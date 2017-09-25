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Анна Добровольская
Берлинский марафон: от паркового забега до самого быстрого марафона планеты
Главная спортивная интрига осени раскрыта: кто из сильнейших бегунов мира оказался первым и установлен ли новый мировой рекорд в марафонском беге на самом титулованном забеге планеты. Об истоках и главных цифрах Берлинского марафона – в материале «Санкт-Петербург.ру».
Масштабы и подробности этого года
Элиуд Кипчоге и Глэдис Чероно – победители Берлинского марафона 2017. Фото: facebook.com/WorldAthleticsClub
Лидерскую позицию практически сразу занял кениец Элиуд Кипчоге, за ним Уилсон Кипсанг, а Кенениса Бекеле и вовсе отстал от основной группы – видимо, старая травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. Половину марафона спортсмены преодолели за 61:29. А на 30-м километре Кипсанг остановился, взял попить воды и… сошел с дистанции. Бекеле тоже не стал продолжать. Оставшуюся дистанцию Элиуд Кипчоге бежал один, немного отставая от дебютанта в марафоне Гуйе Адолы. Но на последних километрах опыт все-таки победил: Кипчоге вырвался вперед. Несмотря на осознание того, что мировой рекорд устоит, на финальных километрах Элиуд широко улыбался – хорошо хоть кроссовки в норме. Результат – 2:03:32. И это даже не рекорд самого Кипчоге - 2:03:05, который был установлен на Лондонском марафоне 2016.

«Определенные трудности вызвала погода, в течение всей дистанции нас преследовал дождь», - сказал спортсмен после финиша.

Свою роль сыграло и психологическое состояние: сразу двое из сильнейших бегунов мира сошли с дистанции.

Сошел с дистанции и тот, на кого полагала надежды вся Германия, – немецкий стайер Филипп Флигер. Спортсмен несколько раз останавливался из-за плохого самочувствия, но затем продолжал бежать. Он был вынужден сойти, когда ноги в прямом смысле перестали его держать, а желудок слушать. И болельщики, и медицинские работники пытались оказать Филиппу поддержку и помощь. Бегун сопротивлялся до последнего. Но немного придя в себя, раздраженно швырнув бутылку с водой, он сел в машину, что означало завершение его участия в Берлинском марафоне 2017. Его личный рекорд – 2:12:50.

А вот 26-летний дебютант в марафоне кениец Гуйе Адола запомнится надолго: уверенный бег наравне (а то и быстрее) с легендой марафонов и, как результат, второе место. Неплохо для первого раза. 2:03:47 – самый быстрый дебют в истории Берлинского марафона.

У женщин все шло как нельзя лучше – была надежда на новый рекорд трассы. Но и тут не сложилось: первой пришла Глэдис Чероно с результатом 2:20:21. Это вторая победа девушки на Берлинском марафоне. В 2015 году– 2:19:25.

Самая популярная немецкая бегунья Анна Хайнер финишировала с результатом 2:28:22, пока ее сестра-близнец Лиза, тоже бегунья, давала интервью журналистам. Анна стала пятой.
Фото: corriendoporelmundo.com
Это 44-й официальный Берлинский марафон, который является старейшим членом AIMS и входит в состав World Marathon Majors – Большой шестерки марафонов с 2006 года. На забег было зарегистрировано 43 852 бегунов, 5 573 роллеров и 237 спортсменов-инвалидов. Более десяти тысяч детей приняли участие в детском забеге. Аудитория марафона уже давно превышает миллион зрителей.

В столицу Германии приехали 427 бегунов из России. Многие из них хотели просто проникнуться атмосферой великой гонки, а другие запланировали обновить личный рекорд.

День старта выборов в Государственную Думу Германии (Бундестаг) совпал с днем марафона, поэтому помимо отличной экскурсии по столице участники и зрители имели возможность познакомиться с портретами кандидатов, расположенными по всему городу.

Финишировали тысячи бегунов традиционно у Бранденбургских ворот.
Берлинский марафон. Начало
8 ноября 1964 года в Западном Берлине впервые прошел «кросс на Чертовой горе». Эту дату можно считать днем рождения Берлинского марафона. Увлекающийся бегом кондитер Хорст Мильде и его товарищи-студенты организовали соревнования на горе Тойфельсберг. На это молодых людей подтолкнул удачный исход командного забега во французском городе Ле-Ман. Тогда, заручившись поддержкой Красного Креста, французских и английских военных, в чьей зоне оккупации планировалось проложить трассу, и других спортсменов-любителей, они организуют собственный осенний кросс, который через десять лет откроет историю официального Берлинского марафона. А команда энтузиастов превратится в спортивный клуб SCC EVENTS GmbH, который и по сей день организует марафон.

13 октября 1974 года почтовый служащий, не признававший лифт в качестве средства передвижения, Гюнтер Халлас пробежал свой первый марафон за 2 часа 44 минуты и 43 секунды. Тогда он не подозревал, что войдет в историю как первый победитель Берлинского марафона - марафона, который в 2017 году станет самым ожидаемым беговым событием в мире.
Гюнтер Халлас – победитель первого Берлинского марафона. Фото: germanroadraces.de
Немного позади, но с мужчинами наравне, бежала одетая в Adidas девушка под номером 269, смелости которой можно было позавидовать. 1500 метров – максимальная дистанция, которую тогда могла пробежать женщина, не привлекая к себе лишнего внимания. Ютта фон Гаазе замахнулась на 42 километра, финишировала с результатом 3 часа 22 минуты и 1 секунда и стала первой победительницей марафона, который спустя годы завоевал звание самого быстрого на планете.
Ютта фон Гаазе – победительница первого Берлинского марафона. Фото: germanroadraces.de
Вместе с Гюнтером и Юттой в первом Берлинском марафоне приняли участие 250 спортсменов. По большей части это были друзья и родственники. Все они сражались не более чем за «Первенство» родного парка. Но это был первый официальный марафон Берлина.

Начиная с самого первого старта и до момента передачи управления Берлинским марафоном своему сыну Марку в 2004 году настойчивый Мильде проведет в общей сложности около 400 разных забегов по всей Германии. А осенью 2001-го, всего через несколько дней после атаки террористов на башни Всемирного торгового центра, по приглашению Хорста Мильде директор Нью-Йоркского марафона Аллен Штайнфельд даст старт в Берлине. Так беговое братство поддержит своих друзей из Америки в дни сентябрьской трагедии.

«Меня заранее не предупредили, что я должен выстрелить из стартового пистолета. Я стоял среди гостей и, не зная немецкого языка, разобрал лишь свое имя. Заиграла музыка «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и мэр Берлина сказал, что я должен открыть марафон вместе с ним. Он взял меня за руку, и по моим щекам покатились слезы», - рассказывал Аллен Штайнфельд.
Мировые рекорды Берлинского марафона
Мировой рекорд в мужском марафоне был обновлен 16 раз. Семь раз это произошло в Берлине – больше, чем на любом другом марафоне. Первым, кто это сделал, был бразилец Рональдо да Коста. В 1998 году он одержал победу с результатом 2:06:05.
Рональдо да Коста – первый рекордсмен Берлинского марафона. Фото: eleconomista.es
Хайле Гебреселассие – четырехкратный победитель Берлинского марафона. Фото: eraton.nl/de
Хайле Гебреселассие – спортсмен из Эфиопии, который не только выигрывал в Берлинском марафоне четыре года подряд, но и поставил на этой трассе два мировых рекорда. Сначала он превзошел результат кенийца Пола Тергата - 2:04:55 на 29 секунд, а потом и свой собственный – на 27. Его мировой рекорд в 2:03:59 был побит Патриком Макау лишь со второй попытки в 2011 году. Уилсон Кипсанг смог заменить Патрика на пьедестале спустя два года, финишировав за 2 часа 3 минуты и 23 секунды. Последние три года рекордсменом был кениец Деннис Киметто. В 2014 году он стал 13-м кенийцем на первой ступени берлинского пьедестала почета.
Деннис Киметто – обладатель мирового рекорда. Фото: pinterest.com
Его результат 2:02:57 не оставил шанса никому. В 2016 году эфиопец Кенениса Бекеле смог лишь приблизиться к мировому рекорду – не хватило 6 секунд. В этом году он и вовсе сошел с дистанции.

Только восемь человек в мире пробежали марафон быстрее 2:04:00. Таким образом, три последних мировых рекорда в марафонском беге были установлены в Берлине. Все рекордсмены (Макау, Кипсанг и Киметто) - кенийцы. И все они подопечные одного спортивного менеджера - голландца Жерара Ван де Вина.

Только четверо мужчин в истории выиграли Берлинский марафон более одного раза. В 1979 и 1980 годах Инго Сенсбург завершил первый дубль. Сулейман Нямбуи сделал это в 1987-1988 годах. Хайле Гебреселассие оставался непобежденным с 2006-го по 2009-й, а Патрик Макау выигрывал в 2010-м и 2011-м.

К женщинам Берлин не расположен так же, как к мужчинам. Из 26 мировых рекордов с момента первой гонки только три были установлены в столице Германии. В 1977 году первый неофициальный мировой рекорд в рамках Берлинского марафона был установлен спортсменкой ФРГ Кристой Валензик. Она финишировала с результатом 2:34:48. На немецкой трассе он был обновлен только в 1999 году Теглой Лорупе – 2:20:43. А последний раз это случилось в 2001 году, когда японка Наоко Такахаши показала время 2:19:46.

