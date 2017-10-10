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Михаил Грачев

Курс на ЗОЖ: безалкогольное пиво трансформирует рынок пива в целом


Почему продвижение безалкогольной продукции принесет больше пользы, чем искусственно придуманные ограничения и запреты, разбирался «Санкт-Петербург.ру»
Уже несколько лет во всем мире, и в частности в России, наметился отчетливый тренд на ведение здорового образа жизни. Бесстрастные цифры статистики говорят лучше красноречивых метафор: согласно последним данным опроса ВЦИОМ, вести здоровый образ жизни старается 61% жителей России. А поисковик Google отметил заметный рост запросов о здоровом питании и занятиях спортом.

Безалкогольное пиво как способ борьбы с алкоголизмом

Власти РФ чутко отреагировали на увеличение интереса к здоровому образу жизни посредством регулирования законодательства: последовательный запрет телевизионной рекламы пива и сигарет, обязательное нанесение устрашающих фото с последствиями болезней на пачки сигарет и запрет курения в общественных местах.

Не обошли стороной тренд на здоровый образ жизни и пивные компании: по данным аналитического центра ЦИФРРА, за первый квартал 2016 года в России произвели 13,3 млн литров безалкогольного пива, что на 34,5% больше, чем за тот же временной отрезок в 2015-м. По данным ритейл-аудита Nielsen, в 2016 году продажи безалкогольного пива выросли более чем на 12%.

«В последнее время в магазинах компании «Ашан Ритейл Россия» сохраняется положительная динамика продаж безалкогольного пива в стекле. В ассортименте представлены разнообразные бренды безалкогольного пива: российские марки («Балтика», «Клинское» и т.д.), лицензионные марки («Хейнекен», «Амстел, «Туборг», «Стелла Артуа» и т.д.) и импортные марки («Бакалар», «Пауланер» и т.д.)», — сообщила «Санкт-Петербург.ру» менеджер по внешним коммуникациям «Ашана» Олеся Стемашенок.
По данным Nielsen за первое полугодие 2017 года рынок алкогольного пива упал на 6,9%, а вот позиции безалкогольного продукта укрепились на 6,3%.
Старший менеджер по связям с общественностью «X5 Retail Group» Денис Кузнецов отметил, что с учетом органического роста торговой сети «Перекресток» продажи безалкогольного пива с 2013 по 2017 год выросли примерно на 20%.

В компании «Балтика» говорят, что сегмент безалкогольного пива растёт при общем падении рынка алкогольного пива, ссылаясь на данные Nielsen, где за первое полугодие 2017 года рынок алкогольного пива упал на 6,9%, а вот позиции безалкогольного продукта укрепились на 6,3%.

В 2009 году на российском рынке, согласно данным Nielsen, было представлено 40 сортов безалкогольного пива, а к 2017 году эта цифра выросла до 74, где российских сорта 34. В пользу тенденции роста рынка безалкогольного пива говорят и показатели европейских стран. Например, в Голландии продажи безалкогольного пива в 2016 году выросли на 27%. В Германии на пиво без алкоголя приходится 5% от всего рынка, а в Испании - 15%.

Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ на крупнейшем тематическом форуме «Алкогольный рынок: от запретов к развитию», который прошел в конце сентября в Москве, отметил, что при решении государственной задачи по снижению уровня потребления алкоголя необходимо продвигать безалкогольную продукцию при 100% поддержке Минздрава.

Фото: Архив «ВН»
Переход населения на безалкогольное пиво позволит снизить показатели так называемой алкогольной смертности, уверен доктор медицинских наук, руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ Александр Немцов.
После активизации масштабных рекламных компаний безалкогольного пива, розничные продажи алкогольного пива наоборот снизились.
При этом некоторые представители власти пытаются сбить курс на расширение рынка безалкогольного пива, утверждая, что пивные компании целенаправленно выпускают и рекламируют безалкогольное пиво для продвижения алкогольной продукции.

Однако эта позиция становится абсурдной на фоне простого факта: после активизации масштабных рекламных кампаний безалкогольного пива, розничные продажи алкогольного пива наоборот снизились. А ряд брендов безалкогольного пива существуют и рекламируются с тех времен, когда даже речи не шло о запрете рекламы алкоголя.

Очевидно, что попытки спекулировать на запрете рекламы безалкогольного пива отражают глубокое непонимание ситуации
Кроме того, производство безалкогольного пива более дорогостоящий и трудоемкий процесс по сравнению с выпуском обычного пива. Однако компании не перестают вкладываться именно в этот сегмент. К примеру, «Балтика» весной 2017 года вложила 57 млн рублей в оборудование для производства безалкогольного пива на четвертом заводе компании в России — в Самаре. Кроме Самары «Балтика» производит пиво без градуса на своих заводах в Петербурге (с 2001 года), Ростове-на-Дону (с 2006) и Туле (с 2003).

