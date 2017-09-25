Берлинский марафон: от паркового забега до самого быстрого марафона планеты

Лидерскую позицию практически сразу занял кениец Элиуд Кипчоге, за ним Уилсон Кипсанг, а Кенениса Бекеле и вовсе отстал от основной группы – видимо, старая травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. Половину марафона спортсмены преодолели за 61:29. А на 30-м километре Кипсанг остановился, взял попить воды и… сошел с дистанции. Бекеле тоже не стал продолжать. Оставшуюся дистанцию Элиуд Кипчоге бежал один, немного отставая от дебютанта в марафоне Гуйе Адолы. Но на последних километрах опыт все-таки победил: Кипчоге вырвался вперед. Несмотря на осознание того, что мировой рекорд устоит, на финальных километрах Элиуд широко улыбался – хорошо хоть кроссовки в норме. Результат – 2:03:32. И это даже не рекорд самого Кипчоге - 2:03:05, который был установлен на Лондонском марафоне 2016.



«Определенные трудности вызвала погода, в течение всей дистанции нас преследовал дождь», - сказал спортсмен после финиша.



Свою роль сыграло и психологическое состояние: сразу двое из сильнейших бегунов мира сошли с дистанции.



Сошел с дистанции и тот, на кого полагала надежды вся Германия, – немецкий стайер Филипп Флигер. Спортсмен несколько раз останавливался из-за плохого самочувствия, но затем продолжал бежать. Он был вынужден сойти, когда ноги в прямом смысле перестали его держать, а желудок слушать. И болельщики, и медицинские работники пытались оказать Филиппу поддержку и помощь. Бегун сопротивлялся до последнего. Но немного придя в себя, раздраженно швырнув бутылку с водой, он сел в машину, что означало завершение его участия в Берлинском марафоне 2017. Его личный рекорд – 2:12:50.



А вот 26-летний дебютант в марафоне кениец Гуйе Адола запомнится надолго: уверенный бег наравне (а то и быстрее) с легендой марафонов и, как результат, второе место. Неплохо для первого раза. 2:03:47 – самый быстрый дебют в истории Берлинского марафона.



У женщин все шло как нельзя лучше – была надежда на новый рекорд трассы. Но и тут не сложилось: первой пришла Глэдис Чероно с результатом 2:20:21. Это вторая победа девушки на Берлинском марафоне. В 2015 году– 2:19:25.



Самая популярная немецкая бегунья Анна Хайнер финишировала с результатом 2:28:22, пока ее сестра-близнец Лиза, тоже бегунья, давала интервью журналистам. Анна стала пятой.

