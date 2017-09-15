Струсил, выпил, побежал: а чего ты не знал о марафонцах?

В 2004 году на стадион в Афинах вышла Мидзуки Ногути – спортсменка, не попавшая даже в первую десятку претенденток на олимпийское золото Афин. Ей удалось обыграть именитых спортсменок не только к удивлению знатоков, но и к своему собственному. Победа Мидзуки была скорее тактической. Ей с лихвой хватило не самого впечатляющего времени (2:26:20), чтобы оставить позади сошедшую на 37-м километре рекордсменку мира Полу Рэдклифф, кенийку Катрин Ндеребу и американку Дину Кастер. Можно без устали перечислять секреты марафонских побед, но в такой стране, как Япония, к трудолюбию, тренерскому таланту, командной работе и дисциплине нужно обязательно добавить термин «высокие технологии». И речь не о многофункциональных часах и браслетах, речь о кроссовках. Только круг избранных, включая олимпийскую чемпионку Мидзуки Ногути, пользуется услугами сэнсэя Мимуро - специалиста по изготовлению кроссовок из … рисовой шелухи. Сам бывший марафонец, Хитоши Мимуро как никто другой знает, что удобная обувь значит для спортсмена. Возможно, именно эти невесомые кроссовки и подарили несколько драгоценных секунд «маленькому воробышку японского марафона».



Афины, 2004 год. Мидзуки Ногути финиширует в тех самых «рисовых» кроссовках. Фото: japantimes.co.jp

