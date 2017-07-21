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21 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Госдума окончательно узаконила телемедицину
Законопроект о телемедицине принят в последнем, третьем чтении. В целом закон вступает в силу с начала 2018 года, норму по выписке электронных рецептов планируется ввести с 2019-го.
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о телемедицине, который разрешает выписывать электронные рецепты и справки, а также оказывать врачебную помощь дистанционно. Законопроект закрепляет правовые основы использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья, а также создание в стране Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), передает «ДокторПитер».

Второе чтение законопроект прошел всего два дня назад и тогда был принят единогласно. Как сообщали в комитете по охране здоровья Госдумы, ко второму чтению текст документа был серьезно доработан, в том числе в части предоставления, хранения и защиты персональных данных, а также сохранения врачебной тайны.

«Подготовленная редакция законопроекта учитывает, что телемедицинские технологии могут быть применены только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента, а также принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) медицинским работником. При этом телемедицинские технологии не должны применяться для постановки пациенту диагноза и назначения лечения», - отметили в профильном думском комитете.

Кроме того, в законопроекте определен перечень сведений, содержащихся в ЕГИСЗ на федеральном и региональном уровнях, а также тех, кто будет иметь к ним доступ, их полномочия и ответственность. Также определены полномочия Минздрава России по утверждению функциональных и технологических требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения и возможность взаимодействия с ЕГИСЗ иных информационных систем, в том числе частных.

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