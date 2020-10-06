Сам себе агент

В поисках квартиры Саша и Маша скорее всего наткнутся в интернете на площадки-агрегаторы с простым фильтром. Эти сервисы не учитывают специфические запросы, не могут проверить застройщика и дать развернутый ликбез по конкретному жилому комплексу.
В этом отношении Lira проявляет максимум любознательности и задает такие вопросы, которые не каждый риелтор спрашивает перед тем, как приступить к работе. Кто будет проживать в квартире? Используете ли вы автомобиль или предпочитаете общественный транспорт? Какие инфраструктурные объекты для вас важны? Есть ли или планируется ли собака?
Она учитывает мельчайшие пожелания к планировке: нужна ли гардеробная, важна ли большая кухня, на какую сторону должны выходить окна и т.д. Буквально по крупицам виртуальный помощник собирает индивидуальную заявку, чтобы подобрать максимально подходящие варианты.
Как приятная во всех отношениях дама Lira убедительно рассказывает о преимуществах каждой квартиры и мягко обозначает минусы. Если предложенные варианты не подошли, даст альтернативу. Каждую планировку можно добавить в «сравнение» и сопоставить выбранные объекты по всем параметрам.
Рассмотрим, как работает Lira
.