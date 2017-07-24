Для новорожденных создали специальное устройство МРТ

- Несмотря на то, что сейчас врачи при необходимости могут использовать для проведения МРТ новорожденным традиционные сканеры, это представляет значительную проблему. Покидать отделение интенсивной терапии для ребенка достаточно опасно. Поэтому создание специального МРТ для новорожденных позволяет сделать процедуру гораздо безопаснее для такой уязвимой группы пациентов, - отметили в FDA.
Аппарат МРТ для самых маленьких пациентов может быть размещен непосредственно в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, поскольку система не требует зоны безопасности или радиочастотной защищенной комнаты.