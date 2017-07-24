Для новорожденных создали специальное устройство МРТ

Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первое в мире устройство магнитно-резонансной томографии, предназначенное для новорожденных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, передает «ДокторПитер».



Одобренное FDA устройство предназначено специально для МРТ головы и мозга новорожденного ребенка. Оно может использоваться для детей с окружностью головы до 38 сантиметром и весом от 1 до 4,5 кг. В систему МРТ помещен инкубатор с контролем температуры, а движения ребенка в ходе процедуры сводятся к минимуму. Однако если во время проведения МРТ врачам понадобится срочный доступ к младенцу, он может быть извлечен из аппарата менее чем за 30 секунд.



