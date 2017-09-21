В конце XIX века Императорский фарфоровый завод
стремился овладеть всеми технологическими новшествами, разработанными зарубежными производствами фарфора. Среди новых техник особенно выделялась подглазурная полихромная роспись, изобретенная Королевской Копенгагенской мануфактурой. Появление на международных выставках изделий, расписанных в подглазурной технике, произвело настоящий фурор. Это был новый виток, свежее дыхание в стремительно развивающемся искусстве фарфора.
Императорский фарфоровый завод одним из первых овладел новой технологией и трактовал ее, внеся свой национальный колорит – так возникла русская школа подглазурной живописи. На протяжении более ста лет в стенах Императорского фарфорового завода создают изделия, расписанные подглазурными красками в приглушенной палитре мягких, необыкновенно нюансированных тонов, сияющих под слоем блестящей глазури.