Искусственные подсластители опасны для сердца

Результаты анализа не показали влияния искусственных подсластителей на потерю веса, а более длительные обсервационные исследования продемонстрировали связь между потреблением этих веществ и более высоким риском увеличения веса и ожирения, высокого кровяного давления, диабета, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем, «Несмотря на то, что миллионы людей регулярно потребляют искусственные подсластители, относительно небольшое количество пациентов было включено в клинические испытания этих продуктов. Мы обнаружили, что данные клинических испытаний не подтверждают предполагаемые преимущества таких продуктов для управления весом», - поясняет Зарычанский.Соавтор анализа Меган Азад добавляет: «Осторожность в их применении оправдана до тех пор, пока долгосрочные последствия искусственных подсластителей не будут полностью охарактеризованы. Учитывая широко распространенное и растущее использование таких веществ и нынешнюю эпидемию ожирения и связанных с ними заболеваний, необходимы дополнительные изучения для определения долгосрочных рисков и преимуществ таких продуктов».