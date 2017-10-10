Курс на ЗОЖ: безалкогольное пиво трансформирует рынок пива в целом

Пиво без алкоголя — спортивный напиток
Безалкогольное пиво не просто соответствует тренду на ЗОЖ, но идеально вписывается в него. Ведь именно не содержащее алкоголь пиво является одним из лучших естественных изотоников
(спортивный напиток, который содержит небольшое количество солей и сахаров, в концентрации, схожей с их концентрацией в организме человека — прим. ред.
). Именно поэтому многие спортсмены выпивают баночку безалкогольного пива после тяжелых физических нагрузок.
При этом безалкогольное пиво в отличие от многих других изотоников – это абсолютно натуральный продукт, и даже процесс очистки продукта от алкоголя представляет собой законы физики в действии и ничего больше. Есть четыре основных способа очистки продукта от алкоголя: остановленное брожение, выпаривание, вымораживание и диализ, то есть фильтрация.
Например, «Балтика 0» - лидер, занимающий 60% рынка безалкогольного пива, изготавливается по методу диализа – бережного удаления алкоголя из уже готового пива. Он работает очень просто: готовое пиво с содержанием алкоголя продавливается через мембраны в одну сторону, в то время как в другую сторону, обтекая мембраны, двигается вода, забирающая алкоголь. Из-за разницы в размерах, молекулы алкоголя не проходят сквозь мембранный фильтр. И на выходе мы получаем безалкогольный продукт.