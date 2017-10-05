В августе 2015 года ее квартиру признали непригодной для проживания инвалида. Предложили мену. Но переехать с 84-летней мамой, мужем из трехкомнатной, хоть и узкой, квартиры в двухкомнатную, да еще и доплатить за лишние четыре квадратных метра 400 тыс. рублей – было совсем невыгодным предложением.
Семью признали нуждающейся в социальной защите, тем самым обеспечив право получения жилья на определенный срок по безвозмездному договору – во временное пользование. В январе 2017 года семья Шулая получила смотровую на квартиру на Дальневосточном проспекте.
Только вот воспользоваться новыми «хоромами» пока проблематично. Дом на Дальневосточном проспекте, 10, сдавался с многочисленными недоделками
. Не стала исключением и квартира для этой семьи. В полученном временном жилье линолеум положен кусками и соединен скотчем, поэтому швы расходятся, образуя зазоры, а значит, передвижение на инвалидной коляске по такой поверхности затруднено, - пол нужно заменить. Также много недоработок обнаружено и в совмещенном санузле: не закреплена ванная, нет поручней – инвалид-колясочник, опираясь, может просто перевернуться вместе с ней. «Смешно и грустно добиться получения квартиры с большим санузлом и при этом не иметь возможности им воспользоваться. Ну не на экскурсию же туда колясочника возить!» – возмущается Ольга.