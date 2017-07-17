В России хотят запретить продавать алкоголь по выходным

Эксперты Центра отмечают, что действующих ограничительных мер, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, недостаточно. Местные власти могут вводить ограничения на места и время торговли алкоголем, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. В ГНИЦПМ считают, что дополнительный запрет на продажу алкоголя в выходные дни может быть эффективным.В настоящее время Минздрав обсуждает с другими ведомствами механизмы реализации данного решения, сообщили эксперты Центра. По их словам, план реализации Стратегии находится в разработке. После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.