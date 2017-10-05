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«Условно» доступное жилье: как инвалиду не оказаться заложником в четырех стенах? ФАС обнаружила карательный сговор при ремонте трасс на 12 млрд рублей "Террористы захватили малый бизнес", или как петербургские предприниматели отбивают свои 100 метров у метро Укрощая бездорожье за рулем Land Rover
Текст: Татьяна буторина
Фото: Диана ахмадуллина
«Условно» доступное жилье:
как инвалиду не оказаться заложником в четырех стенах?
Дома – без лифтов, лестницы – без пандусов, узкие кухни и коридоры: возможно ли человеку на коляске чувствовать себя независимым и свободным хотя бы в стенах собственной квартиры? Какие существуют механизмы для улучшения жилищного положения семей с инвалидами и кого испортил квартирный вопрос, разбирался «Санкт-Петербург.ру».
Метры отчаяния
Настоящий проблемой не только для несовершеннолетнего инвалида с психическими отклонениями, но и для всей его семьи: родителей и двух сестер, стало решение суда, которое признало семью вовсе не нуждающимися в жилплощади. Если бы существовала премия за искусство не давать положенную квартиру инвалиду, то администрация Красносельского района, вероятно, была бы на нее номинирована.

А история такова: две сестры выросли и проживали вместе со своими ставшими уже многодетными семьями в одной трехкомнатной квартире. Обе семьи были приняты на учет по улучшению жилищных условий. Но как только одна семья получила жилье, вторую тоже решили снять с учета. Администрация Красносельского района сделала вывод, что жилищный вопрос решился и для второй семьи с ребенком инвалидом – так как родственники освободили им те самые дополнительные метры. Но «родственники» ничего не освобождали. Они являются собственниками своей жилплощади, а многодетная семья Джопкоу со страдающим психическим заболеванием мальчиком и имеющая право на дополнительную жилплощадь продолжает ютиться в одной комнатке.

Причем о причинах снятия с учета Юлия Джопкоу узнала не сразу. Администрация Красносельского района в присланном уведомлении никак не аргументировала свое решение. Лишь при проведении проверки, инициированной уполномоченным по правам ребенка и прокурором Красносельского района, выяснилось, что причиной снятия семьи Джопкоу с жилищного учета оказалось получение квартиры ее сестрой с семьей.
Красносельский районный суд признал, что администрация неверно учла площадь жилого помещения. Но районная администрация подала апелляцию, и на этот раз суд оказался на ее стороне и все-таки посчитал всех зарегистрированных в квартире 36 членами одной семьи, а значит, жилищные условия у всех улучшились. Такое судебное решение стало шоком для Юлии Джопкоу и ее адвоката Инны Ивановой. «Это противоречит законам! Согласно законодательству, членами семьи являются дети, супруг, родители, проживающие на одной жилплощади. Здесь настоящие двойные стандарты: ее сняли с учета, но и на жилплощадь семьи сестры она никак не может претендовать, так как нет согласия собственника. Мне казалось, что все очевидно. Но решение Красносельского районного суда – восстановить в очереди – отменил апелляционным определением городской суд. Я первый раз столкнулась с подобной ситуацией!» – удивляется адвокат семьи Инна Иванова.

Сейчас многодетная семья подала кассационную жалобу в президиум Петербургского городского суда и обратилась к уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой.
Для справки: в Петербурге проживает около 650 тыс. инвалидов. Среди них примерно 16 тыс. инвалидов-колясочников.
Совершенно противоположную историю, уже со счастливым финалом, рассказала корреспонденту «Санкт-Петебург.ру» Екатерина Шулакова. Ее семья с ребенком инвалидом стояла на очереди по улучшению жилищных условий с 2008 года. О возможности получения квартиры сотрудники администрации Красногвардейского района сообщили Екатерине сами. В этом году Шулаковы смогли отметить свое новоселье в квартире на Дальневосточном проспекте, 8.
Пропасть между законом и человеком
Семья Ольги Шулая с дочерью инвалидом-колясочником с ДЦП всю жизнь проживала в «хрущевке». Ольга много лет втаскивала коляску по крутому подъему на второй этаж, и трудно представить, каких усилий ей стоили какие-либо маневры с колясочником в узких коридорах и проемах «хрущевки».
В августе 2015 года ее квартиру признали непригодной для проживания инвалида. Предложили мену. Но переехать с 84-летней мамой, мужем из трехкомнатной, хоть и узкой, квартиры в двухкомнатную, да еще и доплатить за лишние четыре квадратных метра 400 тыс. рублей – было совсем невыгодным предложением.

