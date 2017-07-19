Ученые создали новый метод лечения метастаз мозга

В ходе эксперимента ученые выделили из костного мозга мезенхимальные стволовые клетки, геном которых был соединен с вирусом обычного герпеса. Получившиеся в результате генной инженерии мутанты оказались идеальными убийцами, прицельно уничтожающими метастазы, не трогая несвободные от рака области. Ученые ввели препарат в сонные артерии подопытных мышей и в скором времени отметили значительное замедление роста опухолей, а также увеличение выживаемости по сравнению с контрольной группой, получающей обычные стволовые клетки.
В настоящее время специалисты разрабатывают модели вирусов для лечения метастаз других типов рака, а также создают новые штаммы онкологических вирусов, которые обладают способностью избирательно убивать самые разные виды резистентных опухолевых клеток. В дальнейшем, после серии экспериментов на животных, исследователи начнут клинические испытания с участием людей.