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24 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Для новорожденных создали специальное устройство МРТ
Оно может использоваться для детей с окружностью головы до 38 сантиметром и весом от 1 до 4,5 кг.
Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первое в мире устройство магнитно-резонансной томографии, предназначенное для новорожденных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, передает «ДокторПитер».

Одобренное FDA устройство предназначено специально для МРТ головы и мозга новорожденного ребенка. Оно может использоваться для детей с окружностью головы до 38 сантиметром и весом от 1 до 4,5 кг. В систему МРТ помещен инкубатор с контролем температуры, а движения ребенка в ходе процедуры сводятся к минимуму. Однако если во время проведения МРТ врачам понадобится срочный доступ к младенцу, он может быть извлечен из аппарата менее чем за 30 секунд.

- Несмотря на то, что сейчас врачи при необходимости могут использовать для проведения МРТ новорожденным традиционные сканеры, это представляет значительную проблему. Покидать отделение интенсивной терапии для ребенка достаточно опасно. Поэтому создание специального МРТ для новорожденных позволяет сделать процедуру гораздо безопаснее для такой уязвимой группы пациентов, - отметили в FDA.

Аппарат МРТ для самых маленьких пациентов может быть размещен непосредственно в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, поскольку система не требует зоны безопасности или радиочастотной защищенной комнаты.

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