Рака не надо бояться, о нем важно знать

- Я наблюдаю, как устроена медицина за границей. Первое, что для нас, россиян, дико - там медицина только коммерческая. И как ни парадоксально именно эта система более моральная, чем у нас. За рубежом есть два колоссальных монстра: это медицина как таковая, которая борется за более выгодного клиента, и медицинские страховки, которые тоже борются за более выгодного клиента. Конкурируя, они развиваются, делают все для того, чтобы пациент шел именно к ним. Западные клиники заинтересованы приглашать самых лучших врачей и специалистов.



И вот эта борьба противоположностей, когда в противовесе выступают страховка как единственный источник денег и коммерческая медицина, – это оптимальное решение. Ничего лучше не придумано. Это ограждает людей от откровенного мракобесия, потому что сам пациент разобраться в квалификации медучреждения и специалиста не может – его интересы защищают, в первую очередь, специалисты страховых компаний. Именно страховые компании, разумеется, в тесной кооперации с медицинским сообществом, определяют, какие лекарства, какие тесты, какие обследования и тому подобное являются целесообразными с точки зрения медицины, а какие – нет. Именно страховые компании ставят барьеры для откровенно ненужных или сомнительных медицинских процедур. Я никоим образом не идеализирую ситуацию, но, на мой взгляд, понимать экономические рычаги и интересы, которые лежат в основе эффективности и надежности западной медицины, не помешает.



Ведущая онкологическая клиника Америки - Memorial Sloan Kettering Cancer Center – одна из лучших клиник мира, до 30% доходов тратит на исследования, чтобы быть престижной, иметь репутацию. У нас есть такие примеры? У нас, к сожалению, на сегодняшний день вся медицина устроена так, что пациент, обращаясь за услугой, должен сам все проверить, узнать, убедиться в надежности и целесообразности той или иной процедуры. К сожалению, для обывателя и пациента это невозможная задача.

