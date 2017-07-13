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13 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
ЭКО станет доступнее для россиян
Криоконсервация эмбрионов станет бесплатным этапом в процедуре экстракорпорального оплодотворения.
Минздрав намерен внести перенос криоконсервированных эмбрионов при ЭКО в номенклатуру медицинских услуг. Специалисты считают, что это промежуточный этап между официальным признанием процедуры и включением ее в тариф системы обязательного медицинского образования (ОМС), сообщает «ДокторПитер».

Напомним, в медико-экономических стандартах, в соответствии с которыми оплачивается цикл ЭКО, сказано, что оплата из средств фонда ОМС проводится за цикл, состоящий из четырех этапов - стимуляция яичников с применением соответствующих препаратов, пункция фолликулов, оплодотворение полученных в результате пункции яйцеклеток, пересадка полученных эмбрионов в матку. Еще два года назад клиника получала оплату не за каждый этап, а в целом — за весь цикл. Но далеко не всегда эмбрионы можно пересадить сразу из «пробирки» в матку: около 10 процентов циклов могут не завершиться.

Чаще всего перенос врачи вынуждены откладывать из-за риска развития смертельно опасного осложнения - гиперстимуляции, возникающий в результате стимуляции яичников (это серьезная гормональная нагрузка на организм женщины). Причины, по которым требуется отложить перенос эмбриона, чаще всего на месяц-два, могут быть и другими — вплоть до инфекционного заболевания женщины, например, гриппом.

В таких случаях полученные эмбрионы следует подвергнуть заморозке — криоконсервации и пересадить позже. Однако действующими тарифами оплата этого этапа не предусмотрена. Только петербургские органы здравоохранения позволяют пациенткам криоконсервировать полученные в результате ЭКО эмбрионы за свой счет, а затем пересаживать их в рамках одного оплачиваемого государством цикла.

Таким образом, женщина получает возможность избежать последствий переноса эмбриона в ситуации, когда существует опасность их развития, а система ОМС экономит деньги. Потому что женщина имеет право выполнить сколько угодно циклов ЭКО за счет средств ОМС. И если ей нельзя пересаживать эмбрионы в момент, когда они получены, средства, израсходованные на подготовку к переносу (а это большая часть тарифа на ЭКО) по сути, пропадают. В случае если женщине переносят эмбрион в полость матки, когда риск развития осложнений миновал, ей не надо заново выполнять три первые этапа ЭКО — из криобанка достается эмбрион, размораживается и с помощью катетера переносится в полость матки.

- Пересадка в полость матки криоконсервированных эмбрионов — это затратный процесс. Во-первых, необходимы расходные материалы для замораживания, во-вторых, собственно хранение недешево, в-третьих, перед пересадкой также необходимы расходные материалы для размораживания, - поясняет Владислав Корсак, президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). - Совсем недавно петербургский Территориальный фонд позволил делать перерыв между получением эмбрионов и их переносом в полость матки. Но все этапы заморозки-хранения-разморозки оплачивают пациенты. Те, у кого на это нет средств, отказываются — они готовы выполнить снова полный цикл ЭКО вместо того, чтобы отложить перенос на один-два месяца. Решение Минздрава включить в «Номенклатуру медицинских услуг» введение криоконсервированного эмбриона уже говорит о том , что наше ведомство готово, наконец, произносить вслух слово «криоконсервация», значит, не за горами и включение этой услуги в тариф ОМС.


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