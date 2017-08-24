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Татьяна Буторина
Растворитель не выбросить, а очистить: как современные технологии стоят на страже экологии
«Санкт-Петербург.ру» отправился на уникальное предприятие в Гатчине, чтобы узнать, как превратить старый растворитель в новый – без ущерба окружающей среде. Секреты и способы безопасной переработки раскрыл ООО «Лимпэк».
Растворители, из которых самые известные обывателям - ацетон и уайт-спирит, являются спутниками любого ремонта. Они незаменимы как в быту, так и на производстве. Многие используются лакокрасочными заводами для разбавления краски и при изготовлении лакокрасочных материалов. Применяются растворители и в автомобилестроении, полиграфии и многих других сферах. Количество предприятий, деятельность которых связана с использованием этого сырья не уменьшается, а напротив растет. А значит, увеличивается и потребность в переработке отработанных растворителей.

Однако далеко не все организации могут позволить себе переработать загрязненное сырье на собственном предприятии. Тогда на помощь им приходят специализированные компании: чтобы не выбрасывать, не отвозить на полигон растворитель, который еще можно многократно восстановить, организации продают его таким компаниям. Одно из таких предприятий по переработке загрязненных растворителей – ООО «Лимпэк» – год назад начало свою работу в г. Гатчине.

Специалисты производственного отдела и учредители «Лимпэк» обучались премудростям переработки растворителей на заводе «Рихард Гайсс» (RichardGeissGmbH) в Германии. Компания основана в Анцинге близ Мюнхена в 1959 году. Она является единственной компанией в Европе и уже более полувека обеспечивает полностью замкнутый цикл вторичного использования растворителей. Цель этого предприятия – ответственное обращение с растворителями и защита окружающей среды. Этой же миссии придерживаются и ее ученики – ООО «Лимпэк».
В самом технологическом процессе переработки ничего сложного нет. Он практически аналогичен работе самогонного аппарата, который методом дистилляции перерабатывает забродившее ягодное варенье в чистый спирт. Так и на производстве «Лимпэк» с той лишь разницей, что оборудование для «самогона» растворителей выглядит несколько иначе.

В своем арсенале средств борьбы за чистоту «Лимпэк» использует дистилляционное устройство, произведенное немецкой фирмой Renzmann, а также итальянские установки фирмы ItaliaSistemiTecnologisi и Formeco.

Увидеть своими глазами, как происходит непосредственно сам процесс «превращения-очищения» невозможно, так как герметичная вакуумная емкость с двойными стенками –рубашкой – не оставляет никакой надежды не только на взаимодействие перерабатывающих веществ с атмосферой, но и на удовлетворение нашего любопытства. Специалист «Лимпэк» Антон Ляпунов поведал нам, какие именно скрытые процессы происходят внутри установки.
Ни одной капли не потеряется!
Переработка растворителей происходит вне контакта с окружающей средой. Мы видим лишь то, как насосом закачивается растворитель в дистиллятор или происходит слив из него уже очищенного растворителя. Именно в эти моменты некоторым частицам растворителя удается «бежать», но количество их настолько мало, что окружающая среда никак не страдает, что подтверждают экспертизы – значения выделяемых загрязняющих веществ в атмосферу находится намного ниже установленной предельно допустимой концентрации вредных веществ. В итоге из поступающего сырья 75-90% успешно очищаются, а 10-25% превращается отходы дистилляции.

Относятся они к малоопасным отходам и вывозятся на утилизацию специализированными компаниями, имеющими лицензию на обращение с отходами.

Но прежде чем загрязненное вещество поступит в бак, вакуумный насос откачивает из него воздух. Входящий в установку котел разогревает воду, которая поступает в рубашку – двойную стенке дистиллятора. Это позволяет довести поступивший в дистиллятор растворитель до кипения.
Вакуумный насос откачивает из дистиллятора воздух. Котел разогревает теплоноситель. Теплоноситель нагревает рубашку дистиллятора.
Под воздействием вакуума внутри дистиллятора загрязненный растворитель (сырье) закачивается внутрь и нагревается.
Загруженное сырье перемешивается мешалкой, равномерно прогревается и начинает испаряться. Пары попадают в каплеуловитель, где дополнительно задерживаются частицы загрязнителя. Дальше они попадают в теплообменник, в кожухе которого циркулирует холодная вода, охлаждаемая вентилятором. В теплообменнике пары конденсируются и уже в виде жидкости стекают в приемную емкость.
Чистый растворитель сливается. Загрязнитель, оставшийся в дистилляторе, выгружается в герметичную тару.
Затем перемешиваемое вещество равномерно прогревается и начинает испаряться. Его пары попадают в так называемый каплеуловитель. Теперь их надо остудить. Для этого они поступают в теплообменник, где, охлаждаясь, уже в виде жидкости – чистого вещества – стекают в приемную емкость. А отделившийся от них загрязнитель выгружается в плотно закрытую тару.