Семью признали нуждающейся в социальной защите, тем самым обеспечив право получения жилья на определенный срок по безвозмездному договору – во временное пользование. В январе 2017 года семья Шулая получила смотровую на квартиру на Дальневосточном проспекте.

Только вот воспользоваться новыми «хоромами» пока проблематично. Дом на Дальневосточном проспекте, 10, сдавался с многочисленными недоделками. Не стала исключением и квартира для этой семьи. В полученном временном жилье линолеум положен кусками и соединен скотчем, поэтому швы расходятся, образуя зазоры, а значит, передвижение на инвалидной коляске по такой поверхности затруднено, - пол нужно заменить. Также много недоработок обнаружено и в совмещенном санузле: не закреплена ванная, нет поручней – инвалид-колясочник, опираясь, может просто перевернуться вместе с ней. «Смешно и грустно добиться получения квартиры с большим санузлом и при этом не иметь возможности им воспользоваться. Ну не на экскурсию же туда колясочника возить!» – возмущается Ольга.
Также, согласно правилам доступности жилья для колясочников, двери должны быть с доводчиками. О таком нормативе подрядчик, строивший дома на Дальневосточном проспекте, видимо, не слышал: там двери полые, «картонные». «Получается, что инвалид-колясочник проживает в квартире, непригодной для проживания, но и предоставленное временное жилье тоже не соответствует по нормам для проживания инвалида», – констатирует Ольга Шулая.

Сейчас семье Шулая приходится жить по прежнему адресу. Ведь прежде чем въехать в новую квартиру, нужно ее обустроить.

«Жилье, которое сейчас приобретает город для колясочников, строится по устаревшим проектам. Представитель подрядчика сообщает, что наш проект прошел экспертизу, и мы строим по проекту. И неважно, что это уже не соответствует требованиям современного законодательства, – заметила президент Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Юлия Яганова. – Почему нельзя до момента введения объекта в эксплуатацию привести его в соответствие действующими нормативами? Качество построенного жилья тоже оставляет желать лучшего - инвалид, въезжая в такую квартиру, сразу вынужден ее ремонтировать».
Для справки: в 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Ее подписание фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов. Согласно конвенции, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, а государства-участники должны принимать меры для обеспечения таким группам населения возможности предоставления доступа наравне с другими гражданами доступа к зданиям и сооружениям, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам. Эти меры распространяться, в том числе, и на жилые дома. Важно исключить дискриминацию по признаку инвалидности.
«Петербургу нужно отдать должное – он строит дома для инвалидов. Но я столкнулась с тем, что между законом и человеком большая пропасть. Эту пропасть человек должен сам преодолеть, чтобы реализовать закон, – поделилась личным опытом председатель общественного объединения матерей-сиделок «Матери мира» Светлана Гусева. – Например, у нас жилье, непригодное для колясочника, но в нашем районе никто и не знал о существовании такой программы. Нас ставили в заблуждение, не принимали заявление на комиссию по признанию жилья непригодным. Я рада, что законы и программы, защищающие нас, уже есть. Ведь у инвалидов часто просят того, чего у них нет. Семья с инвалидом и так отягощена. Зачастую это одинокие матери с ребенком, который является глубоким инвалидом. У них нет денег на суды, на адвокатов. Обустроить жилье также требуются финансовые вложения».
Переделать квартиры под нужды инвалидов
В июле прошлого года правительство выпустило постановление № 649 с новыми требованиями к жилью и общему имуществу в многоквартирном доме для инвалида. Воплощают закон в жизнь региональная комиссия и районные подкомиссии. Они проводят обследования жилых помещений и принимают решение о том, можно ли переустроить жилплощадь для человека с инвалидностью и будет ли это экономически целесообразно.

