Онкоцентры могут стать частью системы медицинской реабилитации

Участники круглого стола отметили, что в России, в отличие от зарубежных стран, не наработан массовый опыт реабилитационной работы с онкопациентами, не существует учреждений, занимающихся их трудовой переподготовкой. Однако в ряде организаций здравоохранения, в том числе в петербургском НИИ онкологии, на базе которого состоялся круглый стол, накоплен опыт онкореабилитации, в том числе в сфере паллиативной медицины.Внедрение системной реабилитации, как ожидается, сможет изменить ситуацию, при которой ряд клиник лечит пациента после тяжелой операции в стационаре, получает полмиллиона рублей за каждого, но выписывает их с тем же уровнем по универсальной шкале Рэнкина, которая оценивает состояние инвалидности, независимости и исходов реабилитации. «За счет потока пациентов, состояние которых не меняется, зря расходуются средства бюджета», – отметил доцент ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Алексей Шмонин.