитетом по природным ресурсам. Предприятие признало тот факт, что с марта 2017 года работало без разрешения, но сейчас необходимый пакет документов получен и отправлен в комитет для получения разрешения.
Фото: Максим Тельнов
Отработанные абразивные круги, их лом, отходы черных и цветных металлов, отходы полимерных труб и бумажной и картонной упаковки - на эти отходы «Липмэк» не предоставила паспорта и данные по их компонентам. Второе постановление частный предприниматель получил за то, что не предоставил отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов за 2016 год. Вместо штрафа за такие незначительные нарушения деятельность важного предприятия была приостановлена на 90 дней. Это большие убытки для организации.
«Мы не видим объективных причин для вынесения столь строгого решения гатчинским судом. Нас наказали по самой верхней планке, мотивировав это высокой социальной опасностью, суть которой заключается в многочисленных обращениях граждан. Считаем, что отрицательное отношение общественности сформировано намеренно. Автора многочисленных негативных комментариев в СМИ о деятельности нашей компании эколога-активиста Сергея Грибалева мы приглашали на наше производство и даже готовы ему предоставить возможность для проведения замеров, отбора проб и так далее, но он проигнорировал наше предложение. О причинах такого поведения можно только догадываться», – отметил руководитель проекта ООО «Лимпэк» Михаил Первушин.
Он сообщил, что в настоящее время замечания государственных структур учтены, проводится работа над ошибками, которая заключается в правильном оформлении бумаг, и в дальнейшем «Лимпэк» продолжит заниматься реальной прикладной экологией.
Фото: Максим Тельнов
В важности таких предприятий, как «Лимпэк», экологи не сомневаются.
«Сейчас в России уже научились перерабатывать отходы сами и притом получать из них полезное сырье. Это является положительной тенденцией в промышленности. Я считаю, что такие организации по переработке надо поддерживать. Хорошо, что они начали появляться. К тому же их деятельность не то чтобы не представляет угрозу для окружающей среды, но и в итоге способствует ее охране», – заметил эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» и председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.
«Подобные предприятия нужны, но они должны быть контролируемые компетентными лицами, квалифицированными людьми. Потому что зачастую получается так, что Роспотребнадзор получает отчетность, а она лишь на бумаге. Жители же не совсем разбираются в вопросах экологии, поэтому нужен именно общественный авторитетный контроль, чтобы неравнодушные граждане сообщили о проблеме, а решением ее занимались грамотные специалисты. Например, на те же общественные слушания приходят люди, которые не являются специалистами. У них другой род занятий. Сама общественность у нас настолько размытая, что всякий шизофреник может себя общественником считать. А может быть и так, что компания привозит своих, и слушания состоятся. Я считаю, что на такие мероприятия должны приходить лишь одни специалисты, у которых есть имя и квалификация», – поделился мнением о проблеме председатель экологической организации «Зеленый фронт» Виноградов.

«Санкт-Петербург.ру» задал вопросы Гатчинской администрации о том, как она поддерживает местных жителей и организации, пытающиеся решать острые вопросы в сфере экологии. В официальном ответе на запрос изданию рассказали, что сейчас в регионе проходит тестирование установленных эко-боксов для раздельного сбора мусора в зданиях администрации и образовательных учреждениях. В эти емкости жители собирают батарейки, которые затем планируется отвезти в Челябинск на единственный в мире завод по их переработке. Также внедряется раздельный сбор мусора и для этого организована специальная площадка.

На сегодняшний день сложилась ситуация, что все жители города и области выступают против свалок, заводов по переработке отходов (незаконных и законных), не хотят жить рядом с ними, при этом особо не задумываются, что же делать с отходами, которые они же сами постоянно и производят.
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