Только вот инициатива проведения обследования квартиры и общего имущества должна исходить именно от человека с инвалидностью. Ему нужно обратиться в районную подкомиссию региональной межведомственной комиссии города, предоставив документы, которые указаны на сайте.

Районные подкомиссии оценивают дворы, покрытия, доступы на лестничной клетке, дверные проемы, проходы и места разворота до места проживания и, конечно, пространство внутри квартиры. Если возможность технически преобразить пространственную реальность инвалида имеется, то его адрес включают в специальный план мероприятий, который будет проводиться на бюджетные деньги
На каких условиях и как может получить инвалид новую удобную квартиру?
Как быть, если переустроить жилье инвалида не представляется возможным? В этом случае решается вопрос о предоставлении адаптированного жилья, либо на основании договора соцнайма, либо на основании договора о безвозмездном пользовании на определенный срок.

В социальный найм инвалид-колясочник может получить жилье, если он также состоит на учете нуждающегося в жилых помещениях. «Как правило, инвалиды в большинстве своем очередники. Например, из тех пяти адресов в Адмиралтейском районе, которые комиссия рассматривала в сентябре, только по одному владелец жилплощади не стоял на очереди. Но и этот собственник имеет право подать заявление и встать на очередь в качестве нуждающегося в жилых помещениях», – сообщила «Санкт-Петербург.ру» представитель пресс-службы жилищного комитета Тамара Панченко.

Если же инвалид-колясочник не учтен в качестве нуждающегося в жилых помещениях, а проживает с семьей в неудобной для него квартире, то он может получить временное жилье по договору безвозмездного пользования. Для этого нужно обратиться в МФЦ для получения статуса нуждающегося в специальной социальной защите.
Также семья инвалида-колясочника может просто поменять квартиру. Но, если стоимость государственного жилья больше стоимости квартиры собственника, то разницу придется доплатить. От доплаты освобождаются лишь те, кто состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нуждаются в улучшении жилищных условий. И в этом случае общая площадь передаваемого городом жилья в собственность граждан не должна быть больше нормы площади на одного члена семьи. Далеко не всегда в семье инвалида-колясочника имеются деньги на доплату, да и не все родственники могут согласиться на переезд.

«Сейчас идет процесс сбора сведений о тех инвалидах, которым квартиры можно переустроить, и о тех, которые нуждаются в получении нового жилья. По многим районам такие сведения уже есть. На основе полученных данных будет видно, в каком объеме необходимы средства городу на переустройство или на покупку нового жилья. Полученные сведения передадут в правительство, где и решится вопрос о закупках квартир через комитет имущественных отношений. Затем уже квартиры распределяются между нуждающимися», – отметила пресс-секретарь жилищного комитета Тамара Панченко.

«В этом году правительство отработало всю нормативную базу, но в постановлении есть оговорка, что, если нельзя приспособить жилье для людей с инвалидностью, то должны быть региональные программы. При этом в бюджете на следующий год мы не видим никакого финансирования и даже посыла к разработке таких программ, – заметил на круглом столе, посвященном теме формирования бюджета на будущий год, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. – Почему правительство не выполняет свои решения? Хотя бы разработали механизм переселения людей с тяжелой инвалидностью, когда жилье действительно нельзя приспособить».
P.S.: Конечно, квартирный вопрос не может быть неострым, а информация должна быть максимально полной и актуальной, и в связи с этим хочется отдельно поблагодарить секретаря пресс-службы жилищного комитета и других специалистов за то, что ответы на наш редакционный запрос, хоть через месяц, но мы все-таки получили. Также благодарим за рекламу нашего издания, появившуюся отельным постом на странице пресс-секретаря жилищного комитета в Facebook. Реклама в отличие ответов на запрос появилась намного оперативнее: перед 20-дневным ожиданием ответа специалистов Тамара Панченко на всякий случай публично проконсультировалась с коллегами о том, что такое это «Санкт-Петербург.ру».
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