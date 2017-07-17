Создан антиоксидант с сильным антибактериальным действием

Оказалось, что SkQ1 проявляет сильную антибактериальную активность по отношению к грамположительным бактериям Bacillus subtilis, Mycobacterium sp. и Staphylococcus aureus, а также грамотрицательным Photobacteriumphosphoreum и Rhodobacter sphaeroides. Более устойчивые бактерии, такие как кишечная палочка (Escherichia coli), могут защищаться от SkQ1 только наличием особых помп множественной лекарственной устойчивости, однако, при их отсутствии, кишечная палочка обречена разделить судьбу менее «удачливых» бактерий.«Резистентность к антибиотикам — один из серьезнейших вызовов для современной медицины. Одна из важных идей статьи заключается в том, что SkQ1 проявляет антибактериальную активность в отношении сразу обеих групп бактерий: и грамположительных, и грамотрицательных. Нами показано, что SkQ1 потенциально может быть эффективным в защите зараженных млекопитающих, убивая даже резистентные бактерии», — говорит Павел Назаров.