Российские ученые предложили новую технологию лечения глаукомы

Но новосибирские ученые, кажется, нашли ключ к решению проблемы рубцевания. Они представили имплантат, который по составу близок тканям тела. Через четыре месяца он разлагается, а канал оттока жидкости (сам дренаж) остается. Он не зарастает именно потому, что иммунитет не воспринимает дренаж как чужеродный элемент.



Комментирует Ларионов: "Наш дренаж - это нанокомпозит толщиной 500 нанометров, сделанный из натурального коллагена и капролактана, единственного полимера, который разлагается на воду и углекислый газ. Мало того, что с помощью такого дренажа формируется новый не зарастающий канал оттока жидкости, в нем заложен оптимальный вариант снижения давления. Ведь оно меняется в течение дня, поэтому отток жидкости не должен быть постоянным. Им надо управлять, и нам это удалось". Известно, что сейчас начались испытания технологии.