Лето 2017 года стало самым холодным
в Петербурге за последние 24 года. Впрочем, не сильно отличается «летняя» погода и на всей остальной территории России. Но если петербуржцы уже свыклись с фактом, что дождь здесь идет давно, точнее с 1703 года, то, скажем, у москвичей этим летом среди аксессуаров популярны – зонт и обогреватель. Чтобы обезопасить себя и своих близких от капризной природы, стоит запомнить простые правила.
Если внезапно поднялся ураган или вы стали свидетелем проносящегося смерча, а вы находитесь в здании – необходимо срочно отключить электроэнергию. Держаться подальше от окон и спрятаться в самом безопасном месте. Это должно быть замкнутое пространство: шкаф, туалетная комната, в крайней случае, под столом.
На улице же стоит избегать линий электропередачи, ненадежных построек, они могут рухнуть при сильном порыве ветра. Не стоит прятаться и под деревьями, особенно за пределами города – молния часто бьет по возвышенностям, могут быть плачевные последствия. В качестве укрытия лучше выбрать подземные помещения – цокольный этаж, подвал, погреб. Лучше всего обходить стороной промышленные объекты – нет гарантии, что не произойдет взрыв. По возможности необходимо найти любой ящик или картонную коробку – даже это убежище может спасти от летящих обломков.