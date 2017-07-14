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14 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Онкоцентры могут стать частью системы медицинской реабилитации
В конце года появятся положения о реабилитации по каждой из основных нозологий.
Развитие системы медицинской реабилитации должно затронуть онкологические центры, – заявили участники круглого стола «Перспективы развития онкореабилитации в Санкт-Петербурге», передает «Медвестник».

По сообщению главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава в СЗФО Елены Мельниковой, в 2016 году онкологическое направление не удалось включить в пилотный проект из-за недостаточных средств, однако это одно из ключевых звеньев выстраиваемой сейчас модели реабилитации. В конце года будет утвержден новый порядок, кроме того, появятся положения о реабилитации по каждой из основных нозологий. Специалист призвала онкологов заняться разработкой аналогичного документа по своей специальности: «никто иной не возьмет на себя эту ответственность».
Участники круглого стола отметили, что в России, в отличие от зарубежных стран, не наработан массовый опыт реабилитационной работы с онкопациентами, не существует учреждений, занимающихся их трудовой переподготовкой. Однако в ряде организаций здравоохранения, в том числе в петербургском НИИ онкологии, на базе которого состоялся круглый стол, накоплен опыт онкореабилитации, в том числе в сфере паллиативной медицины.

Внедрение системной реабилитации, как ожидается, сможет изменить ситуацию, при которой ряд клиник лечит пациента после тяжелой операции в стационаре, получает полмиллиона рублей за каждого, но выписывает их с тем же уровнем по универсальной шкале Рэнкина, которая оценивает состояние инвалидности, независимости и исходов реабилитации. «За счет потока пациентов, состояние которых не меняется, зря расходуются средства бюджета», – отметил доцент ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Алексей Шмонин.

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