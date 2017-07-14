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14 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые предложили новую технологию лечения глаукомы
Исследователи из Новосибирска разработали имплантат для снижения глазного давления, который по составу близок тканям тела.
Согласно статистике, глаукома является одним из лидеров среди причин слепоты. Вследствие повышенного глазного давления у человека поражается зрительный нерв, что не дает визуальным сигналам поступать в мозг, привода к слепоте, пишет meddaily.ru.

На сегодняшний день есть эффективный метод снижения давления - хирургически установленный имплантат с дренажной системой. Но это не панацея. "Этот метод работает примерно четыре месяца, а затем приходится проводить повторную операцию. Дело в том, что имплантат является для организма чужеродным телом, на которое реагирует иммунитет. К примеру, он включается, если на теле появляется рана. Защитные силы ее рубцуют. Точно так же они работают, чтобы справиться с глазным имплантатом. Поэтому он довольно быстро зарастает", - говорит доктор медицинских наук, профессор Новосибирского госуниверситета Петр Ларионов.
Но новосибирские ученые, кажется, нашли ключ к решению проблемы рубцевания. Они представили имплантат, который по составу близок тканям тела. Через четыре месяца он разлагается, а канал оттока жидкости (сам дренаж) остается. Он не зарастает именно потому, что иммунитет не воспринимает дренаж как чужеродный элемент.

Комментирует Ларионов: "Наш дренаж - это нанокомпозит толщиной 500 нанометров, сделанный из натурального коллагена и капролактана, единственного полимера, который разлагается на воду и углекислый газ. Мало того, что с помощью такого дренажа формируется новый не зарастающий канал оттока жидкости, в нем заложен оптимальный вариант снижения давления. Ведь оно меняется в течение дня, поэтому отток жидкости не должен быть постоянным. Им надо управлять, и нам это удалось". Известно, что сейчас начались испытания технологии.
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