Курс на ЗОЖ: безалкогольное пиво трансформирует рынок пива в целом

«Я 20 лет занимаюсь бегом и считаю, что после дистанции пиво — это вообще лучшее, что можно выпить. Не буду лукавить, я все же предпочитаю алкогольное пиво, но и безалкогольное пиво обладает изотоническими свойствами. Думаю, что можно использовать пиво во всех циклических видах спорта: велосипед, гребля, лыжи, футбол и так далее. Если говорить о моем отношении к безалкогольному пиву, то я считаю, что это альтернатива для тех, кто хочет выпить, но не может, например, для водителей», — рассказал многократный победитель и призер марафонов, основатель школы бега «Типичный Марафонец» Михаил Быков.



Даже без оглядки на всемирный тренд, преимущества безалкогольного пива очевидны: без негативных последствий можно насладиться пивным вкусом в любой момент, например, когда впереди ждут дела или предстоит поездка на автомобиле. С учетом того, что многие любители пива покупают напиток не из-за содержания алкоголя, а именно из-за пивного вкуса, безалкогольное пиво является невероятно привлекательным продуктом, который потребитель любит и ценит.



В этой истории с безалкогольным пивом работает очень простой закон бизнеса: спрос рождает предложение, но не наоборот. Реклама безусловно стимулирует спрос, но никакая реклама не заставит купить продукт, к которому нет искреннего интереса потребителей. Поэтому очевидно, что сегмент безалкогольного пива растет благодаря заданному обществом курсу на здоровый образ жизни.

