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17 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан антиоксидант с сильным антибактериальным действием
Соединение заряжено положительно и проникает в митохондрии, где обезвреживает ядовитые активные формы кислорода.
Митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 — синтетическое соединение, полученное учеными МГУ. Оно состоит из иона Скулачёва, или SkQ+, и мощного растительного антиоксиданта пластохинона (Q), которые соединены между собой цепочкой углеродных атомов. Соединение заряжено положительно и проникает в митохондрии, где обезвреживает ядовитые активные формы кислорода. Уже опубликованы работы о том, что SkQ1 замедляет старение мышей, значительно ускоряет заживление диабетических ран, помогает при борьбе с аутоиммунным артритом у крыс, передают «РИА Новости».

«Мы исследовали действие митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1 на бактериальные клетки и выяснили, что SkQ1 является сильным антибиотиком. Мишень этого антибиотика — мембрана бактерий, разность потенциалов на которой он снижает», — сообщает Павел Назаров, первый автор статьи, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова.

Оказалось, что SkQ1 проявляет сильную антибактериальную активность по отношению к грамположительным бактериям Bacillus subtilis, Mycobacterium sp. и Staphylococcus aureus, а также грамотрицательным Photobacteriumphosphoreum и Rhodobacter sphaeroides. Более устойчивые бактерии, такие как кишечная палочка (Escherichia coli), могут защищаться от SkQ1 только наличием особых помп множественной лекарственной устойчивости, однако, при их отсутствии, кишечная палочка обречена разделить судьбу менее «удачливых» бактерий.

«Резистентность к антибиотикам — один из серьезнейших вызовов для современной медицины. Одна из важных идей статьи заключается в том, что SkQ1 проявляет антибактериальную активность в отношении сразу обеих групп бактерий: и грамположительных, и грамотрицательных. Нами показано, что SkQ1 потенциально может быть эффективным в защите зараженных млекопитающих, убивая даже резистентные бактерии», — говорит Павел Назаров.

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