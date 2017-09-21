Под руководством Татьяны Чапургиной двенадцать живописцев завода создали новую коллекцию изделий, опираясь на сложившиеся традиции, не теряя при этом связи с современностью, расширяя темы и возможности подглазурной техники. В работах Чапургиной и заводских живописцев прослеживается наследие русской школы подглазурной живописи, зародившейся еще в императорские времена, в эпоху господства стиля модерн. Не был забыт и советский период истории завода.



В рамках выставки был выпущен каталог «Подглазурная живопись. Ступени традиции», демонстрирующий все произведения коллекции. На страницах каталога зрители проекта смогут познакомиться с этапами создания удивительной живописи, заглянуть в мастерские художников и живописцев, проследить за невероятно трудоемким процессом создания произведений искусства.

