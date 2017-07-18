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18 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Искусственные подсластители опасны для сердца
Также заменители сахара связаны с долгосрочным увеличением веса и повышенным риском ожирения, диабета, высокого кровяного давления и сердечных заболеваний.
Новые данные ученых Университета Манитобы указывают на то, что искусственные подсластители, таких как аспартам, сукралоза и стевия могут оказывать негативное влияние на метаболизм, кишечные бактерии и аппетит, хотя часто результаты исследований противоречат друг другу.

Чтобы лучше понять, связано ли употребление искусственных подсластителей с негативными долгосрочными последствиями для веса и сердца, исследователи во главе с Раяном Зарычанским провели систематический обзор 37 изучений, в которых приняли участие более 400 000 человек. Только 7 из этих исследований были рандомизированными контролируемыми исследованиями, с общим участием более 1000 человек, пишет портал nauka24news.ru.

Результаты анализа не показали влияния искусственных подсластителей на потерю веса, а более длительные обсервационные исследования продемонстрировали связь между потреблением этих веществ и более высоким риском увеличения веса и ожирения, высокого кровяного давления, диабета, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем, «Несмотря на то, что миллионы людей регулярно потребляют искусственные подсластители, относительно небольшое количество пациентов было включено в клинические испытания этих продуктов. Мы обнаружили, что данные клинических испытаний не подтверждают предполагаемые преимущества таких продуктов для управления весом», - поясняет Зарычанский.

Соавтор анализа Меган Азад добавляет: «Осторожность в их применении оправдана до тех пор, пока долгосрочные последствия искусственных подсластителей не будут полностью охарактеризованы. Учитывая широко распространенное и растущее использование таких веществ и нынешнюю эпидемию ожирения и связанных с ними заболеваний, необходимы дополнительные изучения для определения долгосрочных рисков и преимуществ таких продуктов».

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