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21 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Вызывать врача на дом россияне смогут через интернет
Правительство РФ расширило перечень электронных медицинских услуг.
В России изменился перечень услуг, которые население может заказать в электронной форме. Теперь к ним относятся вызов врача на дом, получение данных о прикреплении к поликлинике, запись на диспансеризацию. Распоряжение об этом 19 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Отметим, что получить услуги можно через личный кабинет в разделе "Мое здоровье" на едином портале госуслуг, сообщает «Российская газета».
Изменения подготовлены Минздравом РФ в рамках приоритетного проекта по совершенствованию медпомощи. "В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в том числе должны быть реализованы услуги по приему заявок (записи) на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Сейчас на портале госуслуг доступны запись на прием к врачу и сведения об оказании медпомощи. Также там можно узнать о правилах лицензирования фармкомпаний, разрешениях на импорт лекарств, социальном обеспечении, санаторно-курортном лечении, а также о страховых выплатах и пособиях. Однако доступны эти функции не во всех регионах.

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