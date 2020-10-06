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Сам себе агент
Как купить квартиру и не облажаться
Саша и Маша давно хотят сменить съемную квартиру на свое жилье. Но покупать недвижимость страшно. Мысли о том, что застройщик может подвести, а риелтор окажется «черным», никак не выходят из головы. А еще у них мало времени на то, чтобы вникать во все нюансы, зато есть постоянный доступ в интернет.

Пять минут на подбор квартиры мечты, проверку юридической чистоты, отправку ипотечной заявки и запись на осмотр, и все это абсолютно бесплатно, – звучит фантастически, но это реально. Ваше право – довериться риелтору или опробовать новые, более удобные, технологии, как это сделают наши герои.

Разберемся, способен ли искусственный интеллект заменить человека, и изменит ли «умный» сервис консервативный рынок агентских услуг?
Риелтор 2.0
Только в столице ежегодно покупается более сотни тысяч квартир – и это данные лишь по первичному рынку. Потребности растут, а рынок риэлтерских услуг не меняется десятилетиями и давно нуждается в модернизации. Так что появление автоматизированного сервиса на рынке недвижимости – событие, обусловленное изменившимися потребностями и технологическим прорывом. Мы много покупаем и взаимодействуем онлайн, это безопасно и удобно, и поиск квартиры не исключение.

С помощью виртуального помощника Lira проделать всю цепочку действий намного быстрее и эффективней, чем обращаться к риелтору. Главное отличие сервиса от простых досок объявлений по продаже жилья – в глубоком анализе целевых запросов пользователя и обработке больших массивов данных с помощью математической модели поиска. У агентств недвижимости выбор еще уже, потому что завязан на партнерские соглашения с девелоперами. Тогда как подбор квартиры с помощью искусственного интеллекта происходит одномоментно по всем застройщикам и занимает несколько секунд.
Какой бы информированный риелтор не был, он не сможет держать в голове данные обо всех жилых комплексах сразу. Более того, риелтор зачастую ангажирован застройщиком, а Lira может и умеет систематизировать всю информацию в считанные секунды.
Пользователю достаточно отметить необходимые параметры в чек-боксах и нажать кнопку «подобрать», и виртуальный помощник выдаст список подходящих вариантов. Для пользователя – это скорость принятия решения и возможность подобрать лучший вариант в рамках заданного бюджета, для продавца – быстрый способ качественно обработать заявку и подвести к сделке. В отличие от «аналогового» агента, Lira предлагает клиенту наиболее проработанную подборку квартир и как следствие помогает купить лучшее жилье за имеющиеся деньги.
В базе сервиса почти 150 тысяч квартир в 22 регионах страны, среди них только в Санкт-Петербурге 33 084 квартиры в 251 жилых комплексах. Данные обновляются и проверяются ежедневно. Сложно представить, сколько бы ушло времени, чтобы перебрать все возможные варианты вручную!
Кастомизированный поиск
Развитию умных технологий поспособствовали и растущие требования покупателей. Если Саша и Маша, которые хотят съехать из съемной квартиры, вероятней всего, будут искать жилье недалеко от метро с большой кухней-гостиной и отдельной спальней. То для семьи с детьми, помимо многокомнатной планировки, важными критериями будут закрытый двор, близость детского сада и школы, наличие паркинга. Любители собак и здорового образа жизни обратят внимание на парки.

В целом покупатели чаще проявляют озабоченность сторонами света, мастер-спальнями, внутренней инфраструктурой, интересуются архитектурой и инженерным оснащением дома, смотрят на функциональность планировки. Подбор квартиры мечты становится многоступенчатым процессом и уже не ограничивается ценой и локацией.

Обратившись к Lira, пользователь может указать если не все, то почти все. Например, сауну или террасу, колясочную, помещение для мытья лап и зарядную станцию для электромобилей – все это будет учтено в подборке. Выбор каждого объекта Lira обстоятельно объясняет, а если пользователю что-то не нравится, предложит альтернативный вариант.
Еще один момент: комиссию агентам платят застройщики, поэтому агенты всегда продвигают одни комплексы больше, а другие меньше. То есть идеальную квартиру вашей мечты они могут даже не предложить! Значение имеет и человеческий фактор. Виртуальный помощник Lira беспристрастна и опирается только на массивы данных своей базы. Она разбирается в трендах рынка и готова учесть самые необычные запросы клиента.
В поисках квартиры Саша и Маша скорее всего наткнутся в интернете на площадки-агрегаторы с простым фильтром. Эти сервисы не учитывают специфические запросы, не могут проверить застройщика и дать развернутый ликбез по конкретному жилому комплексу.

