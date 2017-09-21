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Подглазурная живопись. Ступени традиции
Открытие выставки-продажи «Подглазурная живопись. Ступени традиции», приуроченной ко Дню Императорского фарфорового завода состоится 22 сентября в Галерее современного искусства фарфора.
В конце XIX века Императорский фарфоровый завод стремился овладеть всеми технологическими новшествами, разработанными зарубежными производствами фарфора. Среди новых техник особенно выделялась подглазурная полихромная роспись, изобретенная Королевской Копенгагенской мануфактурой. Появление на международных выставках изделий, расписанных в подглазурной технике, произвело настоящий фурор. Это был новый виток, свежее дыхание в стремительно развивающемся искусстве фарфора.

Императорский фарфоровый завод одним из первых овладел новой технологией и трактовал ее, внеся свой национальный колорит – так возникла русская школа подглазурной живописи. На протяжении более ста лет в стенах Императорского фарфорового завода создают изделия, расписанные подглазурными красками в приглушенной палитре мягких, необыкновенно нюансированных тонов, сияющих под слоем блестящей глазури.
Под руководством Татьяны Чапургиной двенадцать живописцев завода создали новую коллекцию изделий, опираясь на сложившиеся традиции, не теряя при этом связи с современностью, расширяя темы и возможности подглазурной техники. В работах Чапургиной и заводских живописцев прослеживается наследие русской школы подглазурной живописи, зародившейся еще в императорские времена, в эпоху господства стиля модерн. Не был забыт и советский период истории завода.

В рамках выставки был выпущен каталог «Подглазурная живопись. Ступени традиции», демонстрирующий все произведения коллекции. На страницах каталога зрители проекта смогут познакомиться с этапами создания удивительной живописи, заглянуть в мастерские художников и живописцев, проследить за невероятно трудоемким процессом создания произведений искусства.
22 сентября, 2017 года
Галерея современного искусства фарфора
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 151
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