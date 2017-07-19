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19 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали новый метод лечения метастаз мозга
Разработан способ уничтожения злокачественных клеток, вызывающих в головном мозге метастазы таких видов рака, как рак легких, молочной железы и кожи.
Как известно, метастатические опухоли головного мозга, возникающие при таких видах рака, как рак легких, молочной железы и кожи, составляют 40% всех новообразований мозга. Однако эффективных методов лечения таких пациентов, особенно с большим количеством метастаз, практически нет. И вот исследователи из женской больницы имени Бригема в Бостоне и специалисты из Гарвардского института стволовых клеток объявили о разработке принципиально нового способ уничтожения злокачественных клеток, вызывающих в головном мозге метастазы.

Новый метод лечения метастатических опухолей мозга основан на применении специальных вирусов, созданных путем генной инженерии из так называемых онколитических вирусов и стволовых клеток, которые через сонную артерию проникают в мозг и разрушают хаотично делящиеся метастатические клетки, не затрагивая здоровые ткани мозга, пишет РИА АМИ. В поисках новых методов таргетной терапии, ориентированной на множественные метастазы головного мозга, исследователи вывели новую линию мутантных лабораторных мышей, опухоли которых были практически идентичны метастазам, наблюдаемых у пациентов.

В ходе эксперимента ученые выделили из костного мозга мезенхимальные стволовые клетки, геном которых был соединен с вирусом обычного герпеса. Получившиеся в результате генной инженерии мутанты оказались идеальными убийцами, прицельно уничтожающими метастазы, не трогая несвободные от рака области. Ученые ввели препарат в сонные артерии подопытных мышей и в скором времени отметили значительное замедление роста опухолей, а также увеличение выживаемости по сравнению с контрольной группой, получающей обычные стволовые клетки.

В настоящее время специалисты разрабатывают модели вирусов для лечения метастаз других типов рака, а также создают новые штаммы онкологических вирусов, которые обладают способностью избирательно убивать самые разные виды резистентных опухолевых клеток. В дальнейшем, после серии экспериментов на животных, исследователи начнут клинические испытания с участием людей.
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