Вызывать врача на дом россияне смогут через интернет

Изменения подготовлены Минздравом РФ в рамках приоритетного проекта по совершенствованию медпомощи. "В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в том числе должны быть реализованы услуги по приему заявок (записи) на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Сейчас на портале госуслуг доступны запись на прием к врачу и сведения об оказании медпомощи. Также там можно узнать о правилах лицензирования фармкомпаний, разрешениях на импорт лекарств, социальном обеспечении, санаторно-курортном лечении, а также о страховых выплатах и пособиях. Однако доступны эти функции не во всех регионах.