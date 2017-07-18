Создана смесь препаратов для лечения болезней мозга

Тогда ученые предположили, что нечто похожее может происходить при развитии нейродегенеративных болезней или при появлении тяжелых травм мозга. Они ввели в мозг мышей, страдающих от болезни Альцгеймера, пировиноградную кислоту, инсулин и антиоксидант. Выяснилось, что эта комбинация препаратов подавляет когнитивные и электрофизиологические нарушения на ранних стадиях заболевания и еще заметнее влияет на работу мозга на поздних стадиях развития болезни, сообщает РИА «Новости».



Ученые считают, что клетки переходили с 100% глюкозной «диеты» на окисление пирувата и других продуктов метаболизма, что помогало им бороться с недостатком энергии, связанного с нарушением кровотока, и другими проблемами в работе сосудов мозга. В результате мыши чувствовали себя лучше, у них проходила гипервозбудимость, судороги, и они лучше ориентировались в окружающем мире.



В ближайшем будущем биологи намерены провести подобные эксперименты на мышах, страдающих от тяжелых травм мозга, хронической болезни Альцгеймера и последствий инсультов. Российский научный фонд уже выделил на первый год реализации этого проекта 3,9 млн рублей.