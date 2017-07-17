  • 17 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 11:17 59.03600  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 11:17 67.7000  
Нефть($) 17.07.2017 49.17 +0.14
Нефть(p) 17.07.2017 2944.33 -6.47
Медведев утвердил новые изменения в ПДД В России хотят запретить продавать алкоголь по выходным ВЦИОМ: Главные страхи россиян - рост цен и военные конфликты На морской парад в Петербург вышли боевые корабли Северного флота
17 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России хотят запретить продавать алкоголь по выходным
С таким предложением выступил Минздрав.
Минздрав рассматривает возможность введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни и вопрос включения этого положения в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. С таким предложением выступил Государственный НИЦ профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, пишут «Известия».
Эксперты Центра отмечают, что действующих ограничительных мер, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, недостаточно. Местные власти могут вводить ограничения на места и время торговли алкоголем, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. В ГНИЦПМ считают, что дополнительный запрет на продажу алкоголя в выходные дни может быть эффективным.

В настоящее время Минздрав обсуждает с другими ведомствами механизмы реализации данного решения, сообщили эксперты Центра. По их словам, план реализации Стратегии находится в разработке. После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.
Компанию «ТЭК» подозревают в хищении 370 млн рублей при строительстве ЗСД «ТЭК СПб» 17 июля проверит на прочность теплосети в Колпинском районе Ладожский мост разведут для прохода яхты "Бриз" В Петербурге 17 июля днем будут кратковременные дожди
Петербург вошел в тройку самых спортивных городов России В Ботаническом саду Петербурга пройдут концерты на открытом воздухе В Петербурге в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!» На фестивале «Старкон» пройдет специальный показ фильма «Малыш на драйве»
В клубе «Фабрика» пройдет третий этап конкурса «Мисс Ретродискотека 2017» Средний возраст матери в Петербурге в 2016 году составил 30 лет На севере Петербурга запустят новые трамваи на 300 пассажиров Часть дольщиков проблемной ГК "Город" ждет "переселение"

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm