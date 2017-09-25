Босоногий триумф, или не пытайтесь повторить это дома

Согласно Либерману, при беге босиком приземление начинается от четвертой и пятой плюсневой кости и переходит к пятке. Это преобразует энергию в энергию вращения. А приземление на пятку приводит к полной остановке во время выполнения движений. Несмотря на свои выводы, команда Гарварда отмечает: «Ни одно исследование не доказало, что приземление на пятку наносит больший вред, чем бег с носка».



Изучением «естественного бега» активно занимается и Дэнни Эбшир, марафонец, тренер и соучредитель известной компании по производству спортивной обуви, книга которого вызвала неподдельный интерес в беговом сообществе.



Эбшир долго изучал, как и куда движется индустрия производства спортивной обуви, и пришел к выводу, что современные технологии, которые, как правило, сводятся к избыточной амортизации, закрепляют неправильную технику бега. По его мнению, кроссовки из функциональных превратились в модные. Пытаясь решить эту проблему, Дэнни Эбшир разработал кроссовки, которые отвечают всем требованиям техники естественного бега.



Он говорит, что такая техника призвана снизить травмоопасность бега за счет приземления на переднюю часть стопы непосредственно под центром тяжести. Движения при этом пружинящие, частота шага высокая (около 180 шагов в минуту), ноги выносятся перед собой на опору со скоростью, препятствующей падению, спина прямая; тело должно быть немного наклонено вперед, увлекая за собой центр тяжести; руки согнуты в локтях под углом 90 градусов, что помогает удерживать равновесие. И если в традиционной технике приземление на пятку вызывает торможение, то в технике естественного бега положение стопы при движении лишь направляет силу тяжести для увеличения скорости.



Переходить к естественному бегу рекомендуется постепенно, в течение восьми недель и желательно под наблюдением специалиста. План, который разработал Эбшир, предполагает не только беговую работу, но и выполнение упражнений на развитие силы, а также специальных беговых упражнений. Здесь и развенчивается миф о том, что бегунам не нужно посещать тренажерный зал.



«Переход к минималистичной обуви, - безусловно, стресс для костей, - говорит Сара Ридж, ведущий исследователь воздействия минималистичной обуви на организм спортсменов и доцент Университета Бригама Янга. - Вы должны быть осторожны при переходе к «босым» кроссовкам, ведь большинство людей просто хотят надеть их и побежать, не думая о возможных последствиях».



Результатом десятинедельного исследования ученых Университета Бригама Янг а стало увеличение отеков в костном мозге у спортсменов, которые использовали минималистичную обувь. Это является показателем воспаления, вызванного чрезмерным количеством жидкости в костях. Кроме того, атлеты, которые занимались в минималистичной обуви, подверглись более высокому уровню стресса, чем бегуны, использовавшие традиционные кроссовки