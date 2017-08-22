В Петербург приходят дворы нового поколения

Ландшафтный дизайн этого ЖК разработан известным архитектурным агентством «Нескучный сад». Как сообщает застройщик, дворы закрыты для свободного движения автотранспорта. Заехать можно лишь для разгрузки или погрузки вещей на короткое время. Несколько дворов связывает система велодорожек с прорезиненным покрытием. У парадных предусмотрены велопарковки. Есть и техническая площадка с инструментами для обслуживания двухколесного друга. Кстати, в скором времени вход в квартал будет ограничен и для всех гостей извне: калитки и ворота в ограждающем периметр заборе можно будет открыть с помощью магнитных ключей, которые будут только у резидентов.



Отдельного упоминания заслуживают места для игр детей. Это площадки из гипоаллергенного дерева – органической робинии. И здесь найдется место для ребят всех возрастов – от привыкших к играм в песочнице или качелям малышей до предпочитающих зоны паркура и полосы препятствий подростков. Площадки имеют травмобезопасное тартановое покрытие с изображениями обитателей морских глубин.

