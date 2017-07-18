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18 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создана смесь препаратов для лечения болезней мозга
Отсутствие глюкозы помогает клеткам мозга бороться с эпилептическими припадками, болезнью Альцгеймера и последствиями тяжелых травм головы.
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН несколько лет изучают то, как различные травмы мозга и нарушения в его работе приводят к развитию эпилептических припадков и других серьезных проблем, почти не поддающихся лечению.

Во время прошлогоднего эксперимента ученые показали, как из-за нехватки глюкозы в нервных клетках возникают эпилептические припадки. Их развитие исследователи подавили при помощи пировиноградной кислоты – продукта распада глюкозы. Большое количество этой кислоты заставляет нервную клетку «думать», что ей не хватает пищи, и она переходит в режим «энергосбережения». Это предотвращает развитие эпилептических приступов, во время которых нейроны сжигают большое количество энергии.

Тогда ученые предположили, что нечто похожее может происходить при развитии нейродегенеративных болезней или при появлении тяжелых травм мозга. Они ввели в мозг мышей, страдающих от болезни Альцгеймера, пировиноградную кислоту, инсулин и антиоксидант. Выяснилось, что эта комбинация препаратов подавляет когнитивные и электрофизиологические нарушения на ранних стадиях заболевания и еще заметнее влияет на работу мозга на поздних стадиях развития болезни, сообщает РИА «Новости».

Ученые считают, что клетки переходили с 100% глюкозной «диеты» на окисление пирувата и других продуктов метаболизма, что помогало им бороться с недостатком энергии, связанного с нарушением кровотока, и другими проблемами в работе сосудов мозга. В результате мыши чувствовали себя лучше, у них проходила гипервозбудимость, судороги, и они лучше ориентировались в окружающем мире.

В ближайшем будущем биологи намерены провести подобные эксперименты на мышах, страдающих от тяжелых травм мозга, хронической болезни Альцгеймера и последствий инсультов. Российский научный фонд уже выделил на первый год реализации этого проекта 3,9 млн рублей.
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