«СпортРежим»: Мы делаем спорт доступнее

Пропаганда здорового образа жизни – огромная и важная часть работы «СпортРежим», но и на это управляющие компании смотрят под необычным углом: «Мы продаем и продвигаем собственный бренд, о котором знают немногие, особенно в других странах. Наш бренд запатентован, он работает семь лет. А на рынке мы сталкиваемся с брендами, которым по сто лет. И большинство людей платят огромные деньги совсем не за качество, а за известное на весь мир имя. Это простая человеческая психология: всем хочется почувствовать себя частью многомиллионной корпорации, которая воспитала огромное количество знаменитых спортсменов. Но больше половины стоимости такого товара – стоимость названия на бирке. В нашей юности только на одни боксерские перчатки могла уйти целая зарплата взрослого человека. Согласитесь, когда спортивная экипировка и снаряжение материально недоступны, проще купить бутылку пива. А если сейчас какой-либо качественный спортивный продукт стоит 1/10 зарплаты взрослого человека, любой родитель может легко экипировать своего ребенка, что, например, не было возможно 20 лет назад. Существует уже укоренившееся мнение: чтобы полноценно заниматься спортом, нужно иметь достаточно хорошую материальную базу. Ведь раньше позволить себе одни перчатки раз в несколько лет – уже счастье. Но сейчас их можно менять каждый год, особо не напрягаясь. Благодаря нам и нашей продукции. Таким образом, мы делаем спорт доступнее».



«Основные направления «СпортРежим» – единоборства и кроссфит. Мы всегда работаем над качеством наших продуктов. Тестируем на себе и на других. Многих профессиональных спортсменов мы одеваем бесплатно, даем экипировку в качестве теста. Это выступающие профессионалы, которые здраво могут оценить достоинства и недостатки и предоставить практические рекомендации по усовершенствованию экипировки. Мы охотно пользуемся любой возможностью сделать наш товар качественнее! Сейчас нашу продукцию можно увидеть в специализированных магазинах по каждому направлению. Оборудование для функционального тренинга есть во многих аффилированных клубах страны и просто известных фитнесc-клубах. Мы активно сотрудничаем с клубами скандинавской ходьбы, туристическими, кроссфит залами и боксерскими федерациями».

