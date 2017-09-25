Босоногий триумф, или не пытайтесь повторить это дома

«Всякий раз, когда кость подвергается воздействию, она проходит через естественный процесс восстановления, чтобы стать сильнее, - говорит Ридж. - Травма происходит, если воздействие оказывается слишком быстро или слишком интенсивно, и кость не имеет возможности восстановиться до следующего воздействия».
Результаты эксперимента не значат, что «босой» бег плох, но для того, чтобы свести к минимуму потенциальный риск травм, переход должен происходить в течение восьми-десяти недель и более при невысокой интенсивности бега.
Однозначно сказать, какая из техник бега полезнее, невозможно. Если снизить травматическое воздействие на пятку, можно добиться успехов, применяя оба способа. Олимпийский опыт Абебе Бикилы и Абебе Ваджиру показывает, что все сугубо индивидуально, и выбор техники зависит от строения стопы, физической подготовки, скорости передвижения и длины дистанции. Об этом и многом другом на нашем телеграмм канале
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