Несмотря на то, что мировые женские рекорды на этом закончились, рекорд трассы 2:19:12, который был установлен японкой Мизуки Ногути, - действующий рекорд Азии. Он устоял и в этом году.
Берлин-2017 – главная беговая интрига осени
Список спортивной элиты Берлинского марафона 2017 поражает: неоднократные участники и победители марафонов из серии «Большой шестерки», рекордсмены различных дистанций и владельцы государственных рекордов. Но новость о том, что в 2017 году в Берлинском марафоне примут участие сразу трое самых быстрых бегунов мира, разлетелась в один момент, и марафон был назван «забегом века».

Главные претенденты на победу: Кенениса Бекеле, обладатель мировых рекордов на 5 тыс. и 10 тыс. метров, из Эфиопии; Элиуд Кипчоге, олимпийский чемпион на этой дистанции, и Уилсон Кипсанг, бывший рекордсмен мира, из Кении. Все свои личные рекорды эти спортсмены установили именно в Берлине, каждый из них однажды уже завоевал победу на немецкой трассе. Кипчоге и Бекеле - тяжелая артиллерия от Nike. «Сборная Adidas» - Кипсанг и Патрик Макау. В последний момент Кипсанг остался один. Макау отступил из-за травмы.

Букмекеры давали 60% вероятность установления нового рекорда, ведь несколько месяцев назад на забеге в Монце 32-летний Кипчоге уже показал результат 2:00:25 в идеальных условиях (трасса Формулы-1), который из-за этого и не был официально признан. Казалось бы, лучше некуда. Но в спортивном мире существует незыблемая истина: самыми тяжелыми препятствиями являются те, которые мы строим в собственной голове. Раньше думали, что милю из четырех минут выбежать невозможно, но Роджер Баннистер после множества попыток сделал это.
Команда Breaking2 – забег на трассе Формулы-1. Фото: runnersworld.com
Берлинская гонка стала не просто столкновением трех Могикан, а реальным испытанием и проверкой на прочность психологических барьеров. Вера в господство разума и психики над телом - это тот вопрос, который так активно пропагандирует в своих рекламных роликах Nike.

Эта идея была повсюду. Амбициозный спортсмен, который горит желанием преодолеть соперника и выйти на новый уровень, должен иметь особое отношение к непреодолимым барьерам. Автор книги «Сила положительного мышления» Норман Винссент писал: «Просто начните ломать барьер. Не сдавайтесь, и он, наконец, сломается. Что-то должно сломаться, но это будешь не ты, это будет непреодолимый барьер».

Команда Nike утверждала, что слом двухчасового барьера даже в искусственных условиях сотрет психологические границы и проложит путь для спортсменов, которые побегут в естественных городских условиях.

Во время майской попытки разменять два часа на марафоне в искусственно созданных идеальных условиях двое из трех отобранных для этого атлетов не выдержали темпа уже на половине дистанции. И даже Кипчоге, который всего в 25 секундах остановился от двухчасового барьера, выложился настолько, что взял месячный перерыв от бега. Что помогло достичь такого результата? Специальная обувь от Nike, идеальная трасса, пейсмейкеры или что-то другое? Сам Кипчоге, страстный поклонник книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», ответил намного проще перед тем забегом в итальянском Монце: «Мой мозг будет работать по-другому. Разница в мышлении. Я думаю, что смогу выбежать из двух часов». Какое совпадение: двое из трех главных претендентов на победу в Берлинском марафоне 2017 тоже не выдержали темпа и сошли с дистанции.

В 2015 году Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с результатом 2:04:00. Несмотря на то, что яркие стельки легендарных кроссовок Nike зрители наблюдали практически весь забег и вспоминают до сих пор, Кипчоге пришел первым. Возможно, и здесь сработала сила мысли.
Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне 2015. Фото: trackarena.com
Еще один ментальный монстр Берлинской трассы – 35-летний Кенениса Бекеле, личный рекорд которого 2:03:03. Его спортсмен установил на Берлине-2016. В период с 2001 по 2007 год Кенениса Бекеле был непобедим в 27 гонках. В 2004 и 2005 годах он установил мировые рекорды на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров, которые до сих пор остаются нетронутыми.

