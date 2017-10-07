9 профессиональных шагов, которые помогут избежать травм

2. При работе с отягощениями нужно избегать высоких нагрузок в крайних точках амплитуды движения позвоночника и суставов



При работе с большими весами и высоким количеством повторений следует пользоваться именно этим правилом. Согласно исследованиям, при полном сгибании позвоночника, например, при становой тяге с согнутой спиной, поддержка позвоночного столба с мышц смещается на диски и связки. Такое смещение ведет к чрезмерно сдвигающей нагрузке, что может закончиться плохо. При полном сгибании позвоночника связки подвержены повышенному риску травмы. Повторяющаяся компрессионная нагрузка позвоночника может превысить предел переносимости и вызвать травму. Поэтому при подъеме значительных весов необходимо сохранять относительно нейтральное положение спины.



Когда амплитуда движений в суставе достигает крайних значений, нагрузка смещается с сокращающихся мышц на несократимые соединительные ткани (связки, капсулы суставов). Это опасно, так как упражнение не эффективно воздействует на задействованные мышцы, в результате чего можно травмировать соединительные ткани. Тренировки с весами укрепляют их. Поэтому не стоит бояться нагрузок и объемов. Тем не менее у чрезмерных нагрузок в конечных положениях амплитуды движений плохое соотношение польза-риск. Суставы отлично функционируют в середине амплитуды движения, но они нуждаются в некотором объеме движений с полной амплитудой для сохранения здоровья и поддержания имеющегося объема движений.



Йога или упражнения на гибкость служат хорошим дополнением к силовым тренировкам. Из-за небольшой нагрузки и темпа многие упражнения йоги позволяют суставам и позвоночнику достигать крайних положений движения. Йога и упражнения на гибкость стимулируют движение, отличное от силовых тренировок. Это обеспечивает двигательное разнообразие и помогает быть не только сильным и подтянутым, но и более гибким.

