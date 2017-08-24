Растворитель не выбросить, а очистить: как современные технологии стоят на страже экологии

«Сейчас в России уже научились перерабатывать отходы сами и притом получать из них полезное сырье. Это является важной, положительной тенденцией в промышленности. У людей повышается экологическая грамотность. Я считаю, что такие организации по переработке надо поддерживать. Хорошо, что они начали появляться. К тому же их деятельность не то чтобы не представляет угрозу для окружающей среды, но и в итоге способствует ее охране», – уверен эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» и председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.



То, что такое предприятие является абсолютно безвредным для окружающей среды, подтверждает экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии Ленинградской области - исследование состава воздуха на предприятии было проведено при максимальной загрузке аппаратов дистилляции. Количество выделяемых в атмосферу веществ находится значительно ниже нормы, разрешенной по законодательству. «У нас в десять раз меньше показатели вредных веществ, чем указано в санитарных нормах, то есть даже если бы мы на порядок увеличили свой выброс, остались бы в пределах санитарных норм», – заметили специалисты «Лимпэк».



У определенных предприятий по переработке отходов должны быть свои размеры санзоны в соответствии с требованиями СанПиН. Но для предприятий, занимающихся подобной «Лимпэк» деятельностью, размер ориентировочной санитарно-защитной зоны законодательством не определен. Свою санитарно-защитную зону «Лимпэк» взяли с запасом, исходя из расчетных параметров оценки шумового воздействия, потому как присутствует шум машин во время погрузки и разгрузки. «Мы можем поставить санитарно-защитную зону хоть по границе предприятия – все равно будем намного ниже санитарных норм, то есть сказать, что территория нашей зоны избыточна, – ничего не сказать, – разъяснили сотрудники «Лимпэк».



«Лимпэк» использует метод прямой перегонки с целью максимально переработать загрязненные вещества. Итог этой работы для окружающей среды – значительное сокращение вывоза вредных веществ, то есть отходов, к размещению на полигоны. Таким образом, деятельность компании целиком направлена на реализацию государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годов и закона «Использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами».



