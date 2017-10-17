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«СпортРежим»: Мы делаем спорт доступнее
Когда рынок спортивных товаров переполнен, выбор экипировки превращается в настоящие муки. Но что, если действительно качественные продукты скрываются совсем не под знаменитыми брендами?
Оптово-розничная компания «СпортРежим» является дистрибьютором ТМ "ECOS". Этот бренд был создан в 2010 году, и сейчас включает в себя широкую линейку товаров для спорта, туризма, кемпинга и просто активного отдыха. Но в начале своего пути продукция "ECOS" распространялась только в сетевых гипермаркетах. А качество товаров соответствовало требованию лишь начинающих любителей своего дела, и не дотягивало до профессиональной аудитории.
«Пять лет назад мы продавали спортивные товары, работали со многими петербуржскими производителями, что-то делали под заказ, - рассказывает представитель компании «СпортРежим» Сергей. - А позднее я познакомился с человеком, который до сих пор возглавляет отдел производства спортивных товаров компании, в которой налажены каналы продажи из разных стран Востока. В то время мы и решили воплотить некоторые проекты в странах Азии, а реализовывать здесь. Первый проект был запущен в конце 2013 года. На тот момент компания поставляла продукцию лишь в сетевые магазины, и качество оставляло желать лучшего. Мы решили это качество улучшить. Таким образом, нами были раскрыты несколько направлений, мы оживили их, начали активную работу над качеством, дизайном и собственными продуктами. Вектор развития был изменен на более узкую аудиторию, и качество товара стало стремительно повышаться. Появились новые направления: скандинавская ходьба, оборудование для функционального тренинга, нынче популярного кроссфита, экипировка для бокса, снаряжение для туризма. Мы стали отходить от дешевого сетевого сегмента и оттачивать качество, не без помощи специалистов и тренеров в каждой области».
Каждый сотрудник «СпортРежим» сам занимался единоборствами, скандинавской борьбой или другими видами спорта
Компания «СпортРежим» - сегодня это команда профессионалов, увлеченных своим делом. Обращаясь именно к ним, клиенты получают не просто отличный сервис, но и мнения опытного тренера, путешественника и спортсмена.

«Каждый член нашей команды чем-то занимался и в каком-то направлении разбирается достаточно хорошо: единоборства, туризм, скандинавская ходьба. У нас есть люди, которые занимаются каким-то одним видом спорта довольно длительное время, 20 лет и более. Поэтому с точки зрения профессионального спорта мы понимаем, как именно нужно сделать ту или иную вещь», - продолжает Сергей.
Основная деятельность компании «СпортРежим» – это оптовые продажи. В связи с чем география распространения продукции обширна. Партнеры и представители компании расположены во многих городах России: Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и другие. «Это те люди, которые являются нашими представителями как оптовиков. И они – неотъемлемая часть нашей команды».
Не только команда, но и клиенты «СпортРежим» активно работают над усовершенствованием и распространением продукции. Сотрудники, инвесторы и клиенты опробовали фирменные экипировку и снаряжение в разных условиях. «Клиенты компании не один раз поднимались на Эльбрус с нашими трекинговыми палками. Один из наших сотрудников тоже восходил на Эльбрус. Тогда там и было сделано фото с нашим фирменным флагом. Кроме этого, я хорошо запомнил калининградских ребят, которые в Питере были проездом, купили оптом наши палки и сразу же отправились в Непал, чтобы осуществлять восхождения с группами заинтересованных людей», - делится воспоминаниями Сергей.
Пропаганда здорового образа жизни – огромная и важная часть работы «СпортРежим», но и на это управляющие компании смотрят под необычным углом: «Мы продаем и продвигаем собственный бренд, о котором знают немногие, особенно в других странах. Наш бренд запатентован, он работает семь лет. А на рынке мы сталкиваемся с брендами, которым по сто лет. И большинство людей платят огромные деньги совсем не за качество, а за известное на весь мир имя. Это простая человеческая психология: всем хочется почувствовать себя частью многомиллионной корпорации, которая воспитала огромное количество знаменитых спортсменов. Но больше половины стоимости такого товара – стоимость названия на бирке. В нашей юности только на одни боксерские перчатки могла уйти целая зарплата взрослого человека. Согласитесь, когда спортивная экипировка и снаряжение материально недоступны, проще купить бутылку пива. А если сейчас какой-либо качественный спортивный продукт стоит 1/10 зарплаты взрослого человека, любой родитель может легко экипировать своего ребенка, что, например, не было возможно 20 лет назад. Существует уже укоренившееся мнение: чтобы полноценно заниматься спортом, нужно иметь достаточно хорошую материальную базу. Ведь раньше позволить себе одни перчатки раз в несколько лет – уже счастье. Но сейчас их можно менять каждый год, особо не напрягаясь. Благодаря нам и нашей продукции. Таким образом, мы делаем спорт доступнее».

«Основные направления «СпортРежим» – единоборства и кроссфит. Мы всегда работаем над качеством наших продуктов. Тестируем на себе и на других. Многих профессиональных спортсменов мы одеваем бесплатно, даем экипировку в качестве теста. Это выступающие профессионалы, которые здраво могут оценить достоинства и недостатки и предоставить практические рекомендации по усовершенствованию экипировки. Мы охотно пользуемся любой возможностью сделать наш товар качественнее! Сейчас нашу продукцию можно увидеть в специализированных магазинах по каждому направлению. Оборудование для функционального тренинга есть во многих аффилированных клубах страны и просто известных фитнесc-клубах. Мы активно сотрудничаем с клубами скандинавской ходьбы, туристическими, кроссфит залами и боксерскими федерациями».
Фото к тексту: компания «СпортРежим»
Несмотря на то, что нацелены производители все-таки на спортивные залы и оптовые продажи, продукты доступны и в розницу. Для этого можно обратиться как в интернет-магазин компании, так и в розничный, который находится в Петербурге по адресу: Лиговский проспект, 153, ТРК «Лиговъ», 3 этаж.
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