  • 25 Сентябрь 2017
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Анастасия Кострова
Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП
Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».
Мы все хоть раз в жизни представляли себя на месте героев захватывающих боевиков и триллеров. И задумывались: а что бы сделал я, попав в катастрофу, оказавшись под натиском стихии или в случае боевой атаки? В своих грезах мы бы спасли половину человечества, а то и больше, но в реальности можем ли мы позаботиться хотя бы о своей безопасности?
«Завтра была война»
На фоне ухудшающихся отношений России с Западом и запуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японии мысль о наступлении войны уже не кажется столь абсурдной.

О начале военных действий или другом масштабном ЧП петербуржцы узнают по звуку сирен (да, тех самых, рев которых мы слышим по городу при тестировании системы оповещения). Для передачи сигнала «Внимание всем!» задействуют уличные громкоговорители – их в Петербурге 2810, систему громкоговорящего оповещения метро на 67 станциях, телевидение и радиостанции.
Услышав вой сирены, нужно немедленно включить радио или телевизор и слушать сообщение местных властей. Сообщение будет транслироваться на радиостанциях: «Европа Плюс»; «Радио Петербург»; «Радио России»; «Маяк»; «Европа Плюс»; «Радио Балтика»; «Маяк-24»; «Радио Шансон»; «Петербург FM»; и по ТВ-каналам: ОРТ; ТРК Санкт-Петербург; РТР; 6 канал; 7 ТВ; ТВ-3; НТВ.
Фото: wallpaperstrend.com
Для оповещения горожан задействуют и сотовых операторов – у МЧС есть договоренности с «МегаФон», МТС и «ВымпелКОМ». На оперативность сообщения в данном случае работают технологии Interactive Cell Broadcast, которые позволяют мгновенно отправлять несколько десятков миллионов SMS абонентам.

После этого жителей города эвакуируют в безопасные районы, то есть туда, где можно спокойно находиться до одного месяца. Таких объектов в Петербурге 443 – разместиться там может до 400 тыс. человек.

Списки бомбоубежищ Петербурга заметно устарели, впрочем, как и сами бомбоубежища. За них отвечает комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, однако на запрос «Санкт-Петербург.ру» о предоставлении обновленного списка укрытий Смольный ответил отказом, ссылаясь на гостайну. Резонный вопрос «Куда бежать прятаться в случае ЧП?» также остался без ответа: «Узнаете, когда это ЧП случится».
Если у вас есть время, подготовьте свой «тревожный чемоданчик», он поможет вам в экстренных ситуациях. В него входят: аптечка, фонарик, спички, зажигалки; средства связи и сменные заряженные аккумуляторы; нож; нитки, иголки; запас еды и воды (минимум на трое суток); смена нижнего белья и носков.
Фото: fluierul.ro
Завесу тайны согласился приоткрыть местный диггер: «Во многих дворах есть «поддомники» - это противорадиационные укрытия. В них стоят фильтры радиационной установки. В старых дворах стоят вентшахты. Соответственно, где такая шахта стоит, там и находится бомбоубежище. В большинстве случаев они абсолютно непригодны: все распилено, все сгнило». Различные компании предлагают купить или построить собственное бомбоубежище, однако обойдется оно вам в кругленькую сумму – стоимость квадратного метра может доходить до нескольких тысяч долларов.

Роль укрытия сможет при необходимости сыграть и метро. При прямом попадании ядерной бомбы оно, скорее всего, не спасет, так как все, что находится под местом взрыва, будет повреждено или вовсе уничтожено. Но подземка может служить защитой от ударной волны, теплового и лучевого воздействия: человек ничего не увидит и не услышит, он избежит радиационного облучения и не попадет в зону высокой температуры. В вестибюлях или внизу эскалаторов находятся гермодвери, предназначенные для защиты от поражающих факторов, химического и биологического оружия.
Пережить теракт
Мы всегда думаем: «Со мной этого не случится». Но произошедший 3 апреля 2017 года в петербургском метро теракт дал понять: никто не может до конца быть уверенным в своей безопасности, и неизвестно, где беда настигнет. Поэтому в критической ситуации так важно не растеряться и быть готовым оказать помощь себе и другим.

