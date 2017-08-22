В Петербург приходят дворы нового поколения

Во дворах установлены большие деревянные беседки и скамьи авторского дизайна, на которых родители могут отдохнуть в ожидании играющих детей. Здесь же есть открытая площадка с гамаками, на которой может разместиться целая компания. В торце каждого дома построены неглубокие декоративные бассейны с зажигаемой в вечерние часы художественной подсветкой.
Оригинальным решением является и дополнение квартир первого этажа большими деревянными террасами. Во дворах советской эпохи им, пожалуй, не нашлось бы места. Однако с учетом вывода машин за границы квартала и планируемого закрытия внутренней территории они выглядят весьма привлекательно. От пешеходных дорожек террасы отделены зеленым газоном. Видно, что жители активно осваивают расположенные на свежем воздухе части своих квартир, украшая их цветами, создавая живые изгороди из вьющихся растений и выставляя туда столики и стулья для вечерних посиделок.
Особый шарм дворам придают и закрепленные на фасадах зданий декоративные паруса, на которых вечером загорается архитектурно-художественная подсветка.