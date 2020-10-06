Сам себе агент

На этом этапе, уже предметного обсуждения, можно пообщаться с живым экспертом недвижимости. Living берет на себя работу риелтора и заботится о комфорте клиента и безопасности на всех этапах сделки. При этом вам не нужно тратить средства на юридическое сопровождение сделки и беспокоится о каждом шаге.



Заполнив специальную форму, можно записаться на осмотр вместе со специалистом сервиса Living. Альтернативный вариант – это онлайн-экскурсия, она проводится в режиме реального времени по видеосвязи через интернет-мессенджер. Видеотур записывается и отправляется клиенту, чтобы видео можно было посмотреть еще раз, поделиться с родственниками и друзьями, и уже в спокойной обстановке взвесить все «за» и «против».



После этого объект бронируется и далее в офисе застройщика подписывается договор – на всех этапах покупателя сопровождает специалист Living. На всех этапах сделки, от просмотра квартиры до регистрации права собственности в Росреестре, покупателя сопровождает специалист Living – бесплатный организатор выгодной покупки квартиры. Он гарантирует 100% чистоты сделки.



Рассмотрим два пользовательских сценария.

