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20 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Поликлиники будут проверять на очереди
Минздрав начнет отслеживать время ожидания приема врачей во всех поликлиниках страны и выявлять медучреждения, где нарушаются установленные предельные сроки ожидания медпомощи.
В декабре Минздрав запустит единую систему мониторинга времени ожидания приема у врачей разных профилей во всех медучреждениях страны. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по информатизации здравоохранения, которое проводил президент Владимир Путин с членами правительства, передает «ДокторПитер». По словам главы Минздрава, новая система позволит оперативно выявлять организации, нарушающие установленные предельные сроки ожидания разных видов медпомощи.
- Такая система апробирована и сейчас уже эффективно действует в Москве, поэтапно до конца 2018 года будет введена во всех регионах страны, - сказала министр.

Также Вероника Скворцова сообщила, что до конца 2018 года планируется обеспечить стабильный и качественный сервис записи к врачам во все российские поликлиники через личный кабинет пациента на Едином портале госуслуг.

По данным Минздрава, на сегодня подключены к скоростному интернету 72% (18100) медучреждений и обособленных структурных подразделений. Осталось подключить еще 13800 — из них в 7100 организациях и подразделениях нет доступа к интернету, а 6700 нуждаются в модернизации существующей связи. К защищенной сети передачи данных подключено 64% медицинских организаций и обособленных подразделений. На сегодня автоматизированы 75% рабочих мест медиков.

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