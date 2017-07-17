Ученые создали вакцину против героина

После испытаний на грызунах исследователи института Скриппса, в сотрудничестве с учеными университета Содружества Вирджинии, протестировали вакцину на четырех макаках-резус. Животным ввели три дозы вакцины, которые обеспечили обезьянам эффективный иммунный ответ, который особенно хорошо проявлялся в течение первого месяца после введения, впрочем, действие вакцины продолжалось более восьми месяцев, и никаких негативных побочных эффектов исследователи не отметили. Двое из животных были вакцинированы дважды. Первый раз – за семь месяцев до начала эксперимента. Иммунный ответ на прививку был получен у всех четырех макак, однако обезьяны, которым ввели повторную дозу, намного сильнее противодействовали героину, так как их иммунная система уже обладала «памятью» на молекулы наркотика, а повторная вакцинация просто усилила иммунитет.Разумеется, отмечают исследователи, вакцина не станет панацеей от наркотической зависимости — человек, аддитивный к наркотикам, просто найдет героину адекватную замену. Однако наркологи имеют в своем арсенале так мало противонаркотических средств, что появление такой вакцины среди доступных методов реабилитации бывших наркоманов может стать существенным вкладом в борьбу за здоровье наркотически-зависимых пациентов. Исследования на людях пока не планируются, однако разработчики вакцины настоятельно рекомендуют начать клинические испытания на добровольцах.Анти-героиновые вакцины разрабатывались и ранее, однако все они были неэффективны для людей. Новая вакцина – первое соединение, которое работает на приматах и, скорее всего, безопасна для человека. Главная особенность препарата в том, что он работает только против героина, не затрагивая остальные опиоиды. Если ученые найдут средства провести исследования с участием людей, то вполне возможно, вакцина в конце концов войдет в клиническую практику.