Но по-настоящему очищенным растворитель станет тогда, когда его прогонят так дважды. Притом первичная перегонка происходит в одном дистилляторе, а чистовая на другом. В итоге получается осветленный, очищенный и готовый к повторному использованию растворитель.

«Умный» и «трудолюбивый» дистиллятор может работать непрерывно. Он устроен так, что сам периодически наполняет загрязненный растворитель до необходимого ему уровня. Когда растворитель заканчивается, система сама переключается в режим завершения.
Устройство имеет свою «службу безопасности», которая состоит из приборов, следящих за тем, чтобы все параметры находились в необходимых пределах. Если вдруг какой-то параметр не находится в норме, то оборудование просто перестанет работать.

В «Лимпэк» имеется также участок для «осушки». На нем решаются задачи, связанные с обезвоживанием сырья. Например, нужно убрать воду из ацетона. Для этого в емкость помещается специальный реагент, который и собирает всю влагу, а затем отделяется. В итоге остается чистый обезвоженный растворитель.

«Растворитель, полученный в результате таких обработок, исследуется в лаборатории. Затем мы решаем, готов ли этот продукт для использования или его еще нужно смешать с каким-либо другим веществом. С результатами анализов полученного вещества мы знакомим наших покупателей – это полиграфические компании, лакокрасочные предприятия, автомобильные станции техобслуживания и др. Они покупают, снова используют эти растворители, после чего они, уже вновь использованные, возвращаются к нам», – пояснили сотрудники «Лимпэк».

На страже экологии
«Сейчас в России уже научились перерабатывать отходы сами и притом получать из них полезное сырье. Это является важной, положительной тенденцией в промышленности. У людей повышается экологическая грамотность. Я считаю, что такие организации по переработке надо поддерживать. Хорошо, что они начали появляться. К тому же их деятельность не то чтобы не представляет угрозу для окружающей среды, но и в итоге способствует ее охране», – уверен эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» и председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

То, что такое предприятие является абсолютно безвредным для окружающей среды, подтверждает экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии Ленинградской области - исследование состава воздуха на предприятии было проведено при максимальной загрузке аппаратов дистилляции. Количество выделяемых в атмосферу веществ находится значительно ниже нормы, разрешенной по законодательству. «У нас в десять раз меньше показатели вредных веществ, чем указано в санитарных нормах, то есть даже если бы мы на порядок увеличили свой выброс, остались бы в пределах санитарных норм», – заметили специалисты «Лимпэк».

У определенных предприятий по переработке отходов должны быть свои размеры санзоны в соответствии с требованиями СанПиН. Но для предприятий, занимающихся подобной «Лимпэк» деятельностью, размер ориентировочной санитарно-защитной зоны законодательством не определен. Свою санитарно-защитную зону «Лимпэк» взяли с запасом, исходя из расчетных параметров оценки шумового воздействия, потому как присутствует шум машин во время погрузки и разгрузки. «Мы можем поставить санитарно-защитную зону хоть по границе предприятия – все равно будем намного ниже санитарных норм, то есть сказать, что территория нашей зоны избыточна, – ничего не сказать, – разъяснили сотрудники «Лимпэк».

«Лимпэк» использует метод прямой перегонки с целью максимально переработать загрязненные вещества. Итог этой работы для окружающей среды – значительное сокращение вывоза вредных веществ, то есть отходов, к размещению на полигоны. Таким образом, деятельность компании целиком направлена на реализацию государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годов и закона «Использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами».

Фото к тексту: Максим Тельнов
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