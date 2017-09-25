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Босоногий триумф, или не пытайтесь повторить это дома
Как сейчас относятся к технике бега, которая когда-то подарила миру олимпийского чемпиона, и стоит ли экспериментировать самостоятельно?
Первый в истории Олимпийских Игр двукратный чемпион в марафонском беге Абебе Бикила запомнился тем, что пробежал по улицам Рима-1960… босиком. Существует легенда о том, что будущему чемпиону не досталось подходящих по размеру спонсорских кроссовок, и африканский бегун был вынужден выйти на старт без обуви.

На самом деле это всего лишь красивый миф, не имеющий ничего общего с действительностью. За босоногим триумфом великого чемпиона стояли тренерский расчет и выверенная тактика.

Марафонцы из Эфиопии прибыли в столицу XVII Олимпийских игр задолго до открытия. Внимательно изучив всю трассу, африканцы приступили к тренировкам непосредственно на местности. Во время занятий шведские тренеры, братья Арн и Онни Нисканен, ехали рядом на машине и внимательно смотрели, как меняется техника Бикилы и его напарника 39-летнего Абебе Ваджиру в зависимости от того, бегут они в обуви или босиком. И если с опытным Ваджиру никаких проблем не было, то по Бикиле было принято решение - бежать «налегке».
Спустя почти 60 лет споры о естественном беге не утихают. Спортсмены пишут книги на эту тему, а университеты проводят исследования. Например, доктор Даниэль Либерман, один из лидеров Гарвардского исследования эволюционной биологии человека, несколько лет назад пришел к выводу, что бег с носка или средней части стопы не вызывает таких последствий, которые вызывает бег с пятки. Следовательно, бег босиком позволяет спортсмену, не испытывая дискомфорта, бежать по твердой поверхности.

Традиционная беговая обувь, как правило, предполагает бег с пятки. А это значит, что при ударе пятки о землю, голень останавливается, а по телу проходят микроудары – оно продолжает движение. При первоначальном воздействии удара о землю пятка поглощает вес собственного тела. Со временем это наносит непоправимый вред позвоночному столбу, суставам и мышцам ног.

При беге со средней части стопы пятки удерживаются от соприкосновения с землей, а колени действуют как амортизаторы. Чем больше площадь стопы, на которую приземляется спортсмен, тем меньше общая нагрузка. То же касается и бега с носка. При такой технике удар приходится на четвертую и пятую плюсневую кости стопы. Амортизация равномерно распределяется между коленями, бедрами и спиной, а тело испытывает меньше дискомфорта при ударе.
Фото: testosteronejunkie.com
Согласно Либерману, при беге босиком приземление начинается от четвертой и пятой плюсневой кости и переходит к пятке. Это преобразует энергию в энергию вращения. А приземление на пятку приводит к полной остановке во время выполнения движений. Несмотря на свои выводы, команда Гарварда отмечает: «Ни одно исследование не доказало, что приземление на пятку наносит больший вред, чем бег с носка».

Изучением «естественного бега» активно занимается и Дэнни Эбшир, марафонец, тренер и соучредитель известной компании по производству спортивной обуви, книга которого вызвала неподдельный интерес в беговом сообществе.

Эбшир долго изучал, как и куда движется индустрия производства спортивной обуви, и пришел к выводу, что современные технологии, которые, как правило, сводятся к избыточной амортизации, закрепляют неправильную технику бега. По его мнению, кроссовки из функциональных превратились в модные. Пытаясь решить эту проблему, Дэнни Эбшир разработал кроссовки, которые отвечают всем требованиям техники естественного бега.

Он говорит, что такая техника призвана снизить травмоопасность бега за счет приземления на переднюю часть стопы непосредственно под центром тяжести. Движения при этом пружинящие, частота шага высокая (около 180 шагов в минуту), ноги выносятся перед собой на опору со скоростью, препятствующей падению, спина прямая; тело должно быть немного наклонено вперед, увлекая за собой центр тяжести; руки согнуты в локтях под углом 90 градусов, что помогает удерживать равновесие. И если в традиционной технике приземление на пятку вызывает торможение, то в технике естественного бега положение стопы при движении лишь направляет силу тяжести для увеличения скорости.

Переходить к естественному бегу рекомендуется постепенно, в течение восьми недель и желательно под наблюдением специалиста. План, который разработал Эбшир, предполагает не только беговую работу, но и выполнение упражнений на развитие силы, а также специальных беговых упражнений. Здесь и развенчивается миф о том, что бегунам не нужно посещать тренажерный зал.

«Переход к минималистичной обуви, - безусловно, стресс для костей, - говорит Сара Ридж, ведущий исследователь воздействия минималистичной обуви на организм спортсменов и доцент Университета Бригама Янга. - Вы должны быть осторожны при переходе к «босым» кроссовкам, ведь большинство людей просто хотят надеть их и побежать, не думая о возможных последствиях».

Результатом десятинедельного исследования ученых Университета Бригама Янг а стало увеличение отеков в костном мозге у спортсменов, которые использовали минималистичную обувь. Это является показателем воспаления, вызванного чрезмерным количеством жидкости в костях. Кроме того, атлеты, которые занимались в минималистичной обуви, подверглись более высокому уровню стресса, чем бегуны, использовавшие традиционные кроссовки
Фото: askfootwear.com
«Всякий раз, когда кость подвергается воздействию, она проходит через естественный процесс восстановления, чтобы стать сильнее, - говорит Ридж. - Травма происходит, если воздействие оказывается слишком быстро или слишком интенсивно, и кость не имеет возможности восстановиться до следующего воздействия».

Результаты эксперимента не значат, что «босой» бег плох, но для того, чтобы свести к минимуму потенциальный риск травм, переход должен происходить в течение восьми-десяти недель и более при невысокой интенсивности бега.

Однозначно сказать, какая из техник бега полезнее, невозможно. Если снизить травматическое воздействие на пятку, можно добиться успехов, применяя оба способа. Олимпийский опыт Абебе Бикилы и Абебе Ваджиру показывает, что все сугубо индивидуально, и выбор техники зависит от строения стопы, физической подготовки, скорости передвижения и длины дистанции. Об этом и многом другом на нашем телеграмм канале.
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