В этом отношении Lira проявляет максимум любознательности и задает такие вопросы, которые не каждый риелтор спрашивает перед тем, как приступить к работе. Кто будет проживать в квартире? Используете ли вы автомобиль или предпочитаете общественный транспорт? Какие инфраструктурные объекты для вас важны? Есть ли или планируется ли собака?

Она учитывает мельчайшие пожелания к планировке: нужна ли гардеробная, важна ли большая кухня, на какую сторону должны выходить окна и т.д. Буквально по крупицам виртуальный помощник собирает индивидуальную заявку, чтобы подобрать максимально подходящие варианты.

Как приятная во всех отношениях дама Lira убедительно рассказывает о преимуществах каждой квартиры и мягко обозначает минусы. Если предложенные варианты не подошли, даст альтернативу. Каждую планировку можно добавить в «сравнение» и сопоставить выбранные объекты по всем параметрам.

Рассмотрим, как работает Lira.
Оценочная система

Релевантность предложения отражается в процентах там, где находится блок «подходит на N %». Искусственный интеллект анализирует, насколько объект соответствует запросу. Если более 80% – это хороший показатель, если менее 50% – значит, идеально подходящих объектов нет, и, возможно, стоит пересмотреть свои запросы и умерить аппетит.
К карточке квартиры прикладывается пакет наглядных материалов: фото, видео, аэропанорама объекта, планировка и поэтажный план. Здесь же можно оценить локацию на карте, увидеть динамику средней цены по району.
Оценка в баллах показывает суммарные преимущества объекта, это абсолютная величина, которая не имеет потолка. Чем больше цифра, тем лучше предложение. В оценке участвует более 100 параметров, исследуется не только планировка, но и в целом комплекс, окружающая инфраструктура, транспортная доступность и другие составляющие качества объекта.
Рейтинг – важнейший инструмент оценки квартир и жилых комплексов. Он состоит из шести параметров: квартира/дом, район, безопасность, транспорт, инфраструктура, для детей. Высшая оценка по каждому значению – 10 баллов. Среднее арифметическое значений формирует общий рейтинг. В каждом параметре учтено максимум информации о проекте: от высоты потолков до приятных дополнений, вроде зоны барбекю во дворе и помещения для мытья лап в доме.
Для полного представления о комплексе в блоке «Отзывы и экспертиза» собраны редакционные статьи и видеообзоры, а также экспертный отчёт Living. Обратите внимание на «Ожидание/реальность». Показатель демонстрирует, насколько застройщик лукавит, рекламируя объекты. Анализ проводится не только в разрезе отдельного жилого проекта, но и в целом по истории строительной компании, что важно, если жилой комплекс еще строится, и сравнить объект просто не с чем. Здесь вы обнаружите статистику расхождений по площадям квартир, показатели соответствия рендеров с реальными фотографиями.
Тандем: робот + человек
Задача полностью заменить живых специалистов искусственным интеллектом перед разработчиками Lira не стояла, поэтому на финальном этапе к процессу подключается человек. Как ни крути, когда речь идет о покупке недвижимости, каждому хочется, чтобы рядом оказался не робот, а эксперт, который все объяснит и разложит по полочкам. До сих пор многие вопросы проще решать в вербальном общении.
Когда поиск выполнен, и несколько понравившихся планировок добавлены в «избранное», Lira предложит вам посмотреть объект воочию или же заказать онлайн-экскурсию. И то, и другое делает реальный человек.
На этом этапе, уже предметного обсуждения, можно пообщаться с живым экспертом недвижимости. Living берет на себя работу риелтора и заботится о комфорте клиента и безопасности на всех этапах сделки. При этом вам не нужно тратить средства на юридическое сопровождение сделки и беспокоится о каждом шаге.

Заполнив специальную форму, можно записаться на осмотр вместе со специалистом сервиса Living. Альтернативный вариант – это онлайн-экскурсия, она проводится в режиме реального времени по видеосвязи через интернет-мессенджер. Видеотур записывается и отправляется клиенту, чтобы видео можно было посмотреть еще раз, поделиться с родственниками и друзьями, и уже в спокойной обстановке взвесить все «за» и «против».