Однажды Йос Херменс, менеджер бегуна, сказал: «Он не Иисус, потому что не может бежать по воде, но никто не может победить Кенениса Бекеле на суше». Бегун заявил, что не закончит карьеру, пока не пробежит марафон за 2:01:30. На Берлине 2017 цель не достигнута.
Кенениса Бекеле – победитель Берлинского марафона 2016. Фото: flotrack.org
35-летний Кипсанг имеет в арсенале результат 2:03:13 – мировой рекорд Берлинского марафона 2013. Игрок Adidas работал не только над правильным психологическим настроем, большую надежду спортсмен полагал на сшитые специально для него спонсорские кроссовки Аdizero Sub2, в которых он выиграл Токийский марафон 2017. Ни обувь, ни настрой не помогли – Кипсанг сходит с дистанции «забега века».
Уилсон Кипсанг – мировой рекордсмен Берлинского марафона 2013. Фото: REUTERS/Tobias Schwarz
Женская гонка
Несмотря на то, что главная гонка – мужская, на Берлинском марафоне 2017 сразу определились фавориты среди женщин: Глэдис Чероно, чемпионка Берлинского марафона в 2015 году, - личный рекорд 2:19:25. Время, показанное 32-летней кенийкой на немецкой трассе два года назад, – второй самый быстрый результат в истории Берлинского марафона.
Глэдис Чероно на Берлинском марафоне 2015. Фото: athletics-africa.com
Аманэ Берисо - 2:20:48. 25-летняя эфиопка Берисо – серебряная призерша Дубайского (2016) и Пражского (2017) марафонов. Вэлери Айабеи - 2:21:57. Для нее Берлин-2017 стал дебютной гонкой в серии Abbott World Marathon Majors. На предыдущих трех стартах Айабеи неизменно становилась чемпионкой: первая в Барселоне (2:25:26), Валенсии (2:24:48) и Праге (2:21:57). Видимо, у бегуньи уже сложилась хорошая привычка побеждать.

Кстати, спортсменки из Германии выигрывали женскую гонку 14 раз – больше, чем любая другая страна. На втором месте – Эфиопия (6), на третьем – Япония (5).

Трижды выигрывали в Берлине немки Ютта фон Гаазе, Ута Пиппиг, которая в прошлом году давала старт Берлинскому марафону вместе с мэром столицы, и эфиопка Аберу Кебеду.
Битва спонсоров
Беговая битва 2017 года была не только между спортсменами. О своем намерении выяснить, кто лучше, не раз заявляли спонсоры бегунов и производители спортивной экипировки – Nike и Adidas.

За два дня до марафона в Токио, 24 февраля этого года, Adidas провел презентацию новых беговых кроссовок Adizero sub2. Появившаяся в названии приставка «sub2» подтвердила слухи о том, что в недрах немецкого гиганта активно ведется работа по преодолению двухчасового рубежа на дистанции классического марафона.
Кроссовки Adidas Adizero sub2. Фото: hypebeast.cn
Кениец Уилсон Кипсанг 26 февраля выходит на старт в экспериментальной паре Adizero sub2 и предпринимает попытку побить мировой рекорд.

Маркетологи Adidas знали, что в ближайшее время их основные конкуренты из Nike в рамках своего проекта SUB2HR будут штурмовать заветный двухчасовой рубеж на неофициальном старте, детали которого американцы держали в строжайшем секрете.

Кипсанг начал по рекордному графику, но уже к половине дистанции становится понятно, что время Денниса Киметто устоит. Итоговые цифры – 2:03:58. Лучшее время японской трассы и хорошая сумма баллов в зачет World Marathon Majors. Но это не сенсация.

Adidas меняет слоган «Impossible is nothing» (Невозможное возможно) на «All in» (Все с нами). А Adzero sub2 меняют цвет.
Кроссовки Adidas Adizero sub2 в новом цвете. Фото: news.adidas.com
Главный конкурент Adidas - компания Nike 7 марта представляет свою разработку.

В день прикидочного старта команда SUB2HR в составе Элиуда Кипчоге, Зерсеная Тадесе и Лелесы Десисы демонстрирует новинку - кроссовки Nike Zoom Vaporfly Elite.
Кроссовки Nike Zoom Vaporfly Elite. Фото: sneakernews.com
Лидер забега и главная надежда на рекорд - олимпийский чемпион в марафоне Рио-2016, Элиуд Кипчоге, легко выбегает тестовые 21,1 км из часа и показывает время 59:17. Спустя шесть месяцев после эпичной попытки пробить рубеж в два часа на марафоне, телеканал National Geographic совместно с Nike выпустил документальный фильм о проекте под названием Breaking2.

В Берлинской битве 2017 года победу одержал Nike. Но выйти за пределы заветного результата так и не удалось, как и побить мировой рекорд. Посмотрим, как теперь будут действовать «спортивные империи» и какие новинки ждут профессионалов.
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