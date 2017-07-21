Госдума окончательно узаконила телемедицину

«Подготовленная редакция законопроекта учитывает, что телемедицинские технологии могут быть применены только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента, а также принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) медицинским работником. При этом телемедицинские технологии не должны применяться для постановки пациенту диагноза и назначения лечения», - отметили в профильном думском комитете.Кроме того, в законопроекте определен перечень сведений, содержащихся в ЕГИСЗ на федеральном и региональном уровнях, а также тех, кто будет иметь к ним доступ, их полномочия и ответственность. Также определены полномочия Минздрава России по утверждению функциональных и технологических требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения и возможность взаимодействия с ЕГИСЗ иных информационных систем, в том числе частных.