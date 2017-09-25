Землетрясения в Петербурге возможны куда менее, чем наводнения, но, как говорится, береженого Бог бережет. Если вы почувствуете, что земля буквально уходит у вас из-под ног, не поддавайтесь панике. Возьмите с собой документы, деньги и незамедлительно покиньте здание, выйдете на открытую территорию. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, это опасно. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем до прекращения толчков, но на открытом месте. Если оказались в завале, постарайтесь протиснуться в узкий лаз, расслабьте мышцы и прижмите локти к телу. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, не зажигайте огонь – берегите кислород. Если возможно, с помощью кирпичей или досок укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом.



На случай менее масштабных природных катаклизмов, вроде грозы, ливня и порывистого ветра, спасатели МЧС рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе. Если во время ливня вы оказались на улице, не спускайтесь в подземные переходы. В зданиях безопаснее всего находиться выше возможного уровня затопления, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна и двери. И обязательно сообщить о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Если есть возможность, лучше вообще покинуть затапливаемое здание и перейти на ближайшую возвышенность.



Если сильный дождь застал вас в машине, не пытайтесь «переплывать» затопленные участки. Необходимо, напротив, остановиться, предварительно медленно перестроившись в крайний правый ряд. На обочине следует закрыть окна, включить аварийные огни и переждать так сильный дождь. Если вода стремительно пребывает, стоит покинуть свое авто и перебраться куда-то повыше.

