Ученые создали новый метод лечения метастаз мозга

Как известно, метастатические опухоли головного мозга, возникающие при таких видах рака, как рак легких, молочной железы и кожи, составляют 40% всех новообразований мозга. Однако эффективных методов лечения таких пациентов, особенно с большим количеством метастаз, практически нет. И вот исследователи из женской больницы имени Бригема в Бостоне и специалисты из Гарвардского института стволовых клеток объявили о разработке принципиально нового способ уничтожения злокачественных клеток, вызывающих в головном мозге метастазы.



Новый метод лечения метастатических опухолей мозга основан на применении специальных вирусов, созданных путем генной инженерии из так называемых онколитических вирусов и стволовых клеток, которые через сонную артерию проникают в мозг и разрушают хаотично делящиеся метастатические клетки, не затрагивая здоровые ткани мозга, пишет РИА АМИ. В поисках новых методов таргетной терапии, ориентированной на множественные метастазы головного мозга, исследователи вывели новую линию мутантных лабораторных мышей, опухоли которых были практически идентичны метастазам, наблюдаемых у пациентов.



