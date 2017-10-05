Также семья инвалида-колясочника может просто поменять квартиру. Но, если стоимость государственного жилья больше стоимости квартиры собственника, то разницу придется доплатить. От доплаты освобождаются лишь те, кто состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нуждаются в улучшении жилищных условий. И в этом случае общая площадь передаваемого городом жилья в собственность граждан не должна быть больше нормы площади на одного члена семьи. Далеко не всегда в семье инвалида-колясочника имеются деньги на доплату, да и не все родственники могут согласиться на переезд.



«Сейчас идет процесс сбора сведений о тех инвалидах, которым квартиры можно переустроить, и о тех, которые нуждаются в получении нового жилья. По многим районам такие сведения уже есть. На основе полученных данных будет видно, в каком объеме необходимы средства городу на переустройство или на покупку нового жилья. Полученные сведения передадут в правительство, где и решится вопрос о закупках квартир через комитет имущественных отношений. Затем уже квартиры распределяются между нуждающимися», – отметила пресс-секретарь жилищного комитета Тамара Панченко.



«В этом году правительство отработало всю нормативную базу, но в постановлении есть оговорка, что, если нельзя приспособить жилье для людей с инвалидностью, то должны быть региональные программы. При этом в бюджете на следующий год мы не видим никакого финансирования и даже посыла к разработке таких программ, – заметил на круглом столе, посвященном теме формирования бюджета на будущий год, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. – Почему правительство не выполняет свои решения? Хотя бы разработали механизм переселения людей с тяжелой инвалидностью, когда жилье действительно нельзя приспособить».