После этого объект бронируется и далее в офисе застройщика подписывается договор – на всех этапах покупателя сопровождает специалист Living. На всех этапах сделки, от просмотра квартиры до регистрации права собственности в Росреестре, покупателя сопровождает специалист Living – бесплатный организатор выгодной покупки квартиры. Он гарантирует 100% чистоты сделки.

Рассмотрим два пользовательских сценария.
Сценарий 1

Семья из трех человек с ребенком-школьником ищет
2-3-комнатную квартиру с просторной кухней. Рядом с домом должна быть школа и зеленая зона. В семье имеется автомобиль, поэтому общественный транспорт не так важен.

Можно использовать два варианта поиска: пройти анкетирование или задать параметры самостоятельно.

Рассмотрим первый вариант. В анкете всего 19 вопросов, ответить на все займет не более пары минут. Давайте посмотрим, что получилось.
Можно рассмотреть варианты по отдельности, а можно скачать готовую презентацию – она формируется автоматически.
Презентация выглядит так.
Наиболее подходящим вариантом оказалась трехкомнатная квартира в ЖК «Граффити». Кликаем на планировку.
На странице квартиры, в правой части, вы найдете резюме от Lira. Нажав кнопку «Расскажи подробнее», можно узнать мнение виртуальной помощницы более подробно. Все аргументы подтверждаются реальными фактами.

Здесь же можно почитать отзывы, отчет от экспертов, изучить статистику «ожидание/реальность».
Общий рейтинг ЖК «Граффити» всего 6,7 баллов. Из недостатков отмечены дефицит мест в школах и проблемы с парковкой. В нашем случае это означает, что неплохо бы смотреть альтернативные варианты.
В самом низу страницы есть информация об акциях и специальных предложениях, а также ипотечный калькулятор.
Когда объект выбран, Lira заботливо передаст вас в руки живого специалиста. С его помощью вы можете съездить на объект, чтобы окончательно убедиться в правильности решения. Чтобы записаться на просмотр, нужно указать удобное время и оставить контактные данные.
Сценарий 2

Молодая пара без детей ищет однокомнатную квартиру недалеко от метро «Улица Дыбенко» с близким сроком сдачи, бюджет не более 4 млн рублей.

На этот раз рассмотрим самостоятельный подбор квартиры. Задаем параметры, нажимая на нужные кнопки.
Выпало несколько квартир в четырех жилых комплексах.
Попробуем сузить поиск, отметив наиболее важные параметры квартиры.

Квартира должна располагаться на верхних этажах и иметь европейскую планировку, при этом окна должны быть ориентированы на юго-запад.

После прохождения фильтра выпал наиболее подходящий вариант – квартира в жилом комплексе «Архитектор» в Кудрово.
Если перейти на страницу квартиры, можно увидеть экспертное заключение Lira.
Далее можно также записаться на осмотр объекта, подать заявку на консультацию и отправить заполненную онлайн анкету на ипотеку.
Вся процедура подачи заявки на одобрение кредита происходит без визита в банк и без участия специалиста.
Виртуальный помощник Lira эффективно справляется с первичными запросами – помогает выбрать квартиру мечты и далее передает клиента в руки специалиста.
Получить понимание о ежемесячном платеже можно, воспользовавшись ипотечным калькулятором, который находится на странице каждой планировки. Здесь же можно изучить скидочные программы и ознакомиться с акциями.
Опираясь на анализ больших объемов данных, искусственный интеллект позволяет получить более релевантную запросу подборку объектов. Это сокращает время покупки квартиры для клиента и трудозатраты продавца.
При оформлении сделки через Living покупатель получает полное юридическое сопровождение сделки на всех этапах, консультацию, трансфер, а также подарки и бонусы абсолютно бесплатно. Вам не придется погружаться в тонкости оформления договора..
Даже после покупки квартиры специалисты сервиса сопровождают процедуру получения собственности, а также помогают принять квартиру у застройщика.
Lira никогда полностью не заменит труд человека, но она отлично дополняет его, предлагая лучший сервис на рынке недвижимости. Используя технологии сервиса Living, вы облегчаете сложный процесс покупки квартиры, экономите свое время и не переплачиваете риелтору!
Купить квартиру мечты
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