  • 19 Июль 2017
USD 20.07.2017 59.2418 -0.1287
USD ММВБ 16:17 59.09200  
EUR 20.07.2017 68.2762 -0.1246
EUR ММВБ 16:17 68.2840  
Нефть($) 19.07.2017 48.97 +0.53
Нефть(p) 19.07.2017 2901.07 +25.16
"Тайная" встреча Путина с Трампом и бой черных поясов С мая 2018 года россиянам придется платить «курортный сбор» Медведев объявил дату Всероссийской переписи населения Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,34 трлн рублей
19 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали прозрачный ультрафиолетовый фильтр
Исследователи модифицировали наночастицы оксида цинка.
Исследователи НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина смогли создать прозрачный универсальный защитный фильтр против ультрафиолетового излучения путем модифицирования наночастиц оксида цинка и получили российский патент, пишет РИА АМИ.

Ученые предложили способ химического синтеза наночастиц цинка с модифицированной поверхностью. Непосредственно в процессе синтеза наночастиц ученые смогли управлять оптическими свойствами УФ-фильтров на их основе. Эксперименты показали, что раствор наночастиц и полипропиленовые пленки с нанодобавкой на 100% поглощают ультрафиолет типа B.

По словам авторов исследования, опыты при инкубировании с кровью доноров показали, что синтезированные наночастицы с модифицированной силансодержащими соединениями поверхностью не токсичны. Это важно, так как крем с новым УФ-фильтром может потенциально проникать через слои кожи и попадать в организм человека.

Новая разработка прозрачная, что позволяет использовать ее и при изготовлении прозрачных полимеров, например, прозрачных пищевых контейнеров, пленок или в облицовочных панелях конструкций, устанавливаемых под открытым небом, утверждают ученые. По их словам, модифицирование поверхности наночастиц позволит снизить количество добавляемого УФ-фильтра в 5-10 раз, что влечет за собой положительный экономический эффект.
В Петербурге 20 июля вновь ожидаются ливни В ночь на 20 июля Благовещенский и Дворцовый мосты разведут на полчаса раньше В Петербурге приставы арестовали введенные квартиры ЖК «Лондон парк» Ремонтные работы ограничат движение на Вознесенском проспекте и Таврической улице
Две станции метро Петербурга с сентября будут работать лишь до 20 часов На Елагином острове покажут оперу «Вольный стрелок» На месте яхт-клуба на Карповке построят вторую Новую Голландию ДТП на Дворцовой набережной спровоцировало большую пробку (ФОТО)
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекрыт съезд В Петербурге на «синей» ветке метро начали устанавливать оборудование для Wi-Fi Комитет по природопользованию: В нефтяном пятне на Неве виноваты ливни В Муринском парке появится «сад ощущений» для незрячих (ФОТО)

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm