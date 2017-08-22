  • 22 Август 2017
USD 23.08.2017 59.0396 +-0.1013
USD ММВБ 21:16 59.01400  
EUR 23.08.2017 69.5900 +0.1586
EUR ММВБ 21:16 69.3270  
Нефть($) 22.08.2017 51.74 +0.15
Нефть(p) 22.08.2017 3054.71 +3.63
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Кирилл Серебренников завершит фильм о Цое "несмотря ни на что" Орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах на «Зенит-арене» Павел Лунгин: Задержание Кирилла Серебренникова - это какая-то мстительная жестокость
В Петербург приходят дворы нового поколения
На Васильевском острове появились первые образцы дворов европейского формата. Там нет машин, зато есть ландшафтный дизайн, велодорожки, детские площадки из дерева, гамаки и декоративные бассейны. Скоро территория квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» будет закрыта для посторонних, а пока он остается любимым местом для прогулок мам с малышами и молодежи со всего района.
Василеостровский намыв стал для города своего рода территорией развития. Там, где еще несколько лет назад плескались волны, выросли высотки с современными фасадами, которые заметно отличаются от домов типовой застройки «классического» острова. Берег залива и Морской порт с многоэтажными лайнерами придают этому месту особую энергетику и привлекают любителей морского воздуха и прогулок. Как оказалось, нестандартный дизайн домов - не единственное, чем этот микрорайон может удивить гостей. Так, внимание представителей движения за улучшение качества городской среды «Красивый Петербург» привлекли необычные для России дворы ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…».
«Нетипично хорошее благоустройство дворов новостроек», - поделились своим мнением активисты. Они отметили, что дворовое пространство не имеет парковочных мест и формирует вполне дружелюбную среду. «Элементы благоустройства выполнены из дерева, скамейки удобны для сидения, есть навесы от дождя. Особо стоит отметить качественные детские площадки, которые разительно отличаются от типичных муниципальных пестрых пластиковых игровых модулей», - резюмировали активисты.
Ландшафтный дизайн этого ЖК разработан известным архитектурным агентством «Нескучный сад». Как сообщает застройщик, дворы закрыты для свободного движения автотранспорта. Заехать можно лишь для разгрузки или погрузки вещей на короткое время. Несколько дворов связывает система велодорожек с прорезиненным покрытием. У парадных предусмотрены велопарковки. Есть и техническая площадка с инструментами для обслуживания двухколесного друга. Кстати, в скором времени вход в квартал будет ограничен и для всех гостей извне: калитки и ворота в ограждающем периметр заборе можно будет открыть с помощью магнитных ключей, которые будут только у резидентов.

Отдельного упоминания заслуживают места для игр детей. Это площадки из гипоаллергенного дерева – органической робинии. И здесь найдется место для ребят всех возрастов – от привыкших к играм в песочнице или качелям малышей до предпочитающих зоны паркура и полосы препятствий подростков. Площадки имеют травмобезопасное тартановое покрытие с изображениями обитателей морских глубин.
Во дворах установлены большие деревянные беседки и скамьи авторского дизайна, на которых родители могут отдохнуть в ожидании играющих детей. Здесь же есть открытая площадка с гамаками, на которой может разместиться целая компания. В торце каждого дома построены неглубокие декоративные бассейны с зажигаемой в вечерние часы художественной подсветкой.

Оригинальным решением является и дополнение квартир первого этажа большими деревянными террасами. Во дворах советской эпохи им, пожалуй, не нашлось бы места. Однако с учетом вывода машин за границы квартала и планируемого закрытия внутренней территории они выглядят весьма привлекательно. От пешеходных дорожек террасы отделены зеленым газоном. Видно, что жители активно осваивают расположенные на свежем воздухе части своих квартир, украшая их цветами, создавая живые изгороди из вьющихся растений и выставляя туда столики и стулья для вечерних посиделок.

Особый шарм дворам придают и закрепленные на фасадах зданий декоративные паруса, на которых вечером загорается архитектурно-художественная подсветка.
В ближайшей перспективе застройщик - Seven Suns Development – планирует озеленить территорию, высадив, в том числе, и «взрослые» большие деревья. Предусмотрено там место и для многометровой живой ели, которая, по задумке разработчиков, должна стать центром новогодних гуляний жителей. Как сообщается на сайте компании, с завершением строительства следующих корпусов в квартале появятся беседки-барбекю и большой спортивный кластер с зонами воркаута, тренажерами и даже площадками для баскетбола и групповых игр.
Facebook
Twitter
VK
Instagram
© Санкт-Петербург.ру
КГИОП обратилось в полицию после снесенной головы со статуи дома Кирилловых Активисты «Весны» устроили около Смольного «гайд-парк» На "зеленую" ветку метро Петербурга вышли новые поезда Суд Петербурга: Ространснадзор завысил требования к безопасности в метро
Около станции метро "Купчино" заработала перехватывающая парковка У баклана с крыши "Зенит-арены" появился аккаунт в Twitter Очевидцы: На мосту Кадырова загорелся автобус с пассажирами «Теплосеть» 22 августа испытает трубы в Калининском и Красногвардейском районах
СКА обыграл ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ Петербургу на 22 августа вновь обещают дожди и грозы Активисты: Нечистоты из Ленобласти затопили Петербург «Яндекс» выпустил мультфильм о реформах Петра I

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram