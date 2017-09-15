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Струсил, выпил, побежал: а чего ты не знал о марафонцах?
Чем утоляли жажду первые марафонцы, из чего сделаны кроссовки чемпионов и что побуждало к бегу великих спортсменов в далеком детстве.
История Олимпийских игр и марафонского бега в частности богата фактами, событиями и выдающимися личностями. В 1896 году на забег по легендарному маршруту от города Марафона до Афин вышли 17 участников. Тогда мало кто верил в успех спортсменов. Женщины крестились, видя пробегающих мимо марафонцев. А на контрольных пунктах, кроме воды, можно было выпить вина. И это в невероятную жару! Марафонцы теряют сознание, стирают ноги в кровь, но бегут. Спиридон Луис, представитель Греции, финишировал с результатом 2:58:50 и стал первым чемпионом в беге на марафонскую дистанцию. К королю Георгу I черного от пыли победителя несли на руках.

Афины, 1896 год. Награждение Спиридона Луиса. Фото: olimp-history.ru
В 2004 году на стадион в Афинах вышла Мидзуки Ногути – спортсменка, не попавшая даже в первую десятку претенденток на олимпийское золото Афин. Ей удалось обыграть именитых спортсменок не только к удивлению знатоков, но и к своему собственному. Победа Мидзуки была скорее тактической. Ей с лихвой хватило не самого впечатляющего времени (2:26:20), чтобы оставить позади сошедшую на 37-м километре рекордсменку мира Полу Рэдклифф, кенийку Катрин Ндеребу и американку Дину Кастер. Можно без устали перечислять секреты марафонских побед, но в такой стране, как Япония, к трудолюбию, тренерскому таланту, командной работе и дисциплине нужно обязательно добавить термин «высокие технологии». И речь не о многофункциональных часах и браслетах, речь о кроссовках. Только круг избранных, включая олимпийскую чемпионку Мидзуки Ногути, пользуется услугами сэнсэя Мимуро - специалиста по изготовлению кроссовок из … рисовой шелухи. Сам бывший марафонец, Хитоши Мимуро как никто другой знает, что удобная обувь значит для спортсмена. Возможно, именно эти невесомые кроссовки и подарили несколько драгоценных секунд «маленькому воробышку японского марафона».

Афины, 2004 год. Мидзуки Ногути финиширует в тех самых «рисовых» кроссовках. Фото: japantimes.co.jp
После победы на чемпионате Европы в Афинах в 1982 году Роза Мота врывается в мировую марафонскую элиту. Она выигрывает одну гонку за другой. А через два года наступает время главного старта – в Лос-Анджелесе впервые в истории Олимпийских игр на дистанцию марафона выходят женщины. Тогда «маленькая Роза» завоевывает бронзу. В 1987 году она становится чемпионкой мира, а через год получает и олимпийское золото. Таким образом, Роза Мота стала единственной бегуньей в истории марафонского бега, которая одновременно владела титулами чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр. Но мало кто знает, что бегать самая титулованная спортсменка Португалии начала от… страха. Возвращаясь домой с тренировок по плаванию, куда родители отдали маленькую Розу в надежде побороть мучавшие ребенка приступы астмы, юная спортсменка неслась домой по улочкам района Фос-де-Дору без оглядки, боясь темноты. И добежала до всемирной известности.

Чемпионат Европы, 1982 год. Роза Мота завоевала бронзовую медаль в марафоне. Фото: sporting-heroes.net
Афины открыли миру выдающихся спортсменов, о которых хочется узнать как можно больше. Подписывайтесь на телеграм-канал s10.run, чтобы всегда быть в курсе беговых событий. Открывайте биографии атлетов и истории увлеченных любителей вместе с нами.
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