Рака не надо бояться, о нем важно знать

Кому надо делать операцию «как у Анджелины Джоли»
Существует десяток генов предрасположенности к раку молочной железы, из которых два главных - BRCA1 и BRCA2. Носительство этих генов почти в 90% случаев приводит к раку груди. Это фатальная предрасположенность к раку, скорректировать которую можно лишь профилактической операцией, когда удаляется ткань молочной железы и ставятся силиконовые импланты. Американская актриса Анджелина Джоли является носительницей гена BRCA1, до профилактических операций у нее был 90% риск заболеть раком молочной железы и 60% - раком яичника.
«Поступок Анджелины Джоли, которая сначала сделала мастэктомию (хирургическое удаление молочных желез), а после удалила яичники, и представила историю своего лечения широкой огласке, без преувеличения можно назвать героическим, - уверен Евгений Имянитов. - Этим она вызвала большой общественный резонанс и привлекла внимание и врачей, и пациентов к очень важной проблеме. Оказалось, что даже для западных стран поступок актрисы был полезным, там значительно выросло количество обращений за диагностикой. К сожалению, в нашей стране до сих пор имеет место некоторое отрицание целесообразности профилактических операций. Думаю, дело тут в консерватизме врачей. Хотя именно эта мутация, которую теперь часто называют ее именем, в России очень распространена».