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17 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали вакцину против героина
Лекарством смогут воспользоваться бывшие наркоманы, проходящие курс реабилитации.
Специалисты научно-исследовательского института Скриппса, создали вакцину против действия героина. Исследования нового препарата на лабораторных мышах продолжались восемь лет, в результате чего было доказано, что соединение может нейтрализовать героин, введенный в организм в любых дозах.

Новая вакцина работает по тому же принципу, что и другие подобные препараты, пишет РИА АМИ. В организм пациента вводится определенная часть молекулы героина, на которую формируется иммунный ответ, причем антитела нейтрализуют не только сам героин, но и компоненты, которые вызывают чувство эйфории. В результате молекулы наркотика и его производных уничтожаются лимфоцитами в кровотоках и не достигают мозга, а значит, наркотик не сработает: эффективность инъекции героина не превысит уровень воздействия обычного физраствора. Отсутствие эйфории сможет помочь выздоравливающим потребителям героина удержаться от соблазна рецидива, утверждают разработчики.

После испытаний на грызунах исследователи института Скриппса, в сотрудничестве с учеными университета Содружества Вирджинии, протестировали вакцину на четырех макаках-резус. Животным ввели три дозы вакцины, которые обеспечили обезьянам эффективный иммунный ответ, который особенно хорошо проявлялся в течение первого месяца после введения, впрочем, действие вакцины продолжалось более восьми месяцев, и никаких негативных побочных эффектов исследователи не отметили. Двое из животных были вакцинированы дважды. Первый раз – за семь месяцев до начала эксперимента. Иммунный ответ на прививку был получен у всех четырех макак, однако обезьяны, которым ввели повторную дозу, намного сильнее противодействовали героину, так как их иммунная система уже обладала «памятью» на молекулы наркотика, а повторная вакцинация просто усилила иммунитет.

Разумеется, отмечают исследователи, вакцина не станет панацеей от наркотической зависимости — человек, аддитивный к наркотикам, просто найдет героину адекватную замену. Однако наркологи имеют в своем арсенале так мало противонаркотических средств, что появление такой вакцины среди доступных методов реабилитации бывших наркоманов может стать существенным вкладом в борьбу за здоровье наркотически-зависимых пациентов. Исследования на людях пока не планируются, однако разработчики вакцины настоятельно рекомендуют начать клинические испытания на добровольцах.

Анти-героиновые вакцины разрабатывались и ранее, однако все они были неэффективны для людей. Новая вакцина – первое соединение, которое работает на приматах и, скорее всего, безопасна для человека. Главная особенность препарата в том, что он работает только против героина, не затрагивая остальные опиоиды. Если ученые найдут средства провести исследования с участием людей, то вполне возможно, вакцина в конце концов войдет в клиническую практику.
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