Очевидно, что попытки спекулировать на запрете рекламы безалкогольного пива отражают либо глубокое непонимание ситуации, либо желание засветиться в прессе с помощью «скандального» высказывания.
Пиво без алкоголя — спортивный напиток

Безалкогольное пиво не просто соответствует тренду на ЗОЖ, но идеально вписывается в него. Ведь именно не содержащее алкоголь пиво является одним из лучших естественных изотоников (спортивный напиток, который содержит небольшое количество солей и сахаров, в концентрации, схожей с их концентрацией в организме человека — прим. ред.). Именно поэтому многие спортсмены выпивают баночку безалкогольного пива после тяжелых физических нагрузок.

При этом безалкогольное пиво в отличие от многих других изотоников – это абсолютно натуральный продукт, и даже процесс очистки продукта от алкоголя представляет собой законы физики в действии и ничего больше. Есть четыре основных способа очистки продукта от алкоголя: остановленное брожение, выпаривание, вымораживание и диализ, то есть фильтрация.

Например, «Балтика 0» - лидер, занимающий 60% рынка безалкогольного пива, изготавливается по методу диализа – бережного удаления алкоголя из уже готового пива. Он работает очень просто: готовое пиво с содержанием алкоголя продавливается через мембраны в одну сторону, в то время как в другую сторону, обтекая мембраны, двигается вода, забирающая алкоголь. Из-за разницы в размерах, молекулы алкоголя не проходят сквозь мембранный фильтр. И на выходе мы получаем безалкогольный продукт.

«Безалкогольное пиво — хороший изотоник для бегунов. Естественно, что потребление должно быть умеренным, до полулитра. Кружка пива после финиша — это нормально и действительно способствует восстановлению. Я сам так и делаю», — объяснил «Санкт-Петербург.ру» кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач анестезиолог-реаниматолог, пробежавший десяток марафонов, Евгений Суборов.
Безалкогольное пиво содержит водорастворимый кремний, что способствует регенерации костей и хрящей после утомительных тренировок
С точки зрения изотонических свойств, именно метод диализа самый подходящий, потому что сохраняется не только вкус, но и все витамины, минералы и другие полезные микроэлементы. Безалкогольное пиво содержит водорастворимый кремний, что способствует регенерации костей и хрящей после утомительных тренировок. Кроме того, продукт отличается низкой калорийностью, что одинаково важно как для профессионального спортсмена, так и для тех, кто выступает за здоровый образ жизни и следит за своим рационом. К примеру, калорийность безалкогольного лагера - 35 ккал на 100 грамм продукта, то есть ниже, чем у яблочного или ананасового сока.

«На многих марафонах дают безалкогольное пиво , потому что это хороший изотоник. Водой ты попросту не напьешься, хоть цистерну выпей, потому что при физических нагрузках теряется очень много солей. А в пиве оптимальная концентрация солей, которые ко всему прочему еще и легко усваиваются. Помимо солей в пиве много кремния, который способствует восстановлению всех хрящей и костей», — рассказал организатор беговых мероприятий и создатель проекта для бегунов «S10» Юрий Строфилов.

Практика поддержки пивными брендами спортивных мероприятий, таких как, например, марафоны является международной, и российские пивовары также активно сейчас поддерживают этот тренд.
Фото: wnmarathon.ru
«Я 20 лет занимаюсь бегом и считаю, что после дистанции пиво — это вообще лучшее, что можно выпить. Не буду лукавить, я все же предпочитаю алкогольное пиво, но и безалкогольное пиво обладает изотоническими свойствами. Думаю, что можно использовать пиво во всех циклических видах спорта: велосипед, гребля, лыжи, футбол и так далее. Если говорить о моем отношении к безалкогольному пиву, то я считаю, что это альтернатива для тех, кто хочет выпить, но не может, например, для водителей», — рассказал многократный победитель и призер марафонов, основатель школы бега «Типичный Марафонец» Михаил Быков.

Даже без оглядки на всемирный тренд, преимущества безалкогольного пива очевидны: без негативных последствий можно насладиться пивным вкусом в любой момент, например, когда впереди ждут дела или предстоит поездка на автомобиле. С учетом того, что многие любители пива покупают напиток не из-за содержания алкоголя, а именно из-за пивного вкуса, безалкогольное пиво является невероятно привлекательным продуктом, который потребитель любит и ценит.

В этой истории с безалкогольным пивом работает очень простой закон бизнеса: спрос рождает предложение, но не наоборот. Реклама безусловно стимулирует спрос, но никакая реклама не заставит купить продукт, к которому нет искреннего интереса потребителей. Поэтому очевидно, что сегмент безалкогольного пива растет благодаря заданному обществом курсу на здоровый образ жизни.
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