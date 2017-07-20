Поликлиники будут проверять на очереди

- Такая система апробирована и сейчас уже эффективно действует в Москве, поэтапно до конца 2018 года будет введена во всех регионах страны, - сказала министр.Также Вероника Скворцова сообщила, что до конца 2018 года планируется обеспечить стабильный и качественный сервис записи к врачам во все российские поликлиники через личный кабинет пациента на Едином портале госуслуг.По данным Минздрава, на сегодня подключены к скоростному интернету 72% (18100) медучреждений и обособленных структурных подразделений. Осталось подключить еще 13800 — из них в 7100 организациях и подразделениях нет доступа к интернету, а 6700 нуждаются в модернизации существующей связи. К защищенной сети передачи данных подключено 64% медицинских организаций и обособленных подразделений. На сегодня автоматизированы 75% рабочих мест медиков.