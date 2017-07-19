Ученые создали прозрачный ультрафиолетовый фильтр

По словам авторов исследования, опыты при инкубировании с кровью доноров показали, что синтезированные наночастицы с модифицированной силансодержащими соединениями поверхностью не токсичны. Это важно, так как крем с новым УФ-фильтром может потенциально проникать через слои кожи и попадать в организм человека.Новая разработка прозрачная, что позволяет использовать ее и при изготовлении прозрачных полимеров, например, прозрачных пищевых контейнеров, пленок или в облицовочных панелях конструкций, устанавливаемых под открытым небом, утверждают ученые. По их словам, модифицирование поверхности наночастиц позволит снизить количество добавляемого УФ-фильтра в 5-10 раз, что влечет за собой положительный экономический эффект.