Все мы знаем, что нельзя терять бдительность и нужно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, спортивных и торговых центрах, на массовых мероприятиях. Если вы увидели подозрительный предмет, то ни в коем случае нельзя его трогать, нужно незамедлительно сообщить о «находке» сотрудникам полиции или метрополитена, если вы находитесь в подземке, а самим отойти на максимально далекое расстояние.
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При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие - бордюр, торговую палатку, машину и т.п. Для большей безопасности накройте голову руками. В вагоне метро лучше стоять, чем сидеть, так как взрывные устройства могут быть спрятаны под сиденьями. При взрыве избегайте прикосновений к металлическим частям вагона. Если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона.

В таких случаях психологи настоятельно рекомендуют: сохраняйте спокойствие – это главный путь к спасению. Нельзя говорить человеку, что его страх – это ерунда и пустяк. Помните о том, что помощь к вам идет. В экстремальной ситуации восприятие времени изменяется. Не паникуйте.

При захвате старайтесь не выделяться в группе заложников. Если вы хотите встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения. Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
Внимание! Авария!
Техногенная авария – это не фаер-шоу или представление братьев Сафроновых. В отличие от зрительного зала здесь действует обратная тактика: чем дальше от сцены, тем места лучше. Весь вечер работники АЭС в Чернобыле следили за пожаром на энергоблоке, не думая о том, к чему может привести их любопытство. Стоит ли говорить, какой вред наносит на организм радиация? Страдает буквально все: кровеносная система, костный мозг, лимфатические узлы, щитовидная железа, хрусталик глаза.

Если вы находитесь на улице, а в это время произошел взрыв – прикройте участки тела шарфом, платком, приложите к лицу кусочек ткани или носовой платок, смочите тряпку и прикройте органы дыхания. Немедленно уйдите с улицы. Укройтесь в зданиях или любых других постройках. Двигаться нужно перпендикулярно направлению ветра.
фото: poplyft.com
Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Немедленно закройте окна, двери. Заклейте щели клейкой бумагой или скотчем, накройте их мокрой тканью. По возможности сделайте запас воды в герметичных емкостях, запас продовольствия упакуйте в целлофан. Ждите сообщений по радио и телевидению.

Помните наставления психолога: если у человека истерика, уберите зрителей - чем их меньше, тем скорее эмоции прекратят бушевать. Переведите внимание человека на себя. Сократите вербальные реакции до минимума, не совершайте неожиданных действий, вроде окриков или пощечин.

Не бойтесь брать ответственность на себя. Не думайте о том, как вы будете выглядеть, если вдруг выяснится, что это не техногенная авария, а просто какое-то мелкое происшествие. Здесь именно тот случай, когда лучше один раз быть трусом, чем всю жизнь покойником.
«У природы нет плохой погоды», или все же есть?
Лето 2017 года стало самым холодным в Петербурге за последние 24 года. Впрочем, не сильно отличается «летняя» погода и на всей остальной территории России. Но если петербуржцы уже свыклись с фактом, что дождь здесь идет давно, точнее с 1703 года, то, скажем, у москвичей этим летом среди аксессуаров популярны – зонт и обогреватель. Чтобы обезопасить себя и своих близких от капризной природы, стоит запомнить простые правила.

Если внезапно поднялся ураган или вы стали свидетелем проносящегося смерча, а вы находитесь в здании – необходимо срочно отключить электроэнергию. Держаться подальше от окон и спрятаться в самом безопасном месте. Это должно быть замкнутое пространство: шкаф, туалетная комната, в крайней случае, под столом.

На улице же стоит избегать линий электропередачи, ненадежных построек, они могут рухнуть при сильном порыве ветра. Не стоит прятаться и под деревьями, особенно за пределами города – молния часто бьет по возвышенностям, могут быть плачевные последствия. В качестве укрытия лучше выбрать подземные помещения – цокольный этаж, подвал, погреб. Лучше всего обходить стороной промышленные объекты – нет гарантии, что не произойдет взрыв. По возможности необходимо найти любой ящик или картонную коробку – даже это убежище может спасти от летящих обломков.
1
1724 год. 211 см.
2
1824 год. 410 см.
3
1924 год. 369 см.
4
2024 год?
Последний раз город трех революций преображался в Венецию в 1924 году. Тогда в Ленинграде произошел второй крупнейший удар стихии – Нева поднялась на 3,69 метров. Однако самое разрушительное наводнение случилось еще раньше – в 1824 году, той осенью вода поднялась на 4,1 метра. Все мы надеемся, что в 2024 году Посейдон обойдет Петербург стороной, но о мерах предосторожности забывать не стоит.

В первую очередь стоит отключить электричество и перекрыть в квартире воду и газ. Плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия. Все ценное лучше спрятать как можно выше, к примеру, на чердак. В срочном порядке необходимо собрать свой «тревожный саквояж». В нем должны быть документы, деньги, необходимые лекарства, и выдвигаться в эвакуационный пункт или безопасный район.
Землетрясения в Петербурге возможны куда менее, чем наводнения, но, как говорится, береженого Бог бережет. Если вы почувствуете, что земля буквально уходит у вас из-под ног, не поддавайтесь панике. Возьмите с собой документы, деньги и незамедлительно покиньте здание, выйдете на открытую территорию. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, это опасно. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем до прекращения толчков, но на открытом месте. Если оказались в завале, постарайтесь протиснуться в узкий лаз, расслабьте мышцы и прижмите локти к телу. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, не зажигайте огонь – берегите кислород. Если возможно, с помощью кирпичей или досок укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом.

На случай менее масштабных природных катаклизмов, вроде грозы, ливня и порывистого ветра, спасатели МЧС рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе. Если во время ливня вы оказались на улице, не спускайтесь в подземные переходы. В зданиях безопаснее всего находиться выше возможного уровня затопления, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна и двери. И обязательно сообщить о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Если есть возможность, лучше вообще покинуть затапливаемое здание и перейти на ближайшую возвышенность.

Если сильный дождь застал вас в машине, не пытайтесь «переплывать» затопленные участки. Необходимо, напротив, остановиться, предварительно медленно перестроившись в крайний правый ряд. На обочине следует закрыть окна, включить аварийные огни и переждать так сильный дождь. Если вода стремительно пребывает, стоит покинуть свое авто и перебраться куда-то повыше.
Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн. Отключить радио и телевизор и постараться не пользоваться электроприборами. На открытой местности не стоит прятаться под высокие деревья, особенно одинокие, нужно, напротив, просто лечь на землю, а лучше – в сухую яму. Купание, катание на лодке и езда во время непогоды, каким бы романтичным это ни казалось, тоже не самая лучшая идея.

Если молния все же настигла человека, нужно облить ему голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Берегись мавзолея!
Ежегодно столицу России посещает 17 млн туристов, желающих взглянуть на хваленые достопримечательности, в том числе и на Красную площадь. Каждый день толпы зевак наблюдают за тем, как на главной площади выстраиваются огромные очереди к памятнику-усыпальнице, где покоится дедушка Ленин. Наверняка идея сохранить тело вождя и поместить его в саркофаг преследовала определенную цель. Например, что однажды распространится эпидемия, которая перевернет с ног на голову спокойную людскую жизнь. И мир заполонят «ходячие мертвецы». И прервется сон вечный вождя мирового пролетариата. И наступит зомби коммун… апокалипсис!

Шутки шутками, друзья, а немало людей верят в зомби-апокалипсис и очень даже серьезно готовятся к нему. Во всемирной паутине можно найти сообщества и группы, где люди строят планы по борьбе с зомби. Да что там группы! Пару лет назад власти США разработали целую памятку на случай, если на штаты нападут «ходячие мертвецы». На этот счет у Пентагона разработано несколько вариантов отражения атаки «восставших из мертвых».

«Санкт-Петербург.ру» пообщался с борцом против зомби-апокалипсиса и узнал, как нужно готовиться к последствиям необычного вируса: «Советую вам и вашим близким уметь оказывать первую помощь, помнить свою группу крови, на что аллергия. Постарайтесь сохранять трезвость рассудка в экстренных ситуациях. Занимайтесь спортом, ведь без физической подготовки не выжить, когда один на один с диким миром. Питайтесь правильно, ходите в походы. Также нужно уметь обращаться с оружием, определять животное по следам и меткам, ориентироваться на местности. Ну и куда же без «тревожного чемоданчика»! Нож, аптечка, консервы, вода, теплые вещи, рация – все должно быть под рукой. Ну и напоследок: «Берегитесь людей. Они одни из самых опасных видов на планете».

Фото: